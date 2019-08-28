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Скоро начнут маркировать воду. Пока в порядке эксперимента

Минпромторг разработал проект постановления Правительства «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации вод минеральных и питьевых на территории Российской Федерации».

Маркировка минеральной воды, которое позволит предотвратить производство и оборот контрафактной продукции, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Проект постановления устанавливает правовые основы проведения эксперимента с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020 и предусматривает апробацию механизмов функционирования системы прослеживаемости оборота вод минеральных и питьевых в РФ, а также создание условий
&lrm;для защиты интересов производителей и потребителей такой продукции.

Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.

Оператором информационной системы на безвозмездной основе будет ООО «Оператор-ЦРПТ».

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