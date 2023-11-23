🔥🔥🔥Берем зарплату и кадры на себя! Дарим 6 месяцев бесплатного обслуживания до 26 ноября

В честь дня бухгалтера и «Чёрной пятницы» мы подготовили грандиозное предложение — полгода расчёта зарплаты и кадрового учёта на аутсорсинге в подарок. Чтобы сэкономить 100 000 ₽ и больше, забронируйте условия до 26 ноября. Рассказываем, почему выбрали такой подарок и какие ещё бонусы дарим на этой неделе.

Часто кадровое делопроизводство и расчёт зарплаты приравнивают к одному из видов бухгалтерских задач, а значит и заниматься этим должен всё тот же бухгалтер. С таким положением дел в компании мы регулярно сталкиваемся, когда к нам приходят новые компании на обслуживание.

На деле это отдельный вид искусства работы с отдельными функциональными обязанностями. Если бухгалтер ориентируется в Налоговом кодексе, то кадровое делопроизводство требует хорошего знания Трудового законодательства. Быть идеальным во всем может далеко не каждый специалист, да и он по факту не обязан.

Если все задачи «свалить» на одного человека, компания рискует вниманием ГИТ и штрафами из-за ошибок в кадровом учете и расчете заработной платы, а сотрудник рискует просто выгореть от переработки.

О рисках и штрафах мы уже писали здесь, а сегодня мы хотим предложить решение: передать заботы о кадрах и зарплате на аутсорсинг. В Первой Экспертной Бухгалтерии есть отдельные тарифы только с кадровым учетом и расчетом заработной платы, которые созданы в первую очередь в помощь штатному бухгалтеру.

⚡️⚡️⚡️ А до 26 ноября можно получить полгода аутсорсинга расчёта зарплаты и кадрового администрирования от Первой Экспертной Бухгалтерии в подарок!

Что входит в эти полгода:

Ведение кадрового учёта + расчёт зарплаты;

Подготовка и сдача отчётности и по кадрам, и по зарплате;

Приём и увольнение сотрудников любых категорий;

Оформление отпусков, больничных и кадровых перестановок;

Оформление и расчет отпусков, больничных и кадровых перестановок;

Помощь в оформлении зарплатных карт;

Подготовка кадровых документов и платежных поручений.

Получите 6 месяцев обслуживания участка «Зарплата и кадры» в подарок Регулярный аудит и ведение учета, отчетность, расчет налогов и зарплаты, 1С любой версии и многое другое — сделаем бесплатно в течение полугода! Оставьте контакты, и мы забронируем для вас подарок Отправить

⭐️ И это ещё не всё. 4 бонуса для участников «Чёрной пятницы» в ПЭБ:

✔️ Защищаем руководителя и главбуха от рисков в сфере трудового права и несём финансовую ответственность за ваш кадровый учёт.

Мы в рейтинге крупнейших компаний России, нам доверяют 600 + компаний малого и среднего бизнеса.

✔️ Анализ реального состояния кадрового учета: на старте работы мы проверяем ваш учет за предыдущие 1,5 года и берем ответственность за проверенный период, как будто учет вели мы.

Сверка с инспекциями поможет оценить риски и исправить ошибки в учете и отчетности, чтобы у ФНС и ГИТ не было оснований для проверок.

✔️ Обслуживание любой конфигурации 1С, которое мы возьмём на себя.

С каждым клиентом работает программист 1С, который помогает настраивать учётные программы и отвечает за безопасное хранение данных на защищенных серверах.

Надёжно храним кадровую отчётность и данные о доходах ваших сотрудников.

✔️ Постоянная команда вместе с бизнес-ассистентом, которую можно масштабировать до 30 человек под задачи вашего бизнеса. Такая команда стоит от 600 000 рублей в месяц, а у нас от 20 000 + полгода бесплатно

Эксперты возьмут на себя учет, приведут в порядок документацию, рассчитают выплаты и помогут сэкономить без ущерба для бизнеса.

⏰ Оставьте заявку до 18:00 26 ноября и получите полгода обслуживания в подарок вместе с бонусами.

⏰ Забронируйте условия до 18:00 26 ноября И получите полгода кадрового учета и расчета зарплаты бесплатно Забронировать

Реклама: ООО «Центр Бухгалтерских Решений», ИНН 5902063551, erid: LjN8K1f5e