Регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте: стоимость, документы и порядок действий

Нужна ли регистрация лицензионного договора на товарный знак
Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору нужно зарегистрировать в Роспатенте. Одних подписей сторон недостаточно. Базовая пошлина за один знак — 15 000 ₽; подготовку договора, сопровождение и выплаты правообладателю считают отдельно.
В деловой практике это называют «регистрацией лицензионного договора». Юридически регистрируют предоставление права использования. Правообладатель — лицензиар — сохраняет исключительное право, а партнер — лицензиат — получает возможность пользоваться знаком в согласованных пределах. Требование о регистрации закреплено в статье 1490 ГК; порядок и последствия ее отсутствия — в статье 1232 ГК.
Такая сделка подходит, например, когда партнеру разрешают выпускать продукцию под чужим знаком или оказывать услуги под брендом правообладателя. Если задача — полностью передать исключительное право новому владельцу, требуется другой договор: об отчуждении.
Подписание и регистрация — разные этапы. Без обязательной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся. При этом неверно автоматически объявлять весь подписанный договор недействительным: последствия для обязательств сторон оценивают отдельно. Назначьте ответственного за подачу и получение результата, а не ограничивайтесь обменом подписанными экземплярами.
Сколько стоит лицензионный договор и его регистрация в Роспатенте
В запросе «лицензионный договор: стоимость» могут подразумеваться три разных платежа. Чтобы сравнивать предложения и планировать бюджет, разделите их в смете.
Платеж
За что платят
Как определить сумму
Пошлина Роспатента
Рассмотрение заявления о регистрации предоставления права использования и решение по нему
По действующей таблице пошлин и количеству знаков
Подготовка и сопровождение
Проверка сделки, договор, заявление, работа с уведомлениями — в согласованном объеме
По предложению исполнителя и договору на услуги
Вознаграждение правообладателю
Само право пользоваться брендом
По условиям лицензии: фиксированная сумма, периодические платежи или другой согласованный порядок
Пошлина за регистрацию лицензионного договора
По подпункту 3.10 приложения № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах расчет такой: 15 000 ₽ + 13 000 ₽ за каждый товарный знак или знак обслуживания свыше одного. Ставка относится к регистрации предоставления права по лицензионному или сублицензионному договору. Основание — Положение, опубликованное Роспатентом.
Знаков в одном заявлении
Расчет
Пошлина
Один
15 000 ₽
15 000 ₽
Два
15 000 + 13 000 ₽
28 000 ₽
Три
15 000 + 13 000 × 2 ₽
41 000 ₽
Таблица описывает одну регистрацию по одному заявлению. Несколько отдельных договоров и заявлений нужно рассчитывать отдельно. Доплата в этой формуле зависит от количества знаков, а не от количества классов МКТУ. Например, один знак, зарегистрированный в трех классах, не становится тремя знаками.
Сколько стоит подготовка и сопровождение
Единого государственного тарифа на юридические услуги нет. На цену влияют готовность договора, число знаков и сторон, объем согласований, вид лицензии и необходимость исправлять сведения до подачи. Проверка готового документа и разработка условий с нуля — разный объем работы.
Попросите указать в предложении: что исполнитель готовит, какие ответы на запросы включены, что оплачивается дополнительно и какова окончательная сумма с учетом применимого НДС. Уточните, входит ли пошлина в заявленную цену или оплачивается отдельно.
Пример: слово и логотип зарегистрированы отдельно. Правообладатель выдает одному партнеру лицензию на два знака по одному договору. Если их включают в одно заявление, пошлина составляет 28 000 ₽. К этой сумме добавляют согласованную цену подготовки и сопровождения. Платежи партнера за использование бренда учитывают отдельно — они не перечисляются в Роспатент и не являются оплатой работы патентного бюро.
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Что проверить в договоре до подачи
Регистрационная процедура не исправляет неудачную коммерческую договоренность. До подачи важно согласовать, что именно разрешено партнеру и как стороны будут выполнять договор. Основные требования содержатся в статье 1235 и статье 1489 ГК.
Знак и правообладатель. Укажите номер регистрации и проверьте действующий статус, владельца и срок охраны.
Товары и услуги. Перечислите, для чего предоставляется право. Договор не расширяет охрану за пределы регистрации. Одних номеров классов без понятного перечня недостаточно для аккуратного оформления сделки.
Способы использования. Опишите необходимые действия: например, нанесение на продукцию и упаковку, использование при оказании услуг, в рекламе и интернете в пределах лицензии.
Вид лицензии. Определите, может ли правообладатель выдавать аналогичные лицензии другим партнерам и сам использовать знак.
Территория и срок. Сопоставьте их с планами бизнеса и оставшимся сроком охраны.
Вознаграждение. Для возмездного договора согласуйте сумму или порядок расчета, сроки оплаты и отчетность. Формулировка «цену согласуем потом» создает риск признания договора незаключенным.
Качество и контроль. Закрепите требования к продукции или услугам и практический порядок проверки: кто согласует образцы, рассматривает претензии и устраняет недостатки.
Сублицензии и прекращение. Уточните возможность передавать право дальше, основания расторжения и действия после окончания лицензии.
Исключительная лицензия не означает продажу товарного знака. Но по умолчанию правообладатель не вправе сам использовать его в переданных по исключительной лицензии пределах, если договор не предусматривает иное. Простая лицензия сохраняет возможность выдачи лицензий другим лицам; если вид не указан, действует правило о простой лицензии. Это следует из статьи 1236 ГК.
Если договор уже подготовлен партнером, начните с проверки условий лицензионного договора. На этом этапе проще обнаружить слишком широкую исключительность, неопределенную оплату или разрешение, которое не покрывает нужную деятельность.
Документы для регистрации лицензионного договора
Состав комплекта зависит от того, кто подписывает заявление. Передавать в Роспатент полный договор требуется не во всех случаях. По пункту 3 статьи 1232 ГК заявление могут подать обе стороны или одна из них.
Как оформлено заявление
Основание для регистрации
Подписано обеими сторонами
В заявлении должны содержаться предусмотренные законом сведения. Сам договор не является обязательным приложением только из-за факта подачи заявления.
Подано одной стороной
Прилагают один документ на выбор: подписанное обеими сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении правом; нотариально удостоверенную выписку из договора; сам договор.
В сведениях для регистрации отражают стороны, вид договора, номера знаков, товары и услуги, предусмотренные договором срок и территорию, согласие на сублицензию, если оно дано, и возможность одностороннего расторжения. Данные заявления и основания регистрации должны соответствовать друг другу.
При участии представителя проверьте его полномочия и требования к их подтверждению. Для документов на иностранном языке подготовьте перевод на русский. Нотариальная выписка — один из вариантов подтверждения сделки, а не требование нотариально удостоверять любой лицензионный договор.
Перед подачей используйте актуальную форму и перечень требований на странице государственной услуги Роспатента. Не подменяйте заявление письмом в свободной форме «просим зарегистрировать договор».
Проверьте комплект перед подачей
Сопоставим условия сделки и сведения для Роспатента, определим необходимые документы и согласуем сопровождение. Если договор нужно доработать, обсудим объём изменений
Как зарегистрировать предоставление права использования: пять шагов
1. Проверьте исходные данные
Уточните статус знака, владельца, охраняемый перечень и сведения о сторонах. Если данные правообладателя изменились, заранее определите, нужно ли актуализировать реестр.
2. Согласуйте и подпишите договор
Зафиксируйте границы лицензии, оплату, контроль качества и обязанности по регистрации. Укажите, кто готовит комплект, платит пошлину, получает уведомления и отвечает на них.
3. Сформируйте заявление и оплатите пошлину
Выберите вариант подтверждения сделки, проверьте подписи, номера знаков и расчет. Используйте действующие реквизиты и корректное назначение платежа, позволяющее отнести его к нужному действию.
4. Подайте документы и контролируйте рассмотрение
Выберите доступный способ подачи на странице услуги Роспатента. Сохраните подтверждение отправки. Если поступит запрос, разберите замечания и представьте ответ в указанный срок.
