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УСН

Как правильно вести книгу учета доходов и расходов

Книга учета доходов и расходов, или КУДиР — это налоговый регистр, который ведут некоторые организации и ИП. Рассказываем, по какой форме сдавать, сколько хранить и как заполнять книгу на разных налоговых режимах.
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Как правильно вести книгу учета доходов и расходов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Кто должен вести КУДиР

Книгу учета доходов и расходов должны вести:

  • компании на УСН; 

  • ИП на УСН, ОСНО, ЕСХН и патенте.

Форма КУДиР

Книгу учета доходов и расходов составляют в единственном экземпляре. Форма и порядок заполнения книги учета утверждены приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н. Вести книгу учета доходов и расходов можно как на бумаге, так и в электронном виде.

В зависимости от того, в каком виде ведут книгу учета, порядок ее оформления отличается.

Форма книги учета доходов и расходов 2023

На бумаге

В книге нужно до начала записей:

  • заполнить титульный лист;

  • сшить и пронумеровать страницы, а на последней странице прошнурованной и пронумерованной книги указать количество содержащихся в ней страниц;

  • заверить подписью руководителя, если есть печать, поставить печать.

В электронном виде 

Книгу учета доходов и расходов по окончании года нужно:

  • напечатать;

  • сшить, пронумеровать страницы и указать их количество на последней странице;

  • заверить подписью руководителя и печатью организации, если она есть.

Можно менять способ ведения книги учета доходов и расходов в течение календарного года. Поэтому вы вправе оформлять книгу учета на компьютере с любого квартала. Например, с 1 апреля или с 1 октября. 

Если есть обособленные подразделения, книгу учета оформляет головной офис. Каждый год заводят новую книгу учета. 

Нужно ли регистрировать в ИФНС

Налогоплательщик не обязан сдавать в ИФНС бумажную или электронную КУДиР. 

Заверяет книгу налоговая инспекция по просьбе налогоплательщика. ИП обязан представить книгу учета в ИФНС, только если получит от инспекторов соответствующий запрос.

Срок хранения

Книгу учета доходов и расходов нужно хранить на протяжении пяти лет. Пятилетний срок хранения книги считают со дня, когда окончился налоговый период, за который вели книгу. 

Как заполнять КУДиР на УСН

Какие разделы заполнять. Книга учета доходов и расходов по УСН состоит из титульного листа и пяти разделов: 

  • На УСН «доходы» заполняют в книге учета раздел I, раздел IV и раздел V.

  • На УСН «доходы минус расходы» заполняют в книге учета разделы I–III, а также справку к разделу I.

Заполнение КУДиР и другие рутинные бухгалтерские задачи можно передать на аутсорсинг. Квалифицированные бухгалтеры не только подхватят ваш учет и отчетность, но и возьмут на себя финансовую ответственность — в случае ошибки штраф заплатит аутсорсер, а не вы. Средний чек в Первой Экспертной Бухгалтерии — от 9000 рублей в месяц.

Как заполнить КУДиР при объекте «доходы»

В книге доходов и расходов на УСН «доходы» указывают: 

  • раздел I — для налоговой базы; 

  • раздел IV — для вычетов;

  • раздел V — для торгового сбора, который уменьшает авансовые платежи и налог при УСН по итогам года.

Раздел I. В нем указывают: 

  • в графе 1 — порядковый номер операции;

  • в графе 2 — дату и номер первичного документа, который подтверждает доход;

  • в графе 3 — содержание операции;

  • в графе 4 — доходы, учитываемые при расчете УСН;

  • в графе 5 —  расходы на мероприятия, направленные на снижение безработицы за счет бюджетных средств, и расходы за счет субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса.

Пример заполнения раздела I — отображение субсидий.

По желанию в графе 5 можно отражать и другие расходы, которые связаны с получением доходов. Но на расчет налога при УСН эти данные влиять не будут.

Ошибки в разделе I могут возникнуть, если налогоплательщики перепутают кассовый метод с методом начисления.

