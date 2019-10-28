Онлайн-кассы при расчетах между юрлицами и ИП: нюансы

Сделали обзор последних разъяснений налоговиков по теме применения ККТ, когда расчеты происходят между юрлицами или ИП.

Наличный расчет

В общем случае кассовый чек должен содержать следующие реквизиты:

наименование документа;

порядковый номер за смену;

дата, время и место (адрес) осуществления расчета;

наименование организации или ФИО ИП;

ИНН;

применяемая при расчете система налогообложения;

признак расчета;

наименование товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС;

сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС по этим ставкам;

форма расчета;

должность и фамилия лица, осуществившего расчет с клиентом, оформившего кассовый чек;

регистрационный номер ККТ;

заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;

фискальный признак документа;

адрес сайта ФНС;

абонентский номер либо адрес электронной почты клиента в случае передачи ему кассового чека в электронной форме;

адрес электронной почты отправителя кассового чека в случае передачи клиенту кассового чека в электронной форме;

порядковый номер фискального документа;

номер смены;

фискальный признак сообщения;

QR-код.

Перечень этих реквизитов приведен в пункте 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ.

Однако когда дело касается расчетов между юрлицами и ИП, список реквизитов более расширенный. Согласно пункту 6.1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ в кассовом чеке также должны быть:

наименование покупателя (наименование организации, ФИО ИП);

ИНН покупателя (клиента);

страна происхождения товара;

сумма акциза (если применимо);

регистрационный номер таможенной декларации — при осуществлении расчетов за товар (если применимо).

Таким образом, в кассовом чеке отражается информация как о продавце, так и о покупателе.

Об этом, в частности, Минфин напоминает в письме № 03-01-15/63722 от 20.08.2019.

А как сформировать кассовый чек, если покупателем (клиентом) выступает иностранная организация?

ФНС пояснила, что в данном случае требуется указать ИНН представительства иностранной организации в РФ, либо ИНН иностранной организации, полученный в РФ, если представительство или ИНН отсутствует, то чек выдается без указания ИНН иностранной организации.

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Безналичный расчет

Контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) ИП, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

А что если товар получен физлицом (без оплаты), а оплату за него позже производит юридическое лицо в безналичной форме? В этом случае тоже не нужно пробивать чек, поясняет ФНС на своем сайте, отвечая на вопросы налогоплательщиков.

А как быть, если ситуация обратная — товар отгружен юрлицу, а оплата безналом поступила от физлица? Четких разъяснений фискалов на этот счет нет. Между тем в письме ФНС № ЕД-4-20/24113@ от 12.12.2018 сообщается, что поступление на расчетный счет организации ошибочно перечисленных денежных средств от физлица без реализации ему товаров (работ, услуг) не является расчетом в понимании Федерального закона № 54-ФЗ и, соответственно, не обязывает к применению ККТ.

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Взаимозачет

В случае, когда расчет между организациями и ИП не подразумевает наличную оплату или оплату с предъявлением электронного средства платежа (к примеру, банковской картой через POS-терминал), ККТ не применяется.

Таким образом применять ККТ не требуется:

— при расчете иным встречным предоставлением, например, при взаимозачете;

— при зачете предварительной оплаты (аванса) в счет ранее отгруженных товаров (работ, услуг);

— при предоставлении займа для оплаты товаров (работ, услуг), в частности, при реализации на условиях оплаты, осуществляемой после приобретения товара (оказания услуги).

То же относится и к случаям, когда организации и ИП за товары (работы, услуги) передают и/или получают встречное предоставление в виде иных товаров (работ, услуг).

Такое разъяснение дано на сайте ФНС в разделе «Вопросы-ответы». В разъяснении идет отсылка к Письму ФНС АС-4-20/16571@ от 21.08.2019.

Аналогичное разъяснение также дал начальник организационно-методологического отела Управления оперативного контроля ФНС России Алексей Батарин на страницах журнала «Налоговая политика и практика». Он пояснил, что при всех видах иных встречных предоставлений наличные денежные средства не передаются, и электронное средство платежа не предъявляется. Таким образом, эти платежи являются безналичными. ККТ же не применяется при безналичных расчетах между организациями и (или) ИП.