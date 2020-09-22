Раскрути свой бизнес в интернете: гайд для начинающих

Последствия пандемии — самоизоляция и дистанционная работа — загнали почти весь товарный рынок в интернет. И вот на интернет-площадках и соцсетях, где и без того зубастая конкуренция, новичкам и малому бизнесу становится совсем трудно дышать.

Но не стоит опускать руки и рано сдаваться. Интернет-рынок безграничен, постоянно растет и расширяется, подключаются новые клиенты и пользователи.

Многие боятся начинать бизнес из-за отсутствия финансирования.

Инвестиций в открытие онлайн-магазина нужно в десятки, если не в сотни раз, меньше, чем в открытие магазина офлайн — без аренды и ремонта, а иногда и без товарного запаса.

Уже спустя 6 месяцев вы получите первую возможность масштабировать свое дело. Серьезно, уже на таком небольшом сроке вам доступен займ на развитие бизнеса в интернете до 1,5 миллионов рублей для увеличения оборота.

Ну, что уже руки чешутся и не терпится начать?

Начинайте с идеи. С поиска товара и поставщика. Неплохо бы придумать свою отличительную фишку. Вы можете обратить внимание на товары с высоким спросом из сфер: фармацевтика, косметология, одежда и обувь . К товарной группе с постоянным объемом продаж можно отнести: различные гаджеты, бытовую технику, автозапчасти и аксессуары, интим-товары и товары для домашних питомцев . Кроме этого, в глобальной сети никто не мешает вам продвигать уникальные продукты в своей собственной нише (главное — законы соблюдать!). Определите целевую аудиторию . Можно попробовать примерно представить, кто будет основным покупателем ваших товаров. Поставьте себя на его место, каким образом вы совершаете покупки? Не стесняйтесь звать на помощь друзей и родственников, проведите среди них подобный соц. опрос. Начинайте покорять регионы , где есть возможность доставить товар на следующий день! Чем быстрее доставка, тем лояльнее отношение к вам покупателей. Будьте универсальными. Нужно использовать для своей целевой аудитории и мобильный интернет, и десктопный. Сейчас уже больше 50% трафика приходит со смартфонов. Покупки, тем не менее, до сих пор больше делают со стационарных компьютеров. Определитесь с интернет-площадкой для размещения и продвижения товаров. Этот пункт требует развернутого ответа, поэтому раскроем его чуть позже. А что работает лучше любого маркетингового мероприятия ? После успешной покупки мы можем получить эффект «сарафанного радио». Любую работу надо пропускать сквозь себя. Необходимо быть всегда направленным лицом к клиенту, отсюда и успешные покупки.

Что лучше: маркетплейсы или соцсети

В этом споре, пожалуй, нет ни победителя ни проигравшего. Однозначно можно сказать только то, что они должны друг друга дополнять.

При ограниченном бюджете выгоднее продвигать товары в соцсетях . К тому же, там можно собрать всех своих клиентов в одном сообществе. А уж в сети на всех хватит клиентов. Например, в нашем окружении нет человека без аккаунта в соцсети, а у вас?

Здесь же проще настроить таргетированную рекламу. Участники вашей группы, сами того не зная, с помощью личных рекомендаций продвигают ваши товары.

К сожалению, количество аудитории ограничено по сравнению с общим интернет-трафиком. Вам не хватит инструментов для организации полного цикла продажи, начиная с обработки заявки, пополнения товарного запаса, логистики и заканчивая анализом продаж.

В свою очередь, на территории маркетплейса у вашего бизнеса есть онлайн-офис . Интернет-супермаркеты заинтересованы в увеличении ваших продаж, поэтому проводят глобальные рекламные акции, предоставляют удобные сервисы для организации торговли, договариваются о льготных займах для бизнеса в интернете. Площадки имеют намного больше входящего трафика, чем социальные группы, ведь сюда приходят не болтать, а покупать.

о льготных займах для бизнеса Конкуренты на интернет-площадках точно не дадут вам заскучать. И не забудьте, за размещение вашей продукции у каждой площадки есть комиссия и определенные требования.

Как только твердо будете стоять на ногах и появится небольшой торговый оборот, можете планировать расширение бизнеса. Думаете, что для этого нужно долго копить силы и средства, а ведь конкуренты не спят. В вашем положении быстрый эффект окажут краткосрочные инвестиции. Где их взять?

Крупные банки с большой неохотой выдают кредиты и займы под залог будущего товара или будущей выручки. В кредитной политике заложено, что риски у розничных и мелкооптовых продавцов очень высокие. Поэтому в первую очередь в качестве залога рассматривают недвижимость, во-вторую «движимость» — автомобили, товарные остатки и т.п.

И не забудьте про поручительство от родственников и кучу подтверждающих документов. Приходится тратить драгоценное время, а главное, время своих будущих потенциальных клиентов. В интернете миллионы товаров у тысячи конкурентов, которые готовы вас подвинуть и заменить.

Отсюда вывод: не тратим время на поиск кредита и его обеспечения, а действуем. Благо интернет-сервисы развиваются и становятся более удобными и качественными, как и способы получения займов. Можно получить займ онлайн, причем процент одобрения будет гораздо выше, чем по кредитам (тут и подпорченная кредитная история помехой не станет), а требований намного меньше.

Открывать. Не спать, а открывать свое дело!

Потому что каждый потерянный день не вернуть. Открывая бизнес завтра, а не вчера, вы уже теряете позиции. Есть примеры, когда все начиналось с квартиры и двух родственников, а выросло в многомиллиардный бизнес за короткий срок. На то, для чего в офлайне нужны десятилетия, здесь требуется два-три года. Дерзайте!