Раздел IV. Компании и ИП на УСН «доходы» могут уменьшать начисленный налог и авансовые платежи за отчетный период на сумму налогового вычета. 

Налог при УСН с доходов и авансовые платежи за отчетный период организации вправе уменьшить на три вида расходов:

  1. Страховые взносы, уплаченные в пределах начисленных сумм в периоде, за который начислен единый налог или авансовый платеж.

  2. Взносы по договорам добровольного личного страхования сотрудников на случай болезни.

  3. Больничные пособия за первые три дня нетрудоспособности, выплаченные организацией. 

Раздел IV можно заполнить двумя способами:

  • записывать взносы и пособия по мере уплаты, а в конце отчетного или налогового периода подвести итог в графе 10, чтобы сравнить вычет с лимитом — у организаций это 50% от начисленного авансового платежа или налога за год;

  • отразить уплаченные пособия и взносы в пределах лимита, когда отчетный или налоговый период закончится и можно будет посчитать максимальный вычет.

Пример заполнения раздела IV. Расходы, уменьшающие налог.

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Раздел V заполняют все упрощенщики с объектом «доходы», а не только плательщики торгового сбора. Если в регионе нет торгового сбора, раздел V включают в книгу учета, указывают отчетный год, а в показателях ставят прочерк. 

Плательщики торгового сбора заполняют раздел V так:

  • в графе 1 — порядковый номер операции;

  • в графе 2 — дату и номер первичного документа — основания для операции;

  • в графе 3 — период, за который уплатили торговый сбор;

  • в графе 4 — сумму уплаченного сбора, на которую плательщик сбора вправе уменьшить налог при УСН.

Пример заполнения раздела V. Сумма торгового сбора.

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Как заполнить КУДиР при объекте «доходы минус расходы»

Аналогично заполняют КУДиР предприниматели на ОСНО и ЕСХН. Поэтому отдельно останавливаться на заполнении книги учета доходов и расходов для ИП на ОСНО и других режимах не будем.

В книге учета доходов и расходов по УСН в 2023 году компании и ИП с объектом «доходы минус расходы» считают налоговую базу в разделах I–III, а к разделу I дополнительно оформляют справку. 

Раздел I. В нем указывают:

  • в графе 1 — порядковый номер операции;

  • в графе 2 — дату и номер первичного документа, который подтверждает доход или расход;

  • в графе 3 — содержание операции;

  • в графе 4 — доходы, учитываемые при расчете налога;

  • в графе 5 — расходы, учитываемые при расчете налога.

Входной НДС отражают в книге учета в момент списания покупок в расходы. То есть покупка с НДС должна быть оплачена и выполнены все условия, чтобы учесть ее в расходах.

Расходы на оплату труда отражают в книге учета доходов и расходов на дату, когда погашена задолженность перед сотрудниками.

Справка к разделу I. Ее заполняют после того, как посчитают итоговую сумму доходов и расходов:

  • в строке 010 — сумма полученных доходов за год. Ее переносят из строки «Итого за год» графы 4 раздела I книги учета доходов и расходов;

  • в строке 020 — сумма расходов за год. Она равна показателю строки «Итого за год» графы 5 раздела I;

  • в строке 030 — сумма, которую можно получить, если вычесть налог при УСН, рассчитанный в общем порядке, из уплаченного минимального налога. Это расход, который можно учесть при налогообложении;

  • в строке 040 — итоговая сумма доходов. Из показателя строки 010 вычитают показатели строк 020 и 030. Переносят этот показатель в строку 120 раздела III книги;

  • в строке 041 — итоговая сумма убытков. Из суммы строк 020 и 030 вычесть сумму строки 010. Отрицательное значение не указывают.

 Переносят убыток по строке 041 в строку 140 раздела III книги.

Раздел II. В книге учета доходов и расходов выглядит как таблица из 16 граф.

В графе 1 — порядковый номер операции.

