Коротко. В 1С документ — событие, регистры — результат этого события. Когда связь между ними рвётся, суммы, счета и курсы перестают сходиться. ИИ-агент, работающий с базой только на чтение, сопоставляет вход (шапка + строки) с выходом (записи регистра по Регистратор) по ключу «Организация + Валюта + Счета + Субконто + Период», классифицирует каждое расхождение по типовой таксономии (не объяснённые — помечает остатком на ручное разбирательство) и выдаёт предписание с контрольными суммами, проверяемое повторным прогоном. На демо-базе 1С (446 типов документов) первый реальный прогон по 662 реализациям 2024 года: 0 расхождений по проверке «шапка ≠ строки», 17 из 17 валютных документов проведены по курсам вне реестра, шаблон пар счетов — 8 пар без единого отклонения. Агент не видит код и намерение пользователя — он даёт диагноз по симптомам; решение и подпись остаются за человеком.

1. О чём эта статья

В 1С:Предприятие документ — это событие: что-то произошло в определённый момент (проданы товары, оплачён счёт, поступила продукция). А регистры учёта — это результат этого события: проводки в регистре бухгалтерии, движения остатков в регистрах накопления. Между «что написано в документе» и «что легло в регистры» существует связь, которую создаёт код модуля проведения. Иногда эта связь ломается. Результат проведения не соответствует данным документа — суммы не сходятся, счета не те, валюта пересчитана по другому курсу. В крупной базе (рассматриваемая ИБ — демо-база 1С: 446 типов документов, 1325 регистров сведений, 107 регистров накопления) найти такие точки вручную практически невозможно. Для этого и применяется ИИ-агент, работающий с базой через защищённый интерфейс в режиме только чтение. Он сопоставляет вход (данные документа) с выходом (записи в регистрах), объясняет большинство расхождений вероятной причиной, не объяснённые честно помечает остатком на ручное разбирательство и предлагает конкретное действие с контрольными суммами. Первый реальный прогон (полный 2024 год, тип Документ.РеализацияТоваровУслуг, 662 проведённых документа) дал такую картину:

Проверка Ожидалось Факт прогона А. «шапка ≠ строки» (порог 0,5 в валюте документа) разрозненные расхождения 0 из 662 — все документы сходятся Б. курсовая: эффективный курс против реестра на дату 1–2 валютных аномалии 17 из 17 USD-документов проведены по курсам, отсутствующим в реестре (системный кластер, раздел 4.1) В. шаблон пар счетов 1–2 «чужих» комбинации ровно 8 пар, отклонений 0; 4 документа без проводки 68.02 — объяснимый вариант «без НДС» Г. перекрёстная сверка каналов чтения (карточка ↔ запрос) идентичность расхождение на № 0000-000001: шапка 4 000 в карточке, 3 558,57 в запросе (раздел 6.8)

База прогона — демо-база 1С: контрагенты, номенклатура и даты вымышлены, но прогон реальный — каждое исходное число в статье агент прочитал из этой базы; разности, эффективные курсы и контрольные суммы вычислены из них и воспроизводятся запросами (приложение А). Честный итог: по «человеческим» признакам (проверка А) база оказалась чистой — и это само по себе результат: метод не находит ошибок там, где их нет. Вся аномальность сконцентрировалась в валютном канале, и там он сработал как кластерный детектор. Ниже — механика метода, живой пример, развёртка кластера по всей популяции, типовые ошибки пользователя, границы метода, что агент может предложить по исправлению и то, что остаётся человеку.

2. Почему результат проведения бывает разным

Прежде чем искать аномалии, нужно понимать, откуда они берутся. Типовая таксономия причин:

Валютный пересчёт. Документ в иностранной валюте, регистр бухгалтерии ведётся в рублях. При проведении строки пересчитываются по курсу. Если документ перепроводился при изменённом курсе (или курс проведения введён вручную и отсутствует в реестре курсов на дату проведения) — валютная сумма (в валюте документа) останется прежней, а рублёвая изменится. Расхождение — не ошибка, но требует понимания. Округление. Округляются ли суммы по строкам или по итогу — влияет на итог на единицы копеек. «Расхождение в 1–2 копейки» — чаще всего это, и это ложное срабатывание, которое агент обязан уметь отделять от реальных аномалий. Флаги шапки меняют логику. Флаг «цена включает НДС» (включён / выключен), «без отражения в учёте», «работа на патенте» — каждый из этих флагов может полностью изменить набор проводок: другой счёт, другая сумма, или ни одной проводки вовсе.

Ручная правка шапки после правки строк. Классика: оператор изменил строки «Товары», а общая сумма в шапке осталась старой. Документ формально проведён, а шапка «врёт».

Записи-«призраки». Документ отменили и провели заново, но старые записи в регистре остались (пара «синий/красный» не сошлась). В регистре больше записей, чем может сгенерировать документ.

Разная аналитика. Одна и та же сумма легла, но по другому субконто — другой склад, контрагент, группа номенклатуры. По сумме аномалия не видна, по ключу регистрации — видна.

Документ не проведён или проведён «вхолостую». Документ существует, но не проведён или помечен удалением — результатов нет. Для полноты сверки это тоже аномалия (отсутствие ожидаемых записей).

3. Механизм поиска аномалий: как работает ИИ-агент

3.1. Модель данных, на которой строится всё

Агент оперирует чётким разграничением:

Документ (событие) — шапка (общие реквизиты: организация, контрагент, валюта, сумма) и табличные части (строки с реквизитами позиций: номенклатура, цена, количество, сумма, ставка НДС). Это входные данные.

Регистр (результат) — записи с полем Регистратор, указывающим на документ. Это выходные данные.

Справочник (объекты событий) — контрагенты, номенклатура, счета, валюты. Это ключи, по которым сравниваются вход и выход.

