Как проверить товарный знак перед подачей заявки: Роспатент, ФИПС, реестр и профессиональный поиск

Основные методы проверки товарного знака

Существует три основных способа проверить знак до подачи заявки. Каждый имеет свои плюсы и минусы:

Самостоятельная проверка (бесплатно, через базы Роспатента и ФИПС).

Роспатент и ФИПС предоставляют свободный доступ к своим реестрам. Новый сервис «Роспатент платформа» (searchplatform.rospatent.gov.ru) позволяет проверить обозначение среди зарегистрированных брендов, поданных заявок и международных знаков, защищенных на территории РФ.

Для текстовых знаков доступны режимы поиска по написанию, звучанию или смыслу, а для логотипов можно загрузить изображение и найти визуально похожие варианты. Перед поиском надо указать соответствующие классы товаров и услуг (МКТУ) — иначе выдача будет нерелевантной. Итоговый список результатов позволит выявить прямые совпадения и очевидно схожие сочетания.

Главный плюс этого метода — он бесплатный. Но предстоит самостоятельно анализировать кучу вариантов и оценивать степень сходства. Высоких гарантий качества нет: вы можете пропустить нетривиальные совпадения или неправильно оценить риски.

Платный поиск в ФИПС (официальная экспертиза).

ФИПС (подразделение Роспатента) предлагает услугу формального поиска по своей базе. Стоимость зависит от числа классов и скорости проверки: на 20 рабочих дней она составляет от 4 130 до 47 200 ₽ (за словесный знак, плюс НДС). Ускоренная проверка значительно дороже. По сути вы получите выгрузку из той же базы Роспатента, но уже «отфильтрованную» по степени сходства.

Преимущество — в итоговом отчете будут только те знаки, которые реально могут помешать регистрации. Недостаток — за анализ все равно отвечаете вы: придется сравнить описания и решить, какие схожести критичны. Если похожих много, имеет смысл отказаться от текущей идеи; если мало — готовить аргументы в ее пользу или чуть переделать знак.

Профессиональный поиск (патентное бюро).

Специалисты по интеллектуальной собственности проводят комплексный анализ «под ключ». Они самостоятельно ищут похожие бренды среди всех баз (как зарегистрированных, так и поданных заявок), учитывают фонетические и графические критерии и дают экспертную оценку шансов регистрации. Такой поиск обычно занимает 1–5 рабочих дней.

Качество результатов выше: эксперт учтет нюансы МКТУ-классификации, исключит общеупотребительные части слов и предложит конкретные выводы. Некоторые бюро выдают экспертное заключение бесплатно в рамках пакетной услуги. Единственный минус — стоимость сервиса, но она быстро окупается за счет экономии времени и предотвращения ошибок.

Не используйте «бесплатные экспресс-сервисы». Многие онлайн-инструменты предлагают мгновенный поиск по базе Роспатента или открытым каталогам — но они сильно ограничены. Обычно такие сервисы ищут только по зарегистрированным знакам и не умеют работать с изображениями или заявками. Их результаты часто неполные и неточные. В итоге самую тщательную проверку все равно придется делать вручную.