Что изменится для бизнеса в офшорах

Пользоваться налоговыми льготами в сделках с иностранными компаниями станет сложнее.

Офшоры - это страны (регионы, штаты), в которых можно получить налоговые льготы для выгодного ведения бизнеса.

Офшорной компанией является компания, зарегистрированная в чужой стране с низкой или даже нулевой системой налогообложения.

Список офшор

Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) утвержден Приказом Минфина от 13.11.2007 № 108н:

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MLI: что поменяется

В России будет ратифицирована Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с размыванием налоговой базы (MLI). Пользоваться налоговыми льготами в сделках с иностранными компаниями станет сложнее.

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2019 № 95 на ратификацию внесена многосторонняя Конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

На следующей неделе Госдума планирует рассмотреть законопроект № 643148-7 о ратификации вышеназванной Конвенции.

Конвенция касается двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, которыми компании могут пользоваться как схемами для ухода от налогов. Например, создать техническую компанию на Кипре, чтобы российскому юрлицу платить за дивиденды и проценты всего 5 и 0% налогов вместо 15 и 20% соответственно.

По данным ОЭСР, в год бюджеты стран теряют $100–240 млрд из-за того, что корпорации переносят прибыль в низконалоговые юрисдикции, это 4–10% мировых поступлений налога на прибыль.

Конвенция является универсальным многосторонним инструментом, который фактически направлен на законодательную реализацию принципов, предусмотренных Планом BEPS, и их распространение сразу на множество договоров об избежании двойного налогообложения.

Россия собирается применять MLI с 71 страной, говорится в законопроекте. Частично внести отдельные изменения в соглашения с Россией готовы такие популярные у российского бизнеса юрисдикции, как Нидерланды, Люксембург, Великобритания и Кипр.

Каких структур коснется многосторонняя конвенция MLI, расскажут на семинаре , который пройдет 22 апреля в Москве. Семинар ведет руководитель департамента налогового консультирования и трансфертного ценообразования IBFS united А. Гуськов. Приходите!

Что еще меняется

С 2019 года налоговые резиденты офшорных юрисдикций — Каймановых и Бермудских островов, Мэна, Гернси и Джерси — обязаны открывать офисы и нанимать сотрудников.

Раньше владение офшором обходилось в несколько тысяч евро в год — теперь же затраты на него могут значительно вырасти, отмечают эксперты.

«Реестры компаний и их бенефициарных собственников становятся публичными, появляются требования к ведению отчетности таких компаний, а теперь придется реально присутствовать в этих юрисдикциях», - приводит РБК слова эксперта Анны Воронковой.

На семинаре , который пройдет 22 апреля, вам расскажут: