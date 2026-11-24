Удаление страниц в PDF Commander

PDF Commander — это российский редактор ПДФ-документов. В нем легко упорядочить страницы: удалить, изменить порядок и повернуть. В открытый файл можно добавлять листы прямо со скана. Готовый документ получится подписать ЭП, защитить паролем или распечатать.

Для начала запустите редактор, нажмите «Выбрать файл» и загрузите PDF. Также можно перенести документ из Проводника в окно программы.

Источник: архив компании

Как в ПДФ удалить одну страницу из документа:

Если вы обнаружили пустой PDF-лист при просмотре, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню «Удалить страницу». Для этой же операции можно использовать сочетание клавиш «Ctrl + Shift + D».

Источник: архив компании

Важно! Не путайте удаление с извлечением. Удаление помогает исключить пустые страницы в файле, дубликаты и другую ненужную информацию. Извлечение пригодится, если требуется сохранить или отправить отдельно несколько листов, например часть договора. При этом исходник останется без изменений.

Удаление через миниатюры:

В многостраничном ПДФ-документе удобнее ориентироваться по миниатюрам. Так можно быстро обнаружить пустые обороты, оставшиеся после двустороннего сканирования.

Откройте вкладку «Страницы». Здесь они отображаются в уменьшенном виде. Найдите лишний ПДФ-лист, выделите его левой кнопкой мыши и нажмите «Удалить» → «Да».

Источник: архив компании

Простой способ исключить несколько ПДФ-страниц:

Если нужно удалить страницы, расположенные в разных частях PDF-документа, зажмите «Ctrl» и щелкните по их миниатюрам левой кнопкой мыши. Так можно выделить любые номера, например 3, 9, 16 и 17. После нажмите на значок корзины.

Источник: архив компании

Если необходимо убрать несколько ПДФ-листов подряд, щелкните по первому, зажмите «Shift» и выберите последний. Программа выделит весь диапазон. Чтобы убрать его, кликните «Удалить» и подтвердите свои действия.

Источник: архив компании

После того как удалили в ПДФ ненужные страницы, проверьте, что остальные сохранились в правильном порядке. Затем откройте меню «Файл» → «Сохранить как…» и задайте новое имя PDF. Так исходная версия останется нетронутой: если позже понадобятся удаленные данные, их можно будет найти в оригинале.