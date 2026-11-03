Отчуждение исключительного права на товарный знак: договор, регистрация и стоимость

Отчуждение исключительного права на товарный знак: что это и когда нужно
Отчуждение — передача исключительного права на зарегистрированный товарный знак новому правообладателю. Для этого стороны заключают письменный договор и оформляют государственную регистрацию перехода права. Покупатель становится правообладателем с момента такой регистрации, а не с даты оплаты или подписания акта.
Правило о моменте перехода права установлено статьей 1234 ГК. Оно особенно важно, когда бренд нужен покупателю к определенной дате: например, для запуска производства или переоформления отношений с партнерами.
По договору можно передать право в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг либо части перечня. Но нельзя оформлять передачу, которая способна ввести потребителей в заблуждение о товаре, изготовителе или месте производства. Основание — статья 1488 ГК.
Сначала определите задачу. Если новый участник должен стать владельцем права — рассматривают отчуждение. Если владельца менять не нужно, а другой компании разрешают выпускать продукцию под брендом, обычно обсуждают лицензионный договор. Лицензия предоставляет право использования в согласованных пределах; это следует из статьи 1235 ГК.
Что проверить до покупки товарного знака
Начните с номера регистрации и актуальной записи в реестре. Изображение свидетельства в презентации продавца — только отправная точка. Для сделки важно, кому право принадлежит сейчас и в каком объеме оно действует.
Правообладатель и подписант. Сопоставьте сведения реестра, реквизиты стороны и полномочия человека, который будет подписывать документы.
Перечень товаров и услуг. Убедитесь, что он соответствует вашему бизнесу. Красивое название для одежды не обязательно защищено для косметики или программного продукта.
Состояние регистрации. Проверьте срок действия, опубликованные изменения и сведения о прекращении охраны.
Лицензии, залоги и споры. Изучите реестровые сведения, запросите документы и пояснения продавца. Одна выписка не заменяет проверку договорных обязательств и судебных дел.
Другие активы бренда. Отдельно согласуйте судьбу домена, дизайна упаковки, исходников логотипа и аккаунтов. Не рассчитывайте, что все это перейдет только потому, что в договоре указан товарный знак.
Действующие лицензии заслуживают отдельного внимания: смена правообладателя сама по себе не прекращает и не изменяет ранее заключенный лицензионный договор — пункт 7 статьи 1235 ГК. Условия использования бренда третьими лицами могут влиять на коммерческую ценность покупки.
Условный пример
Компания покупает обозначение для новой линейки бытовой химии. Продавец показывает свидетельство, но перечень охватывает только одежду. Сам факт покупки не добавит нужные товары в охрану. Выяснить это стоит до аванса и заказа упаковки.
Если уже есть предложение продавца, начните с проверки товарного знака перед отчуждением: номер регистрации, состав передаваемых прав и действующие ограничения определяют дальнейшую работу.
Проверьте, какие права вы приобретаете
Передайте номер регистрации и кратко опишите сделку. «Патент 24» поможет проверить объем охраны и определить, какие условия нужно учесть в договоре.
Что включить в договор отчуждения товарного знака
Договор должен точно описывать, какое право передается и на каких условиях стороны проводят сделку. Формулировка «продажа бренда» без идентификации регистрации оставляет слишком много вопросов.
Условие
Что согласовать
Предмет
Номер регистрации, обозначение, передача исключительного права и конкретный перечень товаров и услуг, если отчуждается только часть.
Вознаграждение
Сумму либо порядок ее определения, график и условия платежей. Отдельно обозначить, кто оплачивает пошлину и сопровождение.
Регистрация
Кто готовит и подает заявление, в какой срок стороны подписывают документы, кто отвечает на запросы ведомства.
Проверка и заверения
Какие сведения продавец сообщает о лицензиях, залогах, спорах и ранее принятых обязательствах; последствия недостоверных сведений.
Проблемы при оформлении
Как стороны исправляют документы, что делают при отказе, в каких случаях и как возвращается полученная оплата.
Для возмездного договора обязательно согласовать размер вознаграждения или способ его определения: без этого договор считается незаключенным. Безвозмездная передача между коммерческими организациями по общему правилу запрещена. Эти требования закреплены в пунктах 3 и 3.1 статьи 1234 ГК.
Практически полезно отдельно обсудить расчеты до и после регистрации. Универсального графика нет: покупателю важно получить право, продавцу — оплату. Условия платежей нужно согласовать с обязанностями по подаче и последствиями отказа, а не оставлять их в разных несвязанных пунктах.
Регистрация отчуждения товарного знака в Роспатенте: пошаговый порядок
В обиходе говорят «зарегистрировать договор». Юридически регистрируется отчуждение исключительного права по договору. Если требуемая регистрация не состоялась, переход права считается несостоявшимся — пункт 6 статьи 1232 ГК.
1. Согласуйте и подпишите договор
Сопоставьте его с результатами проверки: стороны, номера знаков и перечень должны соответствовать тому, что действительно передается.
2. Подготовьте заявление и приложения
Заявление вправе подать обе стороны или одна из них. Во втором случае приложите на выбор: подписанное обеими сторонами уведомление о распоряжении правом, нотариально удостоверенную выписку из договора либо сам договор. Укажите вид договора, стороны и предмет с номером регистрации. Варианты предусмотрены пунктом 3 статьи 1232 ГК.
3. Проверьте комплект и пошлину
При участии представителя подготовьте документ о полномочиях в применимых случаях. Для иностранных документов может потребоваться перевод. Сверьте сумму платежа с количеством знаков и выбранными действиями.
