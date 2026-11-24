Чтобы узнать, кто должен компании деньги или какие товары приносят больше выручки, руководителю не обязательно разбираться в регистрах, субконто и языке запросов.
Но на практике между простым бизнес-вопросом и ответом из 1С часто оказывается посредник: бухгалтер, аналитик или программист.
Когда речь заходит о подключении ИИ к 1С, возникает стена страхов:
«А вдруг ИИ сольёт наши зарплаты в сеть?» «А перепишет он базу так, что всё рухнет?» «Сколько миллионов на сервера нам нужно?»
А ещё есть страх более тихий, личный, о котором не говорят вслух. Он про стеснение: вы открываете раздел «Отчёты и запросы» — и видите «Остатки и обороты по счетам», «Субконто», «Регистры накопления». Идёте к специалисту с вопросом «сколько нам должен клиент» — и заранее понимаете, что для него это «дебетовый остаток по счёту 62 с субконто контрагента», а «выручка» — «сумма реализации, уточните, с НДС или без». И вместо вопроса — решение «по ощущениям», потому что признать «я в этой теме ученик» — больно.
Оба страха — про одно: языковой барьер и отсутствие моста между человеческим языком и языком системы.
Локальная языковая модель может взять часть этой работы на себя: пользователь задаёт вопрос обычными словами, ассистент уточняет его смысл, получает данные через расширение 1С и объясняет результат.
В этой статье мы разберём, как устроена такая интеграция, на примере аналитики кондитерского производства. И отдельно проведём границу между тем, что система действительно посчитала, и тем, что пока остаётся предположением.
Не прямой доступ к СУБД, а управляемая интеграция
Начнём с важного уточнения: в описанной схеме языковая модель не подключается напрямую к таблицам СУБД и не получает неограниченного доступа к информационной базе.
Между ней и 1С работает интеграционный слой. Расширение предоставляет разрешённые инструменты: например, получить описание объектов, выполнить аналитический запрос или вернуть сведения о документе.
Общая схема выглядит так:
Пользователь → ИИ-ассистент → проверка запроса и прав → расширение 1С → результат → ответ пользователю.
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Модель помогает перевести вопрос на язык системы. Решение о том, какие операции разрешены и какие данные можно вернуть, принимает программный код интеграции.
Главный принцип здесь — проверяемость. Пользователь должен понимать, за какой период получены данные, как рассчитан показатель и на чём основан вывод.
Почему через расширение
Расширение позволяет добавить интеграционные функции, не изменяя основную конфигурацию 1С. Для компании это практический компромисс: можно сохранить типовое решение и вынести дополнительную логику в отдельный модуль.
1С остаётся на поддержке и обновляется «кнопкой», а ИИ-модуль продолжает работать.
Но расширение не отменяет сопровождение. После обновления платформы или конфигурации нужно проверять его совместимость, доступность объектов и корректность запросов. Если поменялись реквизиты или правила учёта, прежняя аналитика может потребовать доработки.
Иными словами, расширение упрощает интеграцию, но не превращает её в решение «установил и забыл».
Что делает ИИ, когда вы задаёте вопрос
Допустим, руководитель пишет: «Покажи, как шли продажи по месяцам».
За этой короткой фразой скрывается несколько вопросов:
За какой период?
По какой организации?
Считать суммы документов реализации или бухгалтерскую выручку?
С НДС или без?
Как учитывать возвраты и корректировки?
Хороший ассистент не должен молча выбирать ответы за пользователя. Он либо использует заранее согласованные правила компании и показывает их, либо задаёт уточняющий вопрос: «Долг считать с НДС или без? Авансы включить?»
После этого система находит нужные объекты, формирует запрос, проверяет его и выполняет через интеграционный слой.
Вот как на практике выглядит «перевод» вопроса о продажах: «продажи» → документы реализации. В метаданных найден Документ.РеализацияТоваровУслуг (синоним — «Реализация (акты, накладные, УПД)»). Проверяются поля: Дата, СуммаДокумента, ПометкаУдаления (важно — не взять удалённые накладные). Итоговый запрос:
ВЫБРАТЬ ГОД(t1.Дата) КАК Год,
МЕСЯЦ(t1.Дата) КАК Месяц,
СУММА(t1.СуммаДокумента) КАК Сумма,
КОЛИЧЕСТВО(t1.Ссылка) КАК КолВост
ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК t1
ГДЕ НЕ t1.ПометкаУдаления
СГРУППИРОВАТЬ ПО ГОД(t1.Дата), МЕСЯЦ(t1.Дата)
УПОРЯДОЧИТЬ ПО Год, Месяц
Числа рассчитывает 1С или отдельный вычислительный модуль. Языковая модель объясняет результат.