Аномалия = расхождение между входом и выходом при сопоставлении по общим ключам: Организация + Валюта + Счета + Субконто + Период.

3.2. Конвейер из пяти шагов

Шаг 1. Выборка популяции. Агент ищет документы нужного типа за период. Фильтры: организация, контрагент, валюта, статус проведения, пометки. В этой ИБ — например, реализации за 2024 (тип Документ.РеализацияТоваровУслуг, 662 проведённых документа). Важно: номер документа в этой базе не уникален — по номеру 0000-000001 находятся два проведённых в разные периоды документа (29.12.2024 и 29.08.2025). Поэтому первичным ключом всей дальнейшей сверки является внутренняя ссылка на документ (УИД) вместе с датой, а не номер: по ней же агент фильтрует и записи регистра по полю Регистратор. Шаг 2. Построение ожидаемых проводок. Из шапки и табличных частей агент вычисляет, что должно получиться по известной логике проведения:

Реализация товаров: Дт 62.31 / Кт 90.01.1 — выручка с НДС; Дт 90.03 / Кт 68.02 — НДС; Дт 90.02.1 / Кт 41.01 — себестоимость (счета — из строк документа; в рублёвых документах этой ИБ типовой паттерн — 62.01/90.01.1 и 90.02.1/41.01);

Ключ каждой ожидаемой записи: организация, валюта и счета, указанные в строках (счёт выручки, счёт расходов, счёт НДС, счёт учёта), по локальному плану счетов базы.

Шаг 3. Чтение фактических записей. Агент выполняет запрос к регистру бухгалтерии с фильтром по полю Регистратор (ссылка на документ) и получает все реально заведённые проводки: счета Дт/Кт (в записях они передаются как ссылки на план счетов — код счёта читается по представлению ссылки), рублёвую сумму (валютная сумма — из строк документа; при прямом чтении регистра в этой ИБ ресурс ВалютнаяСумма не возвращается), период, организацию. Дополнительно снимается срез реестра курсов валют на дату проведения. Шаг 4. Сведение по ключам. Для каждой комбинации (Организация, Валюта, СчетДт, СчетКт, Субконто, Период) — того же ключа, что и в разделе 3.1, — агент складывает ожидаемые и фактические суммы и ищет:

«лишние» записи — есть в регистре, но не выводятся из данных документа;

«пропавшие» записи — ожидаются по логике, но в регистре нет;

расхождение сумм — записей одинаково, суммы разные;

сдвиг аналитики — сумма совпадает, но легла по другому субконто (причина №6 из таксономии).

Отдельный канал — сверка курсов: «какой курс был в базе» (реестр курсов) против «по какому курсу документ фактически провёл записей» (эффективный курс — считается по каждой паре счетов отдельно: рублёвая сумма записей пары ÷ валютная сумма соответствующих строк). Расхождение двух каналов само по себе — доказательство аномалии. Шаг 5. Классификация и объяснение. Каждое расхождение агент подписывает причиной из таксономии (раздел 2) с числовыми доказательствами. Не «что-то не сходится», а «шапка расходится со строками на 441,43 USD, и курс проведения отсутствует в реестре на дату — раздел 4».

3.3. Что агент видит, а что — нет

Агент работает с базой только на чтение и видит:

структуру метаданных (реквизиты документов, размеры и ресурсы регистров, планы счетов);

фактические данные (карточки документов, табличные части, записи регистров, реестры сведений).

Он не видит код модулей проведения — ожидаемые проводки строятся по данным самого документа (суммы, ставки, счета в строках) и знанию стандартной логики типовых конфигураций. Поэтому вывод агента — диагноз по симптомам: точная локализация расхождения и вероятная причина, а не разбор кода. Важное уточнение, проверенное в живом прогоне: в защищённом интерфейсе существуют два канала чтения данных — карточка объекта и массовый запрос — и они могут давать разные значения одного поля (раздел 6.8). Поэтому каждая помеченная аномалия подтверждается вторым каналом чтения (методическое правило агента). Полный перечень границ метода — в разделе 6.

4. Пример: реальный прогон на демо-базе

Документ Реализация товаров, услуг (тип Документ.РеализацияТоваровУслуг) № 0000-000001 от 29.12.2024 (карточка в защищённом интерфейсе), организация «Торговый дом "Комплексный" ООО», контрагент «Интертрейд», валюта — USD. База — демо-база 1С: контрагенты, номенклатура и даты вымышлены, прогон реальный — каждое исходное число ниже агент прочитал из этой базы, разности и курсы вычислены из них. Что агент нашёл:

Признак Данные Сумма в шапке (СуммаДокумента, канал «карточка») 4 000 USD Σ табличной части «Товары» (4 строки, НДС 20%) 3 558,57 USD Расхождение 441,43 USD — шапка расходится со строками (видно через канал «карточка»; диагноз ниже) Факт: Дт 62.31 / Кт 90.01.1 361 834,33 ₽ (4 записи, по строкам) Факт: Дт 90.03 / Кт 68.02 60 305,72 ₽ Факт: Дт 90.02.1 / Кт 41.01 182 460,04 ₽ (4 записи, по строкам) Реестр курсов валют: последний USD-курс на дату проведения (29.12.2024) 103,7908 (датирован 26.11.2024, более свежего на дату проведения в реестре нет) Фактический курс проведения по паре выручки 62.31/90.01.1 (361 834,33 ₽ ÷ 3 558,57 USD) ≈101,7 ₽/USD

