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Онлайн-кассы

Как работать с онлайн-ККТ в 2024 году 

Составили подробный гид по работе с ККТ: что изменилось и планирует поменяться в законах, кто обязан применять, как зарегистрировать кассу и какую лучше выбрать.
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Как работать с онлайн-ККТ в 2024 году 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое онлайн-касса и когда ее ввели

Онлайн-касса представляет собой современную версию кассового аппарата с подключением к интернету. Главным отличием является наличие внутри специального чипа — фискального накопителя, который заменил устаревшую ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная). Такой накопитель хранит и отправляет всю информацию по покупкам в контролирующие органы. 

Переход на такие кассы был сделан в целях усиления контроля за наличными платежами. Предприниматели, которые продавали товары или оказывали услуги населению, могли работать без касс, а бизнес на УСН и ОСНО записывал операции на ЭКЛЗ, проверить которую можно было только при личной встрече инспектора ФНС и предпринимателя. 

Теперь онлайн-касса передает данные оператору фискальных данных (ОФД), а тот — налоговой. ФНС видит почти все платежи предпринимателей, автоматически отсортировывает подозрительные операции и приходит с проверкой к выбранным лицам.

На законодательном уровне переход на онлайн-кассы состоялся в 2016 году — именно тогда ввели поправки в закон № 54-ФЗ, которые были призваны заменить устаревшие ЭКЛЗ на фискальные накопители. 

Все этапы перехода с момента принятия правок в законе — в таблице.

Период

Событие

2016

Приняты поправки в закон № 54-ФЗ. Первые предприниматели начинают применять онлайн-кассы — такая кассовая техника вносится в реестр ФНС. Оператор фискальных данных обязан своевременно отправлять отчет в ФНС. 

2017

На онлайн-кассы переходят те, кто применяет общую систему налогообложения (ОСНО) и упрощенную систему налогообложения (УСН).

2018

Онлайн-кассы начинают внедрять индивидуальные предприниматели и компании, пользующиеся патентной системой налогообложения и единым налогом на вмененный доход

2019

Всеобщее применение онлайн-касс. Исключение — предприниматели без наемных работников в штате.

2021

В связи с отменой ЕНВД, которая произошла в начале года — все предприниматели должны применять онлайн-кассы, кроме списка исключений, указанных в статьях 2 и 3 закона № 54-ФЗ.

2022

Все предприниматели, ведущие торговлю маркированными товарами, переходят на форму фискальных документов в версии 1.2. После перехода необходимо пройти процедуру перерегистрации кассы в ФНС.

Онлайн-касса в 2024: основные изменения

Мораторий на плановые проверки

Запрет на плановые проверки бизнеса продлили на 2024 год. Соответствующее постановление от 14.12.2023 № 2140 опубликовано на официальном сайте кабмина.

ФНС может проверить применение ККТ только внепланово при определенных условиях:

  1. Проверка организована по инициативе руководителя налоговой службы или его зама.

  2. Есть индикатор риска нарушения обязательных требований: касса не передавала фискальные данные в налоговую в течение 60 дней.

К индикаторам риска также относится (приказ Минфина № 88н от 06.06.2023):

  • более 30% кассовых чеков сделано по операциям коррекции;

  • более 30% чеков сделано по операциям возврата (кроме ломбардов).

Вместо проверок ФНС также может провести контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с проверяемым лицом: 

  • документарные проверки;

  • выездные обследования;

  • контрольные закупки.

Разрешение прокуратуры в этих случаях не потребуется.

Кроме того, налоговая проводит профилактические мероприятия:

  • информирование о существующих правилах и консультирование по всем вопросам, касающимся соблюдения требований к ККТ;

  • объявление предостережений;

  • профилактический визит.

Планы Минфина

В 2024 года Минфин планирует внести изменения в законы, которые регулируют полномочия ФНС и порядок применения онлайн-касс. Основной акцент в поправках — на налоговом контроле за использованием ККТ.

1. Оперативный контроль ФНС.

