Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность

Календарь отчетов и платежей на март 2024 года для всех режимов налогообложения

В статье все дедлайны по сдаче отчетности и расчету налогов в марте, учитывая изменения законодательства и переносы дат из-за праздников и выходных. Сохраните, чтобы не забыть о платежах и не опоздать с отчетом. 
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Календарь отчетов и платежей на март 2024 года для всех режимов налогообложения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Все отчеты марта

В марте надо отправить декларацию по УСН (только для организаций) и налогу на прибыль за 2023 год. Не забудьте сдать отчетность и уведомления в ИФНС, Росприроднадзор и Росстат: за опоздания с ними компании грозят штрафы. 

С 1 марта 2024 года вводят новые требования в отношении маркировки детской воды и ряда безалкогольных напитков. Теперь всем участникам оборота необходимо передавать сведения об обороте маркированной детской воды (объемно-сортовой учет) и маркировать все остальные виды безалкогольных напитков, помимо соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье (в алюминиевых и полимерных банках). За непредоставление сведений грозит административная ответственность, а при нарушениях в крупном размере — уголовная.

Срок

Вид отчета

Кто сдает

до 1 марта

Форма № 1-ПУ (ЖКХ) за 2023 год

Организации, которые предоставляют услуги ЖКХ

Форма № 1-услуги за 2023 год

Все организации, предоставляющие платные услуги

Форма № 7-травматизм за 2023 год

Все организации, кроме микропредприятий

до 4 марта

Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 23 по 29 февраля

Все работодатели

Форма № 4-запасы за февраль 2024 года

Все юридические лица, потребляющие и/или отпускающие топливо, кроме микропредприятий

Форма № С-1 за февраль 2024 года

Заказчики строительства и застройщики 

Форма № 1-ИП за 2023 год

Все ИП, кроме тех, кто занимается розничной торговлей

до 6 марта

Форма № П (услуги) за февраль 2024 года

Организации, оказывающие платные услуги 

до 7 марта

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2023 год

Организации и ИП, при осуществлении деятельности которых  образовались отходы (кроме работающих на объектах IV категории).

до 15 марта

Форма № П-4 за февраль 2024 года

Все организации

Форма № П-1 за февраль 2024 года

Организации, кроме ИП, малых предприятий и отдельных исключений

Форма № ПМ-пром за февраль 2024 года

Малые предприятия, работающие в сфере промышленности

Форма № ПМ-торг за февраль 2024 года

Малые предприятия, работающие в сфере торговли

до 20 марта

Декларация по косвенным налогам за февраль

Все организации

до 25 марта

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов

Все работодатели

Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 за февраль

Все работодатели

Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 марта

Все организации

Персонифицированные сведения за февраль

Все работодатели

Декларация по налогу на прибыль за 2023 год

Все организации, кроме тех, что рассчитывают ежемесячно

Декларация или расчет по налогу на прибыль за февраль 

Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают авансы ежемесячно по фактической прибыли

Налоговая декларация по УСН за 2023 год

Организации на УСН

Декларация по ЕСХН за 2023 год

Организации и ИП, производящие товары в отрасли сельского хозяйства

Налоговая декларация по НДПИ за февраль

ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых

Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (отчет ПЭК)

Предприятия, у которых есть объекты негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) с I по III категорию

Налоговая декларация по НДД за 2023 год

Организации, получающие доход от добычи углеводородного сырья

Декларация по акцизам на нефтяное сырье за февраль

ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли

Декларация по акцизам за февраль 2024 года. По операциям, не требующим наличия специальных свидетельств

Компании, работающие с подакцизными товарами

Декларация по нефтяному сырью за февраль

ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли

Декларация по налогу на игорный бизнес за февраль

ИП и компании, работающие в сфере игорного бизнеса

до 28 марта

Форма № П-3 за январь-февраль 2024 года

Все юрлица, кроме прописанных в законе исключений

Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за март 2024 года и копии платежного документа и банковской выписки

ИП и организации, работающие с алкогольной продукцией

Учитывайте, что до 1 апреля необходимо подать бухгалтерскую годовую отчетность. Читайте также: Годовая отчетность ООО и АО в срок и без ошибок: все нюансы.

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Все платежи марта

Налоги перечисляйте платежкой по ЕНП и предоставляйте уведомления. Все налоги перечисляют платежками со статусом 01 на КБК ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510. Платежи, которые не входят в ЕНП, платят на отдельные КБК. По НДФЛ применяют два срока уплаты: за период с 1 по 22 число — не позднее 28 числа текущего месяца, а за период с 23 числа по последнее число текущего месяца — не позднее 5 числа следующего месяца.

Срок

Вид платежа

Плательщики

до 1 марта

Плата за НВОС за 2023 год

Организации и ИП, при осуществлении деятельности которых  образовались отходы (кроме работающих на объектах IV категории).

до 5 марта

НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 29 февраля

Все организации

до 15 марта

Взносы на травматизм за февраль

Все работодатели

до 20 марта

Косвенные налоги за февраль

Все организации

до 25 марта

Налог на прибыль за 2023 год

Все организации, кроме тех, что рассчитывают ежемесячно

до 25 марта

Налог на прибыль за февраль

Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают авансы ежемесячно по фактической прибыли

до 28 марта

Страховые взносы за сотрудников за февраль

Все работодатели

НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 марта

Все работодатели

НДС за 4 квартал 2023 года 

Компании на ОСНО и налоговые агенты, которые разбили квартальный платеж на три части и уплачивают их в течение квартала до 28 числа каждого месяца

Налог по УСН за 2023 год

Организации на УСН

ЕСХН за 2023 год

Организации и ИП, производящие товары в отрасли сельского хозяйства

НДПИ за февраль

ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых

НДД за 2023 год

Организации, получающие доход от добычи углеводородного сырья

Авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за февраль 2024 года

ИП и организации, работающие в сфере алкогольной продукции

Акциз за февраль 2024 года, декабрь 2023 года, сентябрь 2023 года

ИП и организации, работающие с подакцизными товарами

Акциз по нефтяному сырью за февраль 2023 года

ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли

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В статье все дедлайны по сдаче отчетности и расчету налогов в марте, учитывая изменения законодательства и переносы дат из-за праздников и выходных. Сохраните, чтобы не забыть о платежах и не опоздать с отчетом. 

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