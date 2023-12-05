Какие налоги будут платить ООО и ИП в 2024 году

Налоги для ООО
ОСНО
Только зарегистрированные компании автоматически попадают на ОСНО, если не заявили о переходе на другую систему налогообложения.
Считается самой сложной для налогового и бухгалтерского учета.
Ограничений по видам деятельности нет, в отличие от спецрежимов. Способ погашения задолженности перед государством — единый налоговый платеж (ЕНП).
Перечислим налоги на ОСНО.
НДС
НДС — косвенный налог в пользу государства за счет добавленной стоимости. Касается товаров и услуг. Чем больше товар покупали и продавали на пути к конечному потребителю, тем дороже он стоит.
Компаниям на ОСНО выгоднее работать с контрагентами также на общей системе, чтобы взаимозачесть НДС.
Ставки НДС:
20% — стандартная ставка;
10% — для отдельных категорий товаров: хлеб, овощи, мясо птицы (полный список — в п. 2 ст. 164 НК);
0% — для некоторых видов работ и услуг: гостиничные, международные перевозки, экспорт товаров;
20/120 или 10/110 — для расчета авансов или для сделок по перепродаже некоторых типов продукции, выкупленных у граждан.
Часть организаций и ИП освобождены от уплаты НДС (ст. 145 НК).
О том, как можно сэкономить на НДС и других налогах, читайте здесь.
НДС платят ежеквартально. Допускается разбивка на три авансовых платежа. Все расчеты подтверждаются декларацией по НДС — раз в квартал.
Налог на прибыль
Прибыль — это средства, которые остаются у организации после погашения всех расходов на сырье, расходники, ФОТ, административные затраты и пр.
Основная ставка в РФ — 20%. При этом регионы могут вводить пониженные тарифы самостоятельно.
Отчетность по налогу на прибыль — декларация. Периодичность сдачи зависит от регулярности авансовых платежей — ежеквартально или помесячно.
Налог на имущество
Облагается недвижимость, которая принадлежит компании. Налоговая база — кадастровая стоимость (указана в ЕГРН).
Если объект не входит в региональный перечень, то учитывается как основное средство. Налоговой базой выступает балансовая стоимость. Налог по таким объектам компании считают самостоятельно.
Субъекты РФ утверждают свою ставку — до 2,2%.
Декларацию за предыдущий год подают до 25 марта следующего.
Торговый сбор
Действует на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Платят владельцы магазинов, павильонов и торговых автоматов.
Размер торгового сбора зависит от места точки на карте города и типа точки: например в Москве — от 4 900 до 81 000 рублей.
Оплата раз в квартал.
Дополнительные налоги
Организация платит транспортный и земельный налоги — если в собственности есть соответственно транспорт или участок земли.
УСН
На УСН организация платит один налог и освобождается от НДС, налога на прибыль и налога на имущество (если налоговая база — балансовая стоимость объекта).
Есть два типа объектов:
«Доходы» со ставкой 6%;
«Доходы минус расходы» — 15%.
О том, какой вариант упрощенки лучше выбрать, читайте здесь.
Некоторые регионы устанавливают пониженные ставки.
Читайте также: Льготные ставки на упрощенке: в каких регионах есть, как воспользоваться
Чтобы получить право на упрощенку, компания должна соответствовать критериям:
не более 130 человек в штате;
доходы ниже 188,55 млн рублей по итогам 2023 года и 199,35 млн рублей за 2024 год для применения стандартной ставки и не выше 251,4 млн рублей по итогам 2023 года и не выше 265,8 млн рублей в 2024 году — для повышенных ставок 8% и 20% соответственно;
стоимость основных средств — не более 150 млн рублей.
Некоторые виды деятельности запрещены для применения УСН.
Налог можно провести четырьмя платежами в течение года — три авансовых и один окончательный расчет.
Организации сдают отчетность раз в год не позднее 25 марта.
АУСН
Экспериментальный режим, который действует уже полтора года в Москве, Московской, Калужской областях и в республике Татарстан.
Условия и ограничения на автоматизированной упрощенке можно узнать здесь.
Можно выбрать объект налогообложения АУСН аналогично УСН:
«Доходы» — по ставке 8%;
«Доходы минус расходы» — 20% (минимум 3% от доходов).
Платежи — раз в месяц.
Бизнес на АУСН освобожден от подачи деклараций и расчета налога. Сумму рассчитает налоговая по данным с онлайн-кассы.
Отчетность на АУСН такая:
декларация по НДС — для импортеров товаров из ЕАЭС;
ЕФС-1 с подразделами 1.1 и 1.2.
