Как выбрать классы МКТУ для товарного знака и не потерять защиту бренда

Риски, сроки и расходы при ошибках с классами

Неправильный выбор классов может привести к серьезным последствиям: отказам экспертизы, необходимости подачи ответов и дополнительным расходам. Например, Роспатент обязывает уплатить госпошлину за каждый заявленный класс. Сейчас за подачу заявки платят 2 700 ₽ за первый класс МКТУ, и +1 000 ₽ за каждый дополнительный. За экспертизу по существу — 11 500 ₽ за один класс плюс +2 500 ₽ за каждый дополнительный. То есть ошибка в классе — это лишние тысячи рублей пошлин.

Кроме денег, есть еще сроки. Если Роспатент усмотрит несоответствие или конфликты, эксперты направят уведомление об отказе, и у вас будет 6 месяцев на подачу мотивированного возражения. Если не успеть или подготовить слабый ответ, заявка в итоге отклоняется.

Наконец, важно помнить про использование знака. Если вы заявили класс, но затем не будете фактически использовать знак в нем, через 3 года кто-то сможет потребовать аннулирования охраны для этого класса по неиспользованию. В результате вы потеряете охрану именно там, где не работали, а могли бы быть наказаны за поверхностный выбор.

Таким образом, любая ошибка в списке классов ведет к риску потерять деньги, время и даже права на бренд. Как показывает практика, при грамотной аргументации многие предварительные отказы преодолеваются, но лучше этих рисков не допускать изначально.