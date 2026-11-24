Иногда в договоры по ошибке попадают пустые листы или дубликаты. Разберем, как удалить ПДФ-страницу в ПДФ-файле 2 способами: с помощью программы PDF Commander и онлайн-сервиса PDF Maestro. Также расскажем, что проверить перед отправкой исправленного документа.
Удаление страниц в PDF Commander
PDF Commander — это российский редактор ПДФ-документов. В нем легко упорядочить страницы: удалить, изменить порядок и повернуть. В открытый файл можно добавлять листы прямо со скана. Готовый документ получится подписать ЭП, защитить паролем или распечатать.
Для начала запустите редактор, нажмите «Выбрать файл» и загрузите PDF. Также можно перенести документ из Проводника в окно программы.
Как в ПДФ удалить одну страницу из документа:
Если вы обнаружили пустой PDF-лист при просмотре, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню «Удалить страницу». Для этой же операции можно использовать сочетание клавиш «Ctrl + Shift + D».
Важно! Не путайте удаление с извлечением. Удаление помогает исключить пустые страницы в файле, дубликаты и другую ненужную информацию. Извлечение пригодится, если требуется сохранить или отправить отдельно несколько листов, например часть договора. При этом исходник останется без изменений.
Удаление через миниатюры:
В многостраничном ПДФ-документе удобнее ориентироваться по миниатюрам. Так можно быстро обнаружить пустые обороты, оставшиеся после двустороннего сканирования.
Откройте вкладку «Страницы». Здесь они отображаются в уменьшенном виде. Найдите лишний ПДФ-лист, выделите его левой кнопкой мыши и нажмите «Удалить» → «Да».
Простой способ исключить несколько ПДФ-страниц:
Если нужно удалить страницы, расположенные в разных частях PDF-документа, зажмите «Ctrl» и щелкните по их миниатюрам левой кнопкой мыши. Так можно выделить любые номера, например 3, 9, 16 и 17. После нажмите на значок корзины.
Если необходимо убрать несколько ПДФ-листов подряд, щелкните по первому, зажмите «Shift» и выберите последний. Программа выделит весь диапазон. Чтобы убрать его, кликните «Удалить» и подтвердите свои действия.
После того как удалили в ПДФ ненужные страницы, проверьте, что остальные сохранились в правильном порядке. Затем откройте меню «Файл» → «Сохранить как…» и задайте новое имя PDF. Так исходная версия останется нетронутой: если позже понадобятся удаленные данные, их можно будет найти в оригинале.
Проверка результата перед отправкой документа
Обратите внимание на:
Состав и порядок. Лишние страницы удалены, а нужные остались на своих местах.
Закладки и гиперссылки. Ссылки ведут к верным разделам.
Форматирование. Текст, таблицы и изображения отображаются корректно.
Размер. Он указан в свойствах. Например, в личном аккаунте Gmail можно отправлять вложения общим объемом до 25 МБ. Для корпоративной почты ограничения могут отличаться.
Исходник. Оригинал сохранен отдельно, чтобы при необходимости к нему можно было вернуться.
Если PDF подписан электронной подписью, не удаляйте из него страницы: это нарушит целостность подписанной версии. Сохраните исходный файл и подготовьте исправленный документ по правилам, которые применяются к его виду.
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Удаление страниц онлайн
Если нужно разово исключить лишние обороты из PDF, воспользуйтесь PDF Maestro. Сервис работает бесплатно, не требует регистрации и не ограничивает количество попыток. SSL-шифрование помогает сохранить конфиденциальность персональных данных. Через два часа ПДФ-файлы автоматически стираются с серверов. Также вы сможете очистить загрузки сразу после процесса.
Как удалить страницу в ПДФ-документе онлайн:
1.Откройте сайт, нажмите «Начать редактирование» и загрузите PDF-файл с компьютера.
2.В списке инструментов выберите «Удалить страницы».
3.Если необходимо убрать одну PDF-страницу, введите ее номер. Для нескольких листов в разных частях документа выберите ручной ввод и просто перечислите номера через запятую: 2, 5, 8. Если ненужные фрагменты идут подряд, задайте диапазон через дефис: 3-6. Также можно исключить сразу все четные или нечетные номера.
4.Нажмите «Продолжить», чтобы запустить обработку.
5.Сохраните результат на компьютер, кликнув «Скачать файл».
Ответы на часто задаваемые вопросы
Можно ли удалять страницы из бухгалтерских документов?
Если вы работаете с копией бумажного документа, можно удалить случайно отсканированные пустые страницы или дубликаты. При этом оригинал должен остаться без изменений.
При работе с электронным первичным документом недостаточно знать, как удалить лист из ПДФ-файла в программе. Необходимо правильно зафиксировать изменения.
Если файл уже подписан ЭП, изменения необходимо оформлять с соблюдением ФСБУ 27/2021. Один из допустимых способов — создать исправленный электронный документ. В нем нужно указать, что он составлен взамен первоначального, проставить дату изменения и ЭП соответствующих лиц. При этом исправленную версию нельзя использовать отдельно от первоначальной.
Что делать, если PDF подписан электронной подписью?
Удаление ПДФ-страниц нарушит целостность подписанной версии. Поэтому сначала сохраните исходный документ с ЭП. Затем определите порядок оформления изменений:
Если это договор, согласуйте изменения со второй стороной. В зависимости от ситуации можно сделать дополнительное соглашение или новую редакцию.
Если это электронный первичный документ, оформите исправление в соответствии с ФСБУ 27/2021. Обычно требуется согласование и подписание новой версии обеими сторонами.
Как убрать пустые страницы из скана?
Откройте PDF в редакторе, выделите пустые ПДФ-листы по миниатюрам и удалите их. Чтобы избежать этой проблемы в дальнейшем, включите пропуск пустых оборотов в настройках сканера, если он поддерживает такую функцию.
Как проверить документ после удаления?
После того как убрали страницы из ПДФ-файла, откройте сохраненную версию и сверьте количество и последовательность листов с оригиналом. Также убедитесь, что нужные данные сохранились, таблицы и изображения отображаются правильно, а закладки и гиперссылки работают.
Безопасно ли загружать бухгалтерские документы онлайн?
Это зависит от содержимого и условий сервиса. SSL-шифрование защищает информацию при передаче, но сам ПДФ-документ загружается на сервер. Поэтому важно знать, как долго хранятся PDF-файлы, кто имеет к ним доступ и разрешают ли правила компании такую обработку. Договоры с персональными данными и конфиденциальной информацией рекомендуется редактировать на компьютере без загрузки в интернет.
Заключение
Для разового удаления лишних ПДФ-страниц подойдет PDF Maestro. Сервис работает в браузере и позволяет убрать отдельные листы или целый диапазон по номерам. Следить за бесплатным лимитом не придется: количество попыток не ограничено.
Если договор содержит конфиденциальные сведения, лучше использовать PDF Commander. Программа обрабатывает данные на компьютере без загрузки в интернет. Она удобна для регулярного редактирования актов, договоров и сканов. Вместе с удалением листов вы получите все необходимые инструменты: распознавание текста, каталог штампов, добавление и проверку ЭП. После того как вырезали страницу из PDF-файла, можете сравнить оригинал и измененную версию. Программа подсветит все правки.