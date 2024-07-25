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Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски

Документооборот — это настоящее и прошлое любой организации. В данном материале рассмотрим варианты форм хранения документа, сравним, какие затраты на это потребуются, обозначим преимущества того или иного метода хранения и возможные риски.
Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски
Иллюстрация: ОВИОНТ ИНФОРМ

Бумага все стерпит

Хранение бумажных документов — традиция, которая давно стала привычкой.

Многие до сегодняшнего дня считают, что хранение документов на бумаге имеет неоспоримые преимущества:

  • Надежность: это физический, осязаемый объект, который можно хранить в надежных местах – в сейфах или архивах.

  • Юридическая сила: документ с печатью – «бронебойная» гарантия.

  • Доступность: даже без электричества и интернета документ на бумаге доступен для просмотра и применения.

А теперь о минусах:

  • Риск потери или повреждения: никто не отменял банальную утерю или кражу документа, пожар, потоп и т.п.

  • Затраты на хранение: бумагу, конверты, папки и т.п., как минимум, надо приобрести (а это все еще и дорожает).

  • Сложность поиска: если в архиве организации не все по полочкам, то нервы, это точно не укрепит.

Новое электронное

Электронный документооборот становится все более популярным. Его преимущества по сравнению с бумажным значительны.

При этом есть много плюсов и в хранении документов в электронном виде:

  • Удобство: документы в электронном виде можно легко передавать, просматривать.

  • Экономия места: они занимают меньше места, чем документы на бумаге.

  • Безопасность: документы в электронном виде могут быть защищены паролем или другими средствами безопасности.

Особенности хранения документов в электронном виде:

  • Риски потери или повреждения: они могут быть потеряны или повреждены в результате сбоя в работе компьютера, программного обеспечения или сети.

  • Зависимость от технологий: данный формат зависит от технологий, которые могут меняться со временем.

Но эти два пункта несложно нивелировать — нужна надежная система хранения и компетентные ответственные сотрудники.

Юридические вопросы

Остановимся на них подробнее.

Итак, есть ряд юридических аспектов, которые необходимо учитывать при выборе этого метода хранения.

1. Электронная подпись.

Для работы в формате электронного документооборота нужна электронная подпись. Она позволяет подтвердить авторство и целостность документа, а также обеспечивает юридическую силу электронного документа, равную юридической силе документов на бумажном носителе.

2. Хранение.

При хранении электронных документов необходимо обеспечить их сохранность и доступность. Используются облачные хранилища, локальные диски и др. При этом важно обеспечить защиту электронных документов от несанкционированного доступа и потери данных.

3. Ответственность.

Нарушение законодательства об электронной подписи может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

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Затраты на организацию хранения документов в электронном и бумажном виде

Затраты зависят от множества факторов, таких как объем документов, требования к безопасности, необходимость в специализированном программном обеспечении и оборудовании, а также от того, кто будет заниматься организацией хранения — компания или частное лицо.

Цена бумажного хранения

  • Приобретение материалов: бумага, папки, конверты и другие расходные материалы.

  • Организация хранения: приобретение шкафов, стеллажей, сейфов и другого оборудования для хранения.

  • Затраты на персонал: оплата труда сотрудников, занимающихся организацией хранения, учетом и поиском документов.

  • Расходы на транспортировку и перемещение документов внутри организации или между филиалами.

  • Расходы на утилизацию документов после истечения срока их хранения

Что нужно приобрести для хранения электронных документов

  • Программное обеспечение: приобретение лицензий на программное обеспечение для создания, редактирования и хранения электронных документов.

  • Оборудование: приобретение серверов, рабочих станций и другого оборудования, необходимого для хранения электронных документов.

  • Услуги связи: оплата услуг интернет-провайдера и других поставщиков услуг связи.

  • Облачные сервисы: оплата услуг облачных хранилищ для хранения электронных документов.

  • Резервное копирование: затраты на создание резервных копий электронных документов.

  • Безопасность: шифрование, защита от вирусов и несанкционированного доступа.

Затраты на хранение электронных документов могут быть снижены за счет оптимизации процессов организации хранения, использования современных технологий и оборудования, а также за счет автоматизации процессов учета и поиска документов.

В целом, стоимость организации хранения документов в электронном виде может быть ниже, чем затраты на хранение документов на бумажном носителе, особенно при больших объемах документов. Но удобство и надежность электронного документооборота и хранения электронных документов, конечно же, несопоставима с бумажным форматом.

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