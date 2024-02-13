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Отчетность

Годовая отчетность ООО и АО в срок и без ошибок: все нюансы

В 2024 году годовую отчетность за год нужно сдать не позже 1 апреля. Рассказали, как составить и утвердить в АО или ООО перед отправлением, и что делать, если вы опаздываете с утверждением. 
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Годовая отчетность ООО и АО в срок и без ошибок: все нюансы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что входит в годовую отчетность

ООО и АО ежегодно должны составлять два основных отчета:

  • Общий отчет, в который входят результаты работы организации за год и перспективы ее развития.

  • Бухгалтерский отчет, который составляется по утвержденным формам.

Кроме того, к отчетности прикладывают аудиторское заключение или заключение ревизионной комиссии, если организация подлежит обязательному аудиту. 

Всю отчетность необходимо утвердить у учредителя компании или на собрании акционеров, но в налоговую подают только бухгалтерский отчет. 

Отчет по работе организации

Годовую отчетность составляют в письменном виде. По закону, требований к форме и формату, структуре и содержанию нет. Обычно в годовом отчете отражают:

  • Основную информацию о компании: название, регистрационные данные, структуру органов управления, принадлежность к отрасли.

  • Информацию о директоре: Ф. И. О., трудовой стаж, срок полномочий.

  • Стратегические результаты и достижения в финансовой и инвестиционной деятельности. Договоренности с партнерами, соглашения с контрагентами.

  • Информацию о чистых активах в динамике за три последних года и их сравнение с уставным капиталом. 

  • Разработанную стратегию развития, цели и план работы.

  • Данные о полученной прибыли и объем ее выплат акционерам.   

Кроме того, в годовую отчетность акционерного общества, участвующего в торгах, включают отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 

Полное содержание годового отчета зависит от отрасли, в которой работает компания  и потребностей участников общества. Чем он подробнее, тем легче им будет оценить реальные результаты за год.

Общий отчет вместе с бухгалтерским утверждают на общем собрании участников ООО или акционеров АО (если они не закрепили это за советом директоров). Если у ООО один учредитель или у АО один акционер, он утверждает отчет единолично. 

Перед собранием, минимум за 30 дней до него, участникам нужно сообщить о дате проведения и отправить им годовой отчет, бухгалтерский и аудиторское (или ревизионное) заключение. 

Срок проведения собрания и утверждения отчета компания устанавливает самостоятельно, но его нужно провести в рамках периода:

  • для ООО — с 1 марта по 30 апреля следующего за отчетным года;

  • для АО — с 1 марта по 30 июня.

При этом максимальный срок представления годового бухгалтерского отчета в налоговую в 2024 году — 1 апреля. Провести собрание можно уже после отправки бухотчета, но его все равно нужно будет согласовать с акционерами.

Штрафы по ст. 15.23.1 КоАП грозят только в том случае, если собрание вообще не состоится и отчет не будет утвержден:

  • 2000–4000 рублей для граждан;

  • 20 000–30 000 рублей или дисквалификация на срок до года для должностных лиц;

  • 500 000–700 000 рублей для юридических лиц.

Такие же штрафы предусмотрены за то, что участники собрания не узнают о его дате заранее или вовремя не получат отчеты для ознакомления. 

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Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская годовая отчетность включает пять отчетных форм и одно приложение:

  • бухгалтерский баланс;

  • отчет о финансовых результатах;

  • отчет об изменениях капитала;

  • отчет о движении денежных средств;

  • отчет о целевом использовании средств;

  • пояснительную записку к балансу и отчетности о финрезультатах.

Скачать пример заполнения бухгалтерского баланса за 2023 год.

Скачать пример заполнения отчета о финансовых результатах за 2023 год.

Скачать пример заполнения отчета об изменениях капитала за 2023 год.

Скачать пример заполнения отчета о движении денежных средств за 2023 год.

Скачать образец заполнения отчета о целевом использовании средств.

Скачать образец заполнения пояснительной записки к бухгалтерской отчетности в текстовой форме.

Пояснительная записка составляется в свободной форме. В образце — основные моменты, которые мы рекомендуем отразить.

Помимо этого, в бухгалтерскую отчетность входят:

  • пояснительная записка о праве пользования активом и обязательстве по аренде;

  • пояснительная записка о нематериальных активах;

  • пояснительная записка по оценочным обязательствам.

Скачать пример заполнения пояснительная записка о праве пользования активом и обязательстве по аренде.

Скачать пример заполнения пояснительная записка о нематериальных активах.

Скачать пример заполнения пояснительной записки по оценочным обязательствам.

Записки составляются в свободной форме.

Обратите внимание, что с 2024 года применяется новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» вместо ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Применять его в отчетности за 2023 год — необязательно, но можно, если это закреплено в учетной политике.

Малому бизнесу достаточно сдавать только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, малым НКО — только баланс, отчет о финансовых результатах (если они ведут коммерческую деятельность) и отчет о целевом использовании денежных средств. 

Кроме того, компании, которые относятся к малому бизнесу, НКО, которые не подлежат обязательному аудиту, и организации со статусом участника «Сколково» могут сдавать отчетность по упрощенным формам. 

Скачать пример заполнения бухгалтерского баланса по упрощенной форме

Скачать пример заполнения отчета о финансовых результатах по упрощенной форме.

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После составления отчета мы рекомендуем проверить, что баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним не противоречат друг другу, а взаимодополняют. Для этого можно заполнить сводную таблицу. 

Скачать пример взаимоувязки форм бухгалтерской отчетности.

Если для компании обязательна аудиторская проверка, аудиторское заключение нужно сдать вместе с бухгалтерскими отчетами или в течение 10 дней после его подписания, но не позднее 31 декабря. 

Проверка необходима, если налоговые доходы компании за год превысили 800 миллионов рублей, или активы на 31 декабря 2023 года составили более 400 миллионов рублей. Кроме того, ее проводят все ПАО, СРО, все АО с государственным участием, НКО, если если их финансирование в 2022 году превысило 3 миллиона рублей и некоторые другие организации. 

Крайний срок для подачи бухгалтерской отчетности — 1 апреля 2024 года. Сдавать ее нужно всем организациям, вне зависимости от того, велась ли предпринимательская деятельность в течение года и была ли прибыль.

Отсрочка по предоставлению отчетности есть только у организаций, единственный учредитель которых был мобилизован. В этом случае отчетность необходимо предоставить не позднее 25 числа третьего месяца после окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы.

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За отсутствие бухгалтерской отчетности или опоздание с ней компания может получить штрафы за каждую из бухгалтерских форм. Кроме того, предусмотрена ответственность должностных лиц за искажение данных и грубое нарушение принципов бухучета при заполнении отчетности — штраф до 20 000 рублей или дисквалификация на срок до двух лет. 

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