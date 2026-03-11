КПП ЗП моб
Как зарегистрировать товарный знак в России в 2026 году: пошаговая инструкция, сроки и стоимость

Бренд без регистрации — это актив «на доверии». Пока товарный знак не оформлен, конкурент может подать заявку раньше, а маркетплейс, партнер или инвестор в любой момент попросит подтверждение прав. Результат — ребрендинг, блокировки карточек, претензии и расходы на суды вместо роста.

Регистрация товарного знака в России фиксирует исключительное право: вы законно используете название и логотип, запрещаете копирование, заключаете лицензии/франшизы и проще защищаете репутацию.

Что такое товарный знак и что можно зарегистрировать

Товарный знак — обозначение, которое индивидуализирует товары/услуги компании. На практике бизнес регистрирует:

  • название бренда (словесный знак);

  • логотип (изобразительный);

  • слоган;

  • домен/название сайта (как словесное обозначение);

  • название продукта/линейки.

Можно подать словесный, изобразительный или комбинированный знак (текст + графика). «Как зарегистрировать бренд» по сути означает регистрацию бренда через товарный знак в Роспатенте — с привязкой к классам МКТУ (товары и услуги, в которых вы работаете).

Кто может зарегистрировать товарный знак

Заявителями выступают:

  • ИП;

  • ООО/АО (любое юрлицо);

  • самозанятые — обычно регистрируют через свое ИП или через юрлицо (если ведут бренд через компанию);

  • иностранные компании (с учетом требований по представительству и переписке с ведомством).

Пошаговая инструкция регистрации товарного знака

Ниже — логика, как зарегистрировать товарный знак самостоятельно, с ключевыми сроками.

Проверка уникальности

Цель — понять, есть ли похожие знаки «до степени смешения» и стоит ли менять название/графику.

Срок: от 1 дня до 1–2 недель (зависит от глубины проверки и количества вариантов).

Если вы не хотите рисковать отказом Роспатента и потерей госпошлины, проведите профессиональную проверку и подготовку заявки через патентное бюро «Патент 24».

Подготовка заявки

Нужно: изображение/описание знака, данные заявителя, перечень товаров/услуг и классы МКТУ (и здесь чаще всего «дорого ошибаться»).

Срок: 1–5 рабочих дней (если знак и перечень уже готовы).

Мини-чек-лист перед подачей:

  • знак одинаково написан везде (рус/лат, регистр, элементы);

  • перечень МКТУ не «на весь класс», а только под реальный бизнес (в 2026 это напрямую влияет на пошлины);

  • подготовлено описание обозначения (что именно заявляется и в каком виде);

  • проверены запреты (например, описательные/общие слова без различительной способности).

Подача заявки в Роспатент

Подача возможна электронно через сервисы Роспатента/ФИПС. После подачи фиксируется дата приоритета и присваивается номер заявки.

Срок: 1 день на подачу + ожидание принятия к рассмотрению.

Экспертиза заявки

Проходит в два этапа:

  1. Формальная экспертиза — проверяют комплект документов и оплату. Срок: до 1 месяца.

  2. Экспертиза обозначения по существу — проверяют охраноспособность и сходство;Срок: обычно 6–10 месяцев, но при запросах и возражениях дольше.

Получение свидетельства

После положительного решения оплачивается финальная пошлина, знак вносят в реестр и выдают электронное свидетельство.

Срок: около 1 месяца после оплаты.

Официально общий предельный срок рассмотрения заявки и выдачи свидетельства — 18 месяцев и 2 недели.

Сколько стоит зарегистрировать товарный знак в 2026 году

Стоимость складывается из госпошлин Роспатента и услуг патентного поверенного.

Госпошлины Роспатента (базовые ставки)

Этап

Пошлина

Подача заявки и формальная экспертиза

4 000 ₽ + 1 000 ₽ за каждый класс МКТУ свыше 1

Экспертиза по существу

13 000 ₽ + 2 500 ₽ за каждый класс свыше 1 + 500 ₽ за каждое наименование товаров/услуг сверх 10 в одном классе

Регистрация и электронное свидетельство

18 000 ₽ + 2 000 ₽ за каждый класс свыше 5

Бумажное свидетельство (по желанию)

3 000 ₽

Ставки и правила расчета действуют с учетом изменений последних лет (в т.ч. отмены скидки за электронную подачу и доплаты за «лишние» позиции в классе). 

Пример (1 класс МКТУ, до 10 позиций): 4 000 + 13 000 + 18 000 = 35 000 ₽ (электронное свидетельство), а бумажное — еще +3 000 ₽ по желанию.Если в одном классе указать, например, 18 позиций, добавится доплата: (18–10)×500 = 4 000 ₽ только на этапе экспертизы

Сколько стоят услуги патентных поверенных

По рынку сопровождение «стандарт» часто начинается примерно от 15 000 ₽, а «под ключ» — от 35 000 ₽ и выше (в зависимости от сложности, количества классов МКТУ и переписки с экспертизой). 

Патентное бюро «Патент 24» помогает зарегистрировать товарный знак под ключ — от проверки до получения свидетельства.

Сроки регистрации товарного знака

  • Стандартно: чаще всего 6–12 месяцев (если заявка подготовлена корректно и нет запросов).

  • Ускоренная экспертиза: официальная опция ускорения может сократить сроки до 2–3 месяцев, но требует отдельной оплаты (гос. тариф на ускорение указывается отдельно). 

5 распространенных ошибок при регистрации товарного знака

  1. Не делают проверку товарного знака и получают отказ из-за сходства.

  2. Выбирают неуникальное/описательное название, которое не проходит по требованиям охраноспособности.

  3. Неправильно выбирают классы МКТУ: берут «лишнее» или, наоборот, не закрывают ключевые услуги.

  4. Подают заявку с техническими ошибками (описание, правообладатель, изображение, перечень).

  5. Игнорируют запросы и уведомления экспертизы — пропускают сроки ответа и теряют заявку.

Можно ли зарегистрировать товарный знак самостоятельно

Можно — процедура доступна, но цена ошибки высокая.

Критерий

Самостоятельно

Через патентное бюро

Риск отказа

выше (ошибки в МКТУ/описании/оценке сходства)

ниже за счет проверки и опыта

Время предпринимателя

много переписки и нюансов

минимум вовлечения

Итоговая стоимость

ниже, если все идеально

выше, но предсказуемее

Если цель — пройти регистрацию товарного знака в России без «сюрпризов», разумно делегировать критичные этапы (проверку и переписку с Роспатентом) специалистам.

Вывод

Регистрация товарного знака — базовая защита бренда: вы получаете свидетельство, снижаете риски ребрендинга и повышаете ценность бизнеса. Если вы хотите зарегистрировать товарный знак без риска отказа и потери госпошлины — специалисты патентного бюро «Патент 24» помогут провести проверку и подать заявку в Роспатент.