Оперативный контроль — ряд мероприятий, с помощью которых ФНС проверяет соблюдение правил по работе с онлайн-кассами и ОФД. К оперативному контролю относятся:

  • наблюдение;

  • оперативный мониторинг;

  • контрольная закупка;

  • комплексная оперативная проверка.

2. Запрет проводить через онлайн-кассы мнимые и притворные расчеты.

Мнимый расчет — несуществующий расчёт, зафиксированный в ККТ. Кассовый чек формируется для операции, которой на самом деле не было.

Притворный расчет — расчет, который провели вместо другого расчета, чтобы прикрыть его. Операция в ККТ действительно существует, но проводится вместо другой.

За попытку фиксировать мнимый или притворный расчет предусмотрен штраф:

  • для ИП — в размере 25–50% от суммы расчета, но не менее 10 000 рублей;

  • для компаний  — 75–100% от суммы расчета, но не менее 30 000 рублей. 

Вместо штрафа могут приостановить деятельность компании или ИП.

3. Блокировка интернет-ресурсов предпринимателей.

За прием платежей в обход ККТ компаниям и ИП хотят начать блокировать сайт, мобильное приложение, соцсети компании или ИП, аккаунты в мессенджерах. 

Мера будет применяться в отношении нарушителей, которые в течение года уже совершали аналогичные проступки не менее двух раз, и общая сумма незарегистрированных расчетов составляет 1 млн рублей и более.

4. Блокировка платежных устройств.

За прием платежей в обход ККТ и использование платежных терминалов и торговых автоматов грозит блокировкой платежных устройств. 

Максимальный срок такой блокировки составляет 90 дней. Однако, если организация подключит устройство к онлайн-кассе и предоставит данные налоговой службе, устройство будет разблокировано раньше.

5. Кассовый чек станет первичкой.

Чтобы упростить подтверждение расходов в бухгалтерии кассовый чек хотят надеть функцией первичного документа. Пока что кассовый чек признают первичным документом только при наличии определенных реквизитов в документе (ст. 9 закона от 06.12.2-11 № 402-ФЗ). Поправки уберут из обязательных реквизитов подпись и должность.

Изменения в правилах применения ККТ

С 1 сентября 2024 года вступят в силу изменения в правилах применения кассовых аппаратов (проект ФЗ № 500600-8):

1. Информационный ресурс ФНС «Мои чеки онлайн» будет использоваться для передачи кассового чека. Это поможет компаниям и ИП сэкономить на печати бумажных чеков или их оправке. 

2. Упростят процедуру регистрации кассовых аппаратов. Заявление на регистрацию или снятие кассового аппарата с учета можно будет подавать через портал госуслуг или непосредственно у производителя аппарата. Также можно будет перерегистрировать аппарат для замены фискального накопителя без обязательной подачи заявления в ФНС.

3. Срока регистрации, перерегистрации и снятия с учета кассовых аппаратов сократят с 10 до 5 рабочих дней. 

Все эти изменения направлены на упрощение и улучшение работы с кассовыми аппаратами, сокращение бюрократических процедур, а также повышение эффективности использования онлайн-ресурсов.

Кто обязан применять и кто освобожден

Онлайн-кассу обязаны применять все предприниматели и юрлица, кроме тех, чей бизнес попадает под исключения, указанные в статье 2 закона № 54-ФЗ.

Статья 2 включает в себя организации и ИП, которые существуют следующие виды деятельности:

  • продажа газет и журналов на бумажных носителях, в том числе и в киосках;

  • продажа ценных бумаг;

  • обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций;

  • торговля на ярмарках и розничных рынках без павильонов и палаток;

  • торговля вразнос, с рук, ручных тележек, торговля в транспорте;

  • сезонная торговля фруктами-овощами, мороженым, квасом, напитками;

  • прием стеклотары и утильсырья, за исключением металлолома и драгметаллов;

  • ремонт и окраска обуви;

  • изготовление и ремонт ключей, металлической галантереи;

  • присмотр и уход за больными детьми, инвалидами и престарелыми;

  • вспашка огородов и распиловка дров;

  • реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов;

  • розничная продажа бахил;

  • сдача ИП жилых помещений и машиномест в аренду;

  • ИП на патентной системе, чей вид предпринимательской деятельности указан в подпунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12–17, 19–27, 29–31, 34–36, 39, 41–44, 49–52, 54, 55, 57–62, 64, 66–80 пункта 2 статьи 346.43 НК;

А также:

  • аптечные организации;

  • организации и ИП, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях, перечень которых утвержден органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

  • организации и ИП, оказывающие услуг по проведению религионзных обрядов и церемоний, а также при реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы в культовых зданиях и сооружениях;

  • организации и ИП, которые осуществляют расчет между юрлицами и/или предпринимателями, за исключением расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

Все остальные организации и ИП обязаны иметь ККТ.

Как работает онлайн-касса

Рассмотрим пример работы онлайн-кассы поэтапно — от покупки товара до передачи данных в налоговую.

  1. Продавец сканирует штрихкод на товаре — вручную или это делает система интернет-магазина. Вместе с кодом товара онлайн-касса вносит данные о количестве, цене и сумме.

  2. Покупатель оплачивает выбранный товар или оказанную услугу наличными, картой или онлайн.

  3. Касса формирует фискальный чек. Заверенная копия передается покупателю, а данные отправляются на фискальный носитель. Если покупка была совершена онлайн — покупателю высылается электронный чек. 

  4. Данные с фискального носителя передаются оператору фискальных данных, а тот уведомляет об их получении.

  5. ОФД передает данные ФНС.

Если подключение с интернетом прервется, то фискальный носитель продолжит сохранять данные, отправив накопленное при первом восстановлении подключения. 

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Виды онлайн-касс

Эти аппараты различают по функциональности, цене и размерам. Чтобы понять, как выбрать правильно — необходимо посмотреть на сайте ФНС реестр онлайн-касс. Если приобрести аппарат, который не входит в фиксированный список разрешенных моделей, то у налоговой могут возникнуть вопросы. 

Общие требования к ККТ:

  • отправляет сведения оператору фискальных данных;

  • печатает на чеке QR-код и ссылку;

  • у нее есть фискальный накопитель;

  • может взаимодействовать с ОФД в онлайн-режиме.

Все онлайн-кассы можно разделить на три вида:

  1. Автономная касса. Работает от аккумулятора и имеет встроенный модем. Такую кассу можно переносить, она работает в удаленных районах, с ней чаще всего приходят домой курьеры. Имеет ограниченный функционал, который нельзя перенастраивать. 

  2. Фискальный регистратор. Работает в связке с дополнительным гаджетом: смартфоном, планшетом или ноутбуком с помощью специального софта. Использует сеть Интернет, которую предоставляет им гаджет, и требует подключения к электрической сети. Может печатать бумажные чеки и отправлять электронные. Отличается расширенным функционалом по сравнению с автономной кассой.

  3. Смарт-блок. Одновременно компьютер и онлайн-касса. Не нуждается в дополнительном гаджете — все делает сам. Обладает личным кабинетом, в котором можно настроить сбор и аналитику совершенных операций. Позволяет подключать дополнительное оборудование и устанавливать бухгалтерские программы для расширения функционала. 

Риски при работе без онлайн-кассы

Если вести бизнес без использования онлайн-кассы, то можно попасть под штрафы, установленные статьей 14.5 КоАП:

  • должностное лицо или ИП выплачивает от 25% до 50% каждой транзакции, не прошедшей через онлайн-кассу, но не меньше 10 000 рублей;

  • юридическое лицо обязано выплатить от 25% до 100% каждой транзакции, не прошедшей через онлайн-кассу, но не меньше 30 000 рублей;

  • в случае повторного нарушения, помимо штрафа, деятельность могут приостановить до 90 дней, а должностное лицо дисквалифицировать на срок 1–2 года;

  • в случае оформленной транзакции с ошибками или через незарегистрированную кассу ИП придется заплатить от 1500 до 3000 рублей, юридическому лицу — 10 000 рублей;

  • если не выдать чек, то на должностное лицо накладывается штраф в 2000 рублей, а на организацию — 10 000 рублей. 

Как зарегистрировать и начать работать?