Так появляется полезное разделение ответственности: учётная система считает, интеграционный код контролирует доступ, а ИИ помогает разговаривать с данными.
А если вопрос сформулирован неточно?
Пользователь не обязан знать точное название документа или реквизита. Обычный поиск в 1С требует точного артикула, точного названия контрагента или строгого формата даты. Локальная LLM работает по-другому: можно написать
«Найди последний счёт Петрову. Кажется, в августе, сумма была круглая».
Или ещё «сломаннее»: «Эээ, найди ту штуку, которую мы отгружали какому-то Петрову в прошлый ливень, ну там ещё сумма была круглая».
Нейросеть понимает живой, «сломанный» и даже путаный человеческий язык и не осудит за опечатки, пропущенные запятые или сумбурное изложение: мышление нейросети ассоциативное, поэтому она понимает намерение пользователя, а не набор букв.
Ассистент может предложить подходящих контрагентов (даже если в базе он числится «ИП Петров А.В.»), уточнить период и показать последние документы с круглыми суммами по контрагентам, где фигурирует «Петров».
Но фраза вроде «мы отгружали это в прошлый ливень» не превращается в точную дату сама собой. Если у системы нет соответствующего источника данных, правильная реакция — уточнение:
«Вы имеете в виду конец августа? Могу сначала показать последние отгрузки контрагентам с фамилией Петров».
В таком диалоге некому быть несведущим — уточняют все.
Польза ИИ не в том, что он безошибочно угадывает любую мысль. Она в том, что он помогает последовательно превратить неточное описание в проверяемый запрос.
И для человека, который годами «стеснялся спрашивать», это, пожалуй, самое ценное свойство связки: барьер «я должен сначала выучить, как правильно» просто исчезает.
Один бизнес — разные словари
Руководитель спрашивает: «Сколько у нас осталось чистыми?» Финансист говорит о маржинальности, бухгалтер — о бухгалтерском результате, а специалист по казначейству смотрит на денежный поток.
Это не просто разные названия одного показателя: финансовый директор просит «маржинальность по направлениям», генеральный — «сколько у нас чистыми», а в 1С это разбросано по оборотам счёта 90, сальдо расчётных счетов и сверкам.
Выручка, прибыль и движение денег отвечают на разные вопросы. А настроить отчёт под такие «хотелки» по старинке — дело недели.
Поэтому интеграции нужен словарь компании:
что считается выручкой;
какие расходы входят в маржинальность;
как распределяются общие затраты;
какие подразделения относятся к направлениям бизнеса;
какой отчёт используется для сверки.
На практике словарь закладывается в модель системным промптом (инструкцией) с терминами компании: что здесь «выручка» и «чистыми», какие коды счетов за этим стоят. Модель связывает «птичий язык» бухгалтерии (субконто, проводки, амортизация) с бизнес-метриками руководства (EBITDA, ROI, чистый поток) — и обратно.
В компании, где три роли говорят на трёх разных диалектах одного и того же учёта, появляется переводчик, который работает 24/7, не берёт гонорар и не спорит, чья формулировка «правильная».
Но словарь помогает модели интерпретировать вопросы, а не заменяет методику расчёта. Формулы, фильтры и правила доступа должны быть закреплены в системе, а не зависеть только от формулировки промпта.
На практике: три вопроса к данным кондитерского производства
В рассматриваемом примере используются данные кондитерского производства за январь 2024 — август 2025 года.
Пример построен на реальной тестовой учебной базе конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (редакция КОРП): контрагенты и номенклатура — учебные, а все цифры в статье — реальные: каждое число прочитано из базы и пересчитано прямыми запросами к ней.
Каждый аналитический ответ полезно строить одинаково:
Вопрос → определение показателя → получение данных → результат → ограничения → следующий шаг.
Это позволяет отделить факты от интерпретации.
Вопрос 1. Как меняются продажи?
