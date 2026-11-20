Платёжные агенты для оплаты европейским поставщикам: рейтинг 2026 года

Платёжные агенты помогают российским компаниям рассчитываться с иностранными контрагентами за товары, оборудование и услуги. Такой вариант особенно актуален, когда европейский поставщик принимает оплату в EUR, но прямой перевод из российского банка недоступен. В рейтинге Paybeam представлены агенты, работающие с международными расчётами для юридических лиц и ИП. При сравнении стоит учитывать доступные страны и валюты, сопровождение валютного контроля, требования к документам и возможность зачисления средств в конкретный европейский банк.

1. RSI GARANT — международные расчёты с документальным сопровождением

Страница RSI Garant на Paybeam

RSI GARANT организует трансграничные платежи по импортным контрактам, включая закупки промышленного оборудования, сырья, комплектующих и оплату услуг зарубежных компаний. Сервис работает с российскими юридическими лицами и ИП, сопровождая расчёты от проверки инвойса до получения подтверждающих документов.

Для оплаты европейскому поставщику в EUR используется агентская модель: российская компания перечисляет рубли по договору, а зарубежный контрагент получает согласованную сумму в евро. Перед проведением операции специалисты проверяют назначение платежа, документы, получателя и его банк. Это позволяет заранее определить возможные ограничения и оценить доступность расчётного маршрута.

По информации компании, инфраструктура RSI GARANT охватывает более 50 стран и включает свыше 12 юридических лиц в агентской сети. Сервис также сопровождает экспортные расчёты и платежи иностранным перевозчикам.

Возможности RSI GARANT для бизнеса:

Оплата зарубежных инвойсов за товары, оборудование и услуги.

Предварительная проверка европейского контрагента и банковских реквизитов.

Согласование курса, сроков и итоговой суммы к зачислению до отправки средств.

Подготовка агентского договора и документов для валютного контроля.

Отслеживание статуса операции через личный кабинет.

Предоставление платёжных подтверждений, включая SWIFT/MT103 [1], когда они применимы к выбранному маршруту.

Для проведения платежа компания передаёт RSI GARANT контракт, инвойс и реквизиты поставщика. После проверки документов стороны согласовывают условия, оформляют агентский договор и поручение. Затем клиент перечисляет средства, а агент организует расчёт с получателем и предоставляет подтверждения исполнения. Возможность перевода в конкретный европейский банк определяется после рассмотрения заявки.

ИНН: 9909705558

Юридический адрес: Объединённые Арабские Эмираты, г. Дубай, Международная свободная зона Дубая, Кремниевый оазис Дубая, IFZA Properties, DSO-IFZA. Дата регистрации: 31.10.2024