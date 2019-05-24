Последние новости про маркировку товаров

За три прошедшие недели мая власти приняли сразу несколько решений, которые касаются маркировки товаров.

1. Утвердили правила

В начале мая было опубликовано Постановление Правительства от 26.04.19 № 515, которым утверждены правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Документ вступил в силу 14 мая.

Правила маркировки товаров определяют порядок формирования и нанесения средств идентификации и порядок представления участниками оборота товаров информации об их обороте.

Так, в частности, маркировка товаров осуществляется путем формирования и нанесения средств идентификации (кодов маркировки в машиночитаемой форме) на товары, упаковку товаров или на иной материальный носитель, предназначенный для нанесения средтв идентификации, в местах их производства, упаковки (переупаковки) или хранения.

Напомним, до этого маркировка отдельных товаров проводилась в качестве экспериментов на добровольной основе. Соответственно, эксперименты по маркировке различных групп товаров регламентировались отдельными нормативными правовыми актами.

Теперь установлены единые правила идентификации и отслеживания для всех товаров, подпадающих под обязательную маркировку.

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2. Установили размер платы

Опубликовано Постановление Правительства № 577 от 08.05.2019, которое устанавливает размер платы за предоставление кодов для нанесения на товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации.

За каждый код придется заплатить 50 копеек без учета НДС. Исключение — лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Код для них будет стоить 20 копеек, без учета НДС.

Плата будет взиматься уполномоченным оператором с 1 июля 2019 г. При этом предоставление кодов осуществляется только после оплаты.

Уполномоченным оператором назначена дочерняя структура Центра развития перспективных технологий — Оператор-ЦРПТ.

ЦРПТ на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% — госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

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3. Эксперимент по маркировке фотокамер

Вышло Постановлением Правительства от 14.05.2018 № 589, которое устанавливает условия проведения эксперимента по маркировке фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации.

Эксперимент пройдет с 15 мая по 30 ноября 2019. Пока маркировка фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек будет добровольной.

Все о маркировке в одной таблице: