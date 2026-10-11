Продление товарного знака в Роспатенте: сроки, стоимость и порядок действий

Когда подавать на продление товарного знака в Роспатент

Заявление подают в течение последнего года действия исключительного права. Продление оформляют еще на десять лет. Базовая пошлина за обычный товарный знак — 22 000 ₽, но итог зависит от перечня товаров и услуг, количества классов и дополнительных действий. Услуги представителя оплачивают отдельно.

Исходный десятилетний срок считают с даты подачи заявки, а не получения свидетельства. Для выделенной заявки учитывают дату первоначальной. Продлевать право можно многократно. Эти правила установлены статьей 1491 ГК.

Условный пример. Заявку подали в 2016 году, а свидетельство получили в 2018-м. Если ориентироваться только на год выдачи документа, можно ошибочно запланировать продление на 2028 год. Проверять нужно дату окончания права в действующей записи Государственного реестра.