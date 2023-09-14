Как открыть ООО — пошаговая инструкция

Рассказываем, как зарегистрировать ООО и начать работу. Если хотите открыть юрлицо самостоятельно и бесплатно, следуйте нашей инструкции.

Общество с ограниченной ответственностью — это коммерческая организация, которую создают от 1 до 50 человек. Каждый учредитель вносит долю в уставной капитал и получает дивиденды в зависимости от размера доли.

ООО может заниматься деятельностью, недоступной индивидуальным предпринимателям, например микрофинансированием, оборотом алкоголя, страхованием, кредитованием. В глазах клиентов и партнеров организация обладает большим авторитетом.

О том, как зарегистрировать ООО и начать работу, расказываем дальше.

Определитесь с наименованием

ООО должно иметь полное фирменное название на русском языке. Даже зарубежные слова прописывайте русскими буквами, например Общество с ограниченной ответственностью «Бэль».

Если планируется сотрудничество с иностранными партнерами, добавьте в заявление на регистрацию ООО название на английском. Обществу с ограниченной ответственностью «Бэль» соответствует английское Limited Liability Company Belle или LLC Belle.

По желанию укажите сокращенное название на русском языке, название на иностранных языках или языках народов России.

Ст. 1473 ГК запрещает включать в наименования компаний полные или краткие названия:

зарубежных стран или производные от них слова;

органов власти любого уровня (муниципальный, региональный);

общественных объединений (к примеру, Всероссийское общество охраны природы).

Запрещено использовать в названиях обозначения, противоположные гуманности, морали и интересам людей.

Слова «Россия», «РФ» и производные от них можно использовать в редких случаях. Например, если юрлицо считается крупнейшим налогоплательщиком, либо 25% в его уставной капитал вложило государство. Разрешение выдает Минюст в порядке, установленном Правительством.

Некоторые субъекты вводят свои запреты. Так, слово «Москва» и все производные от него допустимо брать для названия юрлица только с согласия Московского Геральдического совета.

Важно! Имя регистрируемой компании должно быть уникальным. Обязанность следить за уникальностью лежит на учредителях. Чтобы не столкнуться с претензиями о плагиате, еще до открытия ООО проверяйте придуманные названия через сервис поиска ЕГРЮЛ.

Оформите юридический адрес

Фирма регистрируется по конкретному адресу. Формально он называется юридический адрес ООО. Сюда приходят письма, извещения и прочая корреспонденция.

В качестве юридического можно использовать:

Адрес арендованного или купленного в собственность офиса. Адрес прописки учредителя или руководителя ООО. Готовый адрес.

Если налоговые или иные контролирующие органы решат проверить деятельность компании, они приедут по юридическому адресу ООО. Не обнаружив признаков жизни, инспекторы ФНС потребуют в течение месяца доказать факт нахождения организации по указанному адресу.

Подтверждение — гарантийное письмо от арендодателя или выписка о праве собственности. Если по истечении месяца подтверждений не будет, на руководителя наложат штраф до 10 тыс. руб. А еще в ЕГРЮЛ внесут отметку о недостоверности адреса. Поэтому вести деятельность по юридическому адресу прежде всего в интересах компании.

Важно! Есть фирмы, которые продают готовые адреса. Если решите купить готовый адрес, проверьте его на массовость через сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

Подберите коды ОКВЭД

С помощью кода по общероссийскому классификатору ведения экономической деятельности (ОКВЭД) госорганы узнают, чем занимается организация. Некоторые сферы деятельности, к примеру пассажироперевозки, лицензируются, другие требуют разрешения от Роспотребнадзора. Род деятельности компании влияет на размер страховых взносов за работников.

В заявлении на регистрацию ООО укажите один основной код ОКВЭД. Основной код должен соответствовать ключевой деятельности компании, с которой поступает большая часть прибыли.

Разберем, как выбрать основной код ОКВЭД. Например для условного ателье по пошиву спецодежды.

Для начала открываем действующий справочник ОКВЭД. Нажимаем комбинацию «Ctrl + F» и вводим ключевое слово для поиска. У нас это «одежда».

Видим «Производство одежды». Открываем и находим «Производство спецодежды».

Мы планируем отшивать обычную спецодежду и по индивидуальному заказу. Поэтому наш основной ОКВЭД 14.12. Этот код указываем на листе Ж заявления на регистрацию ООО. О заявлении поговорим чуть позже.

Важно! Основной код должен соответствовать реальной деятельности юрлица. В противном случае руководителя могут оштрафовать по ст. 14.25 КоАП на 10 тыс. руб. Кроме того, налоговики откажут в возврате НДС, а банк приостановит транзакции по расчетному счету.

