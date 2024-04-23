Искусственный интеллект помогает решать задачи архивного хранения электронных документов

В современном мире информация является одним из самых ценных ресурсов. Ее правильное хранение и обработка становятся ключевыми задачами для организаций и предприятий, которые применяют электронный документооборот.

Архивное хранение электронных документов включает в себя множество задач, в том числе таких как классификация, каталогизация, поиск и извлечение информации. Эти задачи могут быть сложными и трудоемкими, особенно когда речь идет о больших объемах данных. Кроме того, электронные документы могут быть представлены в различных форматах, что усложняет их обработку.

Использование методов искусственного интеллекта (ИИ) или машинного обучения может значительно облегчить процесс создания и работы системы архивного хранения документов.

1. Автоматизация процессов хранения электронных документов

С помощью новых технологий можно автоматизировать множество задач, таких как:

Классификация документов. С помощью алгоритмов машинного обучения можно автоматически классифицировать документы по различным категориям, таким как тип документа, тематика, дата создания и т.п. Это упрощает поиск и извлечение документов, а также позволяет организовать более эффективное хранение. Детали классификации изложены в статье нашего бизнес-партнера СКБ Контур. Распознавание текста и изображений. Алгоритмы машинного обучения могут распознавать текст и изображения в документах, что позволяет автоматически извлекать информацию и метаданные. Это особенно полезно для документов, представленных в различных форматах. Извлечение метаданных. В этом может помочь ИИ, а именно:извлекать из документов метаданные, такие как «автор», «дата создания», «ключевые слова» и т. д. Это упрощает каталогизацию и поиск документов.

2. Автоматическое обновление и анализ данных

ИИ поможет автоматически обновлять и анализировать данные в системах электронного документооборота, что позволяет оперативно реагировать на изменения в договорах с контрагентами и принимать обоснованные решения.

«Баланс-2: Клиент ЭДО» Программный модуль «Баланс-2: Клиент ЭДО» предназначен для архивного хранения и обмена электронными документами Подробнее

3. Преимущества использования ИИ и машинного обучения

Новые технологии имеют ряд преимуществ:

Повышение эффективности: автоматизация процессов архивного хранения позволяет сократить время на обработку и поиск документов, а также снизить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Адаптация к изменениям: машинное обучение позволяет системам адаптироваться к новым требованиям и условиям, что делает их более гибкими и эффективными в долгосрочной перспективе.

Снижение затрат: автоматизация архивного хранения может привести к снижению затрат на персонал и оборудование, а также к уменьшению рисков, связанных с потерей документов.

Безопасность данных: использование ИИ в сфере информационной безопасности позволяет еще надежнее защищать архивные данные от несанкционированного доступа или потери.

Интеграция с другими системами: архивы могут быть интегрированы с другими информационными системами, что обеспечивает более эффективное управление данными и их использование.

Прогнозирование потребностей: ИИ поможет спланировать ресурсы, оптимизировать процессы и затраты при создании систем архивного хранения.

Таким образом, искусственный интеллект уже сегодня демонстрирует хорошие результаты и имеет большой потенциал для развития. Несомненно, за ним стоит будущее, и дальнейшее исследование и разработка в этой области будут иметь решающее значение для прогресса человечества.

ИИ может стать мощным инструментом для решения сложных проблем, автоматизации рутинных задач и улучшения качества жизни людей в целом.

Решение для архивного хранения от ОВИОНТ ИНФОРМ

Наша компания — разработчик программного модуля «Баланс-2: Клиент ЭДО». Он предназначен для архивного хранения и обмена электронными документами, является дополнением к системе Контур.Диадок.

Некоторые возможности по решению задач архивного хранения, о которых мы говорили выше, уже реализованы в нашей программе.

Поиск документов по атрибутной информации с добавлением полнотекстового режима поиска в «Баланс-2: Клиент ЭДО»

Программа позволяет создавать и актуализировать единый архив электронных документов на компьютере или сервере клиента. Это дает возможность осуществлять эффективный поиск электронных документов в локальной базе данных.

Подобнее о функционале «Баланс-2: Клиент ЭДО» на нашем сайте.

«Баланс-2: Клиент ЭДО» Программный модуль «Баланс-2: Клиент ЭДО» предназначен для архивного хранения и обмена электронными документами Подробнее

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