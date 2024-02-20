Что делать, если отчитаться нужно было еще вчера

Даже самый ответственный и дисциплинированный бухгалтер может опоздать со сдачей отчетности. Что делать, если это произошло — чем грозят последствия и, главное, можно ли снизить штраф или вообще его избежать? Давайте разбираться!

Ответственность за опоздание с отчетностью

За опоздание со сдачей каждого вида отчетности грозят свои штрафы.

Налоговые декларации и страховые взносы

По ст. 119 НК, минимальный штраф за пропуск или опоздание — 1000 рублей, стандартная сумма штрафа — 5% от суммы рассчитанного налога за каждый месяц просрочки (но не более 30% в целом).

Кроме того, ответственному должностному лицу грозит отдельный штраф от 300 до 500 рублей, если он не является ИП (ч. 1 ст. 15.5 КоАП).

Важно! Если вы опоздаете с отчетностью более чем на 20 дней, налоговая может временно заблокировать счета.

Налоговые расчеты, кроме 6-НДФЛ

По ст. 126 НК, организации обязаны выплатить штраф 200 рублей за каждый документ, не предоставленный в срок.

Должностные лица, кроме ИП, могут быть оштрафованы на 300-500 рублей.

Отчет 6-НДФЛ

При опоздании с отчетностью 6-НДФЛ организации оплачивают штраф 1000 рублей за каждый месяц просрочки, в том числе неполный (по п. 1.2 ст. 126 НК). Должностные лица — штраф от 300 до 500 рублей.

Кроме того, за просрочку более 20 дней счета компании могут заблокировать.

При расчете штрафов важно, идет ли речь о бухгалтерской отчетности, размещаемой в ГИРБО.

Срыв сроков при размещении бухотчетности, размещаемой в ГИРБО, грозит компании штрафами ст. 19.7 КоАП от 3000 до 5000 рублей, должностным лицам — от 300 до 500 рублей.

Если отчетность не размещается в системе, штрафы грозят по ст. 126 НК, в размере 200 рублей за форму отчетности и должностным лицам — от 300 до 500 рублей.

Отчетность в СФР

При опоздании с отчетностью Подраздела 1.1 Раздела 1 штраф грозит п. 2 ст. 15.33.2 КоАП — от 300 до 500 рублей.

За срыв сроков с отчетностью Подраздела 1.2 Раздела 1 или Подраздела 1.3 раздела 1 — штраф по ст. 17 закона № 27-ФЗ в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо.

Опоздание со сдачей Раздела 2 грозит штрафами для организаций и ИП по п. 1 ст. 26.30 закона № 125-ФЗ — 5% от суммы взносов к уплате за последние 3 месяца отчетного периода, за каждый месяц просрочки (минимальная сумма — 1000 рублей, максимальная — 30% от суммы взносов). Кроме того, должностные лица должны заплатить штраф от 300 до 500 рублей.

Статистическая отчетность

По ст. 13.19 КоАП, опоздание со сдачей отчетности в Росстат приводит к штрафам:

для организаций — в размере от 20 000 до 70 000 рублей;

для должностных лиц и предпринимателей — от 10 000 до 20 000 рублей.

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Как избежать штрафов или снизить их

Если налоговая еще не обнаружила опоздание

Если вы опоздали со сдачей отчетности или расчета по налогам, но готовы ее отправить и вам пока не выставили штраф, можно заранее позаботиться о том, чтобы снизить его или даже избежать.

Для этого, отправляя отчетность, приложите к форме пояснительную записку с объяснением причин опоздания (п. 5 ч. 1 ст. 28 закона № 212-ФЗ). Если причины будут сочтены уважительными, это может смягчить или исключить вину.

Пояснительная записка составляется в свободной форме. Учитывайте, что она должна быть короткой и понятной, и при этом содержать все основные блоки: название, адресата, автора, основной блок, подпись и дату.

В основном блоке укажите:

форму отчетности и период, за который она предоставляется;

время просрочки;

причины, которые помешали отправить отчетность вовремя.

Обязательно подтвердите причины документами. Например, если вы не отправили отчетность из-за технических сбоев на стороне интернет-провайдера, приложите его справку о поломке.

Кроме того, в записке стоит упомянуть о выплате налогов и взносов в срок, отсутствии умысла при совершении правонарушения и о том, что оно совершено впервые.

Скачать пример пояснительной записки для Росстата.

Пояснительная записка для СФР и других адресатов составляется аналогично.

Если пояснительная записка не будет принята во внимание и вам все равно назначат максимальный штраф, его можно будет оспорить в суде. Если вы опоздали с отчетностью впервые, ненадолго и не по своей вине, арбитры могут счесть это смягчающими обстоятельствами и снизить штраф до минимума.

В экстренных ситуациях можно не доводить до срыва сроков, даже если не удается вовремя составить отчетность. Это возможно, если вместо актуального отчета сдать нулевой или неполный отчет, а потом направить корректировочную декларацию. Однако это рискованный способ: налоговая может счесть первоначальный отчет заведомо ложными сведениями и назначить за это дополнительные штрафы.

Если вам уже выписали штраф

В случае, если проверяющие обнаружат просрочку, они зафиксируют ее в акте об обнаружении правонарушения (или акте проверки), который вы получите в электронном или бумажном виде.

В ответ на акт можно отправить ходатайство об уменьшении штрафа. Оно, так же как и пояснительная записка, составляется в свободной форме.

Объясните в нем обстоятельства, которые помешали вам отправить отчетность или выплатить налоги вовремя — например, тяжелое финансовое положение компании (банкротство, ликвидация, реорганизация, отсутствие хозяйственной деятельности, сезонный характер работы), форс-мажорные обстоятельства компании или личные обстоятельства ответственного лица.

Подтвердите причины документами:

тяжелое финансовое положение компании — банковскими выписками, справкой-расшифровкой кредиторской задолженности;

форс-мажорные обстоятельства (пожар, затопление, кражу документов и другие) — подтверждающими справками;

личные обстоятельства — больничным листом главбуха, документами, подтвержающими болезнь ИП, инвалидность, наличие маленьких детей, пенсионный возраст.

Приведите в ходатайстве смягчающие обстоятельства:

первое правонарушение;

отсутствие умысла;

незначительный период просрочки;

несоразмерность наказания (например, штраф, выписанный за месяц при просрочке на один день);

отсутствие ущерба бюджету (подтвердите в ходатайстве факт уплаченных налогов, приложив копии платежек);

социальную направленность деятельности (приложите лицензию, выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с «социальными» кодами ОКВЭД, к которым относятся сферы ЖКХ, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, НКО, градообразующие предприятия).

Скачать образец ходатайства о снижении штрафа.

Не откладывайте отправку ходатайства. Подать его можно не позднее:

в налоговую — 30 дней — по акту налоговой проверки (п. 6 ст. 100 НК) или акту о налоговом правонарушении (п. 5 ст. 101.4 НК);

в СФР — 15 рабочих дней после получения акта.

Подать можно как в электронном виде, так и в бумажном, с подписью и печатью ИП или ООО, ценным письмом по почте или лично. Если подаете документы лично, это можно сделать по доверенности.

Как и в случае с пояснительной запиской, если налоговая или фонд не примут во внимание ходатайство, можно подать жалобу в суд и указать на те же смягчающие обстоятельства.

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