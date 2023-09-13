К каким изменениям в отчетности готовиться упрощенцам в 2024 году

Компаниям и их бухгалтерам скоро придется снова столкнуться с переменами: ФНС подготовила новые формы и требования к отчетности на УСН. В статье рассказали, какие проекты уже приняты, а какие — еще на рассмотрении.

Обновили форму декларации по УСН

Новая форма утверждена приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.

За 2023 год компании и ИП на упрощенке должны будут отчитаться уже по обновленной форме.

Изменения в форме и порядке заполнения декларации по УСН из-за перехода бизнеса на единый налоговый платеж.

Что изменилось

Платежи на УСН Было Стало Авансовые платежи 25 апреля, июля, октября 28 апреля, июля, октября Налог за год 31 марта — для компаний 30 апреля — для ИП 28 марта — для компаний 28 апреля — для ИП

Скачать новую форму декларации по УСН.

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Подготовили новые формы книг учета доходов и расходов

С 31 июля 2023 книги учета доходов и расходов утверждает налоговая инспекция. В связи с этим ФНС подготовила проект приказа с новой формой КУДиР для УСН.

Проект приказа с изменениями формы КУДиР опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и сейчас находится на обсуждении.

Важно! КУДиР, или книга учета доходов и расходов — это аналог бухгалтерской отчетности для налогоплательщиков на упрощенке и других специальных режимах. Она является обязательным документом бухгалтерского учета и помогает подтвердить доходы и расходы компании в течение года.

КУДиР не нужно сдавать в ФНС, как другие регулярные отчеты, однако инспекторы могут запросить её в ходе проверки. За отсутствие книги или неправильное отражение доходов и расходов грозит штраф от 10 000 до 40 000 рублей.

Новая форма пока не утверждена, и в 2023 году налогоплательщики на УСН ведут учетные книги по старой форме, утвержденной приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н.

Однако с 2024 года форма КУДиР изменится. Появится новый раздел, в котором ИП на УСН «Доходы» без должны будут отражать фиксированные взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование, на которые уменьшают налог.

Утвердят порядок расчета налога при переезде в другой регион

Это изменение скорее относится к вопросам урегулирования спорных моментов НК.

Порядок расчета налога по УСН при смене места нахождения компании или места жительства предпринимателя не был определен. С 1 января 2024 года при переезде к налогоплательщику будет применяться региональная ставка по новому адресу.

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