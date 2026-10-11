Продление товарного знака в Роспатенте: сроки, стоимость и порядок действий

Когда подавать на продление товарного знака в Роспатент
Заявление подают в течение последнего года действия исключительного права. Продление оформляют еще на десять лет. Базовая пошлина за обычный товарный знак — 22 000 ₽, но итог зависит от перечня товаров и услуг, количества классов и дополнительных действий. Услуги представителя оплачивают отдельно.
Исходный десятилетний срок считают с даты подачи заявки, а не получения свидетельства. Для выделенной заявки учитывают дату первоначальной. Продлевать право можно многократно. Эти правила установлены статьей 1491 ГК.
Условный пример. Заявку подали в 2016 году, а свидетельство получили в 2018-м. Если ориентироваться только на год выдачи документа, можно ошибочно запланировать продление на 2028 год. Проверять нужно дату окончания права в действующей записи Государственного реестра.
Для бизнеса удобно назначить ответственного за контроль срока и поставить напоминание на начало последнего года охраны. Запас времени пригодится, если обнаружатся устаревший адрес, смена наименования владельца или несоответствие сведений в документах. Если свидетельство осталось у прежнего подрядчика, начать проверку срока продления товарного знака можно с регистрационного номера.
Сколько стоит продление товарного знака
Полная стоимость складывается из пошлин Роспатента, услуг по подготовке и сопровождению, а при необходимости — сопутствующих процедур. Например, обновление сведений о владельце может потребовать отдельной работы. Поэтому две внешне похожие сметы стоит сравнивать по составу, а не только по итоговой строке.
Пошлина: базовая сумма и доплаты
Для обычного товарного знака подпункт 2.22 действующей таблицы пошлин Роспатента предусматривает:
22 000 ₽ — базовый платеж;
2 000 ₽ — за каждый класс МКТУ сверх пяти;
500 ₽ — за каждое наименование товара или услуги сверх десяти в одном классе;
3 000 ₽ — за бумажное свидетельство, если правообладатель запрашивает его выдачу.
МКТУ — Международная классификация товаров и услуг. При подсчете доплаты позиции считают отдельно в каждом классе. Небольшое количество товаров в одном классе не компенсирует превышение в другом. Для коллективного знака предусмотрена другая ставка; расчеты ниже к нему не относятся.
Условная ситуация
Расчет
Пошлина
Один класс, восемь наименований
22 000
22 000 ₽
Три класса: 14, 8 и 12 наименований
22 000 + (4 + 0 + 2) × 500
25 000 ₽
Семь классов, в каждом не больше десяти наименований
22 000 + 2 × 2 000
26 000 ₽
Примеры рассчитаны для своевременной подачи без запроса бумажного свидетельства. Стоимость работы бюро в суммы не включена. Перед платежом проверьте актуальные ставки и перечень в реестре.
От чего зависит цена услуг по продлению
Номер свидетельства позволяет оценить базовую задачу. Но объем сопровождения меняется, если срок уже истек, данные правообладателя не совпадают с реестром, поступил запрос ведомства или у компании несколько знаков.
До заключения договора попросите отдельно указать:
что входит в проверку статуса знака и сведений владельца;
кто рассчитывает пошлину и контролирует ее уплату;
включены ли подготовка заявления, подача и ответы на запросы;
какие действия потребуют отдельного согласования и оплаты;
какой документ или запись подтверждают завершение работы.
Если цена указана «от», уточните итог для вашего знака, применимый НДС и возможные доплаты. Разница между стоимостью услуги и государственным платежом должна быть понятна до оплаты.
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Какие документы нужны для продления товарного знака
Основа комплекта — подписанное заявление на русском языке в отношении одного знака. Дополнительно могут потребоваться документы о полномочиях представителя; предусмотрено согласие на обработку персональных данных указанных в заявлении лиц. Если основной срок закончился, добавляют ходатайство о предоставлении шести месяцев. Доверенность представителя, не являющегося патентным поверенным, включают в комплект по установленным требованиям. Формы и перечень размещены в карточке государственной услуги.
Для подготовки удобно собрать в одну папку регистрационный номер, актуальные сведения владельца, контакт для переписки, сведения об оплате и полученные уведомления Роспатента. Это рабочие вводные для проверки; не каждый такой материал является обязательным приложением к заявлению.
Проверьте, кто указан владельцем. Название магазина на сайте может отличаться от наименования правообладателя. Если бизнес ведет ООО, а знак зарегистрирован на учредителя, подавать заявление от имени ООО только на основании использования бренда нельзя. Сначала нужно определить надлежащего заявителя и полномочия представителя.
Если менялись имя, адрес или наименование владельца, сопоставьте документы с реестром. Для исправления сведений существует отдельный порядок, установленный регламентом внесения изменений. Переход права другому лицу — отдельная ситуация: одной замены реквизитов в заявлении на продление недостаточно.
