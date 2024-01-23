Как учитывать дарение имущества ООО и ИП

Безвозмездная передача права собственности от дарителя получателю — это дарение (гл. 32 ГК).
Что и кому можно подарить
Для компании или ИП критически важно, кто и кому дарит подарок. Разберем типичные ситуации.
Организации и индивидуальные предприниматели не могут дарить друг другу подарки дороже 3 тысяч рублей (п. 1 ст. 575 ГК). Это противоречит самой сути бизнеса — извлечение прибыли.
Дарить подарки без ограничений можно в пользу НКО, благотворительных фондов, иностранных организаций, органов государственной власти (региональные, муниципальные), бюджетных учреждений, физлиц. То же верно и для получения подарков от этих объектов.
Учредители — и физлица, и ООО — могут передавать и получать имущество бесплатно. Здесь два «но»:
доля вклада в уставный капитал этого учредителя должна превышать 50%;
это имущество (кроме денег) нельзя продать или передать третьим лицам, иначе актив станет налогооблагаемым (п. 1 ст. 251 НК). Ограничение действует ровно год.
Что можно получить или передать как подарок:
товары, материалы;
основные средства, оборудование;
нематериальные активы;
имущественные права, включая наличные, безналичные и цифровые деньги.
Исключения — вещи, требующие специального учета или разрешения для обладателя:
оружие;
яды и психотропные вещества;
добытые цветные металлы, драгоценные камни.
Как быть, если одна организация хочет подарить другой свои активы? Выход — не подарить, а дать на время. Ограничений по сумме в этом случае нет. Стороны заключают договор безвозмездного пользования на определенный срок. Но злоупотреблять таким способом не рекомендуем.
Что с услугами
Компании не могут оказывать друг другу услуги бесплатно. Денежные лимиты также не действуют.
Как документально оформить подарок
Дарение вещей стоимостью до 3 тысяч рублей не требуют специального документального оформления. Более дорогой подарок следует зафиксировать:
при передаче от учредителя достаточно решения участников и акта приема-передачи ценности;
при передаче от или в пользу НКО, бюджетного учреждения и т.д. — в договоре дарения.
Это позволит избежать трений с налоговиками и подтвердит, что полученные активы не облагаются налогом.
Что отразить в договоре:
наименования сторон;
ФИО, паспортные данные представителей сторон, реквизиты доверенностей;
наименование и описание объекта, его рыночная стоимость;
реквизиты сторон;
когда переходят имущественные права;
порядок отмены дарения.
Специальной формы не предусмотрено в законе. Договор не нужно заверять у нотариуса, если речь не идет о дарении доли в ООО.
К договору обязателен акт приема-передачи.
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Как учесть, если дарят вам
Подарок от физлиц, НКО, бюджетных учреждений, учредителей с долей менее 50%
ИП и ООО на УСН могут провести в учете подарок как внереализационный доход (ст. 250 НК). Это оплата — но не денежная, а товарная. Активы после получения подарка увеличиваются.
Поступающий актив учитывайте на субсчете 98.2 «Безвозмездные поступления».
Возместить НДС — даже при наличии счета-фактуры — на подарок не получится. А налог от получения дохода придется заплатить.
Для учета подарка во внереализационных доходах нужно рассчитать его рыночную стоимость.
Сравните подарок с оффером на рынке, например в интернет-магазинах, онлайн-СМИ или из коммерческих предложений B2B компаний (ст. 40 НК).
К полученной средней сумме можно применить улучшающий или ухудшающий коэффициент — в зависимости от состояния подарка. Это можно сделать самостоятельно. Зафиксируйте принцип расчетов в отдельном документе.
А вот при безвозмездной передаче объекта недвижимости, доли в УК компании, транспортных средств без эксперта-оценщика не обойтись.
Подарок от учредителя с долей более 50%
Учитывать подарок от учредителя с долей в уставном капитале свыше 50% не обязательно. Его стоимость — нулевая.
Исключение: если затраты на транспортировку и монтаж превысили 100 тысяч рублей, необходимо учитывать и амортизировать актив впоследствии.
Пример
ООО «Буренка» передала учрежденной ею компании «Конус» (доля в уставном капитале — 70%) производственное оборудование. Разборка, логистика, сборка и пуско-наладочные работы обошлись получателю в 180 тысяч рублей.
Бухгалтер ООО «Конус» определил первоначальную стоимость актива в 180 тысяч рублей в налоговом учете.
Если имущество можно использовать свыше года после получения, его учитывают в бухучете как основное средство. Если срок эксплуатации меньше, то как запасы.
Безвозмездная аренда
При аренде имущества на безвозмездной основе доход необходимо также учитывать. Варианта два:
единой суммой — в день получения вещи (по акту приема-передачи);
по частям — каждый месяц или на конец отчетного периода.
Все расходы на содержание, монтаж, транспортировку, ремонт и амортизацию подарка допустимо при УСН 15%, если в договоре отражено, что такие издержки несет получатель (подробнее — ст. 346.16 НК).
Как учесть, если дарите вы
Компании на упрощенке с объектом «Доходы минус расходы» учесть подарки и затраты, например на транспортировку, в расходах не смогут (п.1 ст. 346.16 НК).
Пример
ООО «Куб» передала благотворительному фонду «Солнышко» оборудование для конференц-зала стоимостью 300 тысяч рублей.
Помимо договора с получателем и акта приема-передачи, НКО «Солнышко» оформила письмо, которое подтверждает письмо о целевом использовании полученного подарка. Эти документы освободили организацию от уплаты НДС (п. 3 ст. 149 НК). Вычет НДС не применяется.
В день передачи имущества (по акту) бухгалтер ООО «Куб» отразила факт дарения в «Прочих расходах» в бухучете (счет 91.2).
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