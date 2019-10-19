Учет в строительстве: что бухгалтеру надо знать про договоры

Внимательно оцениваем договор и его условия.

Любой бухгалтер, работающий в строительстве, понимает, что договор — это очень важная составляющая строительного бизнеса и он важен по трем причинам:

договор формирует либо доходную, либо расходную часть бизнеса,

любым договором можно сэкономить либо полностью использовать объемы своих оборотных средств.

от содержания договора, корректности отраженной в нем информации, зависят финансовое состояние организации, которое отражается в итоговых формах бухгалтерской отчетности и важно для инвесторов, партнеров-займодавцев и налогооблагаемая база по налогам, которую контролируют налоговые органы.

Сразу отмечу, что п. 2 ст. 54.1 НК РФ предусматривает, что налогоплательщик при исчислении налога на прибыль вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога при соблюдении одновременно двух условий:

Основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; Обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

Именно такое понимание договора и особое внимание деталям при заключении его позволят минимизировать правовые, финансовые и налоговые риски.

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Поэтому, после того как бухгалтер проверил соответствие первичных документов положениям закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и положениям статей 54.1 и 252 НК РФ, необходимо детально ознакомиться с содержанием договора, чтобы понять какие проводки надо сделать в бухгалтерском учете и каким документом оформить операцию в бухгалтерской программе.

Проверяем договор

Строительство — это сложная отрасль, где очень много рисков, связанных с проектировкой объекта, правильно проведенными геодезическими изысканиями, качеством строительных материалов, слаженной работой подрядчиков и прочими условиями. Поэтому договор в строительстве имеет особо важное значение и является одним из самых сложных договоров. Мы разработали свой алгоритм проверки договора, предлагаю вам попробовать использовать его в своей работе. Если вы пользуетесь своим алгоритмом, то, возможно, какие-то пункты, приведенные ниже, могут оказаться вам также полезны.

1. Реквизиты (название, отражающее вид договора, дату, номер, место заключения). Например, для строительной отрасли — это договор подряда, аренды строительного инструмента или строительной техники, субподряда, договор поставки строительных материалов.

2. Вводная часть договора («преамбула»). Как правило, в этой части договора содержится информация, идентифицирующая участников договора: название организации, должность, ФИО лица, представляющего ее интересы (по доверенности или на основании Устава), заключающего договор.

При проверке этого раздела вам необходимо сверять информацию, указанную в договоре с выпиской из ЕГРЮЛ, которую можно найти на сайте ФНС. Помните, что если договор заключен лицами, которые не имеют юридических полномочий представлять интересы организации, то он будет считаться юридически незаключенным. Для строительных организаций в данном разделе по уже сложившейся практике, указываются также данные СРО (номер и дата), так как без СРО строительные работы проводить нельзя. А также многие организации, которые находятся на упрощенном режиме налогообложения, указывают в этом разделе информацию о своем режиме (поставщики сырья и материалов могут применять УСН). Следует обратить внимание на то, что организации, которые выполняют строительно-монтажные работы, имеют право использовать только основную систему налогообложения.

3. Предмет договора. В предмете договора указывается информация — что это за договор: подряд, субподряд, поставка сырья и материалов, аренда строительного инструмента или строительной техники с экипажем.

Что строительным организациям важно отразить в данном разделе договора, чтобы не было претензий со стороны контролирующих органов?

При формировании этого раздела очень важно учитывать, что все расходы строительной организации делятся на два крупных блока. Либо это расходы управленческие (административные), либо это расходы, связанные с объектом строительства.

Если расходы, указанные в договоре, связаны с конкретным объектом строительства, то вам необходимо указывать наименование объекта строительства и его адрес буква в букву в полном соответствии с разрешением на строительство объекта либо в договоре подряда с заказчиком.

Также в данном разделе указывается вариант выполнения строительных работ (собственными силами или с привлечением субподряда). Данное условие является очень существенным для строительного договора, т.к. влияет на налогооблагаемую базу по НДС и налогу на прибыль.

Кроме того, вам нужно учитывать, что часто, раздел предмет договора, а также другие разделы договора содержат отсылки на приложения. Сама нумерация разделов договора, абзацев правовых положений внутри каждого раздела, приложений договора, названия приложений должны четко совпадать с информацией текста договора. В реальной жизни на практике этому не уделяется достаточно внимания, при этом такого сорта разночтения могут иметь для организации серьезные правовые последствия.