4. Подайте документы и контролируйте переписку
Используйте актуальные формы и способы подачи из карточки услуги Роспатента. Сохраняйте подтверждение поступления и отвечайте на запросы в указанные ведомством сроки.
5. Проверьте результат регистрации
Сопоставьте сведения о приобретателе, номере знака и переданных товарах с договором. Затем исполните оставшиеся договорные обязанности и передайте документы ответственным за учет и работу с брендом.
На сайте Роспатента указан общий срок услуги 68 рабочих дней со дня поступления заявления. Для регистрации или отказа предусмотрен срок до 45 рабочих дней с поступления документов по регламенту. Это не два срока, которые нужно складывать. Подготовка сделки идет отдельно; запросы и исправления могут повлиять на календарный график. Сроки приведены в описании государственной услуги.
Если договор уже составлен, можно заказать проверку документов перед регистрацией отчуждения. Особое внимание — соответствию договора, заявления и реестровых сведений.
Сколько стоит отчуждение товарного знака
Полный бюджет состоит из цены права, государственной пошлины и расходов на оформление. Поэтому предложение «регистрация отчуждения за … рублей» нужно читать вместе с составом услуги: входит ли в него разработка договора или только подача готовых документов.
Государственная пошлина
По пункту 3.11 таблицы пошлин Роспатента базовый платеж — 15 000 ₽ за один знак и еще 13 000 ₽ за каждый дополнительный. Выдача одного бумажного свидетельства по ходатайству правообладателя добавляет 3 000 ₽.
Количество знаков
Пошлина без бумажных свидетельств
Один
15 000 ₽
Два
28 000 ₽
Три
41 000 ₽
Расчет для регистрации отчуждения по одному договору. Это государственный платеж, без цены приобретаемого права и юридических услуг. Перед оплатой проверьте действующие ставки и реквизиты.
Цена права и услуги по сопровождению
Вознаграждение продавцу стороны согласуют отдельно. Пошлина не определяет рыночную стоимость бренда. За юридическую работу также платят отдельно, если договоренность с исполнителем не предусматривает иного.
Запросите смету с понятными этапами: проверка знака и ограничений, подготовка договора, согласование правок, заявление, подача, работа с запросами, проверка итоговой записи. Уточните, сколько знаков и сторон входит в цену, включены ли применимые налоги и какие действия требуют дополнительной оплаты.
Условный расчет для двух знаков
Если право на два знака приобретают по одному договору, базовая пошлина составит 28 000 ₽. Бюджет покупателя: согласованное вознаграждение продавцу + 28 000 ₽ + услуги сопровождения + дополнительные расходы, если они нужны. Например, нотариальная выписка или перевод документов. Конкретные суммы этих расходов зависят от сделки.
Узнайте стоимость оформления отчуждения
Укажите количество знаков и готов ли договор. Рассчитаем услуги по подготовке и сопровождению, отдельно обозначим пошлину и возможные дополнительные работы.
Ошибки, из-за которых передача бренда становится проблемой
Считать оплату завершением сделки. Заранее назначьте ответственного за регистрацию и контроль результата.
Покупать название без проверки перечня. Сопоставляйте охрану с товарами, на которых собираетесь использовать знак.
Оставлять продавцу сходные знаки без анализа. Особенно внимательно оценивайте ситуацию с однородными товарами: разделение портфеля не должно вводить потребителей в заблуждение.
Копировать шаблон без условий расчета. Зафиксируйте действия сторон при запросах, исправлениях и отказе до перечисления денег.
Ожидать передачи всех активов бренда. Составьте отдельный перечень: знак, домен, макеты, исходные файлы и доступы — с собственными основаниями и порядком передачи.
Частые вопросы об отчуждении товарного знака
Можно ли передать знак только для части товаров?
Да, статья 1488 ГК это допускает. Перечень нужно определить точно и оценить риск введения потребителей в заблуждение. Простого разделения по номерам классов может быть недостаточно.
Нужен ли нотариус для самого договора?
По общему правилу достаточно письменной формы. Нотариальная выписка — один из вариантов документа для регистрации при подаче заявления одной стороной, а не обязательное удостоверение каждого договора.
Можно ли передать знак с учредителя на ООО?
Такую сделку можно рассматривать, если право принадлежит учредителю. Проверьте стороны, полномочия, условия вознаграждения и необходимые корпоративные решения. Участие человека в ООО само по себе не делает компанию владельцем его знака.
Если заявление подано, покупатель уже правообладатель?
Нет. Подача запускает процедуру; переход права связан с государственной регистрацией. Планируйте договорные действия с учетом этого различия.
Что передать специалисту для предварительного расчета?
Номер регистрации каждого знака, сведения о сторонах, желаемый объем передачи и информацию о готовности договора. Также сообщите об известных лицензиях, залогах и спорах.
Подготовьте сделку к регистрации
Патентное бюро «Патент 24» поможет с договором, заявлением и сопровождением регистрации. Можно обратиться как до согласования условий, так и с уже подготовленными документами.
Источники и актуальность
Проверено 29 сентября 2026 года. Использованы статьи 1232, 1234, 1235 и 1488 ГК, карточка государственной услуги и пункт 3.11 таблицы пошлин Роспатента. Ссылки размещены рядом с соответствующими положениями. Расчеты приведены для обычной договорной передачи зарегистрированных в России товарных знаков; международные регистрации, реорганизация и наследование требуют отдельного разбора.
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