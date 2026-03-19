Как получить патент на полезную модель: пошаговый порядок, документы, сроки и ошибки

Пока права не оформлены, конкуренты могут воспроизвести ваше техническое решение быстрее, чем вы успеете масштабировать производство. А если вы уже показали продукт клиентам, инвестору или на выставке — цена ошибки может стать особенно высокой: новизна полезной модели оценивается по любым общедоступным сведениям в мире до даты приоритета.
Важный нюанс для бизнеса: исключительное право и патент, как правило, «считаются» от даты подачи заявки, но защищать право в споре и требовать запрета использования вы полноценно сможете только после госрегистрации и выдачи патента.
Именно поэтому оформление патента — это управляемый проект со сроками, документами, пошлинами и точками риска.
Что считается полезной моделью и когда этот путь не подходит
Чтобы отсечь «случайный трафик» и сразу сфокусироваться на бизнес-кейсе, зафиксируем простое правило.
Полезная модель в России — это техническое решение, относящееся к устройству.
Даже сильная идея не пройдет как полезная модель, если по факту она про способ (процесс), методику, алгоритм или «чистый софт». В таких случаях обычно рассматривают другие объекты охраны (например, изобретение, если речь о продукте/способе, либо иной режим защиты). Для сравнения: изобретение может относиться и к продукту, и к способу, а также требует изобретательский уровень.
Критерии патентоспособности полезной модели проще, чем у изобретения: новизна и промышленная применимость. Но «проще» не значит «без риска»: новизна проверяется по миру, а состав документов и «формула» определяют реальную границу ваших прав.
Отдельно про раскрытие информации: закон дает «коридор» — раскрытие автором/заявителем (включая выставку) не мешает патентоспособности, если заявка подана в течение 6 месяцев, но доказательства лежат на заявителе.
На практике это означает: чем раньше подаете заявку и фиксируете дату приоритета, тем меньше поводов для спора о новизне.
Документы, пошлины и сроки: что нужно знать до подачи заявки
Какие документы нужны для получения патента на полезную модель
Минимальный «скелет» заявки закреплен в ГК: заявка должна относиться к одной полезной модели и включать заявление, описание, формулу, чертежи (если необходимы), реферат.
То же подтверждается административным регламентом: заявка подается по требованиям и содержит заявление о выдаче патента, описание, формулу, чертежи/иные материалы при необходимости, реферат.
Практически для бизнеса это выглядит так:
Заявление (по установленной форме) — «паспорт» заявки: автор(ы), заявитель, адреса.
Описание — раскрывает устройство так, чтобы специалист смог воспроизвести решение.
Формула полезной модели — главный документ, который определяет объем охраны (на что именно вы получаете монополию). Она должна ясно выражать сущность и быть полностью основана на описании.
Чертежи/материалы — если без них нельзя понять сущность.
Реферат — краткое изложение.
Если визуализация важна, регламент допускает и трехмерную модель в электронной форме (по желанию заявителя) и прямо называет форматы и ограничения по размеру файла.
Как формируется бюджет: государственные пошлины по «стандартному» сценарию
Для планирования сметы полезно разложить путь на 3 ключевых платежных этапа (без учета доплат и льгот).
Регистрация заявки и формальная экспертиза: 2000 ₽ + 1000 ₽ за каждый пункт формулы свыше 10.
Экспертиза по существу (принятие решения): 3000 ₽.
Регистрация, публикация, выдача электронного патента и поддержание в силе с 1-го по 5-й год:10000 ₽.
Если нужен патент на бумажном носителе, он выдается по ходатайству правообладателя за отдельную пошлину 3000 ₽.
Далее важно помнить про поддержание в силе: для полезной модели пошлины предусмотрены за 6–10 годы (оплачиваются по правилам и срокам, установленным Положением о пошлинах), и суммы растут: 6‑й год — 3000 ₽, 7‑й — 4000 ₽, 8‑й — 4000 ₽, 9‑й — 6000 ₽, 10‑й — 6000 ₽.
И критичная «бизнес‑развилка»: если пошлины не уплачены в срок и в установленном размере, заявка может быть признана отозванной. На практике это означает, что «ошибка бухгалтерии» или «не увидели уведомление» способна обнулить уже вложенные деньги и время.
