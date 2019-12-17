С 2020 года меняются три ПБУ: разбираемся

Начиная с отчетности за 2020 год вступают в действие поправки, внесенные в ПБУ 13/2000, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02.

ПБУ 18

Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» обусловлены его сближением с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».

Основным существенным изменением ПБУ 18/02 является замена терминологии постоянного налогового актива/обязательства на постоянный налоговый доход/расход, уточнение понятия временных разниц и определение порядка учета расчета налога на прибыль участниками (включая ответственного участника) консолидированной группы налогоплательщиков.

Теперь временные разницы — это не только доходы и расходы, признаваемые в бухгалтерском и налоговом учете в разные периоды, но и результаты операций, участвующие в расчете налога на прибыль в других периодах и не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток).

В новой редакции ПБУ 18/02 уточено понятие расхода (дохода) по налогу на прибыль. Расход (доход) по налогу на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах в качестве налога на прибыль уменьшающего (увеличивающего) прибыль (убыток) до налогообложения отчетного периода. Он складывается из текущего и отложенного налога на прибыль.

В новой версии ПБУ 18/02 изменен порядок раскрытия информации об учете налога на прибыль в бухгалтерской отчётности и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Так участник консолидированной группы должен отдельно отражать в отчете о финансовых результатах разницу между текущим налогом на прибыль и суммой денежных средств, причитающейся ему исходя из условий договора о создании консолидированной группы и обозначать как ее перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы.

Налог на прибыль, относящийся к операциям, не включаемым в бухгалтерскую прибыль (убыток), указывается отдельной статьей и участвует в расчете чистой прибыли (убытка) и совокупного финансового результата периода.

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ПБУ 13/2000

Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» обусловлены приведением правил бухучета государственной помощи в соответствие МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи».

После внесения поправок госпомощь можно признавать к учету в момент фактического получения денег.

Что касается капитальных затрат, понесенные за счет бюджета, то они теперь списываются по мере начисления амортизации на протяжении срока использования объекта капитальных затрат.

Если же бюджетные средства предоставлены на компенсацию ранее понесенных организацией затрат, то такие средства относятся на финансовые результаты организации.

Изменились и правила раскрытия бюджетных средств в бухотчетности.

Раскрыты должны быть следующие показатели:

остаток средств целевого финансирования в части предоставленных бюджетных средств;

дебиторская задолженность по получению бюджетных средств;

кредиторская задолженность по возврату бюджетных средств;

доходы будущих периодов, на финансирование текущих расходов.

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ПБУ 16/02

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» было изменено, чтобы соответствовать стандарту МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность».

Введено такое понятие как «долгосрочный актив для продажи». Это такой актив (ОС или иной внеоборотный актив), использование которого приостановлено с целью его дальнейшей продажи.

Если решение о продаже принято или заключен договор о продаже, то актив переводится в состав оборотного и дальнейшая его оценка производится по правилам оценки запасов.

Изменения внесены и в порядок раскрытие информации по прекращаемой деятельности в бухотчетности.

В части учета долгосрочных активов к продаже в пояснениях нужно описать сами долгосрочные активы к продаже, обстоятельства продажи или только намерения, финансовый результат от продажи актива и статью отражения этого результата в отчете о финансовых результатах, а также отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже.