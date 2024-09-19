Как убедить инспектора начать налоговую реконструкцию

Обнаружив и доказав, что хозяйственные операции не были учтены в соответствии с их реальным экономическим содержанием, зачастую налоговый орган доначисляет недоимку на полную катушку. Указанную сумму можно уменьшить, если правильно воспользоваться механизмом «налоговой реконструкции». Но для этого придется попотеть.

Что такое налоговая реконструкция

Налоговая реконструкция — это механизм расчета налоговых доначислений после проведенных проверок. Иначе он называется определение «действительной налоговой обязанности» или на профессиональном жаргоне «ДНО». Порой нащупать ДНО – благо, а не трагедия для налогоплательщика, ведь объем доначислений может попросту уполовиниться. Тем более это важно при пограничных ситуациях определения размера ущерба для целей уголовного преследования. Проще говоря, грамотный расчет и от тюрьмы спасет.

Налоговая реконструкция возможна при целой гамме налоговых оплошностей, к которым относятся в первую очередь:

● сделки с «техническими» компаниями;

● дробление бизнеса;

● неучтенные доходы «мимо кассы» и т.п.

Что говорит закон

В Налоговом кодексе РФ понятие «налоговая реконструкция» не упоминается, но при этом одним из прав налоговых органов кодекс называет определение налогов расчетным путем (ст. 31 НК РФ).

По сути правовая основа налоговой реконструкции зародилась в судебной практике высших судебных инстанций (постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 и др.), откуда она перекочевала в письма ФНС (от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@, от 14.10.2022 № БВ-4-7/13774@ и др.), после которых и по сей день продолжает развиваться в различных судебных актах.

Как уговорить инспектора на налоговую реконструкцию

По-хорошему, налоговые органы обязаны самостоятельно следить за тем, чтобы налогоплательщики не переплачивали налоги по реальным операциям. Предписывает это делать, в том числе, и Определение КС РФ от 27.02.2018 № 526-О.

Однако мудрый налогоплательщик всегда должен им об этом своевременно напоминать и оказывать необходимое содействие.

Так, например, если налогоплательщик совершил сделки через посредников в виде «технических компаний», то при применении налоговой реконструкции налоги доначислят так, как будто он совершил сделку напрямую с реальными исполнителями.

Проще говоря, наценку обложат налогами, тем самым выведя ее в «легальный оборот», как того требовал Верховный суд в легендарном деле фирмы «Мэри» (определение СКЭС ВС РФ от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981 по делу № А76-46624/2019).

Но прежде чем даже ставить вопрос о реконструкции, нужно досконально подтвердить реальность сделок, и сделать это можно по-разному:

● последующей перепродажей товаров;

● использованием товаров в деятельности — например, налогоплательщик не мог произвести продукцию без закупленного сырья;

● документами и сведениями, которые предоставлены фактическими исполнителями — поставщиками, подрядчиками, импортерами и т.д.;

● другими доказательствами продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг — в том числе, не стоит сбрасывать со счетов и нотариальные «аффидевиты», заключения экспертов, документами из иных госорганов;

● движением денежных средств по счетам и т.п.

Если налоговики установили фактического исполнителя по сделке и ее реальные параметры, то они могут провести налоговую реконструкцию и самостоятельно (постановление АС Уральского округа от 18.04.2022 по делу № А76-9647/2021).

При дроблении бизнеса также возможно использование налоговой реконструкции. В этом случае нужно объединить обязательства налогоплательщика и всех взаимозависимых лиц, рассматривать их как единые. Объединяются и уплаченные налоги, и расходы, и незаявленные налоговые вычеты по НДС, однако из налогообложения исключаются внутригрупповые обороты (определение СКЭС ВС РФ от 17.10.2022 № 301-ЭС22-11144 по делу № А43-21183/2020). Ранее налоговики отказывались учитывать даже уплаченные налоги, но суды в конечном итоге поправили их.

При должной подготовке на досудебной стадии, требования о реконструкции судьи слышат и нередко удовлетворяют.

Делают они это при одном условии: налогоплательщик самостоятельно подготовил все необходимые для этого документы. Проще говоря, даже если инспекция сама произвела реконструкцию, вы вправе представить собственный расчет. Критики расчетов инспекции, даже обоснованной, недостаточно. Так, например, было в Определении Верховного Суда РФ от 07.06.2024 № 309-ЭС23-30097 по делу № А76-5542/2022.

В связи с этим, критически важно представлять альтернативный расчет налоговой реконструкции со стороны налогоплательщика и делать его настолько точным, насколько это возможно. Порой не лишним будет подтвердить такой расчет у эксперта-оценщика, однако все зависит от конкретных обстоятельств.

Каждый провинившийся по результатам проверки налогоплательщик имеет право на реконструкцию, но под лежачий камень вода не течет.

Подписывайтесь на налоговый новостной канал t.me/parallax_news с элементами нейросетей и блокчейна, в котором мы частенько постим кейсы про ДНО.

Parallax — это объединение высокопрофессиональных юристов, налоговых консультантов и судебных представителей, которые помогут грамотно настроить бизнес-процессы и обеспечить налоговую безопасность бизнеса.

Юристы и консультанты Parallax Это объединение высокопрофессиональных цифровых юристов, налоговых консультантов и судебных представителей, а также специалистов в сфере международного сопровождения IT-проектов Подробнее

Реклама: ИП Успенский Михаил Алексеевич, ИНН 772773080890, erid: LjN8KLpqq