  1. Выбираем вид онлайн-кассы и проверяем наличие модели в реестре ФНС. Если в модели нет фискального накопителя — докупаем его отдельно.

  2. Заключаем договор с оператором фискальных данных. Сверяемся на сайте ФНС со списком одобренных ОФД.

  3. Подключаем онлайн-кассу к интернету. Важно следить, чтобы связь не пропадала более, чем на 30 дней, иначе могут выписать штраф в 10 000 рублей.

  4. Для постановки на учет делаем электронную цифровую подпись. В налоговой ИП или руководитель это может сделать бесплатно или купить ЭЦП у аккредитованной организации.

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  5. Регистрируем кассу в налоговой. Это можно сделать лично или через личный кабинет. Полученный после регистрации номер необходимо ввести в кассу в течение суток и получить первый чек.

  6. Формируем в личном кабинете отчет о регистрации, куда вводим данные первого чека: время, номер и 10 цифр из строки «Фискальный признак». В ответ приходит карточка регистрации — онлайн-кассой можно пользоваться.

  7. Докупаем оборудование: сканер штрих-кодов, чтобы не искать товар вручную, платежный терминал для оплаты картой.

  8. Если вы хотите зарегистрировать кассу без ЭЦП, то необходимо подать в налоговую бумажное заявление по форме КНД-1110061 и ждать до пяти дней. Выдается распечатанный номер, который также необходимо ввести в течение суток и повторить все действия пунктов 6 и 7.

Работу с онлайн-кассой поручают тому, кто ознакомился с инструкцией и понимает основной функционал аппарата. Начать работу необходимо с отчета о начале смены и проверки соединения с интернетом — отчет о начале смены будет отправлен в ОФД и ФНС. 

Далее необходимо сформировать чек в каждом случае, независимо от вида операции: продажа, внос аванса, возврат, корректировка или расход, в случае покупки у клиента.  

Если операцию провели без онлайн-кассы или она отключилась, то необходимо применить чеки коррекции — приход или расход с пояснительной запиской с указанием причин коррекции для отчетности перед ФНС.

Не позднее, чем через 24 часа после отчета об открытии смены, необходимо закрыть смену, сформировать отчет о закрытии смены и приходный кассовый ордер.

Сколько стоит и как выбрать

Стартовая цена на онлайн-кассу в 2024 году начинается от 7–12 тысяч рублей в зависимости от модели и фискального накопителя. Рассмотрели топ-10 онлайн-касс и критерии их выбора.

Критерии выбора онлайн-кассы

  • мобильность и емкость аккумулятора;

  • пропускная способность;

  • возможность добавлять и менять ассортимент товаров;

  • способы подключения и передачи данных;

  • модели с платным или бесплатным ПО и его обновлениями;

  • возможность работы с маркированным товаром;

  • возможность подключения сторонних программ для учета и анализа продаж.

Топ-10 онлайн-касс

  1. Меркурий 115-Ф. Стоит от 7 590 рублей, имеет софт для подключения сканера штрих-кодов, емкость аккумулятора — 2 000 мАч, что обеспечивает автономную работу без подзарядки не менее суток, до 72 часов. Способ подключения — Wi-Fi  и слот для SIM-карты. Позволяет вести любые кассовые операции, контроль и учет, ведение журнала в электронной форме. Печатает чеки, отчеты и билеты. Используется в транспорте с высокой пропускной способностью. 

  2. Атол 91Ф. Стоит от 9 700 рублей, есть возможность подключения личного кабинета, который расширяет скромный функционал модели: редактирование базы товаров, составление отчетов и аналитика. Для подключения используются Wi-Fi, Bluetooth и мобильная связь 2G/3G. Емкость аккумулятора позволяет работать автономно до 8 часов. Пропускная способность — низкая, используется в удаленных точках с малым количеством клиентов.

  3. МТС Касса 5. Стоимость от 13 900 рублей. Бюджетный терминал, который может быть применен в торговле подакцизными товарами и ЕГАИС. У модели есть два вариант — с эквайрингом и без, а также фискальный накопитель для разных сроков хранения. Для передачи данных используется Wi-Fi, Bluetooth и мобильная связь 3G. Емкость аккумулятора составляет 5 200 мАч, что обеспечивает до 24 часов автономной работы. Пропускная способность высокая, используется в работе службами доставки, при выездной и рыночной торговле.

