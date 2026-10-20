Сколько стоит оцифровка архива: разбор цен и скрытых расходов

Почему цена за страницу не главный показатель

Цена за страницу не главный показатель . Она удобна для быстрого сравнения, но не показывает сложность проекта. Ставка становится ориентиром только тогда, когда подрядчики считают по одной методике и предлагают одинаковый результат. Иначе низкая цена может скрывать дополнительные работы или ограничения по качеству.

Потоковое сканирование и сложная оцифровка

Сложная оцифровка — это разбор переплетённых дел, ветхие листы, нестандартные форматы, ручной ввод реквизитов. Тут скорость зависит не только от техники, но и от квалификации сотрудников. Поэтому цена за страницу без описания условий обработки ничего не значит.

Потоковое сканирование — это для подготовленных документов стандартного формата. Оригиналы готовы, идут по порядку, требования типовые. Процесс планировать и контролировать легко.

Что входит в качественный результат

До заключения договора определите, в каком виде получите документы и как будете проверять полноту. Сканирование без OCR даёт картинки, но не даёт полнотекстового поиска. Индексация же позволяет искать по реквизитам, если это заложено в проекте.

Услуга сканирования документов может быть частью большого проекта по созданию электронного архива. В ТЗ закрепите форматы, разрешение, структуру папок, именование и передачу результатов.

При выборе подрядчика смотрите на защиту информации, доступ к оригиналам и порядок исправления ошибок. Для бухгалтерских, кадровых и юридических документов это критично. Цифровой массив должен оставаться пригодным для работы. Если после оцифровки оригиналы нужно уничтожить по истечении срока, уточните, кто обеспечивает конфиденциальное уничтожение документов и как это оформляется.