Как работать с маркетплейсами: рассказываем на примере OZON

Пройти мимо интернет-магазина просто невозможно, особенно если на нем есть все — от зубной щетки до автомобиля. В этом году продажи в онлайне взлетели до небес, ведь покупатели вынуждены были заказывать домой все необходимые товары. И тенденция сохраняется — многие, открыв для себя интернет-шопинг, «подсели» на него. А значит пора осваивать новое пространство для продаж или активно раскручивать имеющиеся каналы. Одним из популярных видов интернет-магазинов давно уже стали маркетплейсы.

Работа с маркетплейсами построенатак — вы регистрируетесь на сайте, получаете доступ к его функционалу, оформляете так называемую витрину товаров и либо передаете товары для продажи на склад самой площадки, либо продаете их со своего склада напрямую.

Процесс управления личным кабинетом выглядит следующим образом:

Добавление товарного каталога — не обязательно продавать все имеющиеся у вас позиции, можно ориентироваться на специфику маркетплейса или спрос покупателей. Потребуется заполнить карточки товара необходимыми сведениями — фото, артикулы, размеры, цена и т.д.; Синхронизация каталога с собственной системой складского учета или другими сервисами для отслеживания изменений в остатках, ассортименте и т.п.; Настройка работы с заказами — обработка, резервирование, уведомления, подтверждение доставки, оплаты;

После того, как вы провели все настройки и начали осуществлять продажи, необходимо будет проводить комплектацию и отправку товаров. Здесь есть три варианта:

вы заключили с маркетплейсом договор, по которому продажа осуществляется со склада площадки — необходимо регулярно пополнять имеющийся там ассортимент и придется платить дополнительные деньги, бесплатно площадка работать, конечно, не станет, зато и заказы будет обрабатывать сама;

вы продаете со своего склада — тут весь процесс и учет ложится на ваши плечи, организовать доставку тоже придется самостоятельно, зато затраты будут ниже;

третий вариант производный от второго — продаете со своего склада, но логистикой занимает маркетплейс — забирает и доставляет товары покупателю.

Маркетплейсы предлагают разные варианты расчетов. Они могут производиться оперативно — в течении нескольких дней после доставки заказа или по итогам месяца.

В некоторых случаях между платежами, поступающими от клиентов, и расчетами с маркетплейсом или собственными поставщиками появляется разрыв во времени. Т.е. клиенты еще не оплатили заказы (продажа с расчетом при получении — популярная услуга), а вам уже оплачивать счета.

Или так — вы уже проработали какое-то время, но понадобились средства для расширения — хотите организовать склады в другом городе для сокращения срока доставки, приобрести выгодную партию товара (причем именно сейчас — завтра этот товар будут продавать все, нужно успеть стать первым). В этих случаях может выручить краткосрочный займ— от 4 до 12 месяцев, причем с погашением займа с торгового оборота.

Есть маркетплейсы, применяющие собственные программы лояльности (скидки и бонусы), тогда часть стоимости, оплаченных по такой программе площадка компенсирует продавцу.

Поскольку интерес в работе на маркетплейсе обоюдный, то продавцу стараются предоставить различные инструменты для налаживания всех процессов, чтобы на площадке ему было комфортно. Например, предоставляют API для автоматизации взаимодействия систем продавцов с платформой и сотрудничают с компаниями-партнерами, предоставляющими соответствующие услуги.

Плюсы и минусы работы с маркетплейсами

Это общие тезисы, относящиеся ко всем площадкам, включая и обсуждаемый нами Ozon.

Достоинства:

Раскрученный бренд — вам не нужно широко себя рекламировать, клиенты станут искать товары и найдут вас на площадке сами;

Увеличение объемов продаж — работающие на площадках бизнесмены отмечают значительное повышении оборотов по реализации;

Удобная аналитика . Можно посмотреть количество продаж, процент выкупа, наличие аналогичных товаров на маркетплейсе и другую полезную информацию;

Работа в виртуальном пространстве без открытия оффлайн-точек (а значит возможность снизить затраты);

Возможность получить обратную связь от потребителей.

Недостатки:

Конкуренция . Таких как вы на площадке, скорее всего, будет много, если только не продавать уникальный товар, которого на рынке еще нет или эксклюзивную продукцию собственного производства;

Наличие комиссии . Например, на Ozon за возврат товара на склад придется заплатить столько же, сколько за доставку;

Обязанность участвовать в акциях маркетплейса . Например, предоставлять скидки;

Необходимость регулярно отслеживать изменения в условиях сотрудничества (о них вас просто могут не уведомить).

Особенности OZON

Ozon стал одним из первых онлайн-ритейлеров в России, начав свою работу в далеком 1998 году. За 2019 год оборот продаж на маркетплейсе составил 80,7 миллиардов рублей. Весьма впечатляющий показатель.

Из плюсов работы с Ozon можно выделить:

отсутствие абонентской платы — комиссия взимается за выполненные заказы;

возможность создать персонализированную страницу и рекламные блоки для товаров;

подробный отчет по оплате;

удобство личного кабинета.

Но никто не идеален, поэтому нашлась и пара минусов:

довольно высокая нефиксированная комиссия;

если вы решили продавать товары со склада маркетплейса, привезти их туда придется самостоятельно.

Как увеличить продажи

Необходимо поддерживать активный спрос, регулярно пополнять и пересматривать ассортимент товаров. Если у вас настроен обмен данными с учетной складской программой, вы можете составить прогноз на закупку тех или иных товаров и вовремя сбыть неликвид, благодаря анализу поступающих сведений.

Но рынок меняется очень быстро, а поставки иногда задерживают (например, как было при закрытии границ в период пандемии). Приходится искать альтернативных поставщиков. Однако, если вы впервые работаете с контрагентом вам,скорее всего, выставят счет на предоплату. Где-то там застряли машины с товаром на таможне, клиенты волнуются и пошли отказы от заказов. Оперативно решить проблему помогут краткосрочные займы под залог (и без) товаров на складе.

Компания «Папа Финанс» предлагает уникальное решение — финансирование поставщиков Ozon. Сумма финансирования до 10 000 000 рублей, срок 4–12 месяцев, ставка от 1.6% в месяц, а выплаты ведутся по графику платежей. Без комиссии за выдачу и переплат, а при досрочном погашении вы еще и кэш-бек получите.

Допустим, вы уже активно торгуете на маркеплейсе. Есть ли возможность как-то улучшить продажи? Есть несколько полезных советов, которые работают для большинства поставщиков:

Отслеживайте аналитику . Продвигайте товары, которые хорошо заказывают сейчас, в моменте, если продажи не идут 1-2 месяца, лучше вывести товар с площадки;

Не используйте некачественные фото , следите за обновлением описания, вообще витрина вашего магазина должна выглядеть привлекательно с точки зрения покупателя;

Следите за ценой на товар конкурентов. Маркетплейс часто предлагает покупателю выбор из нескольких аналогичных товаров, если вы проигрываете в этом выборе — стоит пересмотреть ценовую политику;

Качество товара должно быть таким, чтобы покупатель не захотел его вам вернуть , т.е. высоким. Кстати, на Ozon залитые на площадку товары, будут проверены службой поддержки — вдруг вы какие-нибудь Абибасы продаете.

Итак, если вас устраивают условия маркетплейса, есть выигрышный товар на продажу и вы готовы к расширению, то дерзайте. А компания «Папа Финанс» поможет в развитии, поддержав ваш бизнес финансово.