Дополнительные коды ОКВЭД выбирайте по желанию, но лишние не берите. Если будет надобность, — добавите новые коды по форме Р13014 после регистрации ООО. Так правильнее.

Код ОКВЭД включает минимально 4 цифры, чтобы было ясное представление о сути бизнеса. В нашем примере мало указать код 14: необходимо расшифровать подробнее.

Правильный ОКВЭД Неправильный ОКВЭД 14.12 14 14.12.1 14.1

Выберите систему налогообложения

Система налогообложения (налоговый режим) определяет налоговую нагрузку и количество сдаваемой отчетности. Лучше выбрать налоговый режим до того, как открыть ООО.

Варианты систем налогообложения для ООО, их преимущества и недостатки смотрите в таблице:

Система налогообложения Ставка Кто может использовать Плюсы Минусы Общая (ОСНО) 20% НДС + 20% налог на прибыль + 2,2% налог на имущество Все компании Нет ограничений по числу сотрудников, прибыли и торговым площадям. Крупные фирмы-плательщики НДС предпочитают сотрудничать с компаниями на ОСНО. Огромная налоговая нагрузка, много отчетности, сложные расчеты. Упрощенная (УСН) 1-8% от дохода либо 5-20% от «доходы минус расходы» Компании с численностью сотрудников до 130 человек и с годовым доходом до 200 млн. руб., не перечисленные в п. 3 ст. 346.12 НК. Можно выбрать тип УСН, небольшая налоговая нагрузка, из отчетности только декларация раз в год. Ограничения по видам деятельности, количеству сотрудников и годовому доходу. Единый сельхозналог (ЕСХН) До 6% от «доходы минус расходы» + НДС (с исключениями) Производители, которые получают от реализации с/х продукции больше 70% дохода. Небольшая налоговая нагрузка, сдавать декларацию только раз в год. Могут использовать только с/х производители.

Если хотите работать на упрощенке, заполните заявление по форме 26.2-1 и подайте в налоговую. Если вам ближе ЕСХН, заполните форму 26.1-1.

Помните, что спецрежим можно выбрать в течение месяца после регистрации ООО. Иначе налоговики по умолчанию присвоят ОСНО.

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Подготовьте учредительные документы

Чтобы зарегистрировать ООО, подготовьте пакет документов, а именно:

Протокол и договор о создании ООО (если учредитель один, то решение о создании);

Устав;

Документы, удостоверяющие юридический адрес (гарантийное письмо или разрешение собственника);

Подтверждение статуса иностранного юрлица (при необходимости).

Заполните заявление

К пакету документов нужно приложить заполненное заявление по форме Р11001.

Заявление заполняйте заглавными буквами, по одной букве в клеточке. Точно следуйте паспортным данным. Если переносите слово, не ставьте черточку, просто продолжите слово на новой строчке. Пробел — самостоятельный знак.

Можно заполнить заявление самостоятельно, но мы рекомендуем скачать бесплатную программу налоговой — тогда ошибок не будет.

В форме укажите наименование и адрес организации, сведения об учредителе (учредителях) и руководителе, основной и вспомогательные коды ОКВЭД, данные о заявителе.

Заявление на открытие ООО подписывает лично каждый учредитель в отделении ИФНС, либо предварительно у нотариуса.

Подайте документы

Существует 5 вариантов подачи документов на регистрацию ООО:

Лично в ИФНС. Чтобы найти соответствующую вашему адресу регистрирующую инспекцию, воспользуйтесь сервисом определения реквизитов. В МФЦ. Через Госуслуги. Через нотариуса. На сайте ФНС.

Если подаете документы лично через налоговую, приложите квитанцию об оплате госпошлины в размере 4 тыс. руб. Оплатить можно прямо на сайте налоговой, потом просто заберите квитанцию об оплате в банке.

При подаче электронных документов, через нотариуса или МФЦ пошлину платить не надо.

Дождитесь ответа налоговой

В течение 3 рабочих дней налоговая примет решение. В случае положительного ответа зарегистрирует компанию и отправит на почту подтверждающие документы:

лист записи в ЕГРЮЛ по форме № Р50007;

устав с отметкой;

документ о постановке на учет в налоговом органе.

Отказы в регистрации ООО случаются. Чаще всего по причине ошибок в заявлении или нехватки документов. Налоговая дает время на исправление недочетов.

Что делать после регистрации ООО

Для нормальной и легальной деятельности сразу после создания компании сделайте следующее:

Откройте расчетный счет.

Юрлицо обязано иметь расчетный счет, поскольку закон требует безналичной оплаты налогов и взносов путем перечисления денег со счета. Кроме того, существует лимит Центробанка в 100 тыс. руб. в рамках одного договора. Если цена договора больше — платить наличными запрещено.

