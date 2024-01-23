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Дарение

Как учитывать дарение имущества ООО и ИП

Бизнесу нельзя просто так подарить или принять подарок: действуют ограничения, нужно корректно учесть и документально оформить дарение. Как это сделать — разбираем в статье.
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Как учитывать дарение имущества ООО и ИП
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Безвозмездная передача права собственности от дарителя получателю — это дарение (гл. 32 ГК).

Что и кому можно подарить

Для компании или ИП критически важно, кто и кому дарит подарок. Разберем типичные ситуации.

  1. Организации и индивидуальные предприниматели не могут дарить друг другу подарки дороже 3 тысяч рублей (п. 1 ст. 575 ГК). Это противоречит самой сути бизнеса — извлечение прибыли.

  2. Дарить подарки без ограничений можно в пользу НКО, благотворительных фондов, иностранных организаций, органов государственной власти (региональные, муниципальные), бюджетных учреждений, физлиц. То же верно и для получения подарков от этих объектов.

  3. Учредители — и физлица, и ООО — могут передавать и получать имущество бесплатно. Здесь два «но»: 

  • доля вклада в уставный капитал этого учредителя должна превышать 50%;

  • это имущество (кроме денег) нельзя продать или передать третьим лицам, иначе актив станет налогооблагаемым (п. 1 ст. 251 НК). Ограничение действует ровно год.

Что можно получить или передать как подарок:

  • товары, материалы;

  • основные средства, оборудование;

  • нематериальные активы;

  • имущественные права, включая наличные, безналичные и цифровые деньги.

Исключения — вещи, требующие специального учета или разрешения для обладателя:

  • оружие;

  • яды и психотропные вещества;

  • добытые цветные металлы, драгоценные камни.

Как быть, если одна организация хочет подарить другой свои активы? Выход — не подарить, а дать на время. Ограничений по сумме в этом случае нет. Стороны заключают договор безвозмездного пользования на определенный срок. Но злоупотреблять таким способом не рекомендуем.

Что с услугами

Компании не могут оказывать друг другу услуги бесплатно. Денежные лимиты также не действуют.

Как документально оформить подарок

Дарение вещей стоимостью до 3 тысяч рублей не требуют специального документального оформления. Более дорогой подарок следует зафиксировать:

  • при передаче от учредителя достаточно решения участников и акта приема-передачи ценности;

  • при передаче от или в пользу НКО, бюджетного учреждения и т.д. — в договоре дарения.

Это позволит избежать трений с налоговиками и подтвердит, что полученные активы не облагаются налогом.

Что отразить в договоре:

  • наименования сторон;

  • ФИО, паспортные данные представителей сторон, реквизиты доверенностей;

  • наименование и описание объекта, его рыночная стоимость;

  • реквизиты сторон;

  • когда переходят имущественные права;

  • порядок отмены дарения.

Специальной формы не предусмотрено в законе. Договор не нужно заверять у нотариуса, если речь не идет о дарении доли в ООО.

К договору обязателен акт приема-передачи.

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Как учесть, если дарят вам

Подарок от физлиц, НКО, бюджетных учреждений, учредителей с долей менее 50%

ИП и ООО на УСН могут провести в учете подарок как внереализационный доход (ст. 250 НК). Это оплата — но не денежная, а товарная. Активы после получения подарка увеличиваются. 

Поступающий актив учитывайте на субсчете 98.2 «Безвозмездные поступления».

Возместить НДС — даже при наличии счета-фактуры — на подарок не получится. А налог от получения дохода придется заплатить.

Для учета подарка во внереализационных доходах нужно рассчитать его рыночную стоимость.

Сравните подарок с оффером на рынке, например в интернет-магазинах, онлайн-СМИ или из коммерческих предложений B2B компаний (ст. 40 НК). 

К полученной средней сумме можно применить улучшающий или ухудшающий коэффициент — в зависимости от состояния подарка. Это можно сделать самостоятельно. Зафиксируйте принцип расчетов в отдельном документе.

А вот при безвозмездной передаче объекта недвижимости, доли в УК компании, транспортных средств без эксперта-оценщика не обойтись.

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Подарок от учредителя с долей более 50%

Учитывать подарок от учредителя с долей в уставном капитале свыше 50% не обязательно. Его стоимость — нулевая.

Исключение: если затраты на транспортировку и монтаж превысили 100 тысяч рублей, необходимо учитывать и амортизировать актив впоследствии.

Пример

ООО «Буренка» передала учрежденной ею компании «Конус» (доля в уставном капитале — 70%) производственное оборудование. Разборка, логистика, сборка и пуско-наладочные работы обошлись получателю в 180 тысяч рублей. 

Бухгалтер ООО «Конус» определил первоначальную стоимость актива в 180 тысяч рублей в налоговом учете.

Если имущество можно использовать свыше года после получения, его учитывают в бухучете как основное средство. Если срок эксплуатации меньше, то как запасы.

Безвозмездная аренда

При аренде имущества на безвозмездной основе доход необходимо также учитывать. Варианта два:

  • единой суммой — в день получения вещи (по акту приема-передачи);

  • по частям — каждый месяц или на конец отчетного периода.

Все расходы на содержание, монтаж, транспортировку, ремонт и амортизацию подарка допустимо при УСН 15%, если в договоре отражено, что такие издержки несет получатель (подробнее — ст. 346.16 НК).

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Компании на упрощенке с объектом «Доходы минус расходы» учесть подарки и затраты, например на транспортировку, в расходах не смогут (п.1 ст. 346.16 НК). 

Пример

ООО «Куб» передала благотворительному фонду «Солнышко» оборудование для конференц-зала стоимостью 300 тысяч рублей.

Помимо договора с получателем и акта приема-передачи, НКО «Солнышко» оформила письмо, которое подтверждает письмо о целевом использовании полученного подарка. Эти документы освободили организацию от уплаты НДС (п. 3 ст. 149 НК). Вычет НДС не применяется.

В день передачи имущества (по акту) бухгалтер ООО «Куб» отразила факт дарения в «Прочих расходах» в бухучете (счет 91.2). 

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