ЕСХН
Спецрежим для сельхозпроизводителей, включая рыбные и лесные хозяйства. Доход от сельхоздеятельности должен превышать 70% от общего объема выручки.
Плательщики ЕСХН освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество организации.
НДС по общему правилу платят, но возможно освобождение (п. 1 ст. 145 НК).
Единая налоговая ставка — 6%. Взимается с разницы между доходами и расходами. В отдельных регионах ставка — 0%.
Оплата налога — в два приема. До 28 июля — в отчетном периоде. И до 28 марта — полное погашение.
Декларацию за 2023 год следует подать до 25 марта 2024 года.
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Налоги для ИП
Индивидуальный предприниматель платит в пользу государства:
налоги — в зависимости от системы налогообложения;
страховые взносы на себя — 45 842 в 2023 году и 49 500 рублей в 2024 году, а также +1% от дохода, если его размер превысил 300 тысяч рублей в течение года;
имущественный налог: за 2023 год нужно заплатить до 1 декабря 2024 года;
земельный и транспортный — если есть в собственности такие объекты.
Перечисленное не касается ИП на НПД (или «самозанятые ИП») и на АУСН.
Уплата налогов — ЕНП.
ОСНО
Налоговая присваивает ОСНО автоматически, если предприниматель не указывает иного.
ИП на ОСНО платят такие налоги в дополнение к перечисленным выше:
НДФЛ со своих доходов: 13% и 15% (от суммы свыше 5 млн рублей в год), отчетность — декларация 3-НДФЛ; платится 4 раза в год — до 25 числа последнего месяца квартала, а до 15 июля 2024 года следует погасить задолженность за 2023 год;
НДС.
ИП редко применяют ОСНО. Общий режим подходит прежде всего тем:
кто работает с компаниями и ИП на ОСНО — чтобы применять вычет по НДС;
кто не укладывается в требования спецрежимов, например по численности штата или выручке;
чья деятельность по ОКВЭД не попадает под специальные режимы.
УСН
Действуют те же условия и ставки, что и для ООО: 6% — для объекта «Доходы» и 15% — для объекта «Доходы минус расходы». .
ИП на УСН сдают декларацию раз в год до 25 апреля — на месяц позже, чем ООО.
АУСН
Ежемесячный автоматизированный налог. Условия для ООО и ИП совпадают.
Патентная система налогообложения
Для ПСН действуют ограничения:
доход до 60 млн рублей;
штат не более 15 человек и другие (ст. 346.43 и ст. 346.45 НК).
Налог на ПСН — это стоимость патента, который ИП приобретает на срок 1–12 месяцев.
Стоимость патента зависит от региональной ставки, вида деятельности и срока действия. Рассчитать можно на сайте ФНС.
Налог можно уменьшить на страховые взносы за себя.
ПСН можно совмещать с УСН или ОСНО. Главное — не превысить лимит по доходности.
Налог на профессиональную деятельность
Плательщиками НПД могут стать:
физлица;
официально зарегистрированные ИП.
Ряд ограничений для этой системы налогообложения:
доход — до 2,4 млн рублей в год;
отсутствие сотрудников;
нельзя перепродавать товары;
нельзя совмещать с другими СНО, можно — с официальной работой.
НПД считается автоматически в приложении «Мой налог» — на основе выбитых чеков.
Ставки:
4% — за приход от частных лиц;
6% — от ИП и организаций.
Налоговая присылает уведомление 10–12 числа каждого месяца за предыдущий. Оплатить нужно до 28 числа. Никакой отчетности подавать не нужно.
ЕСХН
ИП на ЕСХН освобождаются от:
налога на доход от предпринимательской деятельности;
налога на имущество физлиц — для активов, которые используются при производстве;
НДС (есть исключения).
Описанные ставки и сроки, описанные для организаций, верны и для ИП.
ООО и ИП с сотрудниками
Организации и ИП удерживают с дохода сотрудников и платят в налоговую:
НДФЛ по ставке — 13% или 15% (с начисленной суммы более 5 млн рублей в год);
взносы на пенсионное (ОПС) и медицинское страхование (ОМС), и на период временной нетрудоспособности (ВНиМ) — по общей ставке 30%;
взносы на травматизм — по ставке 0,2–8,5% в зависимости от присвоенного класса профриска. Этот платеж переводят не в составе ЕНП, как остальные, а напрямую в СФР.
Это обязательные отчисления для бизнеса с сотрудниками.
Исключение. Если в штате компании на АУСН есть работники, нужно перечислить 2434 рубля — фиксированные взносы на травматизм в 2024 году. Других взносов платить не нужно — частично их компенсирует государство. НДФЛ банк рассчитывает автоматически.
Для некоторых отраслей тарифы снижены — например, для общепита и IT-компаний.
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