Какие налоги будут платить ООО и ИП в 2024 году

Для бизнеса на разных системах налогообложения предусмотрены свои обязательные налоги и сборы. В статье разберем, какие налоги заплатят ООО и ИП в 2024 году.

Налоги для ООО

ОСНО

Только зарегистрированные компании автоматически попадают на ОСНО, если не заявили о переходе на другую систему налогообложения.

Считается самой сложной для налогового и бухгалтерского учета.

Ограничений по видам деятельности нет, в отличие от спецрежимов. Способ погашения задолженности перед государством — единый налоговый платеж (ЕНП).

Перечислим налоги на ОСНО.

НДС

НДС — косвенный налог в пользу государства за счет добавленной стоимости. Касается товаров и услуг. Чем больше товар покупали и продавали на пути к конечному потребителю, тем дороже он стоит.

Компаниям на ОСНО выгоднее работать с контрагентами также на общей системе, чтобы взаимозачесть НДС.

Ставки НДС:

20% — стандартная ставка;

10% — для отдельных категорий товаров: хлеб, овощи, мясо птицы (полный список — в п. 2 ст. 164 НК);

0% — для некоторых видов работ и услуг: гостиничные, международные перевозки, экспорт товаров;

20/120 или 10/110 — для расчета авансов или для сделок по перепродаже некоторых типов продукции, выкупленных у граждан.

Часть организаций и ИП освобождены от уплаты НДС (ст. 145 НК).

О том, как можно сэкономить на НДС и других налогах, читайте здесь.

НДС платят ежеквартально. Допускается разбивка на три авансовых платежа. Все расчеты подтверждаются декларацией по НДС — раз в квартал.

Налог на прибыль

Прибыль — это средства, которые остаются у организации после погашения всех расходов на сырье, расходники, ФОТ, административные затраты и пр.

Основная ставка в РФ — 20%. При этом регионы могут вводить пониженные тарифы самостоятельно.

Отчетность по налогу на прибыль — декларация. Периодичность сдачи зависит от регулярности авансовых платежей — ежеквартально или помесячно.

Налог на имущество

Облагается недвижимость, которая принадлежит компании. Налоговая база — кадастровая стоимость (указана в ЕГРН).

Если объект не входит в региональный перечень, то учитывается как основное средство. Налоговой базой выступает балансовая стоимость. Налог по таким объектам компании считают самостоятельно.

Субъекты РФ утверждают свою ставку — до 2,2%.

Декларацию за предыдущий год подают до 25 марта следующего.

Торговый сбор

Действует на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Платят владельцы магазинов, павильонов и торговых автоматов.

Размер торгового сбора зависит от места точки на карте города и типа точки: например в Москве — от 4 900 до 81 000 рублей.

Оплата раз в квартал.

Дополнительные налоги

Организация платит транспортный и земельный налоги — если в собственности есть соответственно транспорт или участок земли.

УСН

На УСН организация платит один налог и освобождается от НДС, налога на прибыль и налога на имущество (если налоговая база — балансовая стоимость объекта).

Есть два типа объектов:

«Доходы» со ставкой 6%;

«Доходы минус расходы» — 15%.

О том, какой вариант упрощенки лучше выбрать, читайте здесь.

Некоторые регионы устанавливают пониженные ставки.

Читайте также: Льготные ставки на упрощенке: в каких регионах есть, как воспользоваться

Чтобы получить право на упрощенку, компания должна соответствовать критериям:

не более 130 человек в штате;

доходы ниже 188,55 млн рублей по итогам 2023 года и 199,35 млн рублей за 2024 год для применения стандартной ставки и не выше 251,4 млн рублей по итогам 2023 года и не выше 265,8 млн рублей в 2024 году — для повышенных ставок 8% и 20% соответственно;

стоимость основных средств — не более 150 млн рублей.

Некоторые виды деятельности запрещены для применения УСН.

Налог можно провести четырьмя платежами в течение года — три авансовых и один окончательный расчет.

Организации сдают отчетность раз в год не позднее 25 марта.

АУСН

Экспериментальный режим, который действует уже полтора года в Москве, Московской, Калужской областях и в республике Татарстан.

Условия и ограничения на автоматизированной упрощенке можно узнать здесь.

Можно выбрать объект налогообложения АУСН аналогично УСН:

«Доходы» — по ставке 8%;

«Доходы минус расходы» — 20% (минимум 3% от доходов).

Платежи — раз в месяц.

Бизнес на АУСН освобожден от подачи деклараций и расчета налога. Сумму рассчитает налоговая по данным с онлайн-кассы.

Отчетность на АУСН такая:

декларация по НДС — для импортеров товаров из ЕАЭС;

ЕФС-1 с подразделами 1.1 и 1.2.

