Как не подставить свой бизнес перед Новым годом: опасные скидки

Распродажи, акции и скидки — постоянные спутники торговли перед Новым годом. Но иногда скидки оборачиваются против бизнеса: на них злятся покупатели, надзорные органы за них штрафуют, а репутация компании падает. Как избежать ошибок и выйти в следующий год с хорошей прибылью с распродаж и без проблем — в нашей статье.

Новые штрафы за нарушение прав потребителей

Новые штрафы за некоторые нарушения прав потребителей начнут начали действовать с 30 октября 2023 года. В КоАП внесли изменения и добавили два новых состава нарушений:

1. Теперь могут оштрафовать за навязывание дополнительных товаров или услуг за отдельную плату.

Под это нарушение попадают следующие действия продавцов:

до заключения договора покупателю сообщают, что для покупки основного товара или услуги необходимо приобрести дополнительный товар или услугу;

в договоре покупка основных товаров или услуг обусловлена обязательным приобретением дополнительных.

Эти действия ущемляют права потребителей.

Должностным лицам за это нарушение грозит штраф на сумму от 2000 до 4000 рублей, компанию накажут на сумму от 20 000 до 40 000 рублей.

2. Накажут за необоснованный отказ рассмотреть требование об ущемлении прав потребителей.

За такой отказ должностное лицо заплатит от 15 000 до 30 000 рублей, а компания — от 100 000 до 300 000 рублей. То же грозит за уклонение от рассмотрения в законном порядке претензий о нарушении прав потребителя.

Опасные скидки

Опасность №1. Скидки, которые вводят покупателей в заблуждение

Две цены

Пример. Компания предлагает скидки по картам постоянных покупателей. Только владельцы таких карт могут воспользоваться спецпредложением и купить товар по сниженной цене. Для остальных покупателей действует обычная цена без скидки.

Если на ценнике акционная цена выделена ярким цветом, жирным крупным шрифтом, а обычная написана мелко где-то сбоку, то покупатель может подумать, что товар стоит дешевле, чем на самом деле. На кассе его ждет разочарование, которое может вылиться в жалобу в Роспотребнадзор.

Риски. Компанию ждет проверка и, скорее всего, штраф по ст. 14.15 КоАП за нарушение правил продажи отдельных видов товаров:

штраф для руководителей — от 1000 до 3000 рублей;

штраф для компании — от 10 000 до 30 000 рублей.

Кстати, если вы нигде не укажете цену со скидкой, это могут также посчитать нарушением правила продажи — на этот раз за введение в заблуждение владельцев дисконтных карт (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.06.2017 № Ф07-4515/2017).

Как можно себя обезопасить. Компания имеет право печатать две цены на ценнике: цену для владельцев дисконтных карт и цену без скидки. Главное, оформите их одинаковым шрифтом.

Альтернативный вариант — разместить на ценнике обычную стоимость, а рядом поставить баннер или прикрепить стикер с условиями акции для владельцев дисконтных карт.

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Акция на все товары определенной категории (но есть исключения)

Пример. В магазине проходит акция — на всю косметику скидка 50%. Но когда покупатель приобрел крем для рук, скидку ему не предоставили.

Риски. Покупатель может потребовать продать со скидкой товар, а в случае отказа пожаловаться в Роскомнадзор или обратиться в суд. Если докажут обман покупателя, то компанию ждет штраф по ст. 14.7 КоАП:

для руководителя — от 10 000 рублей до 30 000 рублей;

для компании — от 20 000 до 50 000 рублей.

При этом, если предложение было размещено в рекламных материалах магазина, ему грозит более крупный штраф. За недостоверную рекламу по ст. 14.3 КоАП грозит штраф:

для руководителя — от 4000 рублей до 20 000 рублей;

для компании — от 100 000 до 500 000 рублей.

Риски распространяются и на рекламу скидок для определенных категорий граждан. Так, летом 2023 «Пятерочку» ФАС оштрафовала на 300 000 рублей за акцию «Пенсионерам скидки». Она нарушала закон «О рекламе» и вводила в заблуждение потребителей: согласно видеоролику складывалось впечатление, что скидки распространяются на все товары, в то время как на деле в акции участвовали лишь отдельные категории товаров.

Как себя обезопасить. В примере, скорее всего, компания не указала уточнение, что скидка распространяется только на декоративную косметику. Будьте внимательнее.

Условия мелким шрифтом

Пример. В 2023 году «Почта банк» запустил рекламу опции банка «Гарантированная ставка» при выдаче кредита, где крупным шрифтом была выделена ставка 4 %. А вот другие условия, которые влияли на стоимость кредита и возможность участия в акции были прописаны внизу в поясняющей сноске мелким шрифтом и транслировались на роллерном дисплее на короткое время.

