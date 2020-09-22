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МКК «Папа Финанс»

Раскрути свой бизнес в интернете: гайд для начинающих

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Последствия пандемии — самоизоляция и дистанционная работа — загнали почти весь товарный рынок в интернет. И вот на интернет-площадках и соцсетях, где и без того зубастая конкуренция, новичкам и малому бизнесу становится совсем трудно дышать.

Но не стоит опускать руки и рано сдаваться. Интернет-рынок безграничен, постоянно растет и расширяется, подключаются новые клиенты и пользователи.

Многие боятся начинать бизнес из-за отсутствия финансирования.

Инвестиций в открытие онлайн-магазина нужно в десятки, если не в сотни раз, меньше, чем в открытие магазина офлайн — без аренды и ремонта, а иногда и без товарного запаса.

Уже спустя 6 месяцев вы получите первую возможность масштабировать свое дело. Серьезно, уже на таком небольшом сроке вам доступен займ на развитие бизнеса в интернете до 1,5 миллионов рублей для увеличения оборота.

Ну, что уже руки чешутся и не терпится начать?

  1. Начинайте с идеи. С поиска товара и поставщика. Неплохо бы придумать свою отличительную фишку. Вы можете обратить внимание на товары с высоким спросом из сфер: фармацевтика, косметология, одежда и обувь. К товарной группе с постоянным объемом продаж можно отнести: различные гаджеты, бытовую технику, автозапчасти и аксессуары, интим-товары и товары для домашних питомцев. Кроме этого, в глобальной сети никто не мешает вам продвигать уникальные продукты в своей собственной нише (главное — законы соблюдать!).
  2. Определите целевую аудиторию. Можно попробовать примерно представить, кто будет основным покупателем ваших товаров. Поставьте себя на его место, каким образом вы совершаете покупки? Не стесняйтесь звать на помощь друзей и родственников, проведите среди них подобный соц. опрос.
  3. Начинайте покорять регионы, где есть возможность доставить товар на следующий день! Чем быстрее доставка, тем лояльнее отношение к вам покупателей.
  4. Будьте универсальными. Нужно использовать для своей целевой аудитории и мобильный интернет, и десктопный. Сейчас уже больше 50% трафика приходит со смартфонов. Покупки, тем не менее, до сих пор больше делают со стационарных компьютеров.
  5. Определитесь с интернет-площадкой для размещения и продвижения товаров. Этот пункт требует развернутого ответа, поэтому раскроем его чуть позже.
  6. А что работает лучше любого маркетингового мероприятия? После успешной покупки мы можем получить эффект «сарафанного радио».
  7. Любую работу надо пропускать сквозь себя. Необходимо быть всегда направленным лицом к клиенту, отсюда и успешные покупки.

Что лучше: маркетплейсы или соцсети

В этом споре, пожалуй, нет ни победителя ни проигравшего. Однозначно можно сказать только то, что они должны друг друга дополнять.

  • При ограниченном бюджете выгоднее продвигать товары в соцсетях. К тому же, там можно собрать всех своих клиентов в одном сообществе. А уж в сети на всех хватит клиентов. Например, в нашем окружении нет человека без аккаунта в соцсети, а у вас?

Здесь же проще настроить таргетированную рекламу. Участники вашей группы, сами того не зная, с помощью личных рекомендаций продвигают ваши товары.

  • К сожалению, количество аудитории ограничено по сравнению с общим интернет-трафиком. Вам не хватит инструментов для организации полного цикла продажи, начиная с обработки заявки, пополнения товарного запаса, логистики и заканчивая анализом продаж.
  • В свою очередь, на территории маркетплейса у вашего бизнеса есть онлайн-офис. Интернет-супермаркеты заинтересованы в увеличении ваших продаж, поэтому проводят глобальные рекламные акции, предоставляют удобные сервисы для организации торговли, договариваются о льготных займах для бизнеса в интернете. Площадки имеют намного больше входящего трафика, чем социальные группы, ведь сюда приходят не болтать, а покупать.
  • Конкуренты на интернет-площадках точно не дадут вам заскучать. И не забудьте, за размещение вашей продукции у каждой площадки есть комиссия и определенные требования.

Как только твердо будете стоять на ногах и появится небольшой торговый оборот, можете планировать расширение бизнеса. Думаете, что для этого нужно долго копить силы и средства, а ведь конкуренты не спят. В вашем положении быстрый эффект окажут краткосрочные инвестиции. Где их взять?

Крупные банки с большой неохотой выдают кредиты и займы под залог будущего товара или будущей выручки. В кредитной политике заложено, что риски у розничных и мелкооптовых продавцов очень высокие. Поэтому в первую очередь в качестве залога рассматривают недвижимость, во-вторую «движимость» — автомобили, товарные остатки и т.п.

И не забудьте про поручительство от родственников и кучу подтверждающих документов. Приходится тратить драгоценное время, а главное, время своих будущих потенциальных клиентов. В интернете миллионы товаров у тысячи конкурентов, которые готовы вас подвинуть и заменить.

Отсюда вывод: не тратим время на поиск кредита и его обеспечения, а действуем. Благо интернет-сервисы развиваются и становятся более удобными и качественными, как и способы получения займов. Можно получить займ онлайн, причем процент одобрения будет гораздо выше, чем по кредитам (тут и подпорченная кредитная история помехой не станет), а требований намного меньше.

Открывать. Не спать, а открывать свое дело!

Потому что каждый потерянный день не вернуть. Открывая бизнес завтра, а не вчера, вы уже теряете позиции. Есть примеры, когда все начиналось с квартиры и двух родственников, а выросло в многомиллиардный бизнес за короткий срок. На то, для чего в офлайне нужны десятилетия, здесь требуется два-три года. Дерзайте!

 

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МКК «Папа Финанс»

МКК «Папа Финанс» — инновационная и технологичная платформа для финансирования малого бизнеса сегмента розничной торговли, интернет-магазинов и поставщиков крупных маркетплейсов под залог будущей безналичной выручки. Также компания предоставляет тендерные займы и кредиты на исполнение контрактов. Компания помогает клиентам инвестировать в свой бизнес, осуществлять закупки товаров, приобретать оборудование, расширять ассортимент, открывать новые торговые точки и реализовать любые другие бизнес-цели. МКК «Папа Финанс» была зарегистрирована в январе 2019 года, а с февраля 2020 года является дочерней структурой крупнейшей в России микрофинансовой компании «МигКредит».

https://papafinance.ru/