Диагноз агента: два независимых фактора. Первый — расхождение шапки с табличной частью (причина №4 из таксономии); при этом оно видно только через канал «карточка» — через запрос СуммаДокумента возвращает 3 558,57 (раздел 6.8). Второй — расхождение двух независимых курсовых каналов: реестр курсов на дату проведения даёт 103,7908 (датирован 26.11.2024), а записи проведены по ≈101,7 ₽/USD — документ проведён по курсу, которого нет в реестре на его дату (ручной ввод курса или срез из другого периода). Ни один из факторов не является «ошибкой данных» в строгом смысле, но оба — сигнал для проверки. Заметьте: первый фактор обнаружен прямым сопоставлением данных шапки и строк, второй — расхождением двух независимых каналов (реестр курсов против косвенного расчёта из регистра). Это и есть суть метода. Как работает фильтр ложных срабатываний (таксономия, причина №2). НДС по строкам — 593,10 USD. Если пересчитать его по курсу проведения (101,68), получится 60 306,41 ₽ — на 0,69 ₽ больше записи по 68.02 (60 305,72 ₽). Это след округления каждой строки к рублю при проведении. Агент применяет порог (0,5 в валюте документа / 1 ₽ в рублях) и классифицирует разность как «округление, не аномалия» — без этой фильтрации каждая валютная реализация дала бы ложную помечку по 68.02.

4.1. От единичного примера к классу: валютный кластер 2024

Тот же канал (эффективный курс против реестра на дату) прогнан по всем 17 USD-реализациям 2024 года. Результат: 17 из 17 проведены по курсам, которых нет в реестре на дату проведения, и дрейф растёт с сентября по ноябрь (в декабре эффективный курс уже близок к реестровому):

Документ Дата Рублёвая сумма (регистр, 62.31/90.01.1) Строки (USD) Эффективный курс Курс реестра на дату Расхождение 0000-000175 13.09 268 412,71 3 350,28 80,12 90,6537 (от 21.05) −11,6% 0000-000159 21.09 129 970,24 1 635,64 79,46 90,6537 −12,3% 0000-000144 04.10 91 159,29 1 150,14 79,26 90,6537 −12,6% 0000-000139 05.10 67 890,40 887,91 76,46 90,6537 −15,7% 0000-000134 09.10 76 698,45 997,88 76,86 94,87 (от 06.10) −19,0% 0000-000113 19.10 104 955,35 1 390,92 75,46 94,87 −20,5% 0000-000108 23.10 23 587,15 305,80 77,13 94,87 −18,7% 0000-000103 24.10 154 142,56 1 998,41 77,13 94,87 −18,7% 0000-000092 26.10 25 881,91 338,80 76,39 94,87 −19,5% 0000-000087 02.11 77 800,71 1 050,60 74,05 94,87 −21,9% 0000-000077 08.11 121 380,91 1 658,54 73,19 94,87 −22,9% 0000-000072 09.11 66 259,87 905,37 73,19 94,87 −22,9% 0000-000056 17.11 22 535,00 317,28 71,03 94,87 −25,1% 0000-000051 18.11 27 487,00 400,92 68,56 94,87 −27,7% 0000-000041 25.11 106 919,60 1 551,07 68,93 94,87 −27,3% 0000-000006 21.12 113 333,48 1 107,38 102,34 103,7908 (от 26.11) −1,4% 0000-000001 29.12 361 834,33 3 558,57 101,68 103,7908 −2,0%

Это уже не 17 аномалий, а один системный дефект канала, и у агента на него готовые действия (раздел 7):

Диагноз. Курс, заложенный в документы (в шапке поле «Курс взаиморасчётов» замаскировано, поэтому курс восстановлен косвенно из регистра), отсутствует в реестре на дату проведения во всех 17 случаях. Дрейф 80,1 → 68,6 ₽/USD за сентябрь–ноябрь — признак устаревшего/ручного курса, а не случайности. Сам реестр при этом разорежен: 56 USD-курсов за 2024, разрыв 23.05–05.10, более свежей записи, чем 26.11, в реестре нет. Действие. Восполнить реестр курсов (или зафиксировать регламент ручного ввода), затем перепровести 17 документов. Контрольные суммы для рескана: после перепроведения по курсу реестра запись 62.31/90.01.1 у № 0000-000001 примет значение 3 558,57 × 103,7908 = 369 346,83 ₽ (сейчас 361 834,33 ₽, разница +7 512,50 ₽), у № 0000-000006 — 1 107,38 × 103,7908 = 114 935,86 ₽ (сейчас 113 333,48 ₽, разница +1 602,38 ₽); по 68.02 и 90.02.1 контрольные точки считаются аналогично по строкам. Приоритет. Высокий: счета 62/90/68 уходят в отчётность, а кластер охватывает все 17 валютных реализаций года.

Мораль: одиночное расхождение — подозрение (раздел 4), массовое расхождение с устойчивым трендом — смена правил (раздел 5.3) или дефект канала (как в этом разделе), и именно так агент его и квалифицировал: не 17 правок документов, а один ремонт канала.

5. Человеческий фактор: типовые ошибки пользователя, порождающие аномалии

Все аномалии «документ ↔ результат проведения» делятся на две большие группы: дефекты конфигурации/кода (они видны разработчику) и ошибки пользователя, которые в базе проявляются как данные. Вторая группа встречается на порядок чаще, и именно её агент способен квалифицировать массово, потому что каждая ошибка оставляет характерный «отпечаток» в сопоставлении входа и выхода. Сводка детекторов:

