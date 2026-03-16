Как выбрать классы МКТУ для товарного знака и не потерять защиту бренда

Мы разберем, как правильно определить классы МКТУ, какие риски влечет неправильный выбор, и как избежать «дыр» в защите бренда.
Зачем нужны классы МКТУ и как они работают
МКТУ (Международная классификация товаров и услуг) — это система разделения товаров и услуг по классам, принятая в подавляющем большинстве стран мира. При подаче заявки указываются номера классов МКТУ и точные наименования товаров и/или услуг, для которых вы требуете регистрацию. Классы определяют рамки правовой охраны: вы получаете исключительное право использовать знак лишь для указанных категорий.
Например, в заявке в графе под кодом 511 указывают номера классов МКТУ и конкретные позиции (не общие формулировки). Записанный знак не просто «регистрируется по названию», а закрепляет за вами исключительное право на товары/услуги из этих классов. Поэтому важно выбрать все классы, охватывающие реально используемые (и планируемые) продукты и услуги. При этом не имеет смысла заявлять «весь класс» без конкретизации — нужно точно перечислить позиции согласно официальному классификатору.
Типичные ошибки при подборе классов МКТУ
Предприниматели часто допускают ошибки при подборе классов. Вот основные проблемы:
Выбор «на слух» или по заголовку класса. Зачастую люди ориентируются на краткое название класса вместо того, чтобы изучить его подробный список. Это приводит к тому, что в заявку попадают неподходящие товары/услуги.
Копирование конкурентов. Если просто копировать классы, указанные другими компаниями, вы можете не учесть особенности собственного бизнеса. Перечень конкурентов может содержать лишние позиции, которые вам не нужны (и за которые придется платить).
Чрезмерно широкий список «на всякий случай». В стремлении не упустить ничего важного часто включают множество классов. Это повышает стоимость пошлин и риски отказа из-за конфликта с чужими правами.
Чрезмерное сужение списка ради экономии. Наоборот, некоторые предприниматели берут только один класс и минимум позиций в нем, чтобы сэкономить. Тогда, даже получив регистрацию, они не защищают большую часть бизнеса. Например, если оказываете и услуги, и продаете товары, и укажете только товары — защита услуг «проскочит».
Смесь товаров и услуг. Нередко забывают учесть, что МКТУ разделяет товары и услуги. Если компания продает продукт и одновременно предоставляет услуги (например, сервисное обслуживание), нужно указать оба вида. Ошибка — указать класс только для товаров и упустить сопутствующие услуги.
Общие или маркетинговые формулировки. В заявке нельзя писать «все услуги компании» или «пакетные решения». Текст должен быть максимально конкретным. Нельзя использовать рекламные слова типа «премиальный», «комплексные» — требуется точное описание характера товара/услуги.
Такие ошибки приводят к «дырявой» защите или отказам. Как отмечают эксперты, ошибки в МКТУ стоят дорого: они могут привести к затягиванию процедуры и даже потере охраны на важные направления бизнеса.
Пошаговый алгоритм выбора классов МКТУ
Чтобы избежать ошибок, воспользуйтесь таким алгоритмом:
Определите товары и услуги вашего бизнеса. Составьте полный список того, что вы уже производите или планируете предлагать в ближайшие годы. Не ограничивайтесь только текущей линейкой — включите и потенциальные товары/услуги, над которыми работаете.
Найдите подходящие классы по описанию. Просмотрите краткие названия классов МКТУ и выберите те, куда попадают ваши позиции. Справочник МКТУ доступен на сайте Роспатента или ВОИС.
Проверьте исключения из классов. Убедитесь, что ваши товары/услуги не входят в список исключений данного класса. Это важно: некоторые товары могут относиться к другому классу по особым правилам.
4. Подберите точные формулировки. Откройте официальный трехъязычный классификатор (например, на сайте ФИПС) и найдите точные наименования ваших товаров/услуг. Используйте именно их термины в заявке.
Избегайте «общих» формулировок. Ни в коем случае не пишите «весь класс» или «все товары компании». В перечне классов должны быть конкретные позиции, выбранные из действующей редакции МКТУ.
Учтите однородные классы. Помимо выбранных вами классов, эксперт Роспатента будет учитывать родственные (однородные) классы товаров/услуг. Например, детское питание (класс 5) и молочные продукты (29) признаны однородными. Верховный Суд отмечает, что даже товары из разных классов могут считаться однородными. Для усиления защиты имеет смысл заявлять и эти близкие классы.
