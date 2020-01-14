Выплату процентов по займу могут признать выводом денег из бизнеса и уходом от налогов

Бизнесом занимаются для извлечения прибыли. Но как её — эту прибыль — из него извлечь?

Существует немало легальных способов вывода заработанных денег.

Однако порой применяемые налогоплательщиками схемы налоговики признают незаконными. В итоге вместо получения прибыли бизнесмены несут убытки в виде доначисленных налогов, пени, штрафов.

Речь пойдет о займе и процентах по нему.

Определение Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 309-ЭС19-4171 по делу № А50-6340/2018.

Уплата процентов

Российская компания заключила договор займа с кипрской компанией. Речь идет о сумме в 4,4 млрд. рублей. На полученные средства ООО приобрело доли в другой российской организации у трех иностранных организаций, зарегистрированных на Сейшелах.

Компания-заемщик не спешила возвращать долг, а компания-заимодавец не настаивала на этом. Срок возврата займа неоднократно продлевался.

При этом несколько лет фирма-заемщик исправно начисляла в своем учете проценты по займу, уменьшая на них налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Более того, эти проценты исправно перечислялись кипрской компании.

Таким образом фирма не только уменьшала налог на прибыль, но и выводила деньги из бизнеса за рубеж.

О том, как не надо делать, извлекая прибыль из бизнеса, расскажут на семинаре 27 января. Ведущий мероприятия — специалист — практик по налоговому планированию и построению холдинговых структур Кузьминых А.Е.

Доначисления

Всего компания включила в состав внереализационных расходов процентов по займу на сумму 1,2 млрд. рублей.

Налоговики рассмотрели здесь хитрую схему и в ходе выездной проверки произвели доначисления. Сумма доначисленного налога на прибыль составила 223 млн. рублей, пени — 36,6 млн. рублей.

Гашение займа

Позже учредитель ООО-займодавца (владелец фирмы, зарегистрированной на Кипре) перевел долг компании на себя. К тому моменту долг составил 6,1 млрд. рублей (4,4 млрд. — сумма займа, 1,5 млрд. — непогашенные проценты, 200 млн. — пени).

То есть соглашение о перемене лиц заключили две кипрские компании — первоначальный заимодавец и вторая фирма (с принятием последней на себя обязательства по погашению основного долга).

Причем эта вторая фирма фактически является собственником компании —заемщика.

В результате заключения соглашение о перемене лица ООО стало обязанным исполнить обязательства по соглашению о займе перед новым заимодавцем, то есть перед своим единственным участником.

Участником было принято решение об увеличении уставного капитала фирмы. В итоге произошел зачет встречных денежных требований.

Обязательство участника перед обществом ООО по перечислению денежных средств в качестве дополнительного вклада в уставный капитал частично погашено встречным обязательством ООО перед участником по соглашению о займе, в связи с переменой лица (заимодавца).

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Суды

Компания не согласилась с доначислениями и обратилась в суд.

Арбитражный суд встал на сторону налоговиков. Дело дошло до Верховного суда, но и там не вняли доводам налогоплательщика.

Суды указали на получение обществом необоснованной налоговой выгоды, а также на взаимозависимость участников сделки.

В итоге в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ было отказано.