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4. Цена договора и условия оплаты. Это очень важная часть любого договора в бизнесе, а тем более в строительстве. Цена договора должна соответствовать итоговой строке сметы. Когда цена договора указана в формулировке сумма, в т.ч. НДС, то и в смете формулировка должна быть такой же. Не допускайте в формулировке никаких разночтений и обязательно указывайте ставку НДС. Часто, на практике, встречаются варианты, что в смете, в отличие от договора, НДС выделяется сверху без указания ставки. Очень важно выделять ставку НДС и указывать ее, особенно учитывая, что с 01 января 2019 г. она стала 20%.

Практика показывает, что часто в данном разделе есть разночтения следующего характера. Содержится формулировка, что цена по договору устанавливается ведомостью согласования договорной цены, а между тем прикладывается смета. Обратите внимание: это два разных документа. Лучше придерживаться формулировки сметаи в указании цены договора и названии самого документа, которая является приложением к договору и его неотъемлемой частью. Тем более, что ст.743 ГК РФ такой подход поддерживает:"Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ«.

На практике разночтения в названии документов почти всегда имеют правовые последствия. Если вы упомянули в договоре оба документа (ведомость согласования договорной цены и смета), то они должны быть оба приложены к договору для обоснованности расходов.

5. Права и обязанности сторон— это самый емкий из всех разделов. В договорах подряда и субподряда он содержит детальное описание процедур выполнения, извещения о готовности и сдаче выполненных строительных работ. Обратите внимание на следующие три пункта:

1) Обязательно должна быть прописана в договоре возможность принятия частями работ и расходов для бухгалтерского и налогового учета на подрядные или субподрядные работы. Например, работы сдаются поэтапно или согласно графику выполнения работ (графиком следует предусмотреть хронологию сдачи работ).

2) Возможность отказа в приемке работ с написанием мотивированного отказа. Спорные ситуации, которые возникают при исполнении строительного договора связанны в том числе и с качеством принимаемых выполненных работ. Эти ситуации влияют на расходы и доходы организаций-участников договора подряда и субподряда, а также на обязанности оплаты выполненных работ (т.е. расходования оборотных средств) и формирования налогооблагаемых баз по НДС и, конечно, прибыли у участников договора.

Важно понимать, что существует обратная пропорциональная зависимость между участниками договора. Что для заказчика и подрядчика, для подрядчика и субподрядчика, соответственно, расходы по налогооблагаемой базе по прибыли и НДС к зачету для одной стороны, то является налогооблагаемой базой по этим налогам для другой стороны.

На практике нередко встречаются ситуации, когда заказчик, испытывающий трудное финансовое положение, не готов платить за выполненные работы и отказывает в приемке работ. В такой ситуации для подрядчика важно не допустить, чтобы выполненные объемы работ не стали налогооблагаемой базой по НДС и прибыли и вы, со своей стороны, должны получить мотивированный отказ в приемке работ. Такой отказ должен содержать обоснованную причину в отказе приемки работ и ссылку на ГОСТы и строительные нормативы.

3) Многие строительные подрядные организации прибегают к услугам организаций-субподрядчиков. Строительные организации-заказчики, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь в части получения вычета по НДС и расходов по прибыли, когда договор содержит условие выполнения работ с привлечением субподряда, прописывают в договоре свое право компенсации такой потери за счет стороны подрядчика.

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Если при проверке всех субподрядчиков выявится схема или какой-то один субподрядчик будет признан недобросовестным, то указание такого условия в договоре позволит в досудебном или судебном порядке получить компенсацию в размере незачтенного налоговиками НДС и расходов по прибыли.

6. Ответственность сторон. В данном разделе договора предусматриваются пени и штрафные санкции для каждой из сторон участников договора за нарушение сроков оплаты, выполнения работ, использование некачественных материалов и др. Вам как бухгалтеру нужно учитывать, что возможность взыскания штрафных санкций прописывается в договорах строительства вариативно. Это может быть либо правом заказчика, подрядчика, либо обязанностью. Обратите свое внимание на то, что формулировка обязанности имеет налоговые риски, а именно, обязанность начислить эти санкции и включить в налогооблагаемую базу по прибыли.

Статью подготовила Елена Шуганова, бухгалтер отдела бухгалтерского аутсорсинга и налогового консультирования юридической компании «ПРИОРИТЕТ»