Сроки регистрации патента на полезную модель: что обещает регламент, и где возникают задержки
Официальный срок предоставления госуслуги по регистрации полезной модели и выдаче патента по регламенту — 17 месяцев и 2 недели.
При этом регламент прямо предусматривает, что срок может увеличиваться, например, если нужно устранять нарушения, отвечать на запросы, представлять исправленные/недостающие документы, дополнительные материалы или решать вопросы пошлин.
Отдельно: срок выдачи (направления) патента после публикации сведений — 5 рабочих дней.
Поэтому правильнее планировать проект так:
закладывать регламентный максимум в дорожную карту;
параллельно делать коммерческие шаги (контракты, пилоты, переговоры) так, чтобы не «убить» новизну и не раскрыть лишнее до подачи.
Пошаговый алгоритм получения патента на полезную модель
Шаг первый: быстро проверить, что объект подходит под полезную модель
Начните с двух вопросов:
Это устройство (конструкция, узел, изделие), а не «способ»?
Есть ли шанс на новизну с учетом того, что уровень техники включает любые общедоступные сведения в мире до даты приоритета, плюс ряд российских заявок/патентов?
Если на этом этапе есть сомнения, экономически разумно сделать короткую «разведку боем» — патентный поиск и оценку патентоспособности до затрат на оформление.
В точках, где цена ошибки особенно высокая (выход на рынок, переговоры с инвестором, риск копирования), лучше начинать с профессиональной проверки. Например, можно обратится в патентное бюро и заказать проверку патентосопособности перед подачей на регистрацию.
Шаг второй: собрать «технический пакет» для описания и формулы
Здесь предприниматели часто недооценивают сложность: кажется, что «главное — чертежи». Но правовая защита определяется формулой, а формула должна быть:
ясной;
относиться к одному техническому решению;
полностью основанной на описании.
Практический подход — сначала письменно зафиксируйте:
какие признаки в устройстве существенные (без них результат не достигается);
какой технический результат вы действительно получаете;
какие варианты исполнения вы хотите закрыть (чтобы конкурент не обошел патент «на миллиметр»).
Шаг третий: подготовить комплект документов заявки
По закону и регламенту базовый набор включает заявление, описание, формулу, чертежи/материалы при необходимости, реферат.
Обратите внимание на две «тонкости», которые напрямую влияют на сроки и риск отказа:
Требование единства: заявка должна относиться к одной полезной модели. Если вы «запихнете» в одну заявку несколько разных решений (например, сразу устройство и отдельный узел, которые живут самостоятельной жизнью), вы повышаете вероятность запросов и затягивания сроков.
Дата подачи: датой подачи считается дата поступления заявки, содержащей заявление, описание и чертежи (если на них есть ссылка), а если документы представлены не одновременно — дата поступления последнего документа. Для бизнеса это важно: дата подачи = приоритет и отсечка по новизне.
На этом этапе многие компании делегируют работу специалистам хотя бы частично: не потому что «нельзя самому», а потому что исправление ошибок после подачи часто дороже и дольше. Если хотите сократить риск переписки и ускорить прохождение формальностей, логично перед подачей получить консультацию у специалистов
Шаг четвертый: подать заявку и контролировать сроки и пошлины
После подачи начинается административная часть: формальная экспертиза, затем экспертиза по существу, затем регистрация и выдача.
Важно держать в фокусе платежные этапы и зависимость сумм от формулы:
за регистрацию заявки и формальную экспертизу — 2000 ₽ + доплата за пункты формулы свыше 10;
за решение по экспертизе по существу — 3000 ₽;
за регистрацию, публикацию, выдачу электронного патента и поддержание 1–5 годы — 10000 ₽.
Если на каком‑то этапе пошлина не оплачена в срок и в нужном размере, заявка может быть признана отозванной.
Шаг пятый: пройти экспертизы и корректно ответить на запросы
Срок предоставления услуги по регламенту — 17 месяцев и 2 недели, но он может увеличиваться из‑за запросов, исправлений документов и нюансов пошлин.
С практической точки зрения «цена» запросов — это не только время. Любая корректировка может влиять на то, что именно вы в итоге защитите (особенно если корректируют формулу). Поэтому ответы на запросы лучше готовить так, чтобы:
не сузить защиту случайно;
не добавить «новые» признаки, которые не раскрыты в описании (это риск для устойчивости заявки).