Риски. Потенциальный клиент банка пожаловался на рекламу. ФАС оштрафовала «Почта банк» на сумму 500 000 рублей из-за нарушения норм рекламного законодательства.

Как себя обезопасить. Со шрифтами лучше «не играть» и прописывать все значимые условия акции в рекламных материалах так, чтобы они точно были видны.

Опасность №2. Наценки перед скидкой

Пример. Магазин электронной техники продает стиральную машину по цене 25 990 рублей. Перед новогодней распродажей продавец меняет ценник, где пишет крупным шрифтом «СКИДКА 50%», зачеркивает цену 51 990 рублей, и оставляет крупно прежнюю цену — 25 990 рублей, только теперь это выгодное предложение.

Риски. Покупатель может узнать об обмане и, как минимум, вернуть товар и потребовать назад свои деньги. а как максимум, пойти в ФАС с жалобой на магазин. А дальше — уже знакомая нам статья 14.3 КоАП о нарушении законодательства о рекламе, по которой компании грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей.

Если вы торгуете через маркетплейсы, то кроме штрафов рискуете попасть «в бан» из-за нечестных скидок. У многих маркетплейсов, таких как Ozon, Яндекс.Маркет, есть система автоматической проверки цены: если алгоритм засечет, что цену повышали перед тем, как предложить скидку, то исключит товар из программы распродажи и вышлет предупреждение о том, что цену нужно скорректировать. Если этого не сделать, то продавца уберут из поисковой выдачи.

Как себя обезопасить. Лучше установить пусть и небольшую, но честную скидку. Пусть это будет скидка в 15%, но вы сможете расположить к себе клиентов честными ценами, реальными акциями, и при этом не потеряете в прибыли.

Опасность №3. НДС на бесплатный товар

Пример. Компания решила провести акцию: при покупке посудомоечной машины за 19 990 рублей — набор моющих капсул в подарок. Без акции набор стоит 1990 рублей.

Риски. Если пробить в чеке набор со скидкой 100% по цене 0 рублей, налоговая посчитает такую продажу безвозмездной передачей. С товара придется заплатить НДС — по цене аналогичного товара без акции (п. 2 ст. 154 НК) . При этом стоимость набора и НДС не получится списать в расходы (п. 16 ст. 270 НК).

Как себя обезопасить. Есть несколько вариантов, как документально оформить такую акцию: вы можете равномерно распределить скидку на оба товара в чеке либо вычесть сумму бонусного товара из стоимости основного. Кроме того, вы можете продавать акционные товары в качестве набора и тогда в чеке будет указана одна цена — за набор.

Опасность №4. Слишком большие скидки на алкоголь

Пример. Продуктовый магазин в преддверии новогодних праздников решили провести акцию «2 по цене 1» на все виды алкогольной продукции.

Риски. У крепкой алкогольной продукции есть минимальная цена, которую устанавливает Минфин в приказе от 11.05.2016 № 58н (документ утратил силу или отменен) (п. 1 ст. 26 закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ). Ниже этой цены продавать нельзя.

За нарушение компании грозит штраф по ст 14.6 КоАП на сумму 100 000 рублей.

Как себя обезопасить. Если проводите акции на алкогольную продукцию или предоставляете скидки по картам постоянных покупателей, убедитесь, что итоговая цена на спиртное в чеке не будет ниже минимальной цены, установленной Минфином.

Обратите внимание на цены на алкоголь в стастандарной таре, поскольку Минфин установил норму для тары 0,5. Соответственно, проведите перерасчет нормы для тар 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 и т.д.

Опасность №5. Скидки против прибыли

Пример. Компания в спешке решила присоединиться ко всеобщим распродажам и наугад установила скидку 10% на всё, чтобы привлечь больше покупателей.

Риски. В итоге скидка в 10% обернулась снижением итоговой чистой прибыли на 50%.

Как себя обезопасить. Чтобы не потерять в прибыли, перед акцией обязательно проводить ее анализ и просчитать влияние на прибыль. Также стоит определиться с целью скидки, например, повысить средний чек или привлечь новых покупателей. Скидка обязательно должна компенсироваться увеличением количества продаж. Следующие шаги перед тем, как запускать акцию — сделать тарифную сетку и провести АВС-анализ, чтобы определить, на какие категории товаров лучше всего предлагать скидку.

Скидки ради скидок, как правило, только вредят бизнесу. Поэтому не делайте скидки в спешке в последний момент и обязательно просчитайте, как сделать так, чтобы итоговая прибыль не только не пострадала от скидок, но и стала больше.

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