Проверьте результаты. Пройдите «чек-лист»: соответствует ли перечень реальной деятельности? Нет ли в нем «дыр» по ключевым направлениям? Не попали ли лишние классы? Насколько конкретны формулировки? Учтены ли планы развития? Проведена ли предварительная проверка вашего знака по выбранным классам.
Используя этот алгоритм и сравнивая с официальным классификатором, вы минимизируете риск ошибок. Например, если класс 9 содержит и компьютерную технику, и навигационные приборы, разумно перечислять только нужные вам товары, а не «весь класс», чтобы избежать конфликта со старыми регистрациями.
Чек-лист: ключевые вопросы перед подачей заявки
Перед окончательной подачей эксперты советуют задать себе следующие вопросы: отражает ли перечень товаров/услуг вашу реальную деятельность? Не оставили ли вы важных направлений без охраны? Есть ли в заявке лишние классы «на всякий случай»? Конкретны и точны ли формулировки позиций? Учтены ли ваши бизнес-планы на ближайшие годы? И проверили ли вы заранее, нет ли похожих зарегистрированных знаков именно в выбранных классах.
Если на 2–3 вопроса нет уверенного ответа, лучше устранить эти недоработки до подачи. Это гораздо дешевле, чем исправлять отказ.
Риски, сроки и расходы при ошибках с классами
Неправильный выбор классов может привести к серьезным последствиям: отказам экспертизы, необходимости подачи ответов и дополнительным расходам. Например, Роспатент обязывает уплатить госпошлину за каждый заявленный класс. Сейчас за подачу заявки платят 2 700 ₽ за первый класс МКТУ, и +1 000 ₽ за каждый дополнительный. За экспертизу по существу — 11 500 ₽ за один класс плюс +2 500 ₽ за каждый дополнительный. То есть ошибка в классе — это лишние тысячи рублей пошлин.
Кроме денег, есть еще сроки. Если Роспатент усмотрит несоответствие или конфликты, эксперты направят уведомление об отказе, и у вас будет 6 месяцев на подачу мотивированного возражения. Если не успеть или подготовить слабый ответ, заявка в итоге отклоняется.
Наконец, важно помнить про использование знака. Если вы заявили класс, но затем не будете фактически использовать знак в нем, через 3 года кто-то сможет потребовать аннулирования охраны для этого класса по неиспользованию. В результате вы потеряете охрану именно там, где не работали, а могли бы быть наказаны за поверхностный выбор.
Таким образом, любая ошибка в списке классов ведет к риску потерять деньги, время и даже права на бренд. Как показывает практика, при грамотной аргументации многие предварительные отказы преодолеваются, но лучше этих рисков не допускать изначально.
Когда стоит обратиться к специалистам
Подбор классов МКТУ — кропотливый процесс, требующий опыта в разных отраслях бизнеса. Если у вашей компании сложная структура, несколько направлений или вы планируете масштабирование (франшизу, лицензирование), доверить подбор лучше профессионалам. Также разумно привлекать экспертов, если бренд уже на рынке и цена ошибки высока, или если у вас узкая и конкурентная ниша — одним неверным классом может вступить в конфликт с чужими правами.
Патентное бюро или патентный поверенный проведет детальный анализ вашей ниши, поможет сопоставить ОКВЭД и МКТУ и избежать «пробелов» и лишних классов. Так, одним из подходов является услуга регистрации товарного знака «под ключ»: специалисты самостоятельно подбирают оптимальный набор классов и формулировок, проводят правовую проверку обозначения и готовят заявку. Например, в патентном бюро Патент 24 есть услуга по регистрации знака под ключ с учетом подбора классов. Надежный патентный поверенный поможет избежать дорогостоящих ошибок и сэкономит ваши ресурсы.
Итог: защищайте бренд профессионально
Выбор классов МКТУ — ключевой шаг при защите товарного знака. Неправильное распределение по классам чревато отказом или неполной охраной бренда. Лучше проверить несколько раз и учесть советы экспертов, чем потом доказывать свою правоту и уплачивать дополнительные пошлины.
Подобрать классы под ваш бизнес можно вместе со специалистами. Это снижает риски отказа и потери бренда. Обращаясь к экспертам, вы гарантируете полную правовую защиту именно для тех направлений бизнеса, которые важны вашей компании.
Не рискуйте и доверьте подбор классов профессионалам — они учтут все нюансы и помогут зарегистрировать товарный знак быстро и надежно.
