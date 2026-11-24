Почему через расширение

Расширение позволяет добавить интеграционные функции, не изменяя основную конфигурацию 1С. Для компании это практический компромисс: можно сохранить типовое решение и вынести дополнительную логику в отдельный модуль.

1С остаётся на поддержке и обновляется «кнопкой», а ИИ-модуль продолжает работать.

Но расширение не отменяет сопровождение. После обновления платформы или конфигурации нужно проверять его совместимость, доступность объектов и корректность запросов. Если поменялись реквизиты или правила учёта, прежняя аналитика может потребовать доработки.

Иными словами, расширение упрощает интеграцию, но не превращает её в решение «установил и забыл».

Что делает ИИ, когда вы задаёте вопрос

Допустим, руководитель пишет: «Покажи, как шли продажи по месяцам».

За этой короткой фразой скрывается несколько вопросов:

За какой период?

По какой организации?

Считать суммы документов реализации или бухгалтерскую выручку?

С НДС или без?

Как учитывать возвраты и корректировки?

Хороший ассистент не должен молча выбирать ответы за пользователя. Он либо использует заранее согласованные правила компании и показывает их, либо задаёт уточняющий вопрос: «Долг считать с НДС или без? Авансы включить?»

После этого система находит нужные объекты, формирует запрос, проверяет его и выполняет через интеграционный слой.

Вот как на практике выглядит «перевод» вопроса о продажах: «продажи» → документы реализации. В метаданных найден Документ.РеализацияТоваровУслуг (синоним — «Реализация (акты, накладные, УПД)»). Проверяются поля: Дата, СуммаДокумента, ПометкаУдаления (важно — не взять удалённые накладные). Итоговый запрос:

ВЫБРАТЬ ГОД(t1.Дата) КАК Год,

МЕСЯЦ(t1.Дата) КАК Месяц,

СУММА(t1.СуммаДокумента) КАК Сумма,

КОЛИЧЕСТВО(t1.Ссылка) КАК КолВост

ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК t1

ГДЕ НЕ t1.ПометкаУдаления

СГРУППИРОВАТЬ ПО ГОД(t1.Дата), МЕСЯЦ(t1.Дата)

УПОРЯДОЧИТЬ ПО Год, Месяц

Числа рассчитывает 1С или отдельный вычислительный модуль. Языковая модель объясняет результат.

Так появляется полезное разделение ответственности: учётная система считает, интеграционный код контролирует доступ, а ИИ помогает разговаривать с данными.