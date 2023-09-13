К каким изменениям в отчетности готовиться упрощенцам в 2024 году

Обновили форму декларации по УСН
Новая форма утверждена приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.
За 2023 год компании и ИП на упрощенке должны будут отчитаться уже по обновленной форме.
Изменения в форме и порядке заполнения декларации по УСН из-за перехода бизнеса на единый налоговый платеж.
Что изменилось
Платежи на УСН
Было
Стало
Авансовые платежи
25 апреля, июля, октября
28 апреля, июля, октября
Налог за год
31 марта — для компаний
30 апреля — для ИП
28 марта — для компаний
28 апреля — для ИП
Скачать новую форму декларации по УСН.
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Подготовили новые формы книг учета доходов и расходов
С 31 июля 2023 книги учета доходов и расходов утверждает налоговая инспекция. В связи с этим ФНС подготовила проект приказа с новой формой КУДиР для УСН.
Проект приказа с изменениями формы КУДиР опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и сейчас находится на обсуждении.
Важно! КУДиР, или книга учета доходов и расходов — это аналог бухгалтерской отчетности для налогоплательщиков на упрощенке и других специальных режимах. Она является обязательным документом бухгалтерского учета и помогает подтвердить доходы и расходы компании в течение года.
КУДиР не нужно сдавать в ФНС, как другие регулярные отчеты, однако инспекторы могут запросить её в ходе проверки. За отсутствие книги или неправильное отражение доходов и расходов грозит штраф от 10 000 до 40 000 рублей.
Новая форма пока не утверждена, и в 2023 году налогоплательщики на УСН ведут учетные книги по старой форме, утвержденной приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н.
Однако с 2024 года форма КУДиР изменится. Появится новый раздел, в котором ИП на УСН «Доходы» без должны будут отражать фиксированные взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование, на которые уменьшают налог.
Утвердят порядок расчета налога при переезде в другой регион
Это изменение скорее относится к вопросам урегулирования спорных моментов НК.
Порядок расчета налога по УСН при смене места нахождения компании или места жительства предпринимателя не был определен. С 1 января 2024 года при переезде к налогоплательщику будет применяться региональная ставка по новому адресу.
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