ЕСХН

Спецрежим для сельхозпроизводителей, включая рыбные и лесные хозяйства. Доход от сельхоздеятельности должен превышать 70% от общего объема выручки.

Плательщики ЕСХН освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество организации.

НДС по общему правилу платят, но возможно освобождение (п. 1 ст. 145 НК).

Единая налоговая ставка — 6%. Взимается с разницы между доходами и расходами. В отдельных регионах ставка — 0%.

Оплата налога — в два приема. До 28 июля — в отчетном периоде. И до 28 марта — полное погашение.

Декларацию за 2023 год следует подать до 25 марта 2024 года.

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Налоги для ИП

Индивидуальный предприниматель платит в пользу государства:

налоги — в зависимости от системы налогообложения;

страховые взносы на себя — 45 842 в 2023 году и 49 500 рублей в 2024 году, а также +1% от дохода, если его размер превысил 300 тысяч рублей в течение года;

имущественный налог: за 2023 год нужно заплатить до 1 декабря 2024 года;

земельный и транспортный — если есть в собственности такие объекты.

Перечисленное не касается ИП на НПД (или «самозанятые ИП») и на АУСН.

Уплата налогов — ЕНП.

ОСНО

Налоговая присваивает ОСНО автоматически, если предприниматель не указывает иного.

ИП на ОСНО платят такие налоги в дополнение к перечисленным выше:

НДФЛ со своих доходов: 13% и 15% (от суммы свыше 5 млн рублей в год), отчетность — декларация 3-НДФЛ; платится 4 раза в год — до 25 числа последнего месяца квартала, а до 15 июля 2024 года следует погасить задолженность за 2023 год;

НДС.

ИП редко применяют ОСНО. Общий режим подходит прежде всего тем:

кто работает с компаниями и ИП на ОСНО — чтобы применять вычет по НДС;

кто не укладывается в требования спецрежимов, например по численности штата или выручке;

чья деятельность по ОКВЭД не попадает под специальные режимы.

УСН

Действуют те же условия и ставки, что и для ООО: 6% — для объекта «Доходы» и 15% — для объекта «Доходы минус расходы». .

ИП на УСН сдают декларацию раз в год до 25 апреля — на месяц позже, чем ООО.

АУСН

Ежемесячный автоматизированный налог. Условия для ООО и ИП совпадают.

Патентная система налогообложения

Для ПСН действуют ограничения:

доход до 60 млн рублей;

штат не более 15 человек и другие (ст. 346.43 и ст. 346.45 НК).

Налог на ПСН — это стоимость патента, который ИП приобретает на срок 1–12 месяцев.

Стоимость патента зависит от региональной ставки, вида деятельности и срока действия. Рассчитать можно на сайте ФНС.

Налог можно уменьшить на страховые взносы за себя.

ПСН можно совмещать с УСН или ОСНО. Главное — не превысить лимит по доходности.

Налог на профессиональную деятельность

Плательщиками НПД могут стать:

физлица;

официально зарегистрированные ИП.

Ряд ограничений для этой системы налогообложения:

доход — до 2,4 млн рублей в год;

отсутствие сотрудников;

нельзя перепродавать товары;

нельзя совмещать с другими СНО, можно — с официальной работой.

НПД считается автоматически в приложении «Мой налог» — на основе выбитых чеков.

Ставки:

4% — за приход от частных лиц;

6% — от ИП и организаций.

Налоговая присылает уведомление 10–12 числа каждого месяца за предыдущий. Оплатить нужно до 28 числа. Никакой отчетности подавать не нужно.

ЕСХН

ИП на ЕСХН освобождаются от:

налога на доход от предпринимательской деятельности;

налога на имущество физлиц — для активов, которые используются при производстве;

НДС (есть исключения).

Описанные ставки и сроки, описанные для организаций, верны и для ИП.

ООО и ИП с сотрудниками Организации и ИП удерживают с дохода сотрудников и платят в налоговую: НДФЛ по ставке — 13% или 15% (с начисленной суммы более 5 млн рублей в год);

взносы на пенсионное (ОПС) и медицинское страхование (ОМС), и на период временной нетрудоспособности (ВНиМ) — по общей ставке 30%;

взносы на травматизм — по ставке 0,2–8,5% в зависимости от присвоенного класса профриска. Этот платеж переводят не в составе ЕНП, как остальные, а напрямую в СФР. Это обязательные отчисления для бизнеса с сотрудниками. Исключение. Если в штате компании на АУСН есть работники, нужно перечислить 2434 рубля — фиксированные взносы на травматизм в 2024 году. Других взносов платить не нужно — частично их компенсирует государство. НДФЛ банк рассчитывает автоматически. Для некоторых отраслей тарифы снижены — например, для общепита и IT-компаний.

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