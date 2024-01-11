Товарный чек: образец и правила заполнения в 2024 году

Рассказали, чем товарный чек отличается от кассового, когда его выдавать и как правильно оформить. Подсветили сложные ситуации и разобрали интересные вопросы по теме.

Образец товарного чека, который можно применять в отдаленных и труднодоступных районах.docx

Образец товарного чека, который можно применять в отдаленных и труднодоступных районах.docx

Что такое товарный чек

Чек ― это первичный учетный ордер, который продавец формирует при продаже товаров или услуг. Кассир оформляет два вида чеков ― товарный и кассовый. Товарный подтверждает розничную покупку товара и не заменяет кассовый чек.

Товарный чек для покупателя ― это документ, который можно использовать для возврата или замены приобретенного товара. Если между продавцом и покупателем возникнет спор, он поможет доказать правоту последнего, поскольку имеет юридическую силу и может быть использован в суде.

Товарный чек для продавца ― это свидетельство получения денег, которое используют для декларирования доходов компании. Законодательство обязывает продавца при его оформлении сообщить покупателю о недостатках продукции, если они есть, причем не только в устной, но и в письменной форме. Например, указать наличие брака можно прямо в основном поле товарного чека. Таким способом продавец защитит себя, если покупатель предъявит претензию по поводу ненадлежащего качества товара.

Скачать образец товарного чека в дополнение к кассовому.

Скачать бланк товарного чека в дополнение к кассовому.

Чем товарный чек отличается от кассового

Кассовый чек продавец формирует и распечатывает с помощью кассового аппарата. Он имеет установленный формат, содержит обязательные сведения, перечень которых регулирует закон о применении ККТ при расчетах. Документ оформляют в обязательном порядке ― это фискальный отчет для ФНС, который содержит информацию о кассовых операциях.

Товарный чек подтверждает покупку товара и содержит сведения о нем. Его формат не регламентирован законом — бизнес использует бланки, которые можно распечатать в типографии, а потом заполнить вручную или с помощью учетных программ.

В таблице указали основные различия документов:

Вид чека Кассовый Товарный Назначение Фискальный отчет о кассовых операциях для ФНС Подтверждение покупки товара Формат Установлен законодательством (54-ФЗ) Не регламентирован законом Способ заполнения Формирует ККТ (контрольно-кассовая техника), также выдается в электронном формате Заполняют вручную или с помощью специального софта Что содержит Фискальные данные, обязательные реквизиты Сведения о товаре, общую стоимость, другие реквизиты и информацию по усмотрению продавца

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Когда товарный чек применять отдельно, а когда ― вместе с кассовым

Товарный чек выдают дополнительно по просьбе покупателя. До принятия ФЗ-54 его использовали достаточно часто, но после того как ввели онлайн-кассы для подтверждения расчетов, в основном используют кассовые чеки.

В законодательстве установлены случаи, когда оформление товарного чека обязательно ― независимо от наличия кассового чека. К таким видам деятельности относятся:

Разносная торговля за исключением продажи мороженого, безалкогольных напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий в упаковке производителя.

Продажа текстильных, швейных, меховых и трикотажных изделий и обуви, если в кассовом чеке не указано наименование, артикул или сорт товара.

Реализация технически сложных бытовых товаров, если в кассовом чеке нет наименования, артикула, сорта продукции.

Продажа автомобильного транспорта, мотоциклов, мототехники, прицепов, номерных агрегатов.

Реализация ювелирной продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней, если в кассовом чеке отсутствуют наименование, артикул товара, проба металла, вид и характеристика камня.

Продажа животных и растений, если в основном бланке нет вида, названия и количества товара.

Продажа оружия и боеприпасов.

Продажа строительных материалов, при отсутствии в фискальном чеке наименования, характеристик и количества товара.

Продажа мебели.

Товарный чек без кассового выдают, если:

Продавец работает в отдаленных и труднодоступных районах — такие территории регламентированы региональными актами, а еще есть общий список таких районов. Если район находится в списке, продавец может не выдавать кассовый чек, но документ с реквизитами, который подтверждает покупку, он предоставить обязан. При этом заполнить товарный чек можно от руки.