Сценарий След в базе Детектор агента Живой след в этой ИБ шапка не обновлена после правки строк СуммаДокумента ≠ Σ «Товары» прямое сравнение (обязательно через оба канала чтения, 6.8) № 0000-000001: 4 000 против 3 558,57 USD флаг включён случайно ожидаемая группа проводок отсутствует целиком, остальной документ в норме флаг в норме, а записей нет — одиночный сбой без разрыва паттерна (не найдено в 2024 — метод готов) ставка НДС в строке не та запись 68.02 ≠ Σ НДС строк × курс построчная сверка; «шаблон чистых документов» на всех 6119 строках 20% — отклонение гарантированно аномалия счёт в строке перебран «чужая» пара счетов шаблон пар по популяции ровно 8 пар за 2024 (раздел 5.2), отклонений 0 валюта ≠ валюта взаиморасчётов эффективный курс не соотносится ни с одним курсом реестра эффективный курс по паре (массово — раздел 4.1) 17/17 USD за 2024 (раздел 4.1) склад/контрагент/договор не те сумма сходится, ключ регистрации — нет сверка по ключу при равенстве сумм (не найдено в 2024 — метод готов) дата «на вчера/на завтра», работа в закрытом периоде проводка в не тот период, курс на другую дату; дата раньше даты создания сверка дат документа, связанных документов и даты курса (не найдено в 2024 — метод готов) документ не проведён при полном документе отсутствуют ожидаемые записи проверка статуса проведения и пометки удаления (не найдено в 2024 — метод готов) нарушение последовательности производный документ раньше основания; «висящий» аванс хронологическая сверка пар (не найдено в 2024 — метод готов) импорт/копирование строка, где сумма ≠ цена × количество построчное тождество (не найдено в 2024 — метод готов) дубль «близнецы» с одним контрагентом, суммами и строками поиск близких дублей в выборке (не найдено в 2024 — метод готов)

Ниже — развёртка каждого класса.

5.1. Нарушение последовательности операций

Оператор проводит документы не в бизнес-порядке. Типовые сценарии и их следы:

Нарушение След в базе Как ловит агент Реализация раньше поступления на склад Отрицательный остаток по складу на дату; движение Кт 41.01 без положительного движения Сверка даты реализации с датами документов поступления/оприходования; поиск отрицательных срезов в регистрах накопления Оплата раньше счёта/накладной Аванс покупателя Дт 51 Кт 62.32 без корреспондирующей реализации — аванс «висит» на 62.32 без зачёта У реализации есть прямая ссылка на её счёт на оплату — связь проверяется от реализации к счёту, а обратно — по каждой оплате ищется реализация, ссылающаяся на неё; сверяются даты и суммы Зачёт аванса раньше прихода аванса Дт 62.31 Кт 62.32 при нулевом/отрицательном остатке по 62.32 Сверка зачтов с остатками по авансовому счёту на дату зачёта Возврат раньше продажи Возврат ссылается на реализацию с более поздней датой; отрицательный оборот по 90.01 Проверка хронологии пар «основание ↔ производный документ»

Ключевой приём агента — хронологическая сверка связанных документов: для каждой пары (счёт → реализация, реализация → возврат, аванс → зачёт) дата производного должна быть позже даты основания, а на дату производного результат основания уже должен «быть» в регистрах.

5.2. Невнимательность в реквизитах

Самый частый класс. Ошибка в одном реквизите меняет результат проведения точечно, и агент находит её по отклонению от «шаблона» проводок:

Шапка не обновлена после правки строк. Классический случай: оператор поменял цены/количества в «Товарах», а сумма в шапке (СуммаДокумента) осталась старой. Живой пример — реализация № 0000-000001: через канал «карточка» шапка 4 000 USD, строки дают 3 558,57 USD, разность 441,43 USD (раздел 6.8). Для агента это отдельная проверка: сумма в шапке против суммы по строкам — обязательно через оба канала чтения.

Флаг включён случайно. «Без отражения в учёте» или «работа на патенте» стоит на одном документе — не массовый случай релиза (раздел 5.3), а точечный. След: ожидаемая группа проводок отсутствует целиком, остальной документ в норме — одиночный сбой без разрыва паттерна по дате.

Ставка НДС в строке не та. Льготная 10% ошибочно на товаре, не подпадающем под льготу, «без НДС» при цене с НДС. След: проводка Дт 90.03 Кт 68.02 со суммой, не равной сумме НДС по строкам (пересчитанной по фактическому курсу), либо её полное отсутствие при ненулевом НДС. Агент сверяет регистр со строками построчно. В рассматриваемой ИБ на всех 6119 строках реализаций стоит ставка 20% — «шаблон чистых документов» тривиален, и любое отклонение от него гарантированно аномалия.

Счёт в строке перебран. Счёт доходов указан как 90.01.1 вместо 90.01.2, счёт НДС — 90.03 вместо 91.02. След: «лишняя» комбинация счетов, которой нет у остальных документов того же типа. Агент строит шаблон типовой пары счетов для типа документа и подсвечивает отклонения. На демо-базе шаблон реализаций 2024 — ровно 8 пар: 62.01/90.01.1 (629 документов, 3 407 записей), 90.02.1/41.01 (637, 3 507), 90.03/68.02 (658, 658), 62.02/62.01 (198, 423 — зачёт авансов), 62.31/90.01.1 (32, 193 — валютные), 90.02.1/43 (20, 89 — услуги), 45.02/43 (1, 7), 62.32/62.31 (1, 1). Отклонений 0. Частный паттерн, видимый в этой таблице: у 90.03/68.02 ровно одна запись на документ (658/658) — это и есть эталон для построчной сверки.

Валюта документа ≠ валюта взаиморасчётов. Оператор поставил USD в документ, а курс взаиморасчётов указал рублёвый (или наоборот). След: валютная и рублёвая суммы перестают соотноситься ни с одним курсом из реестра. Агент вычисляет эффективный курс по каждой паре счетов отдельно (рублёвая сумма записей пары ÷ сумма соответствующих строк в валюте) и сверяет с курсом из реестра курсов валют на дату (массовая версия — раздел 4.1).

Склад, контрагент, договор не те. Суммы везде верные, «косяк» только в аналитике: товар ушёл со «Склада 2», дебитор лег по другому контрагенту. Для агента это расхождение по ключу регистрации при совпадении сумм — отдельный класс аномалий, невидимый по сумме.

