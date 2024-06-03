Чем налоговый аудит отличается от бухгалтерского и зачем бухгалтеру налоговый юрист

Слово «аудит» прочно ассоциируется именно с бухгалтерским аудитом, поэтому мало кто пользуется налоговым аудитом. Вместе с тем налоговый аудит является эффективным инструментом не только для проверки активов перед покупкой, но и для подготовки к выездной налоговой проверке. Сегодня мы расскажем, чем налоговый аудит отличается от бухгалтерского или зачем бухгалтеру может понадобиться налоговый юрист.

Что такое бухгалтерский аудит

Бухгалтерский аудит — это проверка бухгалтерской отчетности компании. Основная цель «общего» (бухгалтерского) аудита — это проверка достоверности бухгалтерской отчетности и правильности ведения бухгалтерского учета.

В упрощенном виде основную задачу общего аудита можно представить как проверку правильности «наполнения» финансовой отчетности числовыми показателями из бухгалтерского учета.

Для этого аудитор устанавливает, отвечает ли отчетность нормам законодательства и правилам учетной политики, установленной организацией, оценивает полноту сведений, представленных в бухгалтерском учете, определяет, соответствуют ли показатели в бухгалтерской отчетности реальному положению дел в организации.

Что такое налоговый аудит

Целью налогового аудита — выявление нарушений, которые привлекут внимание налоговых органов, что приведет к доначислениям (налог, штраф и пени) в рамках налоговой проверки, и выявление направлений для дальнейшего улучшения налоговой функции.

В отличие от общего аудита, налоговый аудит не направлен на анализ состояния бухгалтерского учета, сплошную проверку первичных документов и т.п.

В ходе специализированного аудита налоговые специалисты выявляют в налоговом учете искажения, которые потенциально могут привлечь внимание налоговых органов, далее проверяют судебную практику на предмет повышенного интереса контролирующих органов к таким рискам в текущем моменте, и затем проводят глубокий скрининг хозяйственных связей и ключевых контрагентов.

Нередко в ходе таких мероприятий обнаруживаются и «налоговые резервы», т.е. скрытые налоговые возможности для предприятия.

Бухгалтерский аудит Налоговый аудит Когда требуется? Ежегодно. При приобретении новых активов, при появлении рисков проведения выездной налоговой проверки, при смене главного бухгалтера либо генерального директора, в целях профилактики раз в несколько лет. Что изучается? Бухгалтерская отчетность, регистры бухгалтерского учета, первичные документы, учетная политика для целей бухгалтерского учета. Учетная политика для целей налогообложения, должная осмотрительность, реальность операций, примерный рыночный уровень цен по сделкам, налоговая отчетность и пр. Цель Проверка достоверности бухгалтерской отчетности и правильности ведения бухгалтерского учета. Подготовка перед контрольными мероприятиями налоговых органов, при приобретении активов — для подписания заверений об обстоятельствах, а также рассрочки платежа по сделке.

Кроме того, налоговый аудит как самостоятельный вид проверочных мероприятий в организации поможет генеральному директору и главному бухгалтеру снизить риски привлечения к субсидиарной ответственности, в том числе за счет улучшенной системы проявления должной осмотрительности.

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