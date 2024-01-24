Мэри Харрис Смит — первая женщина в мире бухгалтерии

Времена меняются

Мужчина-бухгалтер — типичное явление еще век назад. Вспомните хотя бы легендарного мошенника-бухгалтера Александра Корейко из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок».

Но нынешнему уху непривычно это сочетание — профессия стала женской в конце XX — начале XXI века.

Онлайн-издания приводят разную статистику, отражающую гендерную диспропорцию. В Москве 94% бухгалтеров — женщины. А среди соискателей на эту позицию, по данным работных сайтов, только один мужчина из десяти.

В мире дисбаланс не такой пугающий. Согласно иностранным источникам, в мире доля женщин в бухгалтерии выросла с 39% до 60% за период с 1983 по 2012 гг.

Причин несколько:

мужчины, получающие образование бухгалтера, подолгу в профессии не остаются, предпочитая более амбициозные должности: финансового аналитика, консультанта по налоговому праву, аудитора, финансового директора и т.д. — или открывают собственное дело;

считается, что женщины более склонны к кропотливой, рутинной работе, к обработке большого объема информации, усидчивы;

женщины, у которых семья в приоритете, предпочитают стабильную работу личным амбициям.

В течение последнего столетия женщинам пришлось буквально отвоевывать право получать мужскую профессию. Первой стала Мэри Харрис Смит.

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Мэри Харрис Смит

Ранние годы

Мэри Харрис Смит родилась в Кингсленде — пригороде Лондона — 27 ноября 1844 года.

Интерес к цифрам возник у девочки с малых лет. Отец Генри Смит был банкиром, нередко брал работу домой и доверял дочери несложные задачи.

В 16 лет Мэри начала изучать математику в частном Королевском колледже и в том же 1860 году стала слушательницей первых курсов бухучета, которые организовало Общество содействия занятости женщин (SPEW).

Первые курсы бухучета Общества содействия занятости женщин (SPEW)

Карьера

Путь в бухгалтерии после обучения Мэри Смит продолжила в торговой компании в Сити, а потом устроилась бухгалтером в Королевскую школу рукоделия Royal School of Needlework. Лондонские организации заказывали у нее аудит счетов.

В 1887 году Мэри Смит открыла свою бухгалтерскую компанию — «М. Харрис Смит, бухгалтер и аудитор». Сама себя она называла «леди-бухгалтер».

Несмотря на очевидную профессиональную компетентность, в деловых кругах не стремились признавать заслуги леди-бухгалтера официально. Дважды — в 1887 и 1891 гг. — ее запрос на вступление в Общество бухгалтеров и аудиторов отклонял президент организации.

Мэри Смит попыталась стать членом Института дипломированных бухгалтеров в Англии и Уэльсе в 1891 году, но ей также было отказано. Еще через два года организация, несмотря на ходатайство Общества содействия занятости женщин, снова не изменила решения. Мэри Смит даже не допустили к экзаменам Института в 1896 году.

Правила изменились только через 20 лет. В 1919 году узаконенную дискриминацию по половому признаку отменили, и Мэри Харрис Смит вновь подала заявку на членство. Несмотря на то, что специалист так и не сдала экзамены, ее приняли в почетные члены Института дипломированных бухгалтеров в Англии и Уэльсе в 1920 году. Первой в Великобритании женщине-бухгалтеру с дипломом на тот момент было 75 лет.

Портреты Мэри Харрис Смит в журналах: The Woman's Signal (1895), Daily News (1904), Pall Mall Gazette (1919), Daily Mirror (1919), Leeds Mercury (1920)

Место в истории

Мэри Харрис Смит в течение жизни на личном примере доказывала, что профессионально не менее состоятельна, чем ее коллеги-мужчины.

Она многое сделала для улучшения положения женщин в Англии, поддерживала инициативы Общества содействия занятости женщин и Национального союза работающих женщин.

Скончалась леди-бухгалтер в 1934 году, не дожив несколько месяцев до девяностолетнего юбилея.

В мае 2020 года синяя памятная табличка, посвященная Мэри Харрис Смит, появилась в лондонском Сити. Почетная доска приурочена к столетию со дня принятия первой женщины-бухгалтера в Институт дипломированных специалистов Англии и Уэльса.

Памятная табличка, посвященная Мэри Харрис Смит, в лондонском Сити

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