Дата «на вчера/на завтра». Документ датируется не тем днём — проводка легла в другой период, курс взят на другую дату. След: «валютные» расхождения, которые не объясняются ни одним курсом на дату документа, но сходятся с курсом на соседнюю дату. Агент сверяет дату документа с датами связанных документов (счёт, накладная, акт) и с датой, на которую взят курс из реестра курсов валют, — расхождение этих дат само по себе диагностический признак. То же — при «заднем» оформлении в конце месяца: проводка легла в закрытый период, курс взят на ту дату; отличительный признак — дата документа раньше даты создания и пучок таких документов к концу периода.

Документ не проведён. Создан, но не проведён или проведён «вхолостую» — результатов нет. След: при полном документе отсутствуют ожидаемые записи; агент проверяет статус проведения и помечает отсутствие — для полноты сверки это аномалия.

5.3. Релиз обновился — а работа идёт по старым привычкам

Обновление конфигурации меняет логику проведения (новые счета, новые флаги, обязательные субконто, новая ставка НДС, перестроенный план счетов), а пользователи продолжают работать по накатанной — и результаты проведения массово «плывут» относительно прошлых периодов. Характерные проявления:

Разрыв шаблона по дате. Агент строит «таймлайн паттерна»: для каждого дня — распределение пар счетов и долей сумм у документов типа. Резкая смена распределения с определённой даты — например, с 2025-01-01 все реализации легли на новый счёт или с новой ставкой после реформы НДС — не аномалия. Это разрыв из-за изменения правил , и агент обязан его распознать, иначе выдаст весь период после релиза как «аномалии». И наоборот: документы, созданные после релиза, но проведённые по старой логике (не пере проведены после обновления), — настоящие аномалии.

Незамеченные флаги. Новый флаг, включённый по умолчанию после обновления (например, режим «без отражения в учёте» или «ручная корректировка»), тихо меняет набор проводок. Агент ловит это через корреляцию: у документов с включённым флагом отсутствует ожидаемая группа записей. Живая иллюстрация «объяснимого исключения»: 4 реализации 2024 (№ 0000-000169, 0000-000127, 0000-000063, КП00-000023) не имеют проводки 90.03/68.02 — все рублёвые; корректный диагноз агента — «вариант без НДС, проверить флаг/контрагента», а не «пропавший НДС».

Изменился справочник, а документы — старые. Удалён/пересоздан склад, дублирована карточка контрагента, изменён тип цен: документы ссылаются на «чужие» объекты, субконто расходятся с реальными. Признак: у части документов типовой счёт/субконто отличается от текущего «правильного» значения, при этом сам документ не правился.

Код/наименования поменялись, связь разорвалась. После обновления счёту 62.31 присвоили другой код/подсчёт — старые проводки числятся по одному коду, новые — по другому. Агент видит это как дубль паттерна: старый шаблон и новый — с одинаковыми суммами, но разными кодами до и после даты релиза.

Приём агента для всего класса: сравнение паттерна до/после по всей популяции, а не по отдельным документам. Одиночное расхождение — подозрение; массовое расхождение, начавшееся в один день, — смена правил.

5.4. Импорт и копирование без проверки

Значительная часть документов рождается не руками, а импортом и копированием — и именно они дают плотные кластеры однотипных ошибок:

Импорт из внешних систем. В этой ИБ у документов реализации есть флаг импорта из внешней системы и реквизиты ЭДО — агент может сегментировать популяцию по источнику и показать, что доля аномалий у импортируемых документов выше (типичные болезни: цена без НДС при ожидании «с НДС», чужая единица измерения, коэффициент пересчёта 0, сумма строки не равна «цена × количество»).

Копирование (возврат на основании реализации, повторный акт). Копия наследует строки, но оператор правит часть — и только её. Расхождение между «основанием» и «производным» по строкам, которых не должно бы быть, — отдельная проверка: сравнение табличных частей пары документов.

Дубль. Один и тот же документ создан или загружен дважды. След: «близнецы» с одним контрагентом, суммами и строками; в регистре — двойные записи, поодиночке выглядящие как «призраки» (причина №5).

Копипаст из таблицы в табличную часть. Пропущенная строка, лишняя пустая строка, перепутаны столбцы «цена» и «сумма». След: строка, где сумма ≠ цена × количество — агент проверяет это тождество построчно для каждой таблицы «Товары/Услуги».

5.5. Чужое проведение и параллельная работа

Документ создал один пользователь, а проводит другой — данные могли измениться между созданием и проведением. Признак: результат проведения согласуется не с текущим содержанием документа, а с «промежуточной» его версией (суммы не сходятся ни с одним состоянием строк).

Массовое перепроведение одной сессией после правки курса/цены: у всех документов серии одинаковый «валютный» след. Агент видит это как синхронное смещение эффективного курса у группы документов, проведённых в один период.

5.6. Что это даёт на практике

Ошибки пользователя, в отличие от дефектов кода, повторяются с характерными шаблонами, и агент превращает их в управляемый отчёт:

По частоте — условный пример: «у 14 документов за месяц шапка не сходится со строками» — это не 14 отдельных инцидентов, а одна привычка, с которой надо работать как с процессом. По ответственности — у документов указаны ответственные (кто провёл и кто оформил); аномалии, сконцентрированные на одном исполнителе или одном канале (импорт/ЭДО), — сигнал для обучения или доработки загрузки. По моменту — разрыв паттерна по дате релиза отделяет «норму после обновления» от реальных ошибок.

Итог: метод «вход ↔ выход» одинаково хорошо ловит и дефекты конфигурации, и человеческие ошибки — но классификация (разделы 5.1–5.5) позволяет агенту не просто выдать список расхождений, а ответить на вопрос, который задаёт руководитель: почему так получилось.

6. Ограничения метода

Честный перечень границ, за которыми выводы агента теряют силу. Их важно знать не «для отчета», а потому что каждый пункт — это конкретный источник ложных срабатываний или необнаруженных аномалий.

6.1. Агент не видит код

Агент видит данные, но не модули. Он не может открыть модуль проведения и сказать «на строке 42 используется устаревший курс» — ожидаемые проводки строятся без кода (раздел 3.3), а потому вывод — диагноз по симптомам, а не разбор кода. Для последнего результат передаётся разработчику.

6.2. Специфичная логика конфигурации

Чем больше конфигурация кастомизирована, тем ниже точность «ожидаемого шаблона». В рассматриваемой ИБ — 446 типов документов, среди которых и типовые («Реализация товаров, услуг»), и глубоко специфичные (отчёты производства за смену, работа с ГИСМ, маркетплейсы). Для нестандартных типов документов агенту приходится либо получать шаблон проводок эмпирически (собрать статистический паттерн по «чистым» документам типа и сверять с ним остальные), либо признавать, что для данного типа автоматическая сверка пока невозможна.

6.3. Служебные записи и ручные корректировки

Прямые записи в регистр бухгалтерии, не порождённые документами (начисления, переносы), не являются аномалией, но «засоряют» выборку, если не отфильтрованы по полю Регистратор. Ошибка фильтра — и агент начнёт предъявлять документам «призраков», которых нет.

6.4. Исторические переносы

Перенос данных из старых баз, ретроспективные перепроведения, корректировки прошлых периодов дают «честные» расхождения, которые не являются дефектом текущего процесса. Агент не знает, какие проводки легли при переносе и какие — от живых документов, и отличает их лишь косвенно (диапазон дат, характер паттерна).

6.5. Округление и пороги

Порог расхождения — всегда компромисс: низкий порог тонет в ложных срабатываниях (копейки), высокий пропускает малые, но реальные ошибки. Адекватный порог зависит от объёма и валютности документа (для валютных документов порог должен задаваться в валюте документа, а не в рублях — иначе валютный шум маскирует реальные расхождения).

6.6. Маскирование полей документа и каналы проверки курса

В защищённом интерфейсе маскируются отдельные чувствительные поля документов: в живой проверке реализации в USD поля шапки КурсВзаиморасчетов и КратностьВзаиморасчетов («курс взаиморасчётов» и «кратность взаиморасчётов») вернулись как маски (pers_...). При этом реестр курсов валют читается свободно — агент видит все курсы по датам (измерения: Период, Валюта; ресурсы: Курс, Кратность). Ограничение сводится к тому, что маска скрывает курс, заложенный в конкретный документ на момент проведения, и восстановить его приходится косвенно — по каждой паре счетов отдельно: рублёвая сумма записей пары ÷ сумма соответствующих строк в валюте документа (в примере — расчёт «между источниками» по паре выручки 62.31/90.01.1: 361 834,33 ₽ ÷ 3 558,57 USD = 101,68). Если в конкретной ИБ ресурс ВалютнаяСумма («валютная сумма») доступен в регистре, допускается расчёт по записям регистра напрямую. Это ограничение, однако, превращается в инструмент: агент располагает двумя независимыми каналами — «какой курс был в базе» (реестр курсов) и «по какому курсу документ фактически провёл записей» (косвенный расчёт). В примере из §4 они разошлись: на дату проведения 29.12.2024 реестр давал последний USD-курс 103,7908 (датирован 26.11.2024, более свежего на дату проведения не было), фактическое проведение — ≈101,7 ₽/USD. Это расхождение и есть сигнал: документ проведён по курсу, которого нет в реестре на его дату (ручной ввод или срез из другого периода). Без маски квалификация была бы тривиальным чтением одного реквизита. С маской агент строит её из двух каналов — вывод становится устойчивее, а не слабее. Ещё одно наблюдение о пределах маски: в том же прогоне замаскированным вернулось и поле-код счёта в записях регистра (СчетДт.Код), тогда как сами счета (ссылки СчетДт/СчетКт на план счетов) читаются свободно — и код счёта агент получает по представлению ссылки (для № 0000-000001 он видел пары 62.31/90.01.1, 90.03/68.02, 90.02.1/41.01 без потери точности). То есть маскируют отдельные поля, а не объект целиком, и рабочая дорожка (ссылки, а не коды) у агента есть — таксономия «счёт перебран» (раздел 5.2) работает в полную силу.

6.7. Особенности виртуальных таблиц и схемы

Структура виртуальных таблиц в каждой ИБ может отличаться от «эталонной». В этой ИБ, например, ВТ «Обороты» регистра бухгалтерии не содержит поля Регистратор — стандартный фильтр «все записи данного документа» через обороты не работает, и агенту пришлось перейти на прямое чтение регистра. При прямом чтении ресурс Сумма возвращается, а ресурсы ВалютнаяСумма и Количество — нет: запрос с ними отклоняется с ошибкой «Поле не найдено», хотя оба ресурса объявлены в метаданных регистра. Это поведение канала чтения данной ИБ, а не схема конфигурации — разницу важно фиксировать, иначе агент будет интерпретировать отклонение запроса как «ресурса нет в базе» и строить неверные выводы. Поэтому валютная сумма берётся из строк документа, а на отклонённый путь агент не зацикливается: он переключается на запасной источник и помечает ограничение. Каждый подобный случай — это потеря времени на поиск рабочего пути и риск неверной интерпретации, если схема отличается неочевидно.