Запрос пользователя: «Покажи продажи по месяцам, чтобы было видно, где мы растём, а где проседаем».
Сначала нужно определить, что именно считаем. Если источником служат документы реализации, результат корректнее называть оборотом по выбранным документам, пока не согласованы правила учёта НДС, возвратов и корректировок. Период, организация и условия включения документов должны быть явно заданы в запросе.
Результат — 20 месяцев продаж (млн ₽). Средний месяц за январь–август: 5,8 млн (2024), 5,2 млн (2025). Сравнение одинаковых периодов: 46,1 → 41,9 млн рублей, примерно на 9%.
Тихая просадка, которую по ежемесячным цифрам на глаз легко пропустить, видна только в этом сравнении.
Вместе с тем наметилась похожесть на сезонность: единственные в выборке март и октябрь оказались пиками — похоже на подарочные сезоны (база кондитерская), но проверить пока нечем; провалы — декабрь и сентябрь (в декабре — 34 накладные против 63 в следующем январе).
Но ответ «продажи снизились» — только начало анализа. Дальше стоит выяснить:
какие товары дали основную часть снижения;
связано ли оно с количеством продаж или ценами;
какие клиенты сократили закупки;
одинаково ли меняются все направления.
Именно здесь разговорный интерфейс особенно удобен: следующий вопрос можно задать сразу, не формируя отдельное техническое задание на новый отчёт.
Вопрос 2. Кто нам должен и насколько это тревожно?
Запрос пользователя: «Кто из клиентов должен больше всего. И главное — это старые долги, или они вообще недавно покупали?»
Здесь объединяются два разных показателя: задолженность на выбранную дату и последняя отгрузка клиенту. «Долг клиента» → дебетовый остаток по счёту 62 с субконто по контрагенту; «недавно покупали» → максимальная дата документов реализации. Две части — один запрос:
ВЫБРАТЬ t1.Субконто1 КАК Контрагент,
t1.СуммаОстаток КАК Долг,
t2.ПослРеализация
ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Дата) КАК t1
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланСчетов.Хозрасчетный КАК t3
ПО t1.Счет = t3.Ссылка
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ t.Контрагент,
МАКСИМУМ(t.Дата) КАК ПослРеализация
ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК t
ГДЕ НЕ t.ПометкаУдаления
СГРУППИРОВАТЬ ПО t.Контрагент) КАК t2
ПО t1.Субконто1 = t2.Контрагент
ГДЕ t3.Код ПОДОБНО "62%"
УПОРЯДОЧИТЬ ПО t1.СуммаОстаток УБЫВ
Результат — на 31.08.2025, топ-10:
Вывод, которого не даст ни один стандартный отчёт, — ИИ задаёт два вопроса сразу:
всего дебиторки по счёту 62 — 5,7 млн рублей по 27 контрагентам, на десять крупнейших должников приходится около 5,55 млн рублей — примерно 97% общей суммы;
у всех десяти есть отгрузки в августе 2025 года.
Что из этого можно заключить? Задолженность сильно сконцентрирована, а крупнейшие должники продолжают покупать: это не «зомби-долги», а активные клиенты на отсрочке.
Давить коллекторскими методами — значит отпустить их к конкуренту.
Чего заключить нельзя? Что долги свежие и просрочки нет. Клиент может одновременно получать новые поставки и не оплачивать старые.
Чтобы оценить качество дебиторской задолженности, следующий запрос должен учитывать:
документы расчётов;
договорные сроки оплаты;
количество дней просрочки;
поступившие оплаты и их распределение;
авансы и особенности взаиморасчётов.
Поэтому корректное продолжение диалога выглядит так: «Разложи задолженность этих клиентов по срокам оплаты. Отдельно покажи суммы с просрочкой более 30, 60 и 90 дней». И: «А кто покупал давно и не платит? Где разница между последней отгрузкой и сегодня больше 90 дней» — тот же чат, без новой заявки.
Дата последней покупки помогает понять активность клиента. Но она не заменяет анализ просрочки и не определяет политику взыскания.
Вопрос 3. Какие товары обеспечивают основной оборот?
Запрос пользователя: «Позиций много, но наверняка несколько тянут всё. Покажи, кто сколько приносит за год».
Слово «год» нужно уточнить.
