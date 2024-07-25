Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски

Документооборот — это настоящее и прошлое любой организации. В данном материале рассмотрим варианты форм хранения документа, сравним, какие затраты на это потребуются, обозначим преимущества того или иного метода хранения и возможные риски.

Бумага все стерпит

Хранение бумажных документов — традиция, которая давно стала привычкой.

Многие до сегодняшнего дня считают, что хранение документов на бумаге имеет неоспоримые преимущества:

Надежность : это физический, осязаемый объект, который можно хранить в надежных местах – в сейфах или архивах.

Юридическая сила : документ с печатью – «бронебойная» гарантия.

Доступность: даже без электричества и интернета документ на бумаге доступен для просмотра и применения.

А теперь о минусах:

Риск потери или повреждения : никто не отменял банальную утерю или кражу документа, пожар, потоп и т.п.

Затраты на хранение : бумагу, конверты, папки и т.п., как минимум, надо приобрести (а это все еще и дорожает).

Сложность поиска: если в архиве организации не все по полочкам, то нервы, это точно не укрепит.

Новое электронное

Электронный документооборот становится все более популярным. Его преимущества по сравнению с бумажным значительны.

При этом есть много плюсов и в хранении документов в электронном виде:

Удобство : документы в электронном виде можно легко передавать, просматривать.

Экономия места : они занимают меньше места, чем документы на бумаге.

Безопасность: документы в электронном виде могут быть защищены паролем или другими средствами безопасности.

Особенности хранения документов в электронном виде:

Риски потери или повреждения : они могут быть потеряны или повреждены в результате сбоя в работе компьютера, программного обеспечения или сети.

Зависимость от технологий: данный формат зависит от технологий, которые могут меняться со временем.

Но эти два пункта несложно нивелировать — нужна надежная система хранения и компетентные ответственные сотрудники.

Юридические вопросы

Остановимся на них подробнее.

Итак, есть ряд юридических аспектов, которые необходимо учитывать при выборе этого метода хранения.

1. Электронная подпись.

Для работы в формате электронного документооборота нужна электронная подпись. Она позволяет подтвердить авторство и целостность документа, а также обеспечивает юридическую силу электронного документа, равную юридической силе документов на бумажном носителе.

2. Хранение.

При хранении электронных документов необходимо обеспечить их сохранность и доступность. Используются облачные хранилища, локальные диски и др. При этом важно обеспечить защиту электронных документов от несанкционированного доступа и потери данных.

3. Ответственность.

Нарушение законодательства об электронной подписи может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

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Затраты на организацию хранения документов в электронном и бумажном виде

Затраты зависят от множества факторов, таких как объем документов, требования к безопасности, необходимость в специализированном программном обеспечении и оборудовании, а также от того, кто будет заниматься организацией хранения — компания или частное лицо.

Цена бумажного хранения

Приобретение материалов : бумага, папки, конверты и другие расходные материалы.

Организация хранения : приобретение шкафов, стеллажей, сейфов и другого оборудования для хранения.

Затраты на персонал : оплата труда сотрудников, занимающихся организацией хранения, учетом и поиском документов.

Расходы на транспортировку и перемещение документов внутри организации или между филиалами.

Расходы на утилизацию документов после истечения срока их хранения

Что нужно приобрести для хранения электронных документов

Программное обеспечение : приобретение лицензий на программное обеспечение для создания, редактирования и хранения электронных документов.

Оборудование : приобретение серверов, рабочих станций и другого оборудования, необходимого для хранения электронных документов.

Услуги связи : оплата услуг интернет-провайдера и других поставщиков услуг связи.

Облачные сервисы : оплата услуг облачных хранилищ для хранения электронных документов.

Резервное копирование : затраты на создание резервных копий электронных документов.

Безопасность: шифрование, защита от вирусов и несанкционированного доступа.

Затраты на хранение электронных документов могут быть снижены за счет оптимизации процессов организации хранения, использования современных технологий и оборудования, а также за счет автоматизации процессов учета и поиска документов.

В целом, стоимость организации хранения документов в электронном виде может быть ниже, чем затраты на хранение документов на бумажном носителе, особенно при больших объемах документов. Но удобство и надежность электронного документооборота и хранения электронных документов, конечно же, несопоставима с бумажным форматом.

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