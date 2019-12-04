Четыре этапа перехода на онлайн-кассы. Что нас ждет

Продолжается реформа законодательства РФ о применении ККТ, начатая с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, который внес поправки в закон № 54-ФЗ.

Напомним, кто уже должен применять ККТ, а у кого еще есть время на подготовку к переходу на онлайн-кассы.

Реформа ККТ

Реформа ККТ — неотъемлемая часть стратегии ФНС по автоматизированному налоговому администрированию, которая направлена на создание максимально удобной для граждан и бизнеса среды общения с налоговыми органами и обеспечение роста поступлений в бюджеты всех уровней без повышения налоговой нагрузки.

Об этом сообщается в докладе налоговиков, подготовленном в рамках прошедших недавно публичных слушаний.

Основными задачами реформы являются:

— предоставление налогоплательщикам — пользователям ККТ возможности осуществление всех регистрационных действий с ККТ и иного юридически значимого документооборота по вопросам применения ККТ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

— создание современных инструментов гражданского (народного) контроля в сфере применения ККТ;

— обеспечение передачи информации о расчётах, записанной и хранящейся в виде фискальных данных в фискальных накопителях в электронном виде в адрес налоговых органов через оператора фискальных данных (ОФД) в онлайн режиме и создание инновационных инструментов налогового администрирования.

Семинар «Реформа ККТ. Финишная прямая» пройдет 13 декабря в Москве. Опытный консультант Климова М. А. расскажет об изменениях в законе о ККТ и новых требованиях в порядке применения онлайн-касс. Приходите!

Этапы

На первом этапе реформы — до 1 июля 2017 года на онлайн-кассы перешли организации и ИП и ранее применявшие контрольно-кассовую технику.

На втором этапе — до 1 июля 2018 года — организации и ИП, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, а также ИП на ПСН, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, осуществляющие деятельность в сфере торговли и общественного питания.

На третьем этапе с 1 июля 2019 года на применение онлайн-касс перешли предприниматели малой торговли, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, а также сфера услуг, в частности, организации и ИП, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, выполняющие работы, оказывающие услуги населению.

Остальные категории предпринимателей (не имеющих работников, реализующих товары собственного производства, выполняющих работы, оказывающих услуги) должны будут применять контрольно-кассовую технику с 1 июля 2021 года. То есть это уже четвертый этап.

О специфике применения онлайн-касс при различных способах продаж и оплаты товара (наличными, электронными деньгами, банковской картой, через онлайн-банк, с мобильного телефона и т.д.) расскажут на семинаре.

Что сейчас. Нюансы 3-его этапа

С 01 июля 2019 года ККТ должна применяться в следующих случаях:

— при осуществлении расчётов с физлицами, которые не являются ИП, в безналичном порядке (например, через кассу банка);

— при осуществлении зачёта и возврата предварительной оплаты и (или) авансов;

— при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг;

— при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

С 01 июля 2019 года в кассовый чек должны вноситься данные покупателя (клиента) в следующих случаях:

— при расчёте между организациями, ИП наличными денежными средствами или по банковской карте (в этом случае по закону может потребоваться указывать также сведения о стране происхождения товара, сумму акциза и регистрационный номер таможенной декларации);

— при выплате выигрыша от азартных игр, лотерей;

— при приёме страховой премии или страховой выплаты.

Пользователи вправе применять ККТ (за исключением ККТ, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных), расположенную вне места совершения расчётов, в следующих случаях:

— при осуществлении расчётов (за исключением расчётов в безналичном порядке в сети «Интернет») за реализуемый товар при разносной торговле и при дистанционном способе продажи товаров (кроме подакцизной продукции);

— при осуществлении расчётов по месту выполнения работы и (или) оказания услуги, которые выполняются (оказываются) пользователем вне торгового объекта, торгового места, здания, строения, сооружения и их частей и (или) земельного участка, используемых пользователем для выполнения работ и (или) оказания услуг на правах собственности, аренды или иных законных основаниях;

— в случае, если в соответствии с законодательством РФ федеральные органы исполнительной власти наделены полномочиями по утверждению форм бланков документов, используемых при оказании услуг населению, и (или) законодательство РФ предусматривает использование соответствующих бланков документов при оказании услуг населению;

— при осуществлении расчётов водителем или кондуктором в салоне транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте;

— в случаях осуществления расчётов (за исключением расчётов наличными деньгами, а также расчётов с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия клиента с пользователем) при приёме платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

ККТ может не применяться при осуществлении расчётов (кроме расчётов наличными деньгами, а также расчётов с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем ККТ):

— ТСН (ТСЖ, СНТ), жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности указанных товариществ и кооперативов, а также при приёме платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

— образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере образования;

— физкультурно-спортивными организациями при оказании услуг населению в сфере физической культуры и спорта;

— домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами, центрами культурного развития, этнокультурными центрами, центрами культуры и досуга, домами фольклора, домами ремесел, домами досуга, культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами при оказании услуг населению в области культуры.

— индивидуальными предпринимателями при реализации входных билетов и абонементов на посещение театров, являющихся государственными или муниципальными учреждениями, осуществляемой с рук или лотка, кроме случаев реализации указанных входных билетов и абонементов с использованием сети «Интернет» и сетей связи.

На семинаре 13 декабря расскажут о новых правилах применения ККТ отдельными категориями пользователей, новых обязательных реквизитах чеков, о новом формате фискальных данных. Записывайтесь!

4-ый этап

ИП, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, вправе не применять ККТ при расчётах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.

— при реализации товаров собственного производства,

— выполнении работ, оказании услуг

Однако, в случае заключения ими трудового договора с работником они обязаны в течение тридцати календарных дней с даты заключения такого трудового договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику.