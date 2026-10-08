Регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте: стоимость, документы и порядок действий

Нужна ли регистрация лицензионного договора на товарный знак

Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору нужно зарегистрировать в Роспатенте. Одних подписей сторон недостаточно. Базовая пошлина за один знак — 15 000 ₽; подготовку договора, сопровождение и выплаты правообладателю считают отдельно.

В деловой практике это называют «регистрацией лицензионного договора». Юридически регистрируют предоставление права использования. Правообладатель — лицензиар — сохраняет исключительное право, а партнер — лицензиат — получает возможность пользоваться знаком в согласованных пределах. Требование о регистрации закреплено в статье 1490 ГК; порядок и последствия ее отсутствия — в статье 1232 ГК.

Такая сделка подходит, например, когда партнеру разрешают выпускать продукцию под чужим знаком или оказывать услуги под брендом правообладателя. Если задача — полностью передать исключительное право новому владельцу, требуется другой договор: об отчуждении.