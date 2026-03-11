Как зарегистрировать товарный знак в России в 2026 году: пошаговая инструкция, сроки и стоимость

Пошаговая инструкция регистрации товарного знака

Ниже — логика, как зарегистрировать товарный знак самостоятельно, с ключевыми сроками.

Проверка уникальности

Если вы не хотите рисковать отказом Роспатента и потерей госпошлины, проведите профессиональную проверку и подготовку заявки через патентное бюро «Патент 24» .

Срок: от 1 дня до 1–2 недель (зависит от глубины проверки и количества вариантов).

Цель — понять, есть ли похожие знаки «до степени смешения» и стоит ли менять название/графику.

Подготовка заявки

Нужно: изображение/описание знака, данные заявителя, перечень товаров/услуг и классы МКТУ (и здесь чаще всего «дорого ошибаться»).

Срок: 1–5 рабочих дней (если знак и перечень уже готовы).

Мини-чек-лист перед подачей: