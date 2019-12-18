ЕНВД, ПСН, УСН, НПД: что изменится в 2020-ом

Со следующего года бухгалтеры столкнутся со многими новшествами.

В этом материале подробнее остановимся на изменениях, которые касаются специальных налоговых режимов — ЕНВД, ПСН, УСН, НПД.

ЕНВД

1. Маркировка

Важное изменение, которое касается вмененщиков — это запрет на применение ЕНВД при розничной торговле товарами, подлежащими маркировке.

Реализация трех групп таких товаров в целях применения ЕНВД с 2020 года не относится к розничной торговле.

Речь идет о меховых изделиях, обувных товарах и лекарствах.

Как сообщает Минфин в письме от 13.11.2019 № 03-11-11/87500, при розничной торговле этими товарами, надо будет применять другой режим налогообложения (УСН или ОСНО), а при остальные товары можно будет продолжать продавать в рамках ЕНВД.

2. Отмена ЕНВД

Следующий год будет последним годом существования ЕНВД. С 2021 года ЕНВД отменяется. Минфин уже высказался, что продления не будет. Вмененщикам надо настроиться на это и выбрать для себя другой режим налогообложения.

На сайте ФНС работает калькулятор по выбору режима налогообложения.

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ПСН

1. Маркировка

По ПСН изменения при торговле товарами, подлежащими обязательной маркировке, аналогичны поправкам в главу НК по ЕНВД.

2. Права местных властей

Региональные власти получили право ограничивать применение ПСН в зависимости от количества транспортных средств, сдаваемых площадей, объектов торговли и пр.

То есть если региональная власть решит, что применять ПСН по перевозкам могут только ИП с одним автомобилем, предприниматели с пятью машинами уже патент купить не смогут.

Некоторые регионы уже успели воспользоваться новшеством и внесли изменения в свои законы.

3. Расчет численности

При расчете численности сотрудников (для целей ограничения применения ПСН) теперь совершенно точно не надо учитывать сотрудников, задействованных в деятельности в рамках других режимов.

Законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 были внесены соответствующие поправки в НК.

4. Срок патента

С 2020 года можно будет получить патент на любое количество дней в течение календарного года. Но по-прежнему срок патента не может «перешагивать» через 1 января.

УСН

1. Налоговые каникулы

Регионам дали право вводить налоговые каникулы еще для одного вида деятельности. Ранее ставка 0 % по УСН для ИП устанавливалась для деятельности в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Этот список дополнили. Туда включили услуги по предоставлению мест для временного проживания.

2. Переходный период

Пока еще не приняли, но планируют принять закон о переходном периоде потери права на УСН.

Эту потерю хотят сделать менее болезненной. Перед слетом на общий режим налогоплательщик сначала сможет применять ту же УСН, но с повышенными ставками.

Новый переходный налоговый режим введут для субъектов МСП, утративших право на применение УСН, в случае если максимальный размер выручки субъекта МСП находится в пределах от 150 млн до 200 млн рублей и (или) средняя численность работников — от 100 до 130 человек. В проекте закона также предлагается увеличение налоговых ставок. Налоговую ставку для УСН «доходы» предлагается поднять с 6 до 8 %, а для УСН «доходы минус расходы», — с 15 до 20 %.

Правда, не исключено, что эти нормы пересмотрят, так как бизнес-сообщества выступают за более низкие ставки и более высокий предел выручки.

3. Декларация

Разработан проект по отмене декларации по УСН с объектом «доходы» с 1 июля 2020 года. Новшеством в добровольном порядке смогут воспользоваться те налогоплательщики, которые применяют онлайн-кассы.

Налоговики сами будут считать налог за таких налогоплательщиков. По итогам налогового (отчетного) периода налогоплательщику через личный кабинет будет направляться уведомление о сумме налога (авансовых платежей по налогу), подлежащего уплате.

Что нового ждет бизнес в применении УСН, расскажут на семинаре, тема которого — Новшества для бухгалтера — 2020. Приходите, будет интересно. Программа семинара очень насыщеннаяя, так как нового в 2020 будет более чем достаточно.

НПД

На днях подписан Федеральный закон, который распространяет налог на профессиональный доход еще на 19 регионов.

Таким образом, с 01.01.2020 это режим могут применять самозанятые из 23 регионов.

Планируется, что в июле 2020 этот режим распространят на всю Россию.