В этом примере выбран период из 12 полных месяцев: с сентября 2024 года по август 2025 года. Суммы — из табличной части «Товары» документов реализации, по полям Номенклатура и Сумма; плюс общий объём, чтобы посчитать доли.
Результат — общий объём по рассматриваемой выборке около 60,4 млн рублей по 17 позициям. На миникруассаны классические — одна позиция — приходится около 20% всего объёма; на три ведущие позиции (миникруассаны + два «тирольских» пирога) вместе — около 43%.
Это показывает концентрацию продаж: изменение спроса на несколько товаров способно заметно повлиять на общий результат.
И разные степени концентрации видны только тогда, когда два среза можно сравнить за минуту: на одной товарной позиции компания держится крепче, чем на любом конкретном клиенте (у лидера дебиторки всего ~1% оборота).
Но оборот ещё не означает прибыльность. Товар с высокой долей продаж может иметь низкую маржу, значительные списания или дорогую логистику. Следующий полезный вопрос: «Добавь себестоимость и валовую прибыль. Совпадают ли лидеры по обороту с лидерами по прибыли?»
А для оценки зависимости от покупателей нужен отдельный срез — доли клиентов в продажах за тот же период. Сравнивать долю товара в обороте с долей клиента в дебиторской задолженности некорректно: это разные показатели.
А что «будет» и что «может пойти не так»
Анализ отвечает на вопрос «что было». Руководство чаще спрашивает: «а что будет, и что может пойти не так?»
Два честных оговорки. Прогноз ИИ — не магическая «умная модель», а прозрачный метод (например, сезонный индекс). Это фича, а не ограничение: любую цифру можно проверить пересчётом. А риск — не страшное слово, а измеримый сигнал в данных: концентрация, тренд, наложение одного показателя на другой.
Прогноз
Вопрос: «Сентябрь у нас традиционно слабый — но насколько именно?»
ИИ считает: сентябрь 2024 — 3,38 млн при среднем месяце 2024 года (за сопоставимые 8 месяцев) в 5,76 млн → сентябрь = 59% среднего. Проверка по ключевым позициям — отношение «сентябрь 2024 / август 2024»:
Вывод: сентябрь 2025 ≈ 3,0–3,4 млн (август — 5,16 млн). Это обычный сезонный спад примерно на 40% к среднему месяцу, а не «обвал».
III квартал ≈ 15,1 млн (сентябрь — прогнозные значения, октябрь и ноябрь — на уровне тех же месяцев прошлого года) — практически на уровне прошлого года (15,2 млн).
Но оговорку нужно сделать заранее: в рассматриваемой истории есть только один полностью наблюдаемый сентябрь — сентябрь 2024 года. Этого недостаточно, чтобы уверенно назвать снижение в этом месяце устойчивой сезонностью. Корректная формулировка: «В сентябре 2024 года продажи были ниже среднего. Рассмотрим сценарий, при котором похожая динамика повторится, но не будем считать её доказанной сезонной закономерностью».
И главное — встроенная проверка: «точка верификации — 30 сентября, один запрос: „как сбыл прогноз?“».
Прогноз, который можно проверить, — это уже дисциплина, а не гадание.
Для каждого прогноза полезно показывать: дату, на которую он построен; доступную на тот момент историю; метод расчёта; допущения; диапазон возможных значений; фактический результат после завершения периода. Если прогноз опубликован после завершения периода, можно показать читателю, насколько он сбылся. Если же расчёт выполнен позднее, на историческом срезе, его лучше назвать ретроспективным экспериментом.
Риски
Вопрос: «Не гадать, а по данным: где у нас узкие места?» ИИ ищет три типа измеримых сигналов.
Концентрация. Янв–авг 2025, всего 41,9 млн: топ-10 клиентов = 61% продаж, топ-5 = 32% (Вулкан 2,78 млн — 6,7%; Столовая №101 2,68; ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ 2,68; санаторий «Рублёво-Успенское» 2,62; Бар Дионис 2,60). Потеря одного из пятёрки бьёт на 6+ пунктов.
Тренд по товарам. Все три топ-позиции снижаются год к году: миникруассаны −40% (14,5 → 8,7 млн), пирог «тирольский с вишней» −43% (8,6 → 4,9 млн), «с черникой» −25% (7,1 → 5,3 млн). Вишнёвый и сезонный (в сентябре проседает вчетверо), и падающий — двойной риск на осень.
Наложение «продажи × дебиторка». Четыре из топ-10 должников одновременно в топ-10 покупателей: Столовая №101, Антикафе Земляника, Аквилон-Трейд, Турбаза Яхрома — 2,17 млн долга, 38% всей дебиторки, при 9,99 млн продаж за 8 месяцев.
Если у такого клиента «всё плохо» — это и минус по выручке, и невосстанавливаемые деньги. Зато самая крупная четвёрка покупателей (Вулкан, ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ, санаторий, Бар Дионис) в топ-10 должников не входит — в пределах данных, которые мы смотрим, это здоровая часть базы.
Но сигнал не равен доказанной причине или будущему убытку. Пересечение крупных покупателей и должников показывает, какие отношения стоит изучить внимательнее; оно не доказывает, что эти клиенты неплатёжеспособны. Хороший аналитический ответ состоит из трёх частей: что обнаружено → почему это может быть важно → какие данные нужны для проверки.
Методологическая сноска. Цифры «год к году» в разделе «Риски» рассчитаны по сопоставимым периодам (январь–август 2024 и 2025) по документам «Реализация товаров и услуг» — суммы табличной части «Товары», без документов с пометкой удаления. При ином базисе (12-месячное скользящее окно, включение услуг и иных видов операций, иной учёт НДС) значения будут отличаться.
Как правильно работать с такими прогнозами: метод всегда назван (можно проверить и поспорить), коридор, а не цифра («3,0–3,4 млн» честнее «3,251 млн»), риск = сигнал + оценка + следующий вопрос. А причины — за человеком: ИИ скажет «пирог падает», но почему — по качеству, конкуренту или поставщику — знает бизнес.
Уйдут ли данные в облако?
При полностью локальном развёртывании запросы и учётные данные не отправляются внешнему облачному провайдеру: весь контур «1С → расширение → локальный сервер LLM → 1С» изолирован. Работает всё на локальной модели — семейства Llama 3, Mistral или отечественные GigaChat/YandexGPT, развёрнутые внутри контура.
Но локальность — свойство всей архитектуры, а не только файла с весами модели. Нужно проверить, где работают интерфейс, распознавание документов и вспомогательные сервисы, куда записываются журналы, кто имеет доступ к резервным копиям и разрешены ли внешние сетевые соединения.
Фраза «отключите интернет — система продолжит работать» — это свойство, которое нужно проверить на конкретной развёртке, а не автоматическое следствие выбора локальной модели.
Отдельный вопрос — внутренний доступ. Сотрудник не должен узнавать через ассистента то, что ему недоступно в самой 1С: например, зарплаты коллег или показатели другой организации.
Локальная модель помогает контролировать размещение данных. Права доступа и защиту интеграции всё равно необходимо проектировать отдельно.
Может ли ИИ изменить или удалить документы?
В аналитическом режиме системе следует предоставлять только разрешённые операции чтения. Запрет должен действовать на уровне прав и программного кода: инструкция модели «ничего не изменяй» не заменяет технического ограничения.
На практике интеграция строится по одному из двух сценариев:
Только чтение. ИИ — умный аналитик: расширение делает запрос в базу, выгружает данные (например, «продажи за третий квартал»), передаёт их локальной LLM, и та пишет отчёт. Изменить что-то в базе ИИ физически не может — у него права «только на чтение». Все примеры из первой части — ровно этот сценарий.
ИИ-агент с правом вызывать определённые функции 1С (tool calling): «Создай черновик счёта». ИИ генерирует структуру, расширение строго по правилам 1С создаёт документ. Но даже в этом случае финальное проведение лучше оставлять за человеком.
Наличие у модели инструментов само по себе не означает права на запись: можно построить ассистента, который вызывает функции поиска и аналитики, но не умеет изменять учётные данные.
При этом создание черновика, запись документа и его проведение — разные операции. Каждой нужны собственные правила доступа и контроля.
Не перегрузит ли ассистент 1С?
Дополнительные запросы создают нагрузку независимо от того, кто их инициирует: человек, отчёт или ИИ. «Найди все подозрительные транзакции за 5 лет» — если ассистент начнёт перебирать базу построчно, сервер скажет «прощай».
Поэтому интеграция должна контролировать не только объём ответа, но и стоимость получения данных.
