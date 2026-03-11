Как зарегистрировать товарный знак в России в 2026 году: пошаговая инструкция, сроки и стоимость

Регистрация товарного знака в России фиксирует исключительное право: вы законно используете название и логотип, запрещаете копирование, заключаете лицензии/франшизы и проще защищаете репутацию.
Что такое товарный знак и что можно зарегистрировать
Товарный знак — обозначение, которое индивидуализирует товары/услуги компании. На практике бизнес регистрирует:
название бренда (словесный знак);
логотип (изобразительный);
слоган;
домен/название сайта (как словесное обозначение);
название продукта/линейки.
Можно подать словесный, изобразительный или комбинированный знак (текст + графика). «Как зарегистрировать бренд» по сути означает регистрацию бренда через товарный знак в Роспатенте — с привязкой к классам МКТУ (товары и услуги, в которых вы работаете).
Кто может зарегистрировать товарный знак
Заявителями выступают:
ИП;
ООО/АО (любое юрлицо);
самозанятые — обычно регистрируют через свое ИП или через юрлицо (если ведут бренд через компанию);
иностранные компании (с учетом требований по представительству и переписке с ведомством).
Пошаговая инструкция регистрации товарного знака
Ниже — логика, как зарегистрировать товарный знак самостоятельно, с ключевыми сроками.
Проверка уникальности
Цель — понять, есть ли похожие знаки «до степени смешения» и стоит ли менять название/графику.
Срок: от 1 дня до 1–2 недель (зависит от глубины проверки и количества вариантов).
Подготовка заявки
Нужно: изображение/описание знака, данные заявителя, перечень товаров/услуг и классы МКТУ (и здесь чаще всего «дорого ошибаться»).
Срок: 1–5 рабочих дней (если знак и перечень уже готовы).
Мини-чек-лист перед подачей:
знак одинаково написан везде (рус/лат, регистр, элементы);
перечень МКТУ не «на весь класс», а только под реальный бизнес (в 2026 это напрямую влияет на пошлины);
подготовлено описание обозначения (что именно заявляется и в каком виде);
проверены запреты (например, описательные/общие слова без различительной способности).
Подача заявки в Роспатент
Подача возможна электронно через сервисы Роспатента/ФИПС. После подачи фиксируется дата приоритета и присваивается номер заявки.
Срок: 1 день на подачу + ожидание принятия к рассмотрению.
Экспертиза заявки
Проходит в два этапа:
Формальная экспертиза — проверяют комплект документов и оплату. Срок: до 1 месяца.
Экспертиза обозначения по существу — проверяют охраноспособность и сходство;Срок: обычно 6–10 месяцев, но при запросах и возражениях дольше.
Получение свидетельства
После положительного решения оплачивается финальная пошлина, знак вносят в реестр и выдают электронное свидетельство.
Срок: около 1 месяца после оплаты.
Официально общий предельный срок рассмотрения заявки и выдачи свидетельства — 18 месяцев и 2 недели.
Сколько стоит зарегистрировать товарный знак в 2026 году
Стоимость складывается из госпошлин Роспатента и услуг патентного поверенного.
Госпошлины Роспатента (базовые ставки)
Этап
Пошлина
Подача заявки и формальная экспертиза
4 000 ₽ + 1 000 ₽ за каждый класс МКТУ свыше 1
Экспертиза по существу
13 000 ₽ + 2 500 ₽ за каждый класс свыше 1 + 500 ₽ за каждое наименование товаров/услуг сверх 10 в одном классе
Регистрация и электронное свидетельство
18 000 ₽ + 2 000 ₽ за каждый класс свыше 5
Бумажное свидетельство (по желанию)
3 000 ₽
Ставки и правила расчета действуют с учетом изменений последних лет (в т.ч. отмены скидки за электронную подачу и доплаты за «лишние» позиции в классе).
Пример (1 класс МКТУ, до 10 позиций): 4 000 + 13 000 + 18 000 = 35 000 ₽ (электронное свидетельство), а бумажное — еще +3 000 ₽ по желанию.Если в одном классе указать, например, 18 позиций, добавится доплата: (18–10)×500 = 4 000 ₽ только на этапе экспертизы.
Сколько стоят услуги патентных поверенных
По рынку сопровождение «стандарт» часто начинается примерно от 15 000 ₽, а «под ключ» — от 35 000 ₽ и выше (в зависимости от сложности, количества классов МКТУ и переписки с экспертизой).
Сроки регистрации товарного знака
Стандартно: чаще всего 6–12 месяцев (если заявка подготовлена корректно и нет запросов).
Ускоренная экспертиза: официальная опция ускорения может сократить сроки до 2–3 месяцев, но требует отдельной оплаты (гос. тариф на ускорение указывается отдельно).
5 распространенных ошибок при регистрации товарного знака
Не делают проверку товарного знака и получают отказ из-за сходства.
Выбирают неуникальное/описательное название, которое не проходит по требованиям охраноспособности.
Неправильно выбирают классы МКТУ: берут «лишнее» или, наоборот, не закрывают ключевые услуги.
Подают заявку с техническими ошибками (описание, правообладатель, изображение, перечень).
Игнорируют запросы и уведомления экспертизы — пропускают сроки ответа и теряют заявку.
Можно ли зарегистрировать товарный знак самостоятельно
Можно — процедура доступна, но цена ошибки высокая.
Критерий
Самостоятельно
Через патентное бюро
Риск отказа
выше (ошибки в МКТУ/описании/оценке сходства)
ниже за счет проверки и опыта
Время предпринимателя
много переписки и нюансов
минимум вовлечения
Итоговая стоимость
ниже, если все идеально
выше, но предсказуемее
Если цель — пройти регистрацию товарного знака в России без «сюрпризов», разумно делегировать критичные этапы (проверку и переписку с Роспатентом) специалистам.
Вывод
Регистрация товарного знака — базовая защита бренда: вы получаете свидетельство, снижаете риски ребрендинга и повышаете ценность бизнеса. Если вы хотите зарегистрировать товарный знак без риска отказа и потери госпошлины — специалисты патентного бюро «Патент 24» помогут провести проверку и подать заявку в Роспатент.
