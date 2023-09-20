Красные флажки налоговой: как не попасть в список на проверку

Выбирая, к кому приехать с выездной проверкой, ФНС ориентируется на критерии налогового риска. Вместо с налоговым консультантом Первой Экспертной Бухгалтерии Аллой Дашковой сделали памятку для предпринимателей и рассказали, что лучше проверить и исправить уже сейчас, чтобы не стать объектом пристального внимания инспекторов.

ФНС опубликовала Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов за 2022 год. Несмотря на мораторий, выездных проверок становится больше. В 2022 году налоговая проверила 9388 компаний, что на 29% выше показателя предыдущего года.

При этом процент проверок, которые завершаются начислениями, колеблется в районе 95% в течение последних 4 лет. То есть если инспекторы уже приехали с проверкой, то ошибки и нарушения компании они скорее всего найдут.

Средний размер доначислений по налогам в 2022 году — 47 млн рублей, а средний размер начисленных пени и штрафов — 25 млн руб. Итого, в среднем компании выездная проверка обходится в 72 млн рублей.

Чтобы ФНС не взяла вашу компанию «на карандаш», проверьте себя заранее. Рассказываем, на какие критерии инспекторы ориентируются при назначении проверки и как устранить риск-факторы.

Компания несет убытки 2 года подряд и больше

Если компания убыточна по итогам одного отчетного периода — не страшно, а вот постоянные убытки могут вызвать у налоговой подозрения в сокрытии доходов.

Как снизить риски: быстро исправить ситуацию и выйти на прибыль довольно трудно. Поэтому будьте готовы объяснить причину убытков, тогда дело ограничится камеральной проверкой. Налоговики могут пригласить вас на беседу либо запросить документы, например, выписки из налогового и бухгалтерского учета.

Обосновать размер убытков можно, сославшись на открытие нового направления в бизнесе или покупки дорогостоящего оборудования, падение спроса и т.д.

В основном инспекторов будет интересовать, на какие деньги существует компания, если по отчетам дела у бизнеса плохи. В качестве источников финансирования вы можете назвать займы от учредителей и кредиты. Кроме того, налоговая может потребовать рассказать о действиях, которые вы планируете предпринять для того, чтобы улучшить финансовые показатели компании. Вы можете предоставить инспекторам бизнес-план по выходу на прибыль, однако конкретных сроков лучше не называть, иначе позже ФНС может сослаться на ваши слова.

У сотрудников низкие зарплаты

Пожаловаться на зарплату ниже МРОТ может сам сотрудник, либо инспекторы обнаружат отклонение от среднеотраслевых показателей с помощью АСК-ДФЛ. В любом случае, отследить серую зарплату для налоговиков — простая и рядовая задача.

О том, какими инструментами пользуется ФНС при проверке налогоплательщиков, читайте в статье: Что и как ищет налоговая: 5 способов собрать компромат на компанию.

Логика инспекторов понятна: если на той же должности в других компаниях платят значительно больше, то почему работник остается в этой? Значит, ему доплачивают «в конверте».

Случай из практики: клининговая компания платила сотрудникам немногим больше МРОТ, а остальные суммы выплачивала в виде неофициальных премий. Теневые доплаты нравились далеко не всем сотрудникам, и некоторые из них вскоре увольнялись. ФНС обнаружила расхождение со среднеотраслевыми зарплатами и решила провести массовый допрос бывших и текущих работников клининга. Инспекторы задавали как прямые вопросы, так и косвенные: платят ли вам в конверте? как с таким уровнем зарплаты справляетесь с обязательствами по кредитам? Часть из опрашиваемых сотрудников сообщила о серой схеме доплат. В результате компании назначили выездную проверку.

Как снизить риски: регулярно сверяйте выплаты сотрудникам с показателями МРОТ и средним заработком по региону и отрасли.

Федеральный МРОТ в 2023 году — 16 242 рублей. Если у сотрудника зарплата меньше этой суммы, обязательно повысьте ее: издайте приказ, внесите изменения в трудовые договоры и другие кадровые документы, где есть упоминание размера оклада.

Данные по среднеотраслевым зарплатам в вашем регионе можно посмотреть на сайте ФНС.

Компания платит меньше налогов, чем в среднем по отрасли

Низкая налоговая нагрузка — один из критериев, на который налоговая обращает внимание при выборе компаний для выездной проверки. ФНС уже опубликовала средние показатели по выплатам в бюджет за 2022 год.

Скачайте среднеотраслевые показатели налоговой нагрузкой за 2022 год.

Как снизить риски: вы можете проверить себя самостоятельно, чтобы заранее оценить риски. Для этого рассчитайте свою налоговую нагрузку по формуле:

Налоговая нагрузка = Сумма уплаченных налогов / Общая выручка × 100%

Сравните свои показатели с безопасным коэффициентом по вашей отрасли из таблицы. Если нагрузка получилась сильно ниже, придется готовиться к вопросам от ФНС.

Низкая налоговая нагрузка — это не преступление. Вы можете избежать выездной проверки, если грамотно обоснуете свои показатели в пояснении в ответ на требования налоговой.

Чтобы подтвердить, что низкая налоговая нагрузка вызвана объективными причинами, вы можете сослаться, например, на рост расходов и уменьшение доходов, приложив к пояснению расчет расходов и другие подтверждающие документы.

Кроме того, вы можете сослаться на непростую экономическую ситуацию, если сможете на бумаге подтвердить влияние санкций и кризиса на ваш бизнес.

Примеры расчета налоговой нагрузки и готовые пояснения для налоговой — в статье: Налоговая нагрузка за 2022 год: что ответить, если ваши цифры ниже.

Расходы растут быстрее доходов

Если ваши расходы растут, а доходы снижаются, вы платите меньше налога на прибыль. А это обязательно привлечет внимание ФНС. Налоговая захочет проверить, не завышаете ли вы расходы и не скрываете ли выручку, используя различные серые схемы.

Как снизить риски: показатели темпа роста доходов и расходов важны не только для оценки налоговых рисков. Они необходимы для того, чтобы понимать финансовое состояние компании, разрабатывать стратегии развития бизнеса и т.д.

Поэтому мы рекомендуем регулярно отслеживать темпы роста расходов и доходов. Для этого вы можете воспользоваться общей формулой:

Темп роста = Значение текущего отчетного периода / Значение предыдущего отчетного периода × 100%

Пример расчета темпов роста доходов и расходов

В 2022 году доходы компании «Монтекки» составили 40 млн чистой прибыли, а расходы — 34 млн.

За 2021 год компания заработала 35 млн, а потратила 31 млн.

40 000 000 / 35 000 000 × 100 = 114,3% — темп роста доходов;

34 000 000 / 31 000 000 × 100 = 109,7% — темп роста расходов.

Теперь сравним данные: 109,7%

Значит, темп роста расходов не превышает темп роста доходов. Такое соотношение, скорее всего, не заинтересует ФНС.

Другой пример: в 2022 году чистой прибыли у компании «Капулетти» было 50 млн, а расходов — 47 млн.

В 2021 году компания заработала 48 млн, а потратила 40 млн.

50 000 000 / 48 000 000 × 100 = 104,2% — темп роста доходов;

47 000 000 / 40 000 000 × 100 = 117,5% — темп роста расходов.

Сравним показатели: 117,5% > 104,2%

Темпы роста расходов значительно опережают темпы роста доходов. Такое соотношение может привлечь внимание инспекторов.

Если ваши расходы растут быстрее доходов, обязательно имейте на руках бумаги, подтверждающие эффективность и целесообразность затрат компании.

Доля вычетов по НДС составляет 89% и больше

Порог безопасного вычета по НДС — 89% от суммы начисленного за отчетный период налога. Превышение этого порога не считается нарушением само по себе, но стопроцентно привлекает внимание налоговой.

Важно! 89% — это средняя величина по стране, в разных регионах России это значение колеблется от 63 до 232%. Лучше уточнить удовлетворительный размер доли вычета в региональной ИФНС.

Как снизить риски: проведите предварительный расчет доли вычета по НДС. Если доля вычетов равна или превышает пороговый показатель, подумайте, как можно оптимизировать налог и принять в отчетном периоде меньше сумм НДС к вычету.

Чтобы оптимизировать вычеты, вы можете перенести их в следующие отчетные периоды. Закон разрешает заявить вычет НДС в течение трех лет с даты принятия на учет приобретенных товаров, работ, услуг.

Если вы провели расчет постфактум, и на почту уже пришло требование от ФНС объяснить, почему компания превысила безопасный порог, то направьте в налоговую пояснения. Например, если вы недавно открыли бизнес, то на старте расходы зачастую превышают доходы, а значит, и «входного» НДС может быть больше. Прикрепите к ответу на требования подтверждающие документы: счета-фактуры, накладные, выписки из реестров учета.

Рентабельность ниже среднеотраслевой

Кроме налоговой нагрузки ФНС также отслеживает средний по отрасли уровень рентабельности бизнеса. Если у компании рентабельность на 10 и более процентов ниже, чем у аналогичных организаций в том же регионе, то у инспекторов будет на один повод больше приехать с проверкой.

Как снизить риски: самостоятельно отслеживайте среднеотраслевые показатели и сравнивайте со своими. ФНС уже опубликовала показатели рентабельности за 2022 год на своем сайте.

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Компания не сдает отчетность в срок и подает неполную или запутанную информацию

Именно ошибки в декларациях, несовпадение цифр по документам или другие несостыковки в отчетности чаще всего становятся причиной для выездной проверки.

Как снизить риски: налоговый и бухгалтерский учет в компании должен вести квалифицированный специалист, а лучше — команда экспертов. Важно соблюдать все требования законодательства, быть в курсе изменений сроков и порядка предоставления документов в инспекцию, не опаздывать с платежами в бюджет. И это только верхушка айсберга — необходимо также регулярно проверять первичную документацию: все ли договоры, акты, счета-фактуры на месте, все ли расчеты верны, везде ли проставлены подписи, есть ли на руках оригиналы.

Чтобы избежать проблем, обратитесь в аутсорсинг Первой Экспертной Бухгалтерии. Аттестованные бухгалтеры проследят за сроками составления отчетности, подготовят все необходимые документы, а если вам уже пришло требование от ФНС, юристы помогут подготовить ответ и отстоять интересы компании. Сравните, насколько это сейчас выгоднее, чем содержать штатного бухгалтера.

Работа с недобросовестными или подозрительными контрагентами

Сделки с «техническими» компаниями обязательно привлекут внимание налоговой.

Поэтому если среди ваших контрагентов есть сомнительная фирма, которую начали проверять инспекторы, то к вам могут прийти со встречной проверкой. А вместе с уточнением недостающих сведений о проверяемой компании налоговики заодно тщательно изучат и вашу деятельность на предмет уклонения от уплаты налогов, занижения доходов, завышения расходов и т.д.

Отдельный риск-фактор — это работа с посредниками без деловой цели для искусственного наращивания цены. Это одна из распространенных серых схем, которую используют недобросовестные предприниматели, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду.

Как снизить риски: не забывайте проверять всех новых контрагентов перед заключением сделки. Особое внимание обратите на следующие признаки:

при обсуждении условий поставок и подписании договоров вам не дают личных контактов руководителя;

полномочия руководителя или его представителя документально не подтверждены;

нет информации о фактическом местонахождении контрагента;

мало сведений о контрагенте: нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта;

контрагента нет в ЕГРЮЛ.

