Схему с ИП-управляющим вместо директора налоговики могут оспорить

Не секрет, что некоторые организации для оптимизации налогообложения применяют схемы, в которых задействованы индивидуальные предприниматели.

Одна из таких схем — привлечение ИП к управлению фирмой, то есть замена директора ИП-управляющим. Такая рокировка вполне законна, однако фискалы могут усмотреть в ней незаконную схему и начислить налоги.

Зачем директор стал ИП

Договор на управление фирма заключила с ИП, который ранее работал в ней директором по трудовому договору и является участником ООО с долей 40 %.

Налоговая инспекция пришла к выводу о получении обществом необоснованной налоговой выгоды, в связи с неправомерным занижением налоговой базы по налогу на прибыль путем принятия в расходы вознаграждения, начисленного индивидуальному предпринимателю по договору на оказание услуг по управлению.

Компании доначислили налог на прибыль в сумме 19,7 млн. рублей, пени 3 млн. рублей и штраф 0,5 млн. рублей.

Объяснить, зачем директора зарегистрировали как предпринимателя, компания не смогла.

Суды согласились с выводами инспекции о том, что действия общества по заключению договора управления с вышеназванным контрагентом не имели разумной деловой цели и намерений создать предусмотренные договором правовые последствия с целью получения определенного экономического эффекта, а были направлены на минимизацию налоговых обязательств общества.

ИП оказывал услуги по управлению только одного ООО, где он раньше работал директором. У него не появилось новых полномочий и обязанностей, связанных с управлением по сравнению предыдущим периодом, когда он осуществлял управление обществом по трудовому договору. Налоговая инспекция указала на наличие взаимозависимости управляющего и общества, нахождение офиса управляющего и ООО по одному адресу, не выплату дивидендов учредителям общества, а также на то, что финансовое положение общества после привлечения ИП фактически стало более сложным.

Верховный суд в Определении № 308-КГ17-11775 поставил точку в деле № А53-14534/2016. Компания не смогла отстоять свою правоту. Дело завершилось победой налоговиков.

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Договор ГПХ & трудовой договор

Дело №А73-3767/2017 — еще один пример отрицательных последствий привлечения управляющего вместо директора.

В данном случае гражданско-правовой договор признали трудовым. Соответственно компанию обязали уплатить страховые взносы на отнюдь немаленькое вознаграждение, выплаченное ИП.

В договоре не определены характерные для гражданско-правовых отношений сроки оказания услуг (дата начала и дата окончания), возможное количество этапов, результат, достигаемый исполнителем по окончании оказания услуг, что свидетельствует о заинтересованности ООО в выполнении управляющим определенных трудовых функций, говорится в решении суда.

Суд усмотрел следующие признаки ТД:

— продолжительный характер договора,

— закрепление в предмете договора трудовой функции (было предусмотрено осуществление управляющим обязанностей по руководству текущей деятельностью ООО, а не разового задания заказчика),

— регулярная, гарантированная в определенной сумме оплата труда (выплата 300 тыс. рублей ежемесячно и ежеквартальное вознаграждение в размере от 10 % до 30 % от прибыли ООО).

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У директора низкая зарплата

Компания приняла решение передать функции ЕИО другому ООО, причем учредителем обеих фирм являлся один и тот же человек.

После того, как данный договор управления был расторгнут, директор вернулся в свою компанию. Но вот зарплата его оказалась более низкой, чем он получал как сторонний руководитель. Стороннему руководителю платили 3 млн. руб. в месяц, а своему директору — 190 тыс. рублей.

Это также стало основанием признать расходы на оплату услуг по договору управления как не обусловленные разумными деловыми причинами (Дело №А43-15294/2016).

Неидеальная первичка

Первичные документы по договорам на управление должны быть оформлены должным образом. Это также поможет снизить риски. Ибо иногда налоговики предъявляют претензии к недостаточно полному, на их взгляд, отражению в актах об оказании услуг фактов хозяйственной жизни. Об этом, в частности, говорится в решениях Арбитражных судов по делам № А08-1526/2017, № А32-30480/2014).