Как проверить, зарегистрирован ли бренд или название: быстрый алгоритм для бизнеса

Игнорирование проверки приводит к серьезным проблемам: Роспатент при регистрации заявок находит совпадения и отказывает в регистрации, а владельцы уже зарегистрированных знаков могут потребовать прекратить использование названия. Это грозит убытками на судебные споры, штрафы и дорогостоящий ребрендинг.
Почему это важно для бизнеса: зарегистрированный ТЗ дает исключительное право на бренд и усиливает доверие клиентов. Ошибки здесь обходятся дорого: отказ в регистрации блокирует доступ к маркетплейсам и рекламе, а несогласованное использование может привести к претензиям и требованию ребрендинга.
Основные риски: отказ при подаче заявки из-за сходства с чужим знаком, официальные претензии правообладателя и затраты на смену логотипа, сайта и документов.
Официальные источники для проверки названия
Самый надежный способ — поискать бренд в официальных реестрах Роспатента. С конца 2023 года доступен новый бесплатный сервис «Поисковой платформы» Роспатента: он позволяет искать совпадения по тексту, по изображению или даже по звучанию названия. Кроме того, на сайте ФИПС (Федерального института промышленной собственности) есть открытый реестр товарных знаков. Базы ФИПС содержат сведения обо всех зарегистрированных ТЗ и заявках на регистрацию.
На SearchPlatform Роспатента (searchplatform.rospatent.gov.ru) введите название бренда. Сервис автоматически выдаст список идентичных или похожих обозначений. Это помогает быстро отсечь полностью совпадающие варианты.
В реестре ФИПС можно искать по номеру или наименованию. При вводе номера регистрации откроется карточка знака с данными о владельце, сроке действия и классах товаров/услуг. Аналогично работает поиск по названию: система найдет совпадения и покажет, кто зарегистрировал похожие бренды.
Международный поиск: если планируете выход на зарубежные рынки, проверьте базу WIPO «Romarin». Она покажет, охраняется ли ваше название как международный бренд, в каких странах он зарегистрирован или получал отказ.
Кроме государственных сервисов, есть и другие инструменты проверки. Например, ряд коммерческих платформ (Linkmark, Brand-Search, личный кабинет «Онлайн Патента» и др.) позволяют искать по ключевым словам и анализировать результаты по классам. Однако главное — начинать с официальных реестров. Искать нужно не только по точному написанию, но и по вариантам (разные окончания, трансформация слов, латиница/кириллица).
Пошаговый алгоритм проверки названия
Ниже — упрощенный чек-лист действий, который поможет проверить любой бренд «с нуля»:
Проведите предварительный анализ: выполните поиск по бренду в интернете, на маркетплейсах и в соцсетях. Посмотрите, не используют ли похожие названия конкуренты (включая сайты, страницы, карточки товаров). Например, занятый домен или активное продвижение похожего бренда — явный сигнал к риску. Даже свободный домен не гарантирует, что название юридически чисто.
Проверьте в реестре Роспатента: перейдите на Поисковую платформу Роспатента или сайт ФИПС и выполните поиск по словесному обозначению вашего бренда. Система покажет существующие заявки и зарегистрированные знаки с таким же или похожим названием. Обязательно изучите все варианты написания и транслитерацию, чтобы не пропустить сходные бренды.
Анализ карточек товарного знака: откройте карточки найденных брендов. Проверьте, на кого зарегистрирован знак, до какой даты действует регистрация и в каких классах МКТУ (товаров/услуг) он оформлен. Если совпадающие названия заняты в ваших же классах или смежных областях, это серьезный риск.
Проверьте заявки и международные бренды: отдельно поищите по реестру заявок на ТЗ — возможно, кто-то только подал заявку на подобное название. Проверьте международные знаки через Romarin. Убедитесь, что у найденных брендов нет договоров (лицензий, франшиз) или обременений, ограничивающих использование.
Интерпретация результатов: если поиск не дал серьезных совпадений, название, скорее всего, можно использовать и заявлять на регистрацию. Если же выявились похожие ТЗ, оцените масштабы риска. Например, полностью идентичный знак — повод сменить название. Частичное совпадение или сходство надо обсудить с юристом.
Решение и консультация: при наличии сомнений или важности проекта разумно обратиться к патентному бюро. Эксперты проведут профессиональную проверку бренда перед подачей и дадут рекомендации. Это особенно важно, если ваш бренд планируется как основной актив бизнеса. Как отмечают специалисты, «большая часть отказов связана с ошибками при самостоятельной подаче» — юрист поможет правильно подобрать классы МКТУ, выявить риски и оформить заявку.
Типичные ошибки: считать Яндекс/Google качественным способом проверки, не проверять варианты написания, пропускать анализ классов или заявок, запускать бренд без официальной проверки. Такие ошибки ведут к отказам и убыткам. Проверка по официальным базам и тщательный анализ позволяют заранее избежать этих проблем.
Когда обращаться к специалистам
Универсального онлайн-сервиса не существует: каждый бренд требует персонального подхода. Если срок или конкуренты поджимают — имеет смысл заказать экспресс-проверку. Патентное бюро поможет снизить риски и сэкономить ресурсы: специалисты смогут углубленно проанализировать найденные совпадения, подготовить заявку с учетом всех требований Роспатента и отвечать на запросы экспертизы. Как выяснилось, предварительная проверка позволяет «выявить похожие обозначения в тех же классах» и «свежие заявки, которые пока не отображаются» в реестрах, то есть избежать впустую потраченного времени и денег.
Если вы не уверены в итогах самостоятельной проверки, доверьте эту задачу экспертам. Например, можно воспользоваться услугой экспресс-проверки товарного знака перед подачей от патентного бюро — они проводят ручной поиск по базам и оценивают риски отказа до оформления заявки. Для полного сопровождения регистрации также доступна услуга регистрации ТЗ под ключ с учетом всех стадий экспертизы.
Не откладывайте проверку названия: предварительный анализ и консультация юристов помогут избежать отказов, претензий конкурентов и дополнительных расходов. Проведите проверку правильно — и смело двигайтесь к защите своего бренда.
Реклама: ИП Цыхманов Евгений Михайлович, ИНН 231007258340, erid: 2W5zFGF6gLq
Начать дискуссию