Выберите надежный банк и подходящий тариф. Из документов понадобится заявление, Устав, лицензии, карточка с образцами подписей и печати. Полный список уточните в выбранном банке.

Внесите уставной капитал на расчетный счет в течение 4 месяцев после открытия ООО.

Минимальный уставной капитал обычно составляет 10 тыс. руб. Долю каждого участника зафиксируйте в протоколе.

Размер доли определяет размер дивидендов и право голоса на общем собрании учредителей. Доли сделайте кратными.

К примеру, фирму открыли 6 человек. Капитал в сумме 10 тысяч не годится: 10 не делится 6. А вот 12 тыс. руб. подойдет.

Наймите сотрудников.

Первым сотрудником станет генеральный директор. Директором ООО может быть кто-то из учредителей или хороший управленец со стороны. Заключите с ним трудовой договор и издайте приказ о назначении.

Проверьте, что вас зарегистрировали в ПФР и ФСС.

Сведения о новой организации во внебюджетные фонды передает налоговая. Организации только остается получить на почту подтверждение. Если уведомления нет, — сами обратитесь в фонды.

Получите коды статистики.

Служба статистики автоматически присваивает организации коды. Если вы их не получили, самостоятельно обратитесь в Росстат. Понадобится копия ОГРН, ИНН, Устава и выписки из ЕГРЮЛ. Подать документы можно онлайн на сайте Росстата.

Получите лицензию, уведомите о начале работы.

Если вы занимаетесь производством лекарств, перевозкой пассажиров или другими видами деятельности перечисленными в ст. 12 ФЗ № 99, лицензия вам нужна.

Некоторые ООО после регистрации дополнительно обязаны уведомлять о начале работы контролирующие органы, обычно Роспотребнадзор. Это гостиницы, общепит, торговля. Полный перечень смотрите в ст. 8 ФЗ № 294.

Купите печать.

Она понадобится, чтобы открыть счет в банке, заключать трудовые договоры и договоры с контрагентами. Выберите фирму, подайте заявку и учредительные документы.

Начните вести бухгалтерский учет.

Вариантов, как разобраться с бухгалтерией, несколько:

наймите бухгалтера в штат; отдайте бухгалтерию на аутсорсинг; организуйте бухучет самостоятельно с помощью сервисов онлайн-бухгалтерии.

Установите кассовый аппарат.

С июля 2021 года почти весь бизнес обязали устанавливать онлайн-кассы. Компании, которые могут пока работать без касс, перечислены в ст. 2 ФЗ № 54. Если вас нет в списке исключений, закажите кассу и заключите договор с оператором фискальных данных. Подробнее о том, как зарегистрировать кассу, читайте на сайте ФНС.

Сколько стоит открыть ООО

Услуга Стоимость (в руб.) Примечание Госпошлина 4 000 бесплатно, если подавать документы онлайн, через нотариуса или МФЦ Нотариус 2 000 по желанию Аренда помещения 15 000 в среднем Уставной капитал 10 000 минимально Печать 1 000 Расчетный счет 2 000 в среднем Лицензия 7 500 при необходимости

Чек-лист, как открыть ООО

Подберите название для вашей компании полностью на русском языке. До регистрации проверьте его на уникальность. Оформите юридический адрес. Можно арендовать офис, зарегистрировать фирму на домашний адрес кого-то из учредителей или купить готовый адрес. Ведите деятельность по этому адресу, чтобы избежать проблем с налоговой. Найдите в справочнике ОКВЭД один основной код, наиболее точно соответствующий вашей деятельности. Он должен включать не меньше 4 цифр. По желанию добавьте дополнительные коды. Заранее решите, на каком налоговом режиме будете работать. Общая система налогообложения подходит для крупных организаций-плательщиков НДС. Небольшим и средним компаниям лучше остановиться на упрощенке: меньше налогов и отчетности. Подготовьте Устав, договор и протокол о создании ООО, если учредителей несколько. Единственный участник готовит решение о создании. Заполните заявление по форме Р11001 самостоятельно или с помощью программы налоговой. Подайте документы на открытие ООО лично в регистрирующую ИФНС, через МФЦ, с помощью нотариуса, через Госуслуги или на сайте ФНС. Если лично пойдете в налоговую инспекцию, приложите квитанцию об оплате госпошлины в размере 4 тыс. руб. В течение 3 рабочих дней налоговики зарегистрируют ООО и внесут запись в ЕГРЮЛ. За 4 месяца с момента регистрации внесите на расчетный счет 10 тыс. руб. Это минимальный уставной капитал. Сделайте все для полноценной работы организации: наймите сотрудников, купите печать, получите лицензии и разрешения, установите онлайн-кассу.

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