  4. МТС Касса 7. Стоимость от 16 700 рублей. Улучшенная версия МТС Кассы 5. Сохраняет все функции предыдущей модели, а в модули подключения, помимо Wi-Fi, Bluetooth и мобильной связи 3G, добавлен проводной интернет. Аккумулятор обеспечивает до 14 часов бесперебойной работы, а высокая пропускная способность позволяет использовать эту кассу для любого вида бизнеса.

  5. Кассатка 7. Стоит от 19 900 рублей, имеет сенсорный экран и возможность подключения дополнительного оборудования. Емкость аккумулятора — 2 500 мАч, что обеспечивает автономную работу до 8 часов. Способ подключения — Wi-Fi, мобильный и проводной интернет. Подключается к любому ОФД и имеет возможность удаленного управления с помощью личного кабинета. Пропускная способность — средняя. Используется для микробизнеса и малого бизнеса — кофейни, салоны красоты, ремонтные мастерские.

  6. Эвотор 7.3. Стоимость от 25 000 рублей. Смарт-терминал с сенсорным экраном, собственным программным обеспечением и возможностью подключать дополнительное оборудование — сканеры и принтеры. Способы подключения: модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0, мобильная связь 2G/3G, проводной интернет. Модель предоставляет личный кабинет с богатым функционалом и бесплатным ПО, а аккумулятор поддерживает до 14 часов автономной работы. Используется в точках торговли с высокой проходимостью.

  7. Меркурий 115. Стоимость от 19 700 рублей. Стационарная касса, которая имеет возможность использования в качестве переносной, так как имеет встроенный аккумулятор, позволяющий работать автономно до 16 часов. Способы подключения — Wi-Fi, мобильная связь 2G/3G для автономной работы или проводной Интернет для стационарной. Имеет возможность подключения личного кабинета, сканера, весов или модуля ЕГАИС. Благодаря высокой пропускной способности и наличия пылеводозащищенности, используется в точках общепита, барах и ресторанах. 

  8. АТОЛ 20Ф. Стоит от 21 100 рублей. Полноценная стационарная касса, адаптированная для предприятий, которые используют разные системы налогообложения: ЕНВД, ОСНО, ПСН, УСН. Есть возможность подключения сканеров и денежного ящика. Модули связи — Wi-Fi, мобильная связь 2G/3G, Bluetooth 4.0 или прямое подключение к компьютеру с помощью которого осуществляется управление при внесении изменений в ассортимент товаров. Высокая пропускная способность — используется на крупных предприятиях.

  9. АТОЛ 150Ф. Стоимость от 21 700 рублей. Стационарный смарт-терминал с большим сенсорным экраном. Способы подключения — Wi-Fi, мобильная связь 2G/3G, Bluetooth 4.0, проводной интернет, есть возможность подключения сканера и денежного ящика. Позволяет интегрироваться с 1С, есть функции эквайринга, ЕГАИС и личного кабинета с предустановленным ПО. Из-за высокой пропускной способности и легкости управления используется в точках общественного питания.

  10. Эвотор 5i. Стоит от 25 900 рублей. Этот смарт-терминал имеет полноценный эквайринг, готов к работе с ЕГАИС, есть удобная функция фото-сканера. Способ подключения — Wi-Fi, мобильная связь 2G/3G, модуль Bluetooth 4.0. В комплект поставки входят два штатных литий-ионных аккумулятора по 2400 мАч каждый, которых хватает на 12 часов автономной работы. Используется в службах доставки, предприятиях фастфуда, для мобильной и рыночной торговли с высокой пропускной способностью. 

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    Увольнение сотрудников — тема весьма неоднозначная. Есть ценные кадры, с которыми расставаться по-настоящему жаль. Есть те, уход которых компании только на пользу. Бывают ситуации, когда регулярная смена персонала организации — обычное дело.

    Увольнение сотрудников: нюансы и особенности
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