Суд простил пензяков при дроблении бизнеса. И почему?

Что такое дробление бизнеса

Дробление бизнеса — это искусственное использование двух и более организаций или ИП для распределения между ними выручки, имущества или работников.

Основная цель дробления — экономия на налогах, поскольку дробленые компании или ИП, как правило, используют спецрежимы и применяют налоговые льготы.

Если налоговики обнаружат дробление бизнеса, то доначислят налоги, как будто бы дробления и не было — то есть объединят доходы и обложат налогами, как если бы все операции проводились одним лицом. Опять же стоит разделять искусственное дробление на полностью подконтрольных лиц и ведение самостоятельной хозяйственной деятельности несколькими налогоплательщиками в одном бизнес-периметре.

Для тех, кто не прочувствовал грань, законодатель приготовил амнистию.

В каких случаях будет налоговая амнистия

Опубликован закон, в соответствии с которым будут прощать тех предпринимателей, которые добровольно откажутся от применения схем по дроблению бизнеса в 2025 и 2026 годах.

Амнистия охватывает налоговые периоды 2022–2024 годов (ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). То есть, за этот период налоговики не будут доначислять налоги, взыскивать пени и штрафы, если за периоды в 2025–2026 годах налоговая проверка не выявит подобную схему оптимизации.

Добровольным отказом от дробления бизнеса будут считать расчет и уплату налогов с учетом объединения доходов всей группы или других лимитов на УСН, которые нужно соблюдать.

В каких случаях могут «понять и простить»

Для того, чтобы налоговики признали ведения бизнеса несколькими субъектами законным, бизнес-процесс каждого участника должен иметь реальную деловую цель, то есть не должен преследовать исключительно получение налоговой выгоды.

При этом налоговики часто акцентируют внимание на взаимозависимости лиц — учредителей организаций или родственных ИП.

Но взаимозависимость сама по себе — не признак дробления. У субъектов могут быть разные счета в банках, раздельное ведение бухгалтерского учета, разные виды деятельности и другие признаки, которые свидетельствуют об отсутствии направленности деятельности исключительно и преимущественно в поисках налоговой выгоды.

Основание — п.12 «Обзор практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды» — утвержден Президиумом ВС 13.12.2023, постановление АС Уральского округа от 07.02.2023 № Ф09-9561/22 по делу № А34-3364/2020.

Без деловой цели суды признают разделение бизнеса незаконным и доначислят налоги (определение ВС от 10.11.2022 № 308-ЭС22-15224).

Вдохновленные призывом к дроблению!

Необычное дело рассмотрел суд в Пензенской области. Там налоговый орган собрал, казалось бы, классические доказательства дробления бизнеса:

применение спецрежимов;

расположение по одному адресу;

единая бухгалтерия;

общая материальная база;

один сайт, номер телефона и товарный знак.

Но налогоплательщику удалось убедить суд в отсутствии цели сэкономить — организации были созданы в разное время, бухгалтерский учет велся скрупулезно раздельно и прочее.

Необычным доводом стал аргумент налогоплательщика о совещаниях в Правительстве Пензенской области с призывом создания отдельных организаций, что обещали не рассматривать как дробление бизнеса. Хотя чиновники имели в виду ситуацию в целом — они предлагали организовывать дополнительные предприятия в области, развивать производство и т.д.

Также суд обратил внимание, что налоговики проводили налоговые проверки за предыдущие периоды и не выявили никаких нарушений в ходе их проведения.

Подробнее о пензенском споре в определении ВС от 26.01.2022 № 306-ЭС21-21905 по делу № А49-4003/2020.

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