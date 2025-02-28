В чем преимущество использования локального хранения документов

Локальное хранение (on-premise) предоставляет полный контроль над конфиденциальной информацией. В отличие от облачных сервисов, где данные находятся на удаленных серверах, локальное размещение гарантирует, что доступ к документам имеют только авторизованные сотрудники организации. Это особенно важно для компаний, работающих с персональными данными или коммерческой тайной.

Представим ситуацию, когда компания использует облачный сервис для хранения контрактов с клиентами. Если произойдет утечка данных из-за взлома облачного провайдера, ответственность за инцидент полностью ложится на плечи компании. В случае локального хранения, риск внешнего взлома минимизируется, так как доступ к данным ограничен внутренней сетью компании.