В графе 2 — наименование основных средств или нематериальных активов из техпаспорта, инвентарной карточки.

В графе 3 — число, месяц и год оплаты основного средства или нематериального актива. Заполняют графу по первичным документам: платежным поручениям или квитанциям к приходным кассовым ордерам.

Графу 4 заполняют по основным средствам, для которых обязательна госрегистрация. Укажите, когда подали документы на госрегистрацию.

В графе 5 — число, месяц и год ввода в эксплуатацию.

В графе 6 — первоначальная стоимость основного средства или нематериального актива, которые приобретены или изготовлены в период упрощенки.

В графе 7 — срок полезного использования основных средств или нематериальных активов. Не заполняют графу, если объекты приобретены и введены в эксплуатацию в период УСН.

В графе 8 — остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов до перехода на упрощенку.

В графе 9 — количество кварталов налогового периода, на протяжении которых объект эксплуатируется.

В графе 10 — доля стоимости основного средства или нематериального актива, которая принимается в расходы в налоговом периоде.

В графе 11 — доля стоимости объекта, которая принимается в расходы в каждом квартале отчетного или налогового периода. Определить ее можно, если разделить показатели графы 10 на показатели графы 9. Значение показателя округляют до второго знака после запятой.

В графе 12 — расходы, которые учитываются в каждом квартале налогового периода. Если основное средство или нематериальный актив приобретены или изготовлены в период упрощенки, показатель считают, перемножив значения граф 6 и 11 и разделив на 100.

Если организация приобрела объекты до перехода на УСН определяют величину для графы 12, перемножив показатели граф 8 и 11 и разделив на 100.

В графе 13 — расходы, которые учитываются за налоговый период. Чтобы их посчитать, умножьте показатель графы 12 на показатель графы 9.

В графе 14 — расходы, которые учли за предыдущие налоговые периоды. Их можно посмотреть в графе 13 раздела II прошлогодней книги. Не заполняют графу, если объекты приобретены и введены в эксплуатацию в период УСН.

В графе 15 — расходы, которые будут списаны в последующих налоговых периодах. Чтобы их посчитать, вычитают из показателя графы 8 показатели граф 13 и 14. Не заполняют графу, если объекты были приобретены и введены в эксплуатацию в период упрощенки.

В графе 16 — число, месяц и год выбытия основного средства или нематериального актива.

Итоговую строку в разделе II заполните по графам 6, 8, 12–15.

Пример заполнения раздела II. Расходы на ОС и НМА.

Раздел III. В нем считают убыток, на который можно снизить налоговую базу текущего периода:

  • в строке 010 — убытки за последние 10 лет; 

  • в строках 020–110 расшифруйте суммы по годам;

  • в строку 120 переносят налоговую базу отчетного периода, которую можно снизить на убытки: из строки 040 справки к разделу I;

  • в строке 130 — убыток, который уменьшает налоговую базу текущего периода;

  • в строке 140 — убыток текущего периода из строки 041 справки к разделу I;

  • в строке 150 — убыток на начало следующего года, который перенести не удалось, считают так: строка 010 – строка 130 + строка 140;

  • в строках 160–250 — расшифровка не перенесенного убытка по годам.

Как заполнять КУДиР на патенте

Раздел I включает четыре графы. В графах 1–3 приводят реквизиты первичных документов, подтверждающих хозяйственные операции и их содержание. В графе 4 — доходы от деятельности, указанной в патенте. Доходы от видов деятельности, не подпадающих под ПСН, в книгу не вносят. 

Ответственность 

Отсутствие книги учета доходов и расходов — грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объекта налогообложения. За такое нарушение предусмотрена налоговая ответственность по статье 120 НК

Размер штрафа:

  • 10 000 рублей — если такое нарушение было допущено в течение одного налогового периода;

  • 30 000 рублей — если нарушение было допущено в течение нескольких налоговых периодов.

Если нарушение привело к занижению налоговой базы, могут оштрафовать на 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 рублей.

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