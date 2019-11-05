Три вида разрывов по НДС. Что выявляет АСК НДС-2

АСК НДС-2 хорошо выявляет налоговые разрывы в автоматическом режиме и в «полуавтоматическом» и ищет их выгодоприобретателя. При этом не важно, насколько далеко в цепочке контрагентов от него находится налоговый разрыв.

Что такое разрыв

Наличие разрыва устанавливает ФНС или территориальный налоговый орган, если он отражен в данных системы АСК НДС-2.

Как объясняют сами налоговики, разрыв — это отсутствие в бюджете сформированного источника для применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета НДС налогоплательщиком.

У налоговиков он делится на подгруппы: · «технический», · «методологический», · «схемный».

Разрывом признается отсутствие источника для вычета НДС не только в отношении прямой сделки налогоплательщика с продавцом (подрядчиком, исполнителем), но и в ситуации, когда продавец (подрядчик, исполнитель) или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

Под налогоплательщиком — продавцом (исполнителем, подрядчиком) понимается не только прямой контрагент налогоплательщика — покупателя (заказчика), но и контрагенты по всей цепочке движения товаров (работ, услуг).

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Технический разрыв

«Техническое» расхождение — это расхождение, не приводящее к неуплате налога в бюджет, причиной которого является не соответствие в номере или дате счета-фактуры, номере или дате заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов на территорию РФ с территории Таможенного союза, в номере ДТ, в ИНН «сущностного» контрагента Продавца (или Покупателя), в декларации которого корректно отражена операция с контрагентом Покупателем (или Продавцом) при установлении в его декларации расхождения и направлении требования.

«Техническое» расхождение устраняется представлением формализованного пояснения или уточненной налоговой декларации по НДС.

Методологический разрыв

«Методологическое» расхождение — это расхождение, не приводящее к неуплате налога в бюджет, причиной которого является нарушение порядка заполнения налоговых декларации по НДС, в том числе нарушены законодательные нормы (НК, Постановление Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 о счетах-фактурах и книгах покупок/продаж, Приказ ФНС № ММВ-7-3/136@ 6 от 14.03.2016 о кодах операций, Приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ о декларации по НДС).

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Схемный разрыв

«Схемное» расхождение — когда ни налогоплательщик Покупатель, ни налогоплательщик Продавец, в декларациях, в которых установлены расхождения, не являются выгодоприобретателями, что определяет необходимость проведения контрольно-аналитических (поисково-исследовательских мероприятий) по установлению налогоплательщика потенциального «выгодоприобретателя», под которым понимается ближайший к операции со «схемным» расхождением налогоплательщик, не обладающий признаком «транзитной» организации.

Контрольно-аналитические и поисково-исследовательские мероприятия поводятся с применением аналитических отчетов ПК «Контроль НДС», сведений (информации) открытых и федеральных информационных ресурсов ФНС вне зависимости от факта, способа и даты формального устранения «схемного» расхождения.

Практика налоговиков показывает, что чаще всего используются схемы в два — три уровня. То есть когда конечный выгодоприобретатель в схеме от «разрывника» по продаже стоит вторым либо третьим в цепи.

То есть создаются несколько организаций, чаще всего без трудовых и иных ресурсов, для создания вычетов и минимизации налогов для конкретного выгодоприобретателя.

Сам потенциальный выгодоприобретатель напрямую «приобретает» ТМЦ у фирм однодневок, тем самым формируя у себя сомнительные вычеты, минимизируя сумму, подлежащую уплате в бюджет.

При установлении схемных операций налоговыми органами проводятся мероприятия налогового контроля (в соответствии со ст. 86, 88, 90, 92 93 93.1 НК), формирует «цепочки» «взаимосвязанных» схемных операций с указанием «ролей» участников «цепочки» посредством сведений, содержащихся в ПК «АСК НДС-2» и иных информационных ресурсах для сбора доказательственной базы и установления потенциальных выгодоприобретателей.