Шаг шестой: получить патент и не забыть про поддержку и продление
Полезная модель действует 10 лет с даты подачи заявки. При этом продление возможно по заявлению правообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 3 года.
С точки зрения операционного управления правами:
после первых 5 лет (которые оплачены в составе пошлины 10000 ₽ на этапе регистрации/выдачи);
дальше идут пошлины за поддержание в силе за 6–10 годы (по суммам, указанным выше).
Если ваш продукт «живет» дольше 10 лет (типичная ситуация для оборудования, комплектующих, промышленной оснастки), заранее заложите в календарь контроль продления и поддержания.
Типичные ошибки при оформлении патента на полезную модель и чем они реально опасны
Ниже — ошибки, которые чаще всего обходятся бизнесу дороже всего (в деньгах, времени и потере коммерческого преимущества).
Ошибка: раскрыли решение до подачи и надеются, что «никто не заметит».
Да, есть 6‑месячный льготный период, но бремя доказывания лежит на заявителе, а новизна оценивается по общедоступным сведениям в мире.
Практическое последствие: конкурент может использовать ваше же публичное раскрытие против вашей заявки.
Ошибка: пытаются запатентовать «не устройство».
Полезная модель — только устройство.
Последствие: потеря времени, переработка стратегии (иногда — новая заявка, новые пошлины).
Ошибка: «формула ради галочки» — слишком узкая или, наоборот, абстрактная.
Формула должна ясно выражать сущность и быть основана на описании.
Последствие в первом случае — патент легко обойти «малой модернизацией». Во втором — запросы/отказ/ослабление позиции при оспаривании.
Ошибка: в одну заявку «упаковали» несколько разных решений.
Заявка должна относиться к одной полезной модели.
Последствие: дополнительные запросы, задержки, рост стоимости сопровождения.
Ошибка: подали документы «частями» и потеряли время/приоритет.
Дата подачи — это дата поступления необходимых документов, и если их присылают не одновременно — фиксируется дата последнего документа.
Последствие: лишние недели или месяцы, а иногда — риск «не успеть» по новизне.
Ошибка: не контролировали пошлины и сроки оплаты.
Если пошлины не уплачены в установленный срок и в установленном размере, заявка может считаться отозванной.
Последствие: потеря всего проекта на «бухгалтерской» мелочи.
Ошибка: ориентируются на «быстроту», но игнорируют качество правовой охраны.
Даже если формально патент удастся получить, реальная ценность для бизнеса определяется тем, можно ли:
запретить копирование;
заключить лицензионный договор;
показать инвестору понятный объем прав.
И это снова упирается в формулу и корректность материалов.
Самостоятельно или с патентным бюро: где граница разумного риска
Ниже — практичная матрица «самостоятельно vs с патентным бюро» именно для B2B‑сценариев (производство, технологии, инженерные продукты).
Участок работы
Можно сделать самостоятельно
Где обычно нужен специалист
Предварительная оценка (подходит ли под полезную модель)
Да, если очевидно «устройство»
Если есть сомнения «устройство/не устройство», нужен выбор стратегии защиты.
Поиск по уровню техники
Частично (как черновик)
Для уверенности в новизне по миру и корректной формулировки отличий.
Описание
Да, если есть инженер и дисциплина
Когда важно раскрыть сущность «достаточно для осуществления» и согласовать с формулой.
Формула полезной модели
Рискованно
Почти всегда лучше с патентным специалистом, потому что формула определяет объем прав.
Переписка по запросам и корректировки
Можно, но с высоким риском
Чтобы не «урезать» охрану и не допустить процедурных ошибок.
Граница, после которой «сам» становится экономически невыгодно:
Вы уже выводите продукт на рынок и есть риск копирования (время дороже экономии на сопровождении).
В устройстве много вариантов исполнения, и вы хотите защиту «в ширину», а не только один чертеж.
Вы делали публичные показы/переговоры и не уверены, как это влияет на новизну (нужно грамотно управлять доказательствами и сроками).
Вам важно, чтобы патент «выдержал» проверку рынком (споры, оспаривание, лицензирование), а не просто был выдан.
Именно поэтому в коммерчески зрелых проектах патентование полезной модели часто отдают «под ключ»: это снижает риск отказа/затягивания и повышает шансы получить патент, который реально защищает.
Вывод
Начать дискуссию