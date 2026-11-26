Документы по проекту удобно хранить в одном PDF-файле. Но иногда их нужно разбить на части: например, чтобы предварительно согласовать условия договора или загрузить акты в учетную систему. Покажем, как разделить ПДФ-файл на несколько файлов с помощью программы PDF Commander, в онлайн-сервисе и средствами браузера.
Ситуации из бухгалтерской практики
Разбивка на части может понадобиться на любом этапе: при подготовке ПДФ-документа к согласованию, перед подписанием и передачей контрагенту, для загрузки в системы учета или архивирования. Рассмотрим три распространенные ситуации.
Отделение договора от приложений. Например, стороны согласовывают новые условия сотрудничества, но спецификации, графики поставок и другие дополнения остаются без изменений. Основной текст можно сохранить отдельно, чтобы не отправлять весь комплект.
Разбор многостраничного скана нескольких документов. При оцифровке акты, счета и накладные сохранили в один PDF-файл. Теперь их нужно распределить по отдельным документам для загрузки в бухгалтерскую систему.
Разделение большого комплекта на части. Контрагент запрашивает объемный пакет документов, но почтовый сервис ограничивает размер файла. В этом случае можно раздробить один большой комплект на несколько PDF-файлов и отправить их по отдельности.
Работа с документом на компьютере
При регулярном документообороте удобно использовать десктопную программу PDF Commander. Она работает на ПК с Windows и Linux: позволяет разделять и объединять ПДФ-файлы, изменять их содержимое, распознавать сканы. В версии для Windows также можно добавлять встроенную и открепленную цифровую подпись.
Для разбивки многостраничных PDF-документов предусмотрено несколько способов. Рассмотрим их на конкретных примерах.
Договор и приложения в двух файлах
Продемонстрируем пошагово, как разделить ПДФ-документ на отдельные документы.
1.Запустите программу на компьютере и загрузите PDF-комплект.
2.Перейдите во вкладку «Страницы».
3.Выберите нужный инструмент. В настройках типа разделения укажите «По диапазону страниц» и обозначьте интервалы разбивки, например «1–4, 5–9».
4.Пропишите экспортный путь и задайте общее имя для разделенных PDF-документов.
5.Перейдите в целевую папку и проверьте результат.
Также вы можете легко разделить ПДФ-документ по закладкам. А если нужно подготовить материал к пересылке по почте, удобно будет задать разбивку на файлы указанного размера.
Несколько частей одинакового объема
В отличие от предыдущего способа, здесь не нужно определять границы каждого фрагмента — вместо диапазонов указывается единый интервал. Покажем, как разбить ПДФ на отдельные файлы с заданным количеством листов в каждом.
1.Откройте PDF-документ и определите оптимальное число листов для разбивки на части.
2.В настройках разделения выберите пункт «По количеству страниц» и введите число.
3.Пропишите путь экспорта и сохраните результат.
Разделение общего скана
При сканировании документы могут сохраниться в одном PDF-файле. В этом случае необходимо предварительно определить границы каждого комплекта.
1.Просмотрите документ, ориентируясь на заголовки, даты, нумерацию и подписи. Решите, как разделить отсканированные страницы на разные файлы PDF.
2.Используйте уже знакомый режим разделения по диапазонам и выберите страницы. Предварительно распознавать текст не требуется: редактор позволяет создать новые файлы из сканов, содержащих только изображения.
3.Откройте полученные PDF-документы. Проверьте начало и конец каждого, последовательность листов и качество сканов. Убедитесь, что таблицы не разбиты на части, а штампы не отделены от основного материала.
Установите PDF Commander
Установите программу, чтобы открыть любой PDF-файл и сразу начать работу с ним. Редактируйте, защищайте от копирования или сразу выводите документ на печать. Скачайте редактор PDF – это бесплатно!
Онлайн-инструмент PDF Commander
Наиболее востребованные инструменты программы также доступны онлайн. В веб-приложении можно сохранить отдельные страницы или целые диапазоны. Рассмотрим, как выполнить разделение онлайн в PDF Commander.
1.Откройте страницу онлайн-инструмента в браузере. Нажмите «Начать редактирование» и выберите ПДФ-файл на диске.
2.Нажмите на значок разбивки и настройте параметры вывода: укажите диапазоны или выделите каждую страницу в PDF-файл.
3.Убедитесь в правильности выбора и щелкните на «Продолжить».
4.Скачайте результат единым архивом.
Постраничная обработка в PDF Maestro
PDF Maestro — российский бесплатный онлайн-сервис с 30+ инструментами. Здесь можно поворачивать страницы, вставлять изображения, конвертировать офисные форматы в ПДФ и обратно. Также есть сжатие.
Рассмотрим, как разделить ПДФ на отдельные страницы или сохранить диапазон страниц.
1.Зайдите на сайт онлайн-редактора. Выберите инструмент разделения и импортируйте ПДФ-документ.
2.Укажите границу первого диапазона или поставьте галочку в окне ниже, чтобы разделить материал постранично.
3.Разбейте PDF-файл на нужное количество частей. Проверьте корректность обработки и щелкните «Продолжить».
4.Скачайте ZIP-архив с разделенными файлами.
Сохранение диапазонов через браузер
Разъединить PDF-документ можно с помощью функции виртуальной печати, встроенной в браузер. Это удобно, когда нужно быстро вырезать несколько листов или поделить комплект на 2 файла.
Разберем на примере Яндекс Браузера:
1.Наберите комбинацию клавиш «Ctrl+O» и откройте ПДФ-документ.
2.Чтобы разрезать ПДФ-файл на две и более частей, используйте значок принтера на верхней панели или щелкните правой кнопкой мыши по любой части экрана и выберите «Печать».
3.Укажите в качестве принтера «Сохранить как PDF». Установите нужный диапазон, затем экспортируйте результат в выбранную папку.
Чтобы сохранить другой фрагмент, повторите действия начиная с 1 шага. Если сразу ввести несколько диапазонов, виртуальный принтер извлечет указанные листы в один файл. Также это решение не подходит тем, кто ищет, как из многостраничного PDF сделать отдельные страницы: указанные через запятую номера склеятся и сохранятся вместе.
Важно помнить, что виртуальная печать изменяет структуру PDF-файла: редактируемые элементы перестанут быть доступными для изменения, а у сканов может исчезнуть распознанный текстовый слой.
Проверка перед отправкой контрагенту
Прежде чем отправить PDF-файл по почте или загрузить его в систему, проверьте следующие моменты.
Убедитесь, что сохранились все нужные части и нет лишних копий.
Проверьте корректность содержимого: например, договор сохранен отдельно от дополнительных соглашений и приложений с расчетами.
Просмотрите, как прошло разделение: нет пропущенных листов, таблицы не разорваны.
Удостоверьтесь, что качество текста и изображений не ухудшилось.
При необходимости переименуйте PDF-документы, например «Договор.pdf» и «Приложение_1_договор.pdf».
Перед отправкой также убедитесь, что в ПДФ-документе нет данных, не предназначенных получателю.
Ограничения и защита документов
Перед разбивкой PDF-файла проверьте, нет ли ограничений на изменение содержимого.
Защищенные PDF-документы. Пароль может закрывать доступ к содержимому, а настройки безопасности — запрещать определенные операции. Возможность разделения зависит от установленных ограничений и прав пользователя. Если действие недоступно, запросите у владельца код доступа или незащищенную копию.
PDF-документы с ЭП. Отсоединенная ЭП относится к исходному файлу и не подтверждает подлинность созданных частей, поэтому сохраняйте оригинал вместе с файлом подписи. Встроенная ЭП может исчезнуть или перестать проходить проверку. В любом случае обработанные документы используйте как копии, при необходимости подписывайте их отдельно.
Конфиденциальность. Перед загрузкой материалов в онлайн-сервисы убедитесь, что правила организации допускают такую передачу. Также проверьте условия хранения и удаления данных.
Итоги
Выбор программного обеспечения для разделения ПДФ-файла зависит от рабочих сценариев и особенностей исходных материалов:
PDF Commander пригодится, когда нужно разделять большие комплекты, редактировать содержимое и работать с конфиденциальными данными;
Онлайн-сервисы — для разовых задач, когда нет необходимости устанавливать программу;
Виртуальный принтер в браузере — если не нужно последующее редактирование разделенных документов PDF.
Независимо от выбранного способа, не забудьте перед отправкой проверить результат. Убедитесь, что все листы на месте, расположены в правильном порядке и содержимое отображается корректно.
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