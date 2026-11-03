Отчуждение исключительного права на товарный знак: договор, регистрация и стоимость

Отчуждение исключительного права на товарный знак: что это и когда нужно

Отчуждение — передача исключительного права на зарегистрированный товарный знак новому правообладателю. Для этого стороны заключают письменный договор и оформляют государственную регистрацию перехода права. Покупатель становится правообладателем с момента такой регистрации, а не с даты оплаты или подписания акта.

Правило о моменте перехода права установлено статьей 1234 ГК. Оно особенно важно, когда бренд нужен покупателю к определенной дате: например, для запуска производства или переоформления отношений с партнерами.

По договору можно передать право в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг либо части перечня. Но нельзя оформлять передачу, которая способна ввести потребителей в заблуждение о товаре, изготовителе или месте производства. Основание — статья 1488 ГК.

Сначала определите задачу. Если новый участник должен стать владельцем права — рассматривают отчуждение. Если владельца менять не нужно, а другой компании разрешают выпускать продукцию под брендом, обычно обсуждают лицензионный договор. Лицензия предоставляет право использования в согласованных пределах; это следует из статьи 1235 ГК.