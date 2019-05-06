В России ратифицирована MLI

Опубликован Федеральный закон от 01.05.2019 № 79-ФЗ «О ратификации многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения».

Благодаря многосторонней Конвенции (MLI) принципы, предусмотренные планом BEPS, распространятся сразу на большое количество Соглашений об избежании двойного налогообложения.

Таким образом будет усилено противодействие злоупотреблениям межгосударственными соглашениями об избежание двойного налогообложения, когда прибыль искусственно перемещается в государства, где она не облагается налогом или облагается по пониженной налоговой ставке. То есть речь идет об деофшоризации.

По данным ОЭСР, в год бюджеты стран теряют $100–240 млрд из-за того, что корпорации переносят прибыль в низконалоговые юрисдикции, это 4–10% мировых поступлений налога на прибыль.

Конвенция предусматривает возможность применения её положений к 71 действующему межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения, заключенному Россией. Двусторонние переговоры по каждому договору при этом проводить не нужно.