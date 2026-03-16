Как проверить, зарегистрирован ли бренд или название: быстрый алгоритм для бизнеса

Ниже — упрощенный чек-лист действий, который поможет проверить любой бренд «с нуля»:

Проведите предварительный анализ: выполните поиск по бренду в интернете, на маркетплейсах и в соцсетях. Посмотрите, не используют ли похожие названия конкуренты (включая сайты, страницы, карточки товаров). Например, занятый домен или активное продвижение похожего бренда — явный сигнал к риску. Даже свободный домен не гарантирует, что название юридически чисто.

Проверьте в реестре Роспатента: перейдите на Поисковую платформу Роспатента или сайт ФИПС и выполните поиск по словесному обозначению вашего бренда. Система покажет существующие заявки и зарегистрированные знаки с таким же или похожим названием. Обязательно изучите все варианты написания и транслитерацию, чтобы не пропустить сходные бренды.

Анализ карточек товарного знака: откройте карточки найденных брендов. Проверьте, на кого зарегистрирован знак, до какой даты действует регистрация и в каких классах МКТУ (товаров/услуг) он оформлен. Если совпадающие названия заняты в ваших же классах или смежных областях, это серьезный риск.

Проверьте заявки и международные бренды: отдельно поищите по реестру заявок на ТЗ — возможно, кто-то только подал заявку на подобное название. Проверьте международные знаки через Romarin. Убедитесь, что у найденных брендов нет договоров (лицензий, франшиз) или обременений, ограничивающих использование.

Интерпретация результатов: если поиск не дал серьезных совпадений, название, скорее всего, можно использовать и заявлять на регистрацию. Если же выявились похожие ТЗ, оцените масштабы риска. Например, полностью идентичный знак — повод сменить название. Частичное совпадение или сходство надо обсудить с юристом.