6.8. Два канала чтения — не один и тот же взгляд

Самое «полевое» наблюдение прогона: в защищённом интерфейсе существуют два канала чтения данных — карточка объекта (точечное чтение реквизитов) и массовый запрос (сканирование популяции) — и в живой базе они вернули разные значения одного поля одного и того же документа. Для реализации № 0000-000001 карточка дважды стабильно отдавала СуммаДокумента = 4 000, а запрос к базе — 3 558,57 (значения строк). Оба канала при этом согласованы со строками и с регистром по-своему: запрос видит то же, что легло в документ при проведении, карточка — состояние, отображаемое в форме. Практический смысл двойной:

Методический. Массовый скрининг, читающий шапки запросом, этот класс аномалий («шапка врёт в форме, строки и регистр честны») не увидит. Правило агента: скрининг популяции — запросом (дешево и быстро), подтверждение каждой помеченной аномалии — карточкой (дорого и точно), и расхождение самих каналов (карточка ≠ запрос) — самостоятельный сигнал, который агент помечает в отчёт на ручное разбирательство. В отчёте по 2024 именно так выглядит единственный документ, требующий внимания человека по признаку №4: 4 000 (карточка) против 3 558,57 (запрос и строки). Доверие к методу. Честное признание, что каналы чтения не идентичны, — дешевле, чем находка аудитором того, что «агент всё проверял, а это не видел». Агент обязан декларировать, каким каналом получено каждое число в отчёте.

6.9. Ограничения объёма и производительности

Запросы выполняются постранично с ограничением размера страницы (до 100 строк в данной среде). Полный скан десятков тысяч документов — это сотни запросов; проверка всего предприятия «за один прогон» не делается и не нужна: корректная стратегия — послойная (сначала суммы по группам ключей, затем детализация только по расходящимся группам), и именно так агент и строит работу. (Прогон 662 документов 2024 занял десятки запросов — по одному на проверку и на детализацию; по времени — минуты.)

6.10. Агент не видит намерение пользователя

Расхождение «шапка 4 000, строки 3 558,57» агент зафиксирует точно, но не отличит «оператор забыл обновить сумму» от «сумма в шапке по локальному регламенту включает доставку или округлена для счёта». Классификация причин — вероятностная; финальное слово за человеком, который знает контекст. Это ограничение принципиально и не устраняется развитием метода.

7. От диагноза к решению: что агент может предложить по исправлению

Ключевой принцип: режим работы — только чтение. Агент не вносит правок в базу, не перепроводит документы и не изменяет код. Но это не значит, что его работа обрывается на словосочетании «найдено расхождение». Диагностика без предписания — половинчатая; ценность агента растёт, когда к каждому найденному расхождению идёт конкретное, исполнимое предложение.

7.1. Что именно агент предлагает

а) Перепроведение. Для аномалий типа «валютный след от перепроведения», «не перепроведено после релиза», «изменён курс/цены после правки строк» агент выдаёт: список документов (номер, дата, организация), причину и контрольную сумму после перепроведения. Учётник получает не абстрактное «перепроведите № 0000-000001», а «перепроведите № 0000-000001 после правки шапки: контрольная сумма — 361 834,33 ₽ (сумма определяется строками, а не шапкой). Если после перепроведения сумма иная — курс изменился, сверьтесь с реестром курсов валют». Для № 0000-000001 курс — ещё и второй фактор (раздел 4.1): после полного ремонта — шапки и курса по реестру — контрольная сумма по 62.31/90.01.1 будет 369 346,83 ₽. б) Точечная правка реквизитов. Для «шапка не сходится со строками» — конкретное поле и конкретное значение: «в шапке 4 000, строки дают 3 558,57; ожидаемое значение — 3 558,57 USD (или объясните разницу регламентом)». Для «ставка НДС в строке не та» — номер строки, текущая ставка, ожидаемая, и на какую сумму это меняет проводку по 68.02 (агент считает разницу до копейки). в) Удаление «призраков». Для записей в регистре, которые документ сгенерировать не может, агент выдаёт ключи каждой «лишней» записи: счета, суммы, период, субконто. Само удаление (через отмену/красные проводки) выполняет человек — но ему не нужно искать, что именно удалять. г) Исправление канала, а не документов. Если аномалии кластеризуются по источнику (в этой ИБ — флаг импорта из внешней системы, реквизиты ЭДО), агент предлагает не править каждый документ кластера, а исправить маппинг импорта: «у всех документов из внешней системы цена загружается как «без НДС» при ожидаемом «с НДС»; в маппинге переставьте поле». Один ремонт вместо десятка правок. Именно этот рецепт применён к валютному кластеру 2024 (раздел 4.1): не 17 правок курсов в документах, а ремонт канала (реестр/регламент курса) + перепроведение с контрольными суммами. д) Регрессионный чек-лист после релиза. Для разрывов паттерна по дате обновления агент выдаёт: дату разрыва, что изменилось в паттерне (счета, ставки, доли), список документов, проведённых после релиза, но по старой логике (кандидаты на перепроведение), и контрольные суммы, которые должны получиться после перепроведения — по ним бухгалтер проверяет результат своими руками. Как это выглядит в отчёте. Каждая строка — документ с расхождением, классификацией, действием и риском; к каждой строке — контрольные суммы для рескана (реальные строки из прогона 2024):

Документ Аномалия Сумма Вероятная причина Предложенное действие Риск Реализация № 0000-000001 от 29.12.2024 шапка (карточка) ≠ строки; курс проведения вне реестра 441,43 USD шапка не обновлена после правки строк; ручной ввод/срез курса обновить сумму в шапке на 3 558,57 USD; после перепроведения по курсу реестра 62.31/90.01.1 = 369 346,83 ₽ высокий (68.02, 90.01) кластер: 17 USD-реализаций 2024 эффективный курс вне реестра на дату (−11,6…−27,7%) — устаревший/ручной курс; реестр разорежен (разрыв 23.05–05.10) восполнить реестр курсов, перепровести 17 документов; контрольные суммы — по строкам × курс реестра высокий (системный) 4 реализации без 68.02 (№ 0000-000169, 0000-000127, 0000-000063, КП00-000023) «пропавшая» группа НДС — вариант «без НДС» проверить флаг/контрагента; если регламент подтверждает — закрыть как объяснённое низкий

7.2. Формат предложения: «до / после»

Главная особенность — каждое предложение сопровождается превью результата: агент вычисляет ожидаемый конечный вид записей в регистре после выполнения исправления. Это превращает рекомендацию из «сделайте X» в «сделайте X, после чего контрольная точка Y примет значение Z». Учётник, выполнив правку, может сразу свериться — и это же сравнение выполняет агент при повторном прогоне (см. 7.3).

7.3. Закрытый цикл: проверка после исправления

Метод работает итеративно:

Скан — найдены аномалии, классифицированы, предложены исправления; Исполнение — человек правит базу в 1С (перепроведение, правка шапки, удаление призраков); Рескан — агент прогоняет ту же выборку и сверяет факт с «предикцией» из шага 1: либо аномалия закрыта, либо исправление не помогло (причина была другой — агент корректирует диагноз); Отчёт об остатке — список аномалий, не закрытых за итерацию, с обновлённой диагностикой.

Цикл завершается, когда остаток — только «объяснённые» расхождения (округления, регламентные особенности, подтверждённые бухгалтером как норма).

7.4. Приоритизация исправлений

При большом списке аномалий агент ранжирует предложения по трём осям:

сумма — расхождение в рублях/валюте, сгруппированное;

риск — аномалии на счетах, уходящих в налоговую отчётность и чистый результат (68, 90, 99), и в валютном пересчёте — выше всего, потому что напрямую влияют на отчётность;

повторяемость — кластер одинаковых аномалий одного исполнителя/канала важнее одной уникальной, потому что чинит процесс.

7.5. Чего агент делать не будет

Границы осознаны и не размываются:

не записывает в базу — только чтение; любая запись — за человеком;

не перепроводит сам — у агента нет и не должно быть права на проведения: это действие с юридическим эффектом (меняет налоговые периоды);

не правит код — может только описать симптомы, сформулированные так, чтобы разработчик быстро нашёл место;

не «чинит молча» — даже формально безопасная правка (обновить сумму в шапке) не выполняется агентом автоматически: подтверждение за бухгалтером, потому что агент не видит намерение (раздел 6.10);

не публикует отчёт «как есть» — сам отчёт несёт финансовую чувствительность (суммы, контрагенты, курсы); для передачи за пределы бухгалтерии — анонимизация или округление. В этой статье суммы сохранены, т.к. база демонстрационная.

Правильная формулировка роли: агент — аудитор с калькулятором и предикцией, а не исполнитель. Его «решения» — это готовые к исполнению предписания с контрольными суммами, а качество метода — в том, что каждое предписание проверяемо ресканом.

8. За рамками проверки: скорость, охват и 24/7/365

8.1. Масштаб, который недоступен человеку

Учётник, сверяющий реализацию «на глаз», тратит на документ около минуты — и то если не отвлекают. Месяц продаж — это сотни документов, а за ними — оплата, поступление, возвраты, акты сверки. Полный цикл ручной сверки закрывается днями; на практике его никто не делает в полном объёме. Делают выборку: 1–2% документов, «пока не нашли что-то» — а аномалия прячется ровно там, где не смотрят, в остальных 98%. Агент делает то же самое за минуты (прогон 662 документов занял десятки запросов — раздел 6.9), но главное здесь не «минуты вместо дней», а масштаб без деградации качества: все 100% документов, а не удобная выборка. И запускать его можно там, где людям это неудобно: ночью — к утру сводный отчёт за сутки уже на экране; в момент закрытия месяца — до подписания отчётности, а не после найденной в ней ошибки; перед проведением пакетов — импорты, серии, перепроведения; по расписанию, ежедневно — тогда аномалия фиксируется в день возникновения, пока свеж контекст. Это превращает контроль из «раз в квартал — аврал» в «каждый день — рутинный фоновый контроль».

8.2. Что остаётся человеку

Скорость и круглосуточность снимают с бухгалтера рутинную сверку — самую тяжёлую и самую «человечески уязвимую» часть работы. На человека остаются то, что агент по построению не может: намерение (раздел 6.10), регламент, контекст, юридическое решение и подпись. И это правильно: проверка — машине, суждение — человеку. Машина не устаёт и не ошибается в арифметике; человек не подменяет себя таблицей и несёт ответственность, которую машина нести не должна. Стратегия «агент ищет и объясняет, человек решает и подтверждает» — не компромисс между технологиями, а честное разделение труда, к которому база, отчётность и, в конечном счёте, доверие к цифрам ведут уже давно. Агент, работающий со всей полнотой выборки, — это не замена бухгалтера. Это бухгалтер, у которого наконец появилось время быть бухгалтером, а не сверщиком.

9. Выводы

«Документ ↔ результат проведения» — задача сопоставления входа и выхода по ключу (Организация, Валюта, Счета, Субконто, Период); канал «эффективный курс из регистра против реестра курсов» находит аномалии, невидимые по суммам, и на демо-базе дал системный кластер 17/17. Метод не находит ошибок там, где их нет: 662 документа, 0 ложных срабатываний по проверке «шапка ≠ строки» при пороге 0,5 в валюте — честный «нулевой» результат так же ценен, как найденные аномалии. Агент работает только на чтение и выдаёт диагноз по симптомам с контрольными суммами, проверяемыми ресканом; он не видит код, намерение пользователя и не всегда — полное состояние формы (два канала чтения, раздел 6.8), поэтому финальное решение, перепроведение и подпись — за человеком.

Более подробно, с примерами и демонстрацией мы обсудим на нашем вебинаре

25 ноября в 11:00(мск) https://webinars.orticongroup.ru/

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