Если такой контрагент еще и выступает в роли посредника, то риски возрастают многократно.

Если контрагент привлекает субподрядчика, внимательно изучите договор. Подозрительными можно считать условия, сильно отличающиеся от существующих правил делового оборота: длительные отсрочки платежа, поставка крупных партий товаров без предоплаты или гарантии оплаты, несопоставимые с последствиями нарушения сторонами договоров штрафными санкциями, расчеты через третьих лиц.

При работе с субподрядчиками также следует убедиться, что у них достаточно производственных мощностей для выполнения заказа, есть все необходимые лицензии. Кроме того, лучше иметь на руках документы, которые помогут доказать реальность сделки:

документ, подтверждающий, что заказчик согласовал привлечение субподрядчика на объект;

журнал пропусков и посещений территории предприятия;

журнал проведения инструктажа по технике безопасности на предприятии;

табели учета рабочего времени сотрудников субподрядчика;

сертификаты соответствия, акты осмотра, ведомости с перечнем дефектов и т.д.

Неоднократное приближение к лимитам на упрощенке

Чтобы применять спецрежим, компания должна соблюдать определенные условия. На УСН есть ограничения по доходу — в 2023 году он не должен превышать 251,4 млн рублей. Если доходов больше, компания или ИП теряют право применять упрощенку.

Приближением к лимиту считается приближение менее, чем на 5% к максимальным значениям показателей.

Если ваша компания приближалась к лимиту 2 раза за год или больше, налоговая заподозрит искусственное занижение доходов. Например, некоторые налогоплательщики решают схитрить и создают новые компании, на которые переводят часть выручки. ФНС это отслеживает и доначисляет налоги по схеме «дробления бизнеса».

Как снизить риски: чтобы оставаться на УСН, нужно контролировать размер выручки. Поэтому приближение к лимитам должен отслеживать бухгалтер и своевременно уведомлять руководителя.

Деятельность с высоким налоговым риском

Деятельность с высоким налоговым риском — это использование серых схем в бизнесе, например, заключение договоров ГПХ вместо трудовых. Налоговая обнаружит подмену по следующим признакам:

в предмете договора закреплена трудовая функция;

в договоре нет конкретного объема работ;

договоры носят систематический характер и заключаются на год или до окончания календарного года;

заказчик определяет график работы самозанятого;

заказчик контролирует работу самозанятого;

самозанятый выполняет работу полностью материалами, инструментами и оборудованием заказчика;

в договоре прописана ежемесячная выплата одинаковых сумм.

Последствия такой схемы — переквалификация договоров, возможные доначисления в части НДФЛ и страховых взносов.

Как снизить риски: не используйте серые схемы и регулярно проводите мониторинг и оценку налоговых рисков по результатам деятельности компании.

Чек-лист: насколько ваша компания привлекательна в глазах налоговой

Работаете с убытком 2 года подряд и больше; Сотрудники получают меньше МРОТ; Зарплаты значительно ниже среднеотраслевых; Платите меньше налогов, чем аналогичные компании в вашем регионе; Расходы компании растут быстрее доходов; Заявляете значительные суммы вычетов по НДС; Рентабельность бизнеса ниже среднеотраслевой; Сдаете декларации с опозданием и с ошибками; Работаете с недобросовестными или подозрительными контрагентами; Заключаете сделки без деловой цели; Приближались к лимитам на УСН несколько раз за год; Заключаете договоры ГПХ вместо трудовых;

Даже один критерий может стать причиной пристального внимания ФНС. Если выездной налоговой проверки не избежать, обратитесь за помощью к команде Первой Экспертной Бухгалтерии. Эксперты быстро проверят вашу компанию по критериям налоговой и найдут все проблемные места в учете и отчетности, а также подскажут, как исправить ошибки. В команде — экс-сотрудники ФНС и бывшие аудиторы. Всем новым клиентам аутсорсинга бухгалтерии экспресс-аудит в подарок.

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