Как проходит продление: пять шагов
1. Проверить запись в реестре
Сопоставьте регистрационный номер, дату окончания, владельца и перечень товаров. Используйте актуальную запись: старое свидетельство может не отражать последующие изменения. Зафиксируйте, какие сведения требуют уточнения.
2. Определить комплект и бюджет
Проверьте, открыт ли основной период подачи или требуется дополнительный срок. Рассчитайте пошлины по конкретному перечню, затем согласуйте работу представителя. По каждому знаку в портфеле полезно вести отдельную строку с датой, платежами и статусом.
3. Подготовить и подать заявление
Возьмите актуальную форму с сайта Роспатента, проверьте подпись и полномочия. Для электронной подачи через Госуслуги ведомство публикует инструкцию по услуге продления. Сохраните подтверждение отправки и поступления документов.
4. Следить за рассмотрением
Назначьте человека, который проверяет входящую корреспонденцию и передает запросы исполнителю. Полученное уведомление нужно прочитать полностью: исправление только одного замечания не решает остальные вопросы ведомства.
5. Проверить результат
Завершайте внутреннюю задачу после получения результата и проверки новой даты в реестре. Сохраните документы в папке бренда и обновите календарь. Если права используют партнеры, передайте актуальные сведения ответственному за договоры.
Роспатент указывает 60 рабочих дней как срок предоставления услуги. Он может увеличиваться при запросах, повторной проверке пошлины и рассмотрении ходатайства о дополнительном периоде. Это срок ведомственной процедуры, а не обещание завершить весь проект за определенную дату. Основание — административный регламент № 176.
Что делать, если срок продления уже пропущен
По статье 1491 ГК правообладателю могут предоставить шесть месяцев после истечения права для подачи заявления. Для этого предусмотрено ходатайство; отдельная пошлина по подпункту 2.25 составляет 3 000 ₽. Она добавляется к плате за продление, а не заменяет ее. Ставка указана в таблице Роспатента.
Такой механизм не означает автоматическое продление и не дает оснований откладывать обращение. Проверьте дату истечения, подготовьте документы и определите порядок подачи. Если истек и дополнительный период, обычное продление по этой процедуре недоступно: потребуется отдельная оценка ситуации, включая возможность новой регистрации. Прежнее свидетельство не гарантирует положительного решения по новой заявке.
Проверьте возможность продления
Передайте номер знака и сведения о полученных уведомлениях, если они есть. Специалисты проверят доступный срок и комплект документов для вашей ситуации
Когда стоит заказать услуги по продлению товарного знака
Сопровождение особенно полезно, когда у компании нет сотрудника, который ведет переписку с Роспатентом, сведения о владельце менялись или нужно одновременно контролировать несколько регистраций. Важно договориться, кто отвечает за каждый этап: от проверки срока до получения результата.
При выборе бюро попросите объяснить состав работ на вашем примере. Хорошее предложение позволяет понять, что уже проверено, какие вопросы остаются и при каких обстоятельствах смета изменится. Решение о продлении принимает Роспатент; обещание безусловного результата не заменяет проверку документов.
В «Патент 24» можно обратиться за сопровождением продления товарного знака: специалисты проверяют сведения, готовят заявление и сопровождают рассмотрение до внесения записи. Для первого обращения достаточно сообщить номер знака и задачу; необходимые документы уточнят после проверки.
Частые вопросы
Пошлина 22 000 ₽ — это окончательная цена продления?
Нет. Это базовая ставка для обычного знака. Проверьте доплаты за классы и количество наименований, дополнительные действия и стоимость услуг. Примеры выше показывают, почему итог может отличаться даже у знаков с небольшим числом классов.
Можно ли при продлении добавить товары или новое направление бизнеса?
Продление сохраняет действующую регистрацию. Расширение ее перечня не оформляется этим заявлением. Для новых товаров или услуг нужно отдельно оценить необходимость новой заявки. Не смешивайте продление существующего актива и расширение защиты бренда.
Нужно ли снова проверять название на сходство с другими знаками?
Продление не является повторной регистрацией обозначения. Для этой процедуры проверяют условия продления и документы. Если требуется зарегистрировать измененный бренд или обратиться с новой заявкой после утраты охраны, это уже другая задача.
Если название компании изменилось, нужно регистрировать знак заново?
Само переименование владельца не означает, что нужно заново регистрировать обозначение. Сначала проверьте основание изменений и запись в реестре. Смену наименования того же юридического лица и передачу права другой компании оформляют по разным правилам.
С чего начать владельцу бренда
Найдите регистрационный номер, проверьте дату окончания права и сообщите, менялись ли сведения владельца. Эти вводные помогут определить доступный порядок действий и получить смету, в которой государственные платежи отделены от сопровождения.
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Источники и актуальность
Проверено 29.09.2026. Материал посвящен продлению обычного товарного знака по российской национальной регистрации. Основа: статья 1491 ГК, регламент Роспатента № 176, подпункты 2.22 и 2.25 действующей таблицы пошлин. Ссылки приведены рядом с соответствующими положениями. Расчеты условные; стоимость сопровождения согласуется для конкретной задачи.
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