Как сэкономить на налоге на прибыль за счет расходов

Грамотный учет расходов на ОСНО позволяет сэкономить на налогах до нескольких миллионов. Рассказали, какие затраты помогут уменьшить налоговую базу так, чтобы у налоговой не было вопросов.

Что можно включить в расходы на ОСНО

Есть 2 группы расходов, которые могут учесть в расходах компании на общей системе налогообложения: реализационные и внереализационные. Первые связаны с производством и реализацией товаров, оказанием услуг, вторые напрямую не имеют отношения к производству и реализации, но необходимы для деятельности компании.

Реализационные расходы Внереализационные расходы изготовление, хранение и доставка товаров

выплата зарплаты сотрудникам

уплата страховых взносов

амортизация и ремонт ОС Полный перечень в ст. 253 НК лизинг

проценты по кредитам и займам

выпуск ценных бумаг

банковские услуги

штрафы и пени за нарушение обязательств по договорам

судебные расходы Полный перечень в ст. 265 НК

Чтобы компания могла учесть расходы при расчете налога на прибыль, они должны быть:

экономически обоснованы и направлены на получение дохода;

документально подтверждены;

выражены в денежной форме.

Важно! Часть расходов можно учесть только в пределах установленных лимитов. Такие расходы называются нормируемыми. К ним относятся, например:

некоторые затраты на рекламу — не более 1% от выручки;

ДМС сотрудников — не более 12% от расходов на оплату труда;,

создание резерва по сомнительным долгам — не более 10% от выручки;

представительские расходы — не более 4% от расходов на оплату труда;

НИОКР — не более 75% от расходов на оплату труда работников, которые участвуют в выполнении НИОКР.

Далее расскажем о законных способах налоговой оптимизации за счет расходов.

Списать убытки прошлых лет

Раньше компания на ОСНО имела право перенести убытки на будущее только за 10 лет. С 1 января 2017 года это ограничение сняли. Теперь компания вправе списать убытки за более ранние периоды.

Налог на прибыль можно уменьшить на сумму убытков прошлых лет в пределах лимита в 50%. Если убытков больше — перенесите их на следующий год.

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Взять основные средства в лизинг

Если собираетесь купить транспорт или оборудование для производства, подумайте над вариантом лизинга. Разница между покупкой и лизингом:

Лизинговые платежи включены в себестоимость продукции и позволят снизить налоговую базу.

При покупке в расходы получится включить только сумму амортизации.

Так вы сможете сразу пользоваться оборудованием и транспортом, а лизинговые платежи учитывать в расходах.

Ликвидировать старые основные средства

Оборудование изнашивается и со временем приходит в негодность. Вы можете списать старые основные средства, а затраты, связанные с ликвидацией учесть как внереализационные расходы. Также не забудьте списать в расходы и недоначисленную амортизацию списанных ОС.

Создать резервы по сомнительным долгам

Обсудите с бухгалтером учетную политику. Если в ней еще не предусмотрены резервы, предложите внести соответствующие изменения. Резервы можно создать не только по сомнительным долгам, но также и на оплату отпусков, ремонт ОС.

Например:

Компания отгрузила продукцию по сделке, но покупатель пока ее не оплатил. Поскольку компания использует метод начисления, доход считается на дату отгрузки. Значит, у компании уже появилось обязательство уплатить налог на прибыль с дохода, хотя в реальности денег еще нет.

В учетной политике компании предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам. В конце квартала бухгалтер определил длительность просрочки платежа:

если больше 45 дней, можно списать в расходы 50% долга;

если больше 90 дней — 100%.

Когда контрагент выплатит долг, заплатить налог все же придется. Так что этот способ оптимизации предполагает именно отсрочку: ваши деньги остаются в обороте, помогают бизнесу расти и развиваться, а налог вы платите уже с реального дохода.

Зарегистрировать товарный знак

Если у вас еще нет товарного знака, зарегистрируйте его. Товарный знак повысит узнаваемость вашего бренда, защитит продукцию от контрафакта, а затраты на его регистрацию вы сможете учесть в расходах и сэкономить на налоге.

После того как из Роспатента придут документы, вам нужно будет поставить товарный знак на учет как нематериальный актив.

Если вы потратили на него меньше 100 тысяч рублей, можете сразу списать всю сумму в расходы. Если больше 100 тысяч, то товарный знак подлежит амортизации — в таком случае, налог получится уменьшать частями.

Часто бухгалтеры боятся претензий со стороны ФНС и убеждают собственника, что лучше немного переплатить налоги, чем пытаться их оптимизировать Мы уже 5 лет ведем учет наших клиентов и знаем, что грамотный учет расходов позволяет отлично сэкономить на налогах Готовы проверить ваш учёт и найти возможности для налоговой экономии Каждому новому клиенту мы проводим анализ учета за последние 1,5 года Оставьте контакты, чтобы заказать анализ своей бухгалтерии Отправить

Отправить сотрудников учиться

Повышение квалификации сотрудников — двойная польза для бизнеса. Сотрудники умнеют, приносят компании больше прибыли, а вы можете списать затраты на их обучение в расходы. Главное, соблюдать следующие условия:

обучение связано с деятельностью сотрудника в компании;

договор с образовательной организацией заключило юрлицо — компания;

у образовательной организации есть право на ведение образовательной деятельности;

с обучающимся заключен трудовой договор.

Кстати! Для бухгалтеров повышать квалификацию — не желательно, а необходимо. Законодательство меняется каждый день, и бухгалтер должен быть в курсе всех нововведений: новые формы отчетов, изменение сроков уплаты налога, условия для получения льгот и субсидий и многое другое. Бухгалтеры в Первой Экспертной Бухгалтерии проходят аттестацию каждый год и всегда в курсе последний изменений в законе. Передайте бухгалтерию в надежные руки всего за 9990 рублей в месяц.

Заказывать услуги и консультации

Например, вы можете заказать юридическую консультацию, маркетинговое исследование, аудит или передать бухгалтерию на аутсорсинг.

Главное, чтобы услуги были экономически обоснованы и документально подтверждены, тогда затраты на такие услуги вы можете включить в расходы и уменьшить налог на прибыль.

Какие расходы учесть не получится

В налоговом кодексе есть перечень расходов, на которые запрещено снижать налог на ОСНО — ст. 270 НК. Так, не получится учесть дивиденды, авансы и задатки, пени и штрафы в бюджет.

Здесь лучше не рисковать: если списать в расходы что-то из этого перечня, ФНС может заподозрить вас в умышленном занижении налоговой базы и приехать с проверкой.

Кроме того, Минфин дает разъяснения по спорным затратам. Например, компании на ОСНО не могу учесть при расчете налога на прибыль:

Как признать расходы: 2 метода

Метод начисления

Или учет по отгрузке. Расходы принимаются к учету в том отчетном периоде, когда товар был отгружен или услуга была оказана. Не имеет значения, заплатил покупатель или нет.

Например:

Компания начислила сотрудникам зарплаты за август — 100 тысяч рублей. Аванс в размере 50 тысяч рублей выплатили в августе, окончательно с сотрудниками рассчитались в сентябре — выплатив оставшиеся 50 тысяч.

При использовании метода начисления все затраты в размере 100 тысяч войдут в расходы компании за август.

Этот метод вправе применять все компании без ограничений.

Кассовый метод

Или учет по оплате. Расходы принимаются к учету в том отчетном периоде, когда контрагент оплатил товар или услугу.

Например:

Компания начислила сотрудникам зарплаты за август — 100 тысяч рублей. Аванс в размере 50 тысяч рублей выплатили в августе, окончательно с сотрудниками рассчитались в сентябре — выплатив оставшиеся 50 тысяч.

При кассовом методе 50 тысяч рублей спишут в расходы компании за август, остальные 50 тысяч — в сентябре.

Компания имеет право применять кассовый метод, если:

за 4 последних квартала ее выручка не превышала 1 млн рублей за каждый;

не является кредитной организацией;

не занимается добычей углеводородов;

не является контролирующим лицом иностранной компании.

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