Вернуть пользователю 100 строк — не то же самое, что обработать только 100 строк: для небольшой итоговой таблицы системе иногда приходится прочитать большой объём исходных данных.
Практические меры включают:
обязательное ограничение периода;
разрешённые шаблоны аналитических запросов (каждый запрос — «ПЕРВЫЕ N строк» с сортировкой и группировкой, а не полный срез базы);
жёсткий лимит объёма данных, который 1С отдаёт модели за один раз (например, не более 100 строк таблицы значений);
контроль времени выполнения и числа одновременных операций;
кэширование повторяющихся результатов;
предварительно рассчитанные показатели;
отдельную среду для тяжёлой аналитики.
Поиск по инструкциям и описаниям объектов можно вынести в отдельную поисковую систему или векторную базу данных рядом с 1С: ИИ ищет сначала там, а не «копает» в базе. Но это не заменяет корректный расчёт остатков и оборотов в учётной системе.
Какое оборудование потребуется?
Универсального ответа «нужен сервер с самой дорогой видеокартой» нет.
Требования зависят от модели, способа её запуска, длины контекста, числа пользователей и допустимого времени ответа.
Локальная LLM «живёт» на стандартных процессорах, но думать будет очень медленно; для хорошей корпоративной модели (8–70 миллиардов параметров) нужны видеокарты с большим объёмом видеопамяти — Nvidia A100/H100 либо более доступные RTX 3090/4090 в серверном исполнении. Нужно учитывать и то, насколько качественно выбранная модель справляется именно с вашими вопросами.
Начинать разумнее с пилота на реальных задачах:
выбрать ограниченный набор сценариев;
проверить качество ответов и запросов;
измерить задержки и потребление памяти;
оценить работу нескольких пользователей одновременно.
После этого подбирать промышленную инфраструктуру. Арендованный приватный сервер с локальной моделью в закрытом контуре — вариант для эксперимента. Но это не то же самое, что размещение внутри собственной компании: условия хранения и обработки данных придётся оценивать отдельно.
Где остаётся человек
Ассистент полезен там, где нужно уточнить вопрос, найти данные, собрать несколько аналитических срезов и объяснить результат понятным языком.
За специалистами остаются:
методика расчёта показателей;
проверка учётных данных;
правила доступа;
интерпретация причин;
решения, влияющие на деньги, документы и обязательства компании.
То же относится к отчётности. Нет, ИИ не сдаст за вас отчётность — и слава богу: для расчёта налогов и подготовки регламентированных форм есть точный код самой 1С.
Зато ИИ великолепен в работе с естественным языком. Вот что ему действительно стоит поручить:
сверка «первички»: сравнить скан договора от контрагента с тем, что забито в карточке 1С, и найти несоответствия в формулировках;
умный поиск: найти документ, если пользователь помнит только «ну, там был какой-то счёт для Иванова в прошлый вторник, кажется, про трубы… или гайки»;
автозаполнение: прочитать входящее письмо от клиента и раскидать товары из текста по строкам «Заказа покупателя».
ИИ в 1С — не замена программисту или бухгалтеру, а очень быстрый, исполнительный, но требующий контроля цифровой стажёр.
Стоит ли внедрять
Связка локальной модели и расширения 1С может сделать корпоративные данные доступнее для сотрудников, которым неудобно работать с языком запросов и устройством конфигурации. При этом ядро системы не затрагивается, права доступа ИИ к закрытым регистрам полностью контролируемы, и не нужно платить за каждый запрос внешним провайдерам.
Но начинать лучше не с обещания «спросите что угодно», а с нескольких конкретных задач: динамика продаж, структура ассортимента, задолженность покупателей. Для каждой — согласовать определения, настроить доступ и сверить результаты с привычными отчётами.
Тогда ИИ становится не всезнающим бухгалтером, а удобным интерфейсом к проверяемой аналитике.
Вопрос «можно ли это посмотреть в 1С?» остаётся прежним. Меняется путь к ответу: меньше перевода между людьми, больше понятного диалога с системой — с сохранением контроля над данными и решениями.
И мост между вашим языком и языком системы больше не строится ценой вашего достоинства: не нужно сначала выучить, что такое субконто, чтобы узнать, кто вам должен, — и больше не нужно стесняться спрашивать.
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