Продавец ― ИП, который работает на патенте и ведет определенную деятельность, перечень видов деятельности также регламентирован законодательством. Это может быть изготовление хлебобулочных изделий, уход за детьми или животными — с полным списком можно ознакомиться в пункте 2.1, статьи 2 ФЗ-54.

Скачать образец товарного чека, который можно применять в отдаленных и труднодоступных районах.

Скачать бланк товарного чека, который выдается без кассового.

В остальных случаях выдавать только товарный чек запрещено. За это накладывают штрафы:

руководителям ИП и ООО — 25–50% от суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 000 рублей;

компаниям ― 75–100% от суммы расчета, но не менее 30 000 рублей.

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Если продавец не может оформить кассовый чек или покупатель потерял такой документ, он может подтвердить покупку товара или услуги с помощью товарного чека. В таких случаях выдача бланка товарного чека подтверждает заключение договора купли-продажи и оплату продукции. Но в нем должны содержаться обязательные реквизиты:

наименование, порядковый номер;

дату, время и место продажи;

Ф. И. О. продавца или наименование компании;

ИНН компании или ИП;

наименование товара или услуги;

систему налогообложения продавца;

признак расчета;

количество и единицу измерения товара;

цену товара с указанием наценок, скидок, ставок НДС;

сумму расчета ― ставку НДС и сумму налога по ставке указывают отдельно;

форму расчета;

должность продавца;

подпись лица, которое выдало товарный чек.

Основание — статья 9 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Важно! Если сотрудник приобретает товары для нужд компании и требует товарный чек для отчета перед работодателем, то кассир может предоставить только кассовый чек, добавив в него наименование товара. С точки зрения законодательства такой чек будет являться товарным — его достаточно, чтобы подотчетное лицо могло подтвердить произведенные расчеты (письмо УФНС России по г. Москве от 26.04.2011 № 17-15/041152).

Как заполнить товарный чек: пошаговая инструкция

Если товарный чек надо выдать вместо кассового

Шаг 1. Оформляем шапку документа — указываем полное наименование организации, которая реализует товар, ИНН и КПП. Также можно указать номер, присвоенный при регистрации юридического лица — он есть в регистрационных документах предпринимателя. Прописываем фактический адрес, где проводится сделка купли-продажи.

Шаг 2. Указываем наименование документа и его номер, если это важно для внутреннего документооборота компании-продавца. Справа пишем дату совершения сделки.

Шаг 3. Вносим данные в табличную часть — записываем информацию о продукции: наименование, единицу измерения, стоимость, количество.

Шаг 4. Заполняем строку «‎Итого» — указываем общую стоимость приобретенного товара цифрами и прописью.

Шаг 5. Подписываем бланк, ставим печать, если она есть. Подпись обязательно должна иметь расшифровку.

Важно! Печать на бланке ставить не обязательно, но реквизиты продавца указывать нужно. В противном случае чек не будет доказательством покупки.

Если продавец выдает товарный чек в дополнение к кассовому

Самостоятельно определите, какие реквизиты нужно внести дополнительно, например, сорт, артикул, вид товара.

Частые вопросы

Является ли товарный чек договором купли-продажи?

Нет, кассовый или товарный чек — подтверждение заключения договора купли-продажи. Если сделка требует заключения договора, то чек не сможет его заменить. К документам, подтверждающим факт заключения договора, относится эксплуатационная документация с отметкой об оплате — при необходимости покупатель может предъявить и ее.

Должен ли продавец хранить товарные чеки, которые выдавались в дополнение к кассовым?

Хранить товарный чек не нужно — обязательные реквизиты указаны в кассовом чеке. Если покупатель вместе с товарным чеком получил кассовый, законодательство не накладывает дополнительные обязанности на продавца.

Является ли товарный чек первичным учетным документом?

Да, в ряде ситуаций он может быть единственным документом, который выдает продавец, например, точка продажи находится в труднодоступном районе. В таком случае нужно указать в бланке все необходимые реквизиты — документ будет иметь юридическую силу и станет подтверждением оплаты и получения товара.

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