5. Проверьте зарегистрированные сведения
После положительного результата сверяйте лицензиата, знаки и условия предоставления права с согласованной сделкой. Сохраните уведомление и документы о регистрации вместе с договором.
Если партнер планирует запуск производства или открытие точки, согласуйте график оформления заранее. Подписанный договор и платежный документ сами по себе не подтверждают завершение регистрации.
Срок регистрации и причины задержек
На странице услуги Роспатент указывает 68 рабочих дней для предоставления услуги и не более 45 рабочих дней для регистрации или отказа со дня поступления предусмотренного комплекта документов. Это разные показатели процедуры: их не нужно складывать и нельзя выдавать 45 рабочих дней за гарантированный срок всего проекта. Подготовка документов и согласование условий сторонами занимают дополнительное время; запросы и проверка ответов могут сдвинуть завершение. Источник — сроки государственной услуги.
Перед отправкой особенно полезно проверить следующие ошибки:
В договоре и заявлении указаны разные номера знаков, стороны или перечни товаров.
Подписант не обладает необходимыми полномочиями либо его статус не подтвержден.
Заявление подает одна сторона, но предусмотренное основание регистрации не приложено.
Пошлина рассчитана для одного знака, хотя заявление охватывает несколько.
Срок лицензии выходит за пределы действующей охраны или условия не согласуются с ранее предоставленными правами.
Выявленные недостатки не всегда означают окончательный отказ: результат зависит от характера проблемы и возможности ее устранения. До повторной отправки документов имеет смысл заказать проверку комплекта для регистрации лицензии, чтобы исправить причину, а не только отдельную строку в заявлении.
Частые вопросы
Кто подает заявление: правообладатель или пользователь знака?
Обратиться могут обе стороны либо одна из них. Выберите ответственного в договоре и подготовьте документы для соответствующего варианта подачи.
Нужно ли регистрировать лицензионный договор на программу?
Эта статья посвящена товарным знакам. Для программ и других объектов действуют свои правила; требование о регистрации лицензии на знак нельзя автоматически переносить на договор об использовании ПО.
Что будет, если не указать срок и территорию?
По статье 1235 ГК при отсутствии территории использование допускается на всей территории России. Если срок не определен, договор по общему правилу считается заключенным на пять лет; срок лицензии при этом не может превышать срок исключительного права. Для предсказуемой сделки эти параметры лучше согласовать прямо.
Можно ли оформить лицензию бесплатно?
Безвозмездность нужно прямо согласовать и отдельно проверить ее допустимость. Пункт 5.1 статьи 1235 ГК запрещает безвозмездную исключительную лицензию между коммерческими организациями одновременно на весь мир и на весь срок исключительного права, если Кодексом не установлено иное. Отсутствие оплаты правообладателю само по себе не отменяет пошлину Роспатента.
Если договор уже подписан, можно заказать только регистрацию?
Можно обсудить сопровождение готового договора. Но до подачи все равно стоит проверить его условия и соответствие заявления. Если документ требует переработки, ее объем и стоимость согласуют отдельно.
Нужен ли новый товарный знак для каждого лицензиата?
Нет. Лицензия предоставляет право использовать существующий знак в определенных пределах. Она не оформляет партнера новым владельцем и не требует регистрировать на него тот же бренд заново.
Что подготовить для расчета стоимости
Для первого обсуждения укажите номер товарного знака, кто будет его использовать и для каких товаров или услуг. Сообщите, есть ли готовый договор и поступали ли замечания Роспатента. Этих вводных достаточно, чтобы определить следующий шаг и запросить обоснованный состав работ.
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Источники и актуальность
Материал подготовлен 29.09.2026.
Нормативная основа: статьи 1232, 1235, 1236, 1489 и 1490 ГК; подпункт 3.10 приложения № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах; сведения Роспатента о регистрации распоряжения правом.
Ссылки приведены рядом с соответствующими положениями.
Пример с двумя знаками условный; цена юридического сопровождения определяется по конкретной задаче.
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