Документы по проекту удобно хранить в одном PDF-файле. Но иногда их нужно разбить на части: например, чтобы предварительно согласовать условия договора или загрузить акты в учетную систему. Покажем, как разделить ПДФ-файл на несколько файлов с помощью программы PDF Commander, в онлайн-сервисе и средствами браузера.

Разделение большого комплекта на части. Контрагент запрашивает объемный пакет документов, но почтовый сервис ограничивает размер файла. В этом случае можно раздробить один большой комплект на несколько PDF-файлов и отправить их по отдельности.

Разбор многостраничного скана нескольких документов. При оцифровке акты, счета и накладные сохранили в один PDF-файл. Теперь их нужно распределить по отдельным документам для загрузки в бухгалтерскую систему.

Отделение договора от приложений. Например, стороны согласовывают новые условия сотрудничества, но спецификации, графики поставок и другие дополнения остаются без изменений. Основной текст можно сохранить отдельно, чтобы не отправлять весь комплект.

Разбивка на части может понадобиться на любом этапе: при подготовке ПДФ-документа к согласованию, перед подписанием и передачей контрагенту, для загрузки в системы учета или архивирования. Рассмотрим три распространенные ситуации.

Работа с документом на компьютере

При регулярном документообороте удобно использовать десктопную программу PDF Commander. Она работает на ПК с Windows и Linux: позволяет разделять и объединять ПДФ-файлы, изменять их содержимое, распознавать сканы. В версии для Windows также можно добавлять встроенную и открепленную цифровую подпись. Для разбивки многостраничных PDF-документов предусмотрено несколько способов. Рассмотрим их на конкретных примерах.

Договор и приложения в двух файлах

Продемонстрируем пошагово, как разделить ПДФ-документ на отдельные документы. 1.Запустите программу на компьютере и загрузите PDF-комплект. Источник: архив компании 2.Перейдите во вкладку «Страницы». Источник: архив компании 3.Выберите нужный инструмент. В настройках типа разделения укажите «По диапазону страниц» и обозначьте интервалы разбивки, например «1–4, 5–9». Источник: архив компании 4.Пропишите экспортный путь и задайте общее имя для разделенных PDF-документов. Источник: архив компании 5.Перейдите в целевую папку и проверьте результат. Источник: архив компании Также вы можете легко разделить ПДФ-документ по закладкам. А если нужно подготовить материал к пересылке по почте, удобно будет задать разбивку на файлы указанного размера.

Несколько частей одинакового объема

В отличие от предыдущего способа, здесь не нужно определять границы каждого фрагмента — вместо диапазонов указывается единый интервал. Покажем, как разбить ПДФ на отдельные файлы с заданным количеством листов в каждом. 1.Откройте PDF-документ и определите оптимальное число листов для разбивки на части. Источник: архив компании 2.В настройках разделения выберите пункт «По количеству страниц» и введите число. Источник: архив компании 3.Пропишите путь экспорта и сохраните результат. Источник: архив компании

Разделение общего скана

При сканировании документы могут сохраниться в одном PDF-файле. В этом случае необходимо предварительно определить границы каждого комплекта. 1.Просмотрите документ, ориентируясь на заголовки, даты, нумерацию и подписи. Решите, как разделить отсканированные страницы на разные файлы PDF. Источник: архив компании 2.Используйте уже знакомый режим разделения по диапазонам и выберите страницы. Предварительно распознавать текст не требуется: редактор позволяет создать новые файлы из сканов, содержащих только изображения. Источник: архив компании 3.Откройте полученные PDF-документы. Проверьте начало и конец каждого, последовательность листов и качество сканов. Убедитесь, что таблицы не разбиты на части, а штампы не отделены от основного материала. Источник: архив компании Установите PDF Commander Установите программу, чтобы открыть любой PDF-файл и сразу начать работу с ним. Редактируйте, защищайте от копирования или сразу выводите документ на печать. Скачайте редактор PDF – это бесплатно! скачать бесплатно

Онлайн-инструмент PDF Commander

Наиболее востребованные инструменты программы также доступны онлайн. В веб-приложении можно сохранить отдельные страницы или целые диапазоны. Рассмотрим, как выполнить разделение онлайн в PDF Commander. 1.Откройте страницу онлайн-инструмента в браузере. Нажмите «Начать редактирование» и выберите ПДФ-файл на диске. Источник: архив компании 2.Нажмите на значок разбивки и настройте параметры вывода: укажите диапазоны или выделите каждую страницу в PDF-файл. Источник: архив компании 3.Убедитесь в правильности выбора и щелкните на «Продолжить». Источник: архив компании 4.Скачайте результат единым архивом. Источник: